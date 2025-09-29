Новини
Министър Караджов: Част от магистрала "Рила"-от Дупница, през Кюстендил до "Гюешево", ще бъде дадена на концесия

29 Септември, 2025 15:18 1 091 23

"Най-вероятно до пролетта на следващата година ще бъде избран консултант, който да извърши анализа по какъв начин и как да се финансира тази магистрала и как от нейното ползване да се изплаща обратно частната инвестиция“, обясни министърът на транспорта

Министър Караджов: Част от магистрала "Рила"-от Дупница, през Кюстендил до "Гюешево", ще бъде дадена на концесия - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предстои заседание на Консултативния съвет по концесиите, когато ще се разгледа новият списък с големи инфраструктурни проекти, които ще бъдат развивани – "концесии за строителство“. Това обяви в Кюстендил заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, цитиран от "Фокус". Заседанието е планирано за 1 октомври.

"Част от магистралата "Рила“, а именно от Дупница, през Кюстендил до "Гюешево“ ще бъде дадена на концесия. На 1 октомври ще бъде сложено началото на този процес. Най-вероятно до пролетта на следващата година ще бъде избран консултант, който да извърши анализа по какъв начин и как да се финансира тази магистрала и как от нейното ползване да се изплаща обратно частната инвестиция“, обясни министър Караджов.

По думите на вицепремиера при този тип инвестиции хубавото е това, че от мига в който се инвестират частните средства, самата инфраструктура става публично-държавна собственост.

Министър Караджов участва в дискусионен форум на тема "Транспортна свързаност: Ключови проекти за устойчиво развитие на Югозападна България“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 1 Отговор
    На НАТО.

    15:19 29.09.2025

  • 2 Зевс

    21 0 Отговор
    А, царя не успя да даде пътищата на концесия, ама вие ще. Концесия, новото име на приватизацията.

    15:22 29.09.2025

  • 3 Опорка

    17 1 Отговор
    Дайте цялата държава и се изнасяйте

    15:22 29.09.2025

  • 4 Град Симитли

    6 0 Отговор
    Костовашка мошенгия!

    15:23 29.09.2025

  • 5 надарена кака

    4 3 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:23 29.09.2025

  • 6 хитреци

    7 2 Отговор
    Дупница - Кюстендил
    това е лесен участък

    Какво става с Ботевград -Мездра
    а с Монтана Видин

    Още ли ви се привиждат чували.

    Май БОТАШ гълта всичко

    15:24 29.09.2025

  • 7 Смели македонци

    2 2 Отговор
    Обявяваме есенния сезон на нашите съботни лекции!

    През лятото темата на нашите лекции беше наречена "циганин ли си, българин? Темата на есенния цикъл лекции е "защо България трябва да се управлява от македонци". Какво мислите - гореща ли е темата и заслужава ли си дискусията?

    Коментиран от #12

    15:25 29.09.2025

  • 8 Мръсни продажници

    10 0 Отговор
    Ще ми дават на концесия.....а вие за какво сте ни?

    15:27 29.09.2025

  • 9 Трол

    11 0 Отговор
    Държавата ще строи и поддържа по рилските чукари, а частникът ще строи в полето и ще държи контролно-пропусквателния пункт.

    15:28 29.09.2025

  • 10 Незабавна

    11 0 Отговор
    ОСТАВКА и ревизия !

    15:29 29.09.2025

  • 11 Гнусно

    7 0 Отговор
    Все си мислех че гнусотата си има граници но този човек от снимката напълно ме опроверга .

    15:31 29.09.2025

  • 12 Смели македонци

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смели македонци":

    Още гореща тема: " европеец ли е българинът?"

    Коментиран от #14

    15:32 29.09.2025

  • 13 Колко е

    1 0 Отговор
    В Сърбия магистралата за камион т.н тир

    15:32 29.09.2025

  • 14 Смели македонци

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Смели македонци":

    Трудно е да се назове европейска нация, на чийто език всяка четвърта дума е турска!

    Коментиран от #22

    15:33 29.09.2025

  • 15 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    2 0 Отговор
    Аз предлагам да се строи от Таки и Галев. 30 лв на преминаване е поносима цена за българина.

    Коментиран от #20

    15:38 29.09.2025

  • 16 Лалугер

    4 0 Отговор
    Мазна, тарикатска, посредствена физиономия. Точно такава е и мисълта му и моралът му. Но, как се кичат с жена му с разни фондации за благотворителност. Каква лъжа, каква подлост.....

    15:47 29.09.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    На концесионерът няма да дам 1ст.Ще си карам по стария път.

    15:48 29.09.2025

  • 18 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Раздаването на държавата продължава! Започва се с една малка част, после ще започне масово и кожите ви ще са съдрани за десетилетия!

    КОЛКО Е КОМИСИОННАТА? А КРАДЛИВ ЧАЛГАР?!
    вярвате ли, че не получава комисионна и от даяджиите на пътя?

    15:50 29.09.2025

  • 19 ха ха

    2 0 Отговор
    за да не ви изгори техниката никакви концесии , и никакви частни пътища , видяхме до какво води това , а мутри като тоя ги разбрахме как организират корупцията във ведомствата си

    15:57 29.09.2025

  • 20 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":

    Стига де колега, 30 лева... ама ти си вече в клуба на богатите! 30 евраци! Поне!
    Богатите обичат да парадират с кинта така че не виждам причина да не са 50 евра!

    15:59 29.09.2025

  • 21 Иванчо+Марийка

    0 0 Отговор
    Не те ли е срам бе ? Продажник ?

    16:00 29.09.2025

  • 22 Да много

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Смели македонци":

    си светнат. А, ако вземеш и попрочетеш може би ще научиш, че почти всички турски думи в езика ни са персийски.

    16:02 29.09.2025

  • 23 Демонокрация

    0 0 Отговор
    36 години чакаме да стане по добре , а то и на война ще ни пращат !

    16:09 29.09.2025

