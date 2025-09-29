Министър Караджов: Част от магистрала "Рила"-от Дупница, през Кюстендил до "Гюешево", ще бъде дадена на концесия

Предстои заседание на Консултативния съвет по концесиите, когато ще се разгледа новият списък с големи инфраструктурни проекти, които ще бъдат развивани – "концесии за строителство“. Това обяви в Кюстендил заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, цитиран от "Фокус". Заседанието е планирано за 1 октомври.
"Част от магистралата "Рила“, а именно от Дупница, през Кюстендил до "Гюешево“ ще бъде дадена на концесия. На 1 октомври ще бъде сложено началото на този процес. Най-вероятно до пролетта на следващата година ще бъде избран консултант, който да извърши анализа по какъв начин и как да се финансира тази магистрала и как от нейното ползване да се изплаща обратно частната инвестиция“, обясни министър Караджов.
По думите на вицепремиера при този тип инвестиции хубавото е това, че от мига в който се инвестират частните средства, самата инфраструктура става публично-държавна собственост.
Министър Караджов участва в дискусионен форум на тема "Транспортна свързаност: Ключови проекти за устойчиво развитие на Югозападна България“.
1 честен ционист
15:19 29.09.2025
2 Зевс
15:22 29.09.2025
3 Опорка
15:22 29.09.2025
4 Град Симитли
15:23 29.09.2025
5 надарена кака
15:23 29.09.2025
6 хитреци
това е лесен участък
Какво става с Ботевград -Мездра
а с Монтана Видин
Още ли ви се привиждат чували.
Май БОТАШ гълта всичко
15:24 29.09.2025
7 Смели македонци
През лятото темата на нашите лекции беше наречена "циганин ли си, българин? Темата на есенния цикъл лекции е "защо България трябва да се управлява от македонци". Какво мислите - гореща ли е темата и заслужава ли си дискусията?
Коментиран от #12
15:25 29.09.2025
8 Мръсни продажници
15:27 29.09.2025
9 Трол
15:28 29.09.2025
10 Незабавна
15:29 29.09.2025
11 Гнусно
15:31 29.09.2025
12 Смели македонци
До коментар #7 от "Смели македонци":Още гореща тема: " европеец ли е българинът?"
Коментиран от #14
15:32 29.09.2025
13 Колко е
15:32 29.09.2025
14 Смели македонци
До коментар #12 от "Смели македонци":Трудно е да се назове европейска нация, на чийто език всяка четвърта дума е турска!
Коментиран от #22
15:33 29.09.2025
15 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Коментиран от #20
15:38 29.09.2025
16 Лалугер
15:47 29.09.2025
17 Данко Харсъзина
15:48 29.09.2025
18 ДрайвингПлежър
КОЛКО Е КОМИСИОННАТА? А КРАДЛИВ ЧАЛГАР?!
вярвате ли, че не получава комисионна и от даяджиите на пътя?
15:50 29.09.2025
19 ха ха
15:57 29.09.2025
20 ДрайвингПлежър
До коментар #15 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":Стига де колега, 30 лева... ама ти си вече в клуба на богатите! 30 евраци! Поне!
Богатите обичат да парадират с кинта така че не виждам причина да не са 50 евра!
15:59 29.09.2025
21 Иванчо+Марийка
16:00 29.09.2025
22 Да много
До коментар #14 от "Смели македонци":си светнат. А, ако вземеш и попрочетеш може би ще научиш, че почти всички турски думи в езика ни са персийски.
16:02 29.09.2025
23 Демонокрация
16:09 29.09.2025