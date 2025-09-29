Новини
България »
Михаил Константинов за промените в Изборния кодекс: Още не сме свикнали на машините, а минаваме на скенери

Михаил Константинов за промените в Изборния кодекс: Още не сме свикнали на машините, а минаваме на скенери

29 Септември, 2025 17:41 273 2

  • михаил константинов-
  • избори-
  • гласуване

Всяко подобно въведение изисква между 5 и 10 г., докато бъде усвоено, смята директорът на “Електорални анализи и прогнози” в “Галъп Интернешънъл Болкан”

Михаил Константинов за промените в Изборния кодекс: Още не сме свикнали на машините, а минаваме на скенери - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ние още не сме усвоили машините, сега минаваме на скенери. Това каза в ефира на “Пресечна точка” проф. Михаил Константинов - директор на “Електорални анализи и прогнози” в “Галъп Интернешънъл Болкан”. Според него във всеки случай избори няма да има до Нова година, а може и до президентските, които ще се състоят в началото на ноември другата година.

Депутатите готвят промени в Изборния кодекс. Една от идеите е машините за гласуване да бъдат заменени от нови сканиращи устройства, които да броят бюлетините и така да отпадне броенето на ръка. Друга цел, която си поставят партиите, е да бъдат изчистени избирателните списъци от т. н. “мъртви души”.

“Депутатите кой знае защо си мислят, че разбират от избори - нещо, което не се потвърждава от практиката. Любимото им занимание е да барникат по Изборния кодекс. Последната им идея сама по себе си не е нито добра, нито лоша. Със скенери се броят бюлетините в почти всички американски щати и в руската федерация. Тоест двата супер големи ядрени полюса, които могат да унищожат по 5 пъти света”, обясни Константинов. Но според него това не означава, че ще бъде добра промяна за нашата система.

“Всяко подобно въведение, включително тези машини, които в момента съществуват, изисква между 5 и 10 години, докато бъде усвоено от хората и от изборната администрация”, коментира той.

“Ние още не сме усвоили машините, сега минаваме на следващите. Вероятно ще ги махнем, ще кацнем на новата технология и съвсем сигурно след 1-2 години ще махнем и нея. Предлагам да действаме малко по-радикално и да гласуваме като Европа - с хартиени бюлетини. В Европа с машини гласуват на две места - в град Брюксел и в България”, допълни Константинов.

Експертът обясни, че бюлетината ще бъде попълвана от избирателя, но ще бъде преброявана от машината.”Не казвам, че е лошо, но е поредната подигравка с българския избирател, защото ние го лашкаме от една промяна към друга. Хората нямат време да свикнат с нещо и ние ги пращаме към друго. Разбирам, че има едни пари за усвояване, но нека да свършим и добри работи в България”.

“В такива случаи старите машини се оптимизират. Това не трябва да се допуска не защото е скъпо, а защото е глупаво и дразни хората. Оставете ги да гласуват по един начин в продължение на 10 години и да свикнат”, коментира директорът на “Електорални анализи и прогнози”.

По думите му целта е благородна - да се предотврати това членове на комисии да отбелязват преференции и да извършват манипулации. “Но мисля, че те могат да се избегнат като обучим изборната администрация, като ѝ дадем много добро възнаграждение и като наказваме много жестоко нарушителите”.

“Не промяната в технологията прави изборите честни. Изборите ги прави честни честното и почтено отношение на изборната администрация към изборния процес. Огромната част от тях са честни хора и трябва да им благодарим за тяхната работа. Единици са тези, които злоупотребяват”, смята той.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    В Естония от 20 години гласуват по телефона и нямат проблеми със сигурността.

    17:42 29.09.2025

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    Стармър каза, че във Великобритания, който няма диджитал АйДи нямало да може да разботи, респективно да и гласува. Така че по мои груби сметки 80% от Ганчо ще бъде изключен от изборите, но той така и така гласува за Русия.

    17:43 29.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове