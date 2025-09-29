Новини
България »
Всички градове »
Нинова: Г- н Желязков, колко вода на ден подавате на над 200 частни ВЕЦ и на кого са? Кой ви държи за гушите?

Нинова: Г- н Желязков, колко вода на ден подавате на над 200 частни ВЕЦ и на кого са? Кой ви държи за гушите?

29 Септември, 2025 15:27 1 076 26

  • корнелия нинова-
  • росен желязков-
  • частни вец-
  • вода

Днес премиерът и министри се разтичали из страната да се запознават на място с безводието. Запознават се административно- с областния управител, с шефа на ВИК. Страх ги е да се срещнат с хората, коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова: Г- н Желязков, колко вода на ден подавате на над 200 частни ВЕЦ и на кого са? Кой ви държи за гушите? - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес премиерът и министри се разтичали из страната да се запознават на място с безводието. Запознават се административно- с областния управител, с шефа на ВИК. Страх ги е да се срещнат с хората. И вместо да ни залъгват с бъдещи сондажи и нови язовири да отговорят само на един въпрос: г- н Желязков, колко вода на ден подавате на над 200 частни ВЕЦ и на кого са? Кой ви държи за гушите? Отговорността си има име. Кой е разрешил изграждането на тези вецове? Поименно. Кой сега, днес, подписва те да точат вода, докато стотици хиляди се мият с канчета и легени? Поименно. И ако спрете тази касичка на милионерите, на колко хора ще осигурите вода?

Тази коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по темата с безводието на много места в страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    35 4 Отговор
    Водопада в хотела ми харчи много.

    15:28 29.09.2025

  • 2 Данчо

    26 4 Отговор
    Даже има снимки на депутат от ГЕРБ как контролира ВЕЦ през телефона си в НС!

    15:31 29.09.2025

  • 3 хмммм

    7 1 Отговор
    колкото трябва!

    15:31 29.09.2025

  • 4 Тото

    27 1 Отговор
    Около ВЕЦ-овете в България също има много въпросителни. У нас те са стотици, но според журналистически разследвания голям брой са построени в разрез със закона. Някои дори са опасни и унищожават околната среда.

    15:33 29.09.2025

  • 5 Град Симитли

    15 5 Отговор
    По-вероятно е, да изкарат кака Кури собственичка на 5 частни ВЕЦ-а
    отколкото Росен Лъжливия Водопад до восъчния Тръмп
    да отговори!
    .... Бай Сараф отдавна не се е проявал...

    15:33 29.09.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    17 2 Отговор
    Много от тези ВЕЦ са на депутати от БСП.

    15:34 29.09.2025

  • 7 Дайчовци

    11 0 Отговор
    Пa то се знае... чичковци-паричковци!!! Те са навсякъде и карат невидимия държавен влак!!!

    Коментиран от #12

    15:35 29.09.2025

  • 8 Да им излезе златна!

    12 1 Отговор
    Водата към ВЕЦ-овете трябва да бъде много, много скъпа! Колкото повече ползваш, толкова повече плащаш!

    15:35 29.09.2025

  • 9 Народно Събрание

    12 1 Отговор
    ...над 200 частни ВЕЦ-а и на кого са? Кой ви държи за гушите?....КАК НА КОГО? АМИ НА ШИШИ.НА КОГО ДРУГИГО ДА СА? ИЛИ НА МАЙКАТА НА НОВОНАБУТАЛИЯ СЕ В ПОЛИТИКАТА,ДЕТО ИМАЛА 137 ИМОТА.

    15:36 29.09.2025

  • 10 Краснов

    12 4 Отговор
    Курни,амчи повечето ВЕЦ-ове са на
    твои червени другари.Пас се правиш
    на ни лук яла,ни лук мирисала.

