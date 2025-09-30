Новини
Делян Пеевски: Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен

Делян Пеевски: Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен

30 Септември, 2025 08:41

Време е за решителна битка за държавата, предупреди лидерът на ДПС - Ново начало

Делян Пеевски: Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова

"Само преди дни прокситата на Джордж Сорос и регионалният му наместник Иво Прокопиев от ПП-ДБ отправиха доноси и клевети, с които да се опитат да лишат България от 6 млрд. европейски ресурс по ПВУ. И това е само един от примерите за това как тази мрежа от временни политически проекти, неправителствени организации, лобистки структури и медии действа. Безскрупулни, алчни и корумпирани, кресливи самозванци, които са консуматори на ресурс и защитници на чужди интереси". Това посочва в позиция лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"Вече близо 30 години дезинформацията и цензурата, налагана от вплетените в мрежата на Сорос и неговите български олигарси, медии и медийни организации системно манипулират и са използвани като мощна лобистка структура, която да диктува обществените и политически процеси и да подменя моралните ценности с джендър идеологии. Най-опасното е това, че представителите на тази мрежата от организации се самопровъзгласиха за единствен морален стожер, а под тази лицемерна маска упражняваха и продължават да се опитват да упражняват нерегламентирано въздействие както върху демократични процеси, като изборите, решенията на МС и НС, така и върху цялостната държавна политика в различни сектори, да въздействат върху решенията на съда, овладявайки медии и журналисти, за да осъществяват системно антидържавна и антинационална политика на клевети, манипулации и открита диверсия, насочени срещу България", се казва още в позицията.

"Време е за решителна битка за държавата. Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен. Затова отново внасяме в Народното събрание проект за създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт", коментира Пеевски.

И допълва: "Призовавам всички демократично мислещи и милеещи за свободна и европейска България да подкрепят създаването на тази комисия, като знак към хората, че на тази несправедливост ще бъде сложен край веднъж завинаги. Призовавам ги - не се страхувайте! Не допускайте да ви превърнат в свои заложници! Ние знаем с какви методи на изнудване и принуда действат, как клеветят и очернят през завладяните си медии, но вие трябва да знаете, че България трябва да бъде освободена от мъртвата хватка на Сорос и соросоидите. Заради децата ни, заради бъдещето им! За да имаме държава с главно “Д” и хората да бъдат спокойни, че най-хубавото предстои. От нас зависи".


  • 1 бай Бай

    53 3 Отговор
    А такаааааа...
    Я най-добре и ти и соросоидите аут, а?

    08:43 30.09.2025

  • 2 Пич

    41 12 Отговор
    - Съ Съ Съ , дръж , куче !!! За соросоидите съм съгласен !!!

    08:43 30.09.2025

  • 3 Майна

    58 7 Отговор
    Не бях виждал лицемерно прасе - доживях го!
    Че тя Европа е окупирана от Соросоидидми правителства!
    Тогава те очаквам на протест за сваляне на правителството,!

    08:45 30.09.2025

  • 4 честен ционист

    41 8 Отговор
    Момчето и Костя внасят общ законопроект за обявяване на НПО за чужди агенти.

    Коментиран от #63

    08:46 30.09.2025

  • 5 ШЕФА

    27 5 Отговор
    Този свят вече се руши,но ние трябва да разрушим чрез см.рт света на Шиши и Буда