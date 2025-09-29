Новини
България »
Извънредно заседание на Столичния общински съвет за "Топлофикация София"

29 Септември, 2025 16:19 871 14

  • заседание-
  • сос-
  • топлофикация

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров днес свика извънредно заседание в петък (03.10.2025 г.) от 10 ч. в зала 5 на Московска 33.

Дневният ред е с една-единствена точка – изслушване на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров и председателя на УС на „Топлофикация София“ ЕАД Милена Ценова относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между „Топлофикация София“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, във връзка с постъпило предложение от държавното дружество, както и за готовността за предстоящия отоплителен сезон и планираните ремонтни дейности.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 7 Отговор
    Плевенчани можеше да нямат студена вода лятото, обаче софиянци няма да имат топла зимата. Кой е по-прецакан сега?

    Коментиран от #3

    16:20 29.09.2025

  • 2 Вальо

    2 0 Отговор
    Пепи Топлото

    16:21 29.09.2025

  • 3 Сатана Z

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Що за въпрос?Прецакан както винаги е Путин,който няма да получи пари за газа,който гори ТЕЦ София с любезното съдействие на Булгаргаз .

    16:30 29.09.2025

  • 4 Леденов

    4 0 Отговор
    Тия два милиарда кой ще ги връща на Газпром ?

    16:30 29.09.2025

  • 5 Ганчо

    1 0 Отговор
    На Пролет ще виси с 3,5 млрд, Ваньо Костов ги ликвидираше таквизе шарлатани. Синдиците, и досвиданя

    16:52 29.09.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Ще изслушват един 31 годишен михлюзин, който няма хал хабер нито от топлоенергетика, нито от финанси. Единственото нещо което може, е в края на всеки месец, да носи едни милиони на едно място. За това са го назначили, и за това го държат там.

    16:53 29.09.2025

  • 7 Горски

    3 0 Отговор
    Хората от градове и села плащаме дълга на Топлото. Това е 2 % от националния бюджет. Справедливост ли е това? А най голямата заблуда е, че сметките се формират в резултат на някакви физически измервания на топлинната енергия, а то някаква еквилибристика с някакви измислени формули. Въпросът е интересен - кой плаща дълговете на Топлофикация, а още по-интересно е - как са се натрупали тези огромни суми, при условие, че отоплението с климатик е по-евтино от това на ТЕЦ.
    Излиза, че абонатите на Топлофикация й плащат повечe за единица енергия, но въпреки това Топлофикация се нуждае от още 2 млрд (по около 2000 лв от всеки софиянец, или около 5000 лв от всеки абонат.

    Коментиран от #9

    17:00 29.09.2025

  • 8 Кварц

    0 0 Отговор
    Билата около Софийската котловина са доста ветровити, монтират се перки с които ще се захрани екологично отоплението зимата, и охлаждането лятото. Ако една е 5 мгвт, 100 трябва да стигнат 1,5- 2 млрд.

    Коментиран от #11, #13

    17:06 29.09.2025

  • 9 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Горски":

    Сметките са много точни. Трябва да си учил топлоенергетика за да можеш да схванеш изчисленията. Само с добра обща култура е трудно. Дълговете се натрупаха от кражби, безхаберие, и от цена на енергията под себестойността. Според мен, без да твърдя, че съм обективен, голяма част от дълга е натрупан поради безумното крадене.

    17:10 29.09.2025

  • 10 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ИСКАТ ДА СЕ ПОДВЪРЖАТ НОВОТО БЕЗУМНО СТРОЙТЕЛСТВО С ДЪРЖАВНИ СРЕДСТВА

    17:17 29.09.2025

  • 13 По евтино е

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кварц":

    Средно вятърните турбини струват около 1 милион долара на MW, или между 2 и 4 милиона долара всяка. По-големите офшорни вятърни турбини могат да струват десетки милиони долари. 26 март 2025 г.

    Коментиран от #14

    17:31 29.09.2025

  • 14 Не е за чешити

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "По евтино е":

    1000мгвт около 1 млрд $, но без монтаж, електропреносна мрежа, дад Иванушка ще се нацупи

    17:38 29.09.2025