    15:37 29.09.2025

  • 11 НЕПОКОРНА АМА И ГЛУПАВА

    1 7 Отговор
    ВОДАТА КАТО МИНЕ ПРЕЗ ВЕЦА НЕ СЕ ГУБИ А ОТИВА В ТРЪБИТЕ , ПРОСТО ПЪТЯ И Е МАЛКО ПО РАЗЛИЧЕН.НО КАТО Я НЯМА ПРОСТО НЯМА ОТКЪДЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ.

    Коментиран от #17, #22, #23

    15:37 29.09.2025

  • 12 Аха!

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дайчовци":

    Като им изчезнат невидимите линии, ще им спре и невидимия транспорт!

    Коментиран от #13

    15:37 29.09.2025

  • 13 Дайчовци

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Аха!":

    Нинджи...напред!!!

    15:42 29.09.2025

  • 14 оня с коня

    3 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    15:43 29.09.2025

  • 15 оня с коня

    2 2 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    15:43 29.09.2025

  • 16 Няма значение на кой са ВЕЦ -те

    8 0 Отговор
    Щом са незаконни няма ваши- няма наши!
    Всички до стената!

    Коментиран от #26

    15:43 29.09.2025

  • 17 водата се разпилява

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "НЕПОКОРНА АМА И ГЛУПАВА":

    В моного малко ВЕЦове водата се връща обратно в язовира. Обикновено няма помпена станции след ВЕЦа и водата се разпилява!

    15:45 29.09.2025

  • 18 Промяна

    9 3 Отговор
    НИНОВА ТИ КОЛКО ГОДИНИ БЕШЕ В ПАРЛАМЕНТА ЗАЩО КАТО ЗНАЕШ ВСИЧКО ТОВА НЕ ГО РАЗКАЗА НЕ ПРЕДОТВРАТИ ТОВА БЕЗВОДИЕ НИНОВА ТИ СПА ПОЛУЧАВА СПА ПОЛУЧАВА ЛЪЖЕШЕ ПОЛУЧАВАШЕ И ТАКА НИНОВА СЕГА КАКВИ ГИ ПРИКАЗВАШ ДА ПРИВЛИЧАШ НЕВЕЖИ

    15:46 29.09.2025

  • 19 Тоо

    5 0 Отговор
    Така и аз мога много работи да кажа ,ами кажи на кой са ,да не се окаже ,че са на другарчетата ти

    15:46 29.09.2025

  • 20 Майора

    2 4 Отговор
    Ало Нинче , пак се изказваш неподготвена! Защо обвиняваш премиера като много добре знаеш че тия разрешителни са издадени преди него!

    15:51 29.09.2025

  • 21 Един

    4 4 Отговор
    Стрина Курнела определено има повече топки от всички "мъжкари" в това управление!

    15:51 29.09.2025

  • 22 Всичко

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "НЕПОКОРНА АМА И ГЛУПАВА":

    Водата като мине през веца прави надолу рекичка и си тече,тече и се разпилява разпилява,а хората чакат да пият,да пият,но няма да дочакат дочакат

    15:53 29.09.2025

  • 23 Губи се!

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "НЕПОКОРНА АМА И ГЛУПАВА":

    Защото изтича повече, отколкото трябва и остава неоползотворена. Трябва да се натиснат тези, които дават заповедите кога и колко ще отворят клапите на язовирите за да пускат вода по реката под тях. Те са пионки, но и те лапат. Тези, които им казват да го правят са си оплели кошницата и нищо не може да се докаже срещу тях. Но като изгорят няколко пионки, останалите ще се замислят дали да го правят.

    15:55 29.09.2025

  • 24 ЧИЧИ

    3 2 Отговор
    Не защитавам премиера Желязков,тези Вецове по времето на Нинова като министър нямаше ли ги!

    15:57 29.09.2025

  • 25 604

    2 0 Отговор
    Таъэ дъ ни съ прай концесийти съ давът по партийнъ линия...по местна шуробъжинащинъ, тя бъя бажинаци е имъла

    16:03 29.09.2025

  • 26 604

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Няма значение на кой са ВЕЦ -те":

    Всичкуй законо ве бро, те си ги правят законите да си обслужват кликите..

    16:05 29.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол