Делян Пеевски: Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен

"Само преди дни прокситата на Джордж Сорос и регионалният му наместник Иво Прокопиев от ПП-ДБ отправиха доноси и клевети, с които да се опитат да лишат България от 6 млрд. европейски ресурс по ПВУ. И това е само един от примерите за това как тази мрежа от временни политически проекти, неправителствени организации, лобистки структури и медии действа. Безскрупулни, алчни и корумпирани, кресливи самозванци, които са консуматори на ресурс и защитници на чужди интереси". Това посочва в позиция лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.
"Вече близо 30 години дезинформацията и цензурата, налагана от вплетените в мрежата на Сорос и неговите български олигарси, медии и медийни организации системно манипулират и са използвани като мощна лобистка структура, която да диктува обществените и политически процеси и да подменя моралните ценности с джендър идеологии. Най-опасното е това, че представителите на тази мрежата от организации се самопровъзгласиха за единствен морален стожер, а под тази лицемерна маска упражняваха и продължават да се опитват да упражняват нерегламентирано въздействие както върху демократични процеси, като изборите, решенията на МС и НС, така и върху цялостната държавна политика в различни сектори, да въздействат върху решенията на съда, овладявайки медии и журналисти, за да осъществяват системно антидържавна и антинационална политика на клевети, манипулации и открита диверсия, насочени срещу България", се казва още в позицията.
"Време е за решителна битка за държавата. Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен. Затова отново внасяме в Народното събрание проект за създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт", коментира Пеевски.
И допълва: "Призовавам всички демократично мислещи и милеещи за свободна и европейска България да подкрепят създаването на тази комисия, като знак към хората, че на тази несправедливост ще бъде сложен край веднъж завинаги. Призовавам ги - не се страхувайте! Не допускайте да ви превърнат в свои заложници! Ние знаем с какви методи на изнудване и принуда действат, как клеветят и очернят през завладяните си медии, но вие трябва да знаете, че България трябва да бъде освободена от мъртвата хватка на Сорос и соросоидите. Заради децата ни, заради бъдещето им! За да имаме държава с главно “Д” и хората да бъдат спокойни, че най-хубавото предстои. От нас зависи".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бай Бай
Я най-добре и ти и соросоидите аут, а?
08:43 30.09.2025
2 Пич
08:43 30.09.2025
3 Майна
Че тя Европа е окупирана от Соросоидидми правителства!
Тогава те очаквам на протест за сваляне на правителството,!
08:45 30.09.2025
4 честен ционист
Коментиран от #63
08:46 30.09.2025
5 ШЕФА
08:47 30.09.2025
6 Нова Сорос ТВ
Коментиран от #44
08:47 30.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Трол
08:48 30.09.2025
9 незнайко
08:48 30.09.2025
10 Този антисемит ли стана
Коментиран от #33
08:49 30.09.2025
11 Харалампи простото
Коментиран от #87
08:49 30.09.2025
12 име
Коментиран от #24
08:49 30.09.2025
13 Главно Д
08:50 30.09.2025
14 Читател
Коментиран от #38
08:50 30.09.2025
15 УдоМача
08:51 30.09.2025
16 Българин
Коментиран от #29, #50, #65
08:51 30.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Майна
Този бил срещу Сорос?!
Докога ще се търпи тези мутри да ми играят този долнопробен театър!!!
Ти ли си против Сорос, не?!
Да се припознаеш с Тръмп?
Та ти лично , подкрепяш Зеленски?!
Нещастник!
Зеленски какъв е ?!
Европейското управление е соросоидно?
Кой изкупи медиите?
Кой говори като дерибей?
Ей, писна ми....!!!
Баста!!!!
08:52 30.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ЕвроАтлантическо лицемерие
Сидеров и Костадинов ги разправят тия неща от години !?
Коментиран от #23
08:53 30.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Фен
08:55 30.09.2025
23 кой да знае
До коментар #20 от "ЕвроАтлантическо лицемерие":Пеевски се бори със соросоидите повече от 20 години. Може да отвориш вестник монитор от ония години, за да видиш и тогава как ги изобличаваше!
Коментиран от #52
08:56 30.09.2025
24 Дали ще се
До коментар #12 от "име":намери по-просто парче от теб в България щом ще харесаш същество което казва това което ти искаш да чуеш ? Ти си освен просто парче, но и голям пъзльо чакаш друг да ти помогне и свърши това което мислиш !
Коментиран от #42
08:56 30.09.2025
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
08:57 30.09.2025
26 От чужбина
08:57 30.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Герой
Ето така може всеки който не заслужава да бъде герой.
08:58 30.09.2025
29 Харалампи простото
До коментар #16 от "Българин":Ти май си всичко друго, но не и българин
08:58 30.09.2025
30 ДПС ново начало
Коментиран от #45
08:59 30.09.2025
31 Чуторан
08:59 30.09.2025
32 Добре бе
08:59 30.09.2025
33 Серсемин
До коментар #10 от "Този антисемит ли стана":Да не би евреите да са го били? Щото руснаците го биха. Англичани и американци го чакат за пандиза...
09:00 30.09.2025
34 Сам
09:00 30.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Пенев
09:00 30.09.2025
37 ШИШИ Е КЛАСИЧЕСКИ ПОПУЛИСТ КРАДЕЦ
09:01 30.09.2025
38 Сталин
До коментар #14 от "Читател":Цветелина Бориславова и Петър Стоянов са агенти на NED (National Endowment for Democracy), NED са звено на ЦРУ което се финансира от федералното правителство на САЩ ,сега разбирате ли защо на Тулупа му върви в политиката и бизнеса както и на онова еврейско куче Петър Стоянов .
NED бяха пряко замесени в протестите срещу свалянето на Жан Виденов от власт,както и Отворено общество на Сорос , защото Жан Виденов спря 40 000 000 лева от държавния бюджет на България за финансиране на Отворено Общество и също започна разследване за ограбването на българските банки.
09:02 30.09.2025
39 az СВО Победа80
09:02 30.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
Коментиран от #58
09:03 30.09.2025
42 име
До коментар #24 от "Дали ще се":Нещо да съм те питал?!
Коментиран от #76
09:03 30.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 мхм
До коментар #6 от "Нова Сорос ТВ":Ако бяха от тях щяха да са на власт през мандата на спящия Джо. На никой ли не му направи впечатление, че с началото на мандата на Байдън ние останахме без правителство и почнаха да се лансират ПП и ДБ и така 4 години бяхме натискани или ПП да са на власт или въобще да няма правителство. С идването на Тръмп и всички станаха кооперативни и се състави правителство.
09:04 30.09.2025
45 Избърши си
До коментар #30 от "ДПС ново начало":Д- то с домашният ти грухтящ любимец!
09:05 30.09.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Независим
Коментиран от #74
09:05 30.09.2025
48 Лойко Разбойко
09:05 30.09.2025
49 Хм,
09:06 30.09.2025
50 ТИГО
До коментар #16 от "Българин":Както е тръгнало накрая народа ще се разправи с тоя наглец! Ако не лее мозък през ден хората ще го забравят !Очаквам утре да се изкаже за не нормалният живот на охлюва в градска среда а в сряда да пее за любовта му към сурикатите и как трябва да ги освободим от зоопарка!
09:06 30.09.2025
51 Миро
09:07 30.09.2025
52 Я ти като си го отворил
До коментар #23 от "кой да знае":този вестник кажи от коя дата е и кой брой, че да го прочета и аз за да се уверя, че не си манипулиран екземпляр, не е лесно да се търси нещо във вестник от преди 20 г., ако си умен ще го разбираш това, но ми се струва, че не си умен, а си от онова нещо на което му викат манипулирана овца ! Преди 20 г. този крадец не е знаел дори кой е Сорос, а се е мазнил на Доган дори и на сън ! Много си тъъп, не си успял да измислиш нещо по-реално и да изглежда по-истинско ! Ама такива сте многобройното махлянски стадо овце които гласувате срещу кебапче дори и без "гарнитура" .....
09:07 30.09.2025
53 Така е,
09:08 30.09.2025
54 Димитър Георгиев
09:08 30.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Димитър Георгиев
09:09 30.09.2025
58 ТИГО
До коментар #41 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":АХАА "Трябва да бъде унищожена" а после какво?? Като те гледам си искаш "Руский Мир" е това няма да стане народа не е толкова заблуден !
Коментиран от #70
09:09 30.09.2025
59 Идва краят на дните и на вашия сайт
09:10 30.09.2025
60 Ново начало
09:11 30.09.2025
61 000
09:11 30.09.2025
62 селяк
09:12 30.09.2025
63 клю-клю-клю!
До коментар #4 от "честен ционист":Бре,ами сега!Делиорманската принцеса Антоанета Цонева къде ще си търси поприще?Тя горката откакто Тръмп отряза парите на "Америка за България"никаква я няма по медиите.
