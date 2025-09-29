Извънредно заседание на Столичния общински съвет за "Топлофикация София"

Председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров днес свика извънредно заседание в петък (03.10.2025 г.) от 10 ч. в зала 5 на Московска 33.
Дневният ред е с една-единствена точка – изслушване на изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД Петър Петров и председателя на УС на „Топлофикация София“ ЕАД Милена Ценова относно необходимостта от удължаване на договора за доставка на природен газ между „Топлофикация София“ ЕАД и „Булгаргаз“ ЕАД, във връзка с постъпило предложение от държавното дружество, както и за готовността за предстоящия отоплителен сезон и планираните ремонтни дейности.
Сатана Z
До коментар #1 от "честен ционист":Що за въпрос?Прецакан както винаги е Путин,който няма да получи пари за газа,който гори ТЕЦ София с любезното съдействие на Булгаргаз .
16:30 29.09.2025
Горски
Излиза, че абонатите на Топлофикация й плащат повечe за единица енергия, но въпреки това Топлофикация се нуждае от още 2 млрд (по около 2000 лв от всеки софиянец, или около 5000 лв от всеки абонат.
17:00 29.09.2025
Данко Харсъзина
До коментар #7 от "Горски":Сметките са много точни. Трябва да си учил топлоенергетика за да можеш да схванеш изчисленията. Само с добра обща култура е трудно. Дълговете се натрупаха от кражби, безхаберие, и от цена на енергията под себестойността. Според мен, без да твърдя, че съм обективен, голяма част от дълга е натрупан поради безумното крадене.
17:10 29.09.2025
По евтино е
До коментар #8 от "Кварц":Средно вятърните турбини струват около 1 милион долара на MW, или между 2 и 4 милиона долара всяка. По-големите офшорни вятърни турбини могат да струват десетки милиони долари. 26 март 2025 г.
Не е за чешити
До коментар #13 от "По евтино е":1000мгвт около 1 млрд $, но без монтаж, електропреносна мрежа, дад Иванушка ще се нацупи
17:38 29.09.2025