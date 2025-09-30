Организацията на движението в София ще бъде променена за посрещането на националите по волейбол

Днес организация на движението в София ще има по повод посрещането на националите от отбора по волейбол на България, съобщиха от Столична община.
От 03:00 до 20:00 часа се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи събитието, на всички паркинги на площад „Св. Александър Невски“, уточни БТА.
От 14:00 до 20:00 часа се забранява влизането на пътни превозни средства, само по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР, както следва: - по улица „15-ти Ноември“, по улица „Оборище“ между „11-ти Август“ и булевард „Васил Левски“.
На 28 септември България спечели сребърните медали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините, след като загуби на финала от Италия с 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25). Така националният тим на страната за втори път в историята си стана световен вицешампион, 55 години след Мондиала в София.
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще прибере от Истанбул с правителствения самолет националите от отбора по волейбол на България.
Но когато една победа се превръща в изкуствено създаден патос, помпозност и натрапчивост, постигнатото се обезценява.
Сега Иванов ще си затресе Д - то да го Разходи с правителственото такси, да прибере момчетата. Тука ще има погачи, хора й ръченици. Ще ги посрещнем като мечки!
Едва ли волейболистите искат такова лигаво посрещане. Все пак не са нищо друго, освен един спортен отбор, който е дори на второ място.
Кога друг път щеше фа им додаде такава кьор суграшица?!?!?!
2 Световни волейбилни титли. 10 титтли в голям шлем тенис.
Бъгъ зя тия години Втори на волейбал и Др. ишо с две снимки със Шарапова и с леля и.
