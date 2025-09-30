Новини
България »
Организацията на движението в София ще бъде променена за посрещането на националите по волейбол

Организацията на движението в София ще бъде променена за посрещането на националите по волейбол

30 Септември, 2025 07:04 582 11

  • национали-
  • волейбол-
  • мерки

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще прибере от Истанбул с правителствения самолет националите от отбора по волейбол на България

Организацията на движението в София ще бъде променена за посрещането на националите по волейбол - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес организация на движението в София ще има по повод посрещането на националите от отбора по волейбол на България, съобщиха от Столична община.

От 03:00 до 20:00 часа се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи събитието, на всички паркинги на площад „Св. Александър Невски“, уточни БТА.

От 14:00 до 20:00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства, само по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР, както следва: - по улица „15-ти Ноември“, по улица „Оборище“ между „11-ти Август“ и булевард „Васил Левски“.

На 28 септември България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25). Така националният тим на страната за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София.

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще прибере от Истанбул с правителствения самолет националите от отбора по волейбол на България.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Изпитах гордост от

    5 2 Отговор
    Победата на лъвовете! Браво момчета!
    Но когато една победа се превръща в изкуствено създаден патос, помпозност и натрапчивост, постигнатото се обезценява.
    Все пак това е една игра!

    07:12 30.09.2025

  • 2 Уса

    4 2 Отговор
    Оставка на продънената коалиция от въздухари

    07:13 30.09.2025

  • 3 хаберих

    3 2 Отговор
    Обява: „Търся работа. Имам опит в пиенето на кафе, мърморене и креативно избягване на отговорност.“

    07:14 30.09.2025

  • 4 Защо сме наказани?

    8 0 Отговор
    Само простотии и харчене на пари. А хората наказани. Ей, чиновници самозабравили се, работен ден е.

    07:14 30.09.2025

  • 5 Опааа

    7 0 Отговор
    Супер простотия! Ще блокират движението в работен ден за едни келеши! Ужас!

    07:18 30.09.2025

  • 6 Излишно чупене на пари

    4 0 Отговор
    Ами това са си избрали, това правят. Играят.
    Сега Иванов ще си затресе Д - то да го Разходи с правителственото такси, да прибере момчетата. Тука ще има погачи, хора й ръченици. Ще ги посрещнем като мечки!
    Едва ли волейболистите искат такова лигаво посрещане. Все пак не са нищо друго, освен един спортен отбор, който е дори на второ място.

    07:21 30.09.2025

  • 7 Ако знаеха за резултата

    1 0 Отговор
    Нашите любими мехури, шаха да отлетят за Филипините да викат : Господ е българин и българи юнаци!
    Кога друг път щеше фа им додаде такава кьор суграшица?!?!?!

    07:30 30.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Предраг Джукич

    2 0 Отговор
    Сърбите за тия години
    2 Световни волейбилни титли. 10 титтли в голям шлем тенис.
    Бъгъ зя тия години Втори на волейбал и Др. ишо с две снимки със Шарапова и с леля и.

    07:35 30.09.2025

  • 10 Васо

    3 0 Отговор
    Ненормални и, оставете хирата да пътуват спокойно,. Такава простотия няма никъде! Нямаше и да има, ако имаше мислещи интрезвинхора в министерствата. Знаете ли каква съвкупна икономическа и финансова загуба ще се реализира от загубата на време, от закъснението на хората за работа, от повишения разход на гориво, от опасността от ПТП вследствие на задръстванията? Вие не сте наред, това е поредната ганьовщина. Спечелили сребърни медали, добре, но това е идиотщина! Личи си, че сте потомци на онези, които посрещаха извънземните в Щръклево преди 30 години. Нищо добро не ни чака с такива уоравленци....

    07:41 30.09.2025

  • 11 Факт

    0 0 Отговор
    Поредната бутафория. Качени на камион с Робин Уилямс. Подкупните чиновници ще го теглят с въже.

    07:47 30.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове