Нинова: Г- н Желязков, колко вода на ден подавате на над 200 частни ВЕЦ и на кого са? Кой ви държи за гушите?

Днес премиерът и министри се разтичали из страната да се запознават на място с безводието. Запознават се административно- с областния управител, с шефа на ВИК. Страх ги е да се срещнат с хората. И вместо да ни залъгват с бъдещи сондажи и нови язовири да отговорят само на един въпрос: г- н Желязков, колко вода на ден подавате на над 200 частни ВЕЦ и на кого са? Кой ви държи за гушите? Отговорността си има име. Кой е разрешил изграждането на тези вецове? Поименно. Кой сега, днес, подписва те да точат вода, докато стотици хиляди се мият с канчета и легени? Поименно. И ако спрете тази касичка на милионерите, на колко хора ще осигурите вода?
Тази коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова по темата с безводието на много места в страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Росен Желязков
15:28 29.09.2025
2 Данчо
15:31 29.09.2025
3 хмммм
15:31 29.09.2025
4 Тото
15:33 29.09.2025
5 Град Симитли
отколкото Росен Лъжливия Водопад до восъчния Тръмп
да отговори!
.... Бай Сараф отдавна не се е проявал...
15:33 29.09.2025
6 Делю Хайдутин
15:34 29.09.2025
7 Дайчовци
Коментиран от #12
15:35 29.09.2025
8 Да им излезе златна!
15:35 29.09.2025
9 Народно Събрание
15:36 29.09.2025
10 Краснов
твои червени другари.Пас се правиш
на ни лук яла,ни лук мирисала.
15:37 29.09.2025
11 НЕПОКОРНА АМА И ГЛУПАВА
Коментиран от #17, #22, #23
15:37 29.09.2025
12 Аха!
До коментар #7 от "Дайчовци":Като им изчезнат невидимите линии, ще им спре и невидимия транспорт!
Коментиран от #13
15:37 29.09.2025
13 Дайчовци
До коментар #12 от "Аха!":Нинджи...напред!!!
15:42 29.09.2025
14 оня с коня
15:43 29.09.2025
15 оня с коня
15:43 29.09.2025
16 Няма значение на кой са ВЕЦ -те
Всички до стената!
Коментиран от #26
15:43 29.09.2025
17 водата се разпилява
До коментар #11 от "НЕПОКОРНА АМА И ГЛУПАВА":В моного малко ВЕЦове водата се връща обратно в язовира. Обикновено няма помпена станции след ВЕЦа и водата се разпилява!
15:45 29.09.2025
18 Промяна
15:46 29.09.2025
19 Тоо
15:46 29.09.2025
20 Майора
15:51 29.09.2025
21 Един
15:51 29.09.2025
22 Всичко
До коментар #11 от "НЕПОКОРНА АМА И ГЛУПАВА":Водата като мине през веца прави надолу рекичка и си тече,тече и се разпилява разпилява,а хората чакат да пият,да пият,но няма да дочакат дочакат
15:53 29.09.2025
23 Губи се!
До коментар #11 от "НЕПОКОРНА АМА И ГЛУПАВА":Защото изтича повече, отколкото трябва и остава неоползотворена. Трябва да се натиснат тези, които дават заповедите кога и колко ще отворят клапите на язовирите за да пускат вода по реката под тях. Те са пионки, но и те лапат. Тези, които им казват да го правят са си оплели кошницата и нищо не може да се докаже срещу тях. Но като изгорят няколко пионки, останалите ще се замислят дали да го правят.
15:55 29.09.2025
24 ЧИЧИ
15:57 29.09.2025
25 604
16:03 29.09.2025
26 604
До коментар #16 от "Няма значение на кой са ВЕЦ -те":Всичкуй законо ве бро, те си ги правят законите да си обслужват кликите..
16:05 29.09.2025