09:12 30.09.2025
64 А за
09:12 30.09.2025
65 Димитър Георгиев
До коментар #16 от "Българин":Духа ти вятър между ушите! Ако не преборим мафията на Пеевски ни чакат много тежки времена!
09:12 30.09.2025
66 ще видиме
09:13 30.09.2025
67 Така така
09:13 30.09.2025
68 С комисии
Коментиран от #69
09:13 30.09.2025
69 000
До коментар #68 от "С комисии":Закон срещу чуждите нпо-та!
09:14 30.09.2025
70 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ
До коментар #58 от "ТИГО":АМА НЕ СЪМ САМО АЗ А ПОНЕ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА
Коментиран от #82, #84
09:15 30.09.2025
71 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:15 30.09.2025
72 Малко са
09:15 30.09.2025
73 Инж1
09:17 30.09.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 ТИГО
09:17 30.09.2025
76 А то остана
До коментар #42 от "име":да чакам тъпанар да ме пита нещо ? Ти не питаш бе, ти се водиш като мечка на синджир без да знаеш защо, пък камо ли да задаваш въпроси ! Ти си поредното българско НИЩО, което коментира тук без да знае, че може и да има опонент ! Такива сте на Пеевски последователите, не знаете защо съществувате и "на кой свят се намирате" важното е да чувате това което искате да чуете и да има "синджир с халка" на която да се закачите за да ви влачат !
09:19 30.09.2025
77 Асен
09:19 30.09.2025
78 az СВО Победа80
За 36 години Сорос оплете всичко и всички в България....
09:20 30.09.2025
79 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид
09:20 30.09.2025
80 Майна
Путин заяви вчера- ,,Русия побеждава в праведната битка!!!
Разбрали , бе, дебел!!!!
Ти изкупи всички медии!!!
Ти работиш и работеше против Православието!
Искам да чуя , че не си против Русия!!!
Искам да кажеш, че си разбрал срещу кого Путин води това СВО!!!!
Искам да кажеш , че си против нацизма на Зеленски и политиката на България,
Искам да чуя , че си признаваш, че си поддържал и поддържаш именно тази политика и си разбрал , че си участвал в това престъпление!!!
Искам да те видя като подсъдим за това!!!
Коментиран от #85
09:21 30.09.2025
81 Ново начало
09:21 30.09.2025
82 ТИГО
До коментар #70 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":Явно си бил шумкарин и Русия те е освободила от мандрите и планината ! 80 % сънуваш ,може да са на сбирка на "Възраждане" но Българина от сърце ги мрази "освободителите" !Идвай на протестите срещу шиши и боце и го кажи това да видиш реакция !
Коментиран от #90
09:21 30.09.2025
83 Стефко
Коментиран от #89
09:21 30.09.2025
84 Защо не питаш
До коментар #70 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":някой изкуствен интелект дали има мозък в главата ти ? 80 % казваш от българите харесвали Русия, ти познаваш ли цифрите бе будала манипулирана ? Като толкова проценти харесват Русия, защо не управлявате бе тъъпак, никой не може да ви бие на избори ?
09:24 30.09.2025
85 ТИГО
До коментар #80 от "Майна":Майна оля се , я кажи как Путлер целуна корана и да спреш с "православно–ченгеджийските" глупости ! И какви битки се водят за "Православието" което отдавна е сквернословие и пошлост
09:26 30.09.2025
86 Ейййййййй
09:26 30.09.2025
87 Коста
До коментар #11 от "Харалампи простото":Ми про100 си ко
09:33 30.09.2025
88 От чужбина
09:34 30.09.2025
89 ТИГО
До коментар #83 от "Стефко":Не е виновен Сорос ,ние сме си виновни обичаме да се слагаме на "онзи с парите" на "бащицата" ! Подложени сме ,на полицая ,на началника,на майстора плочкаджия ,винаги знаем много но видиш ли живота някак ми мина неразбран от другите .А Аз какви ракети съм изстелвал и каква щкембе чорба правя направо муцка но видиш ли съм притеснителен и плах !Абе всичките сме по 120% мъже и жени а накрая сме просто едни птки заспали!
09:35 30.09.2025
90 Коста
До коментар #82 от "ТИГО":Ей розов пеньоар ти соросоиди ли си?
Коментиран от #92
09:35 30.09.2025
91 Старец
09:39 30.09.2025
92 ТИГО
До коментар #90 от "Коста":Ей Tъпч0 а да се научиш да пишеш соросоИДИ е множествено число, а да ми доведеш жена си да ми види пеньоара !
09:39 30.09.2025
93 Бандеров
09:40 30.09.2025