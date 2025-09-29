Министър Караджов: Част от магистрала "Рила"-от Дупница, през Кюстендил до "Гюешево", ще бъде дадена на концесия

Предстои заседание на Консултативния съвет по концесиите, когато ще се разгледа новият списък с големи инфраструктурни проекти, които ще бъдат развивани – "концесии за строителство“. Това обяви в Кюстендил заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, цитиран от "Фокус". Заседанието е планирано за 1 октомври.

"Част от магистралата "Рила“, а именно от Дупница, през Кюстендил до "Гюешево“ ще бъде дадена на концесия. На 1 октомври ще бъде сложено началото на този процес. Най-вероятно до пролетта на следващата година ще бъде избран консултант, който да извърши анализа по какъв начин и как да се финансира тази магистрала и как от нейното ползване да се изплаща обратно частната инвестиция“, обясни министър Караджов.

По думите на вицепремиера при този тип инвестиции хубавото е това, че от мига в който се инвестират частните средства, самата инфраструктура става публично-държавна собственост.

Министър Караджов участва в дискусионен форум на тема "Транспортна свързаност: Ключови проекти за устойчиво развитие на Югозападна България“.