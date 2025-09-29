Нинова: Г- н Желязков, колко вода на ден подавате на над 200 частни ВЕЦ и на кого са? Кой ви държи за гушите?

Днес премиерът и министри се разтичали из страната да се запознават на място с безводието. Запознават се административно- с областния управител, с шефа на ВИК. Страх ги е да се срещнат с хората. И вместо да ни залъгват с бъдещи сондажи и нови язовири да отговорят само на един въпрос: г- н Желязков, колко вода на ден подавате на над 200 частни ВЕЦ и на кого са? Кой ви държи за гушите? Отговорността си има име. Кой е разрешил изграждането на тези вецове? Поименно. Кой сега, днес, подписва те да точат вода, докато стотици хиляди се мият с канчета и легени? Поименно. И ако спрете тази касичка на милионерите, на колко хора ще осигурите вода?

Тази коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по темата с безводието на много места в страната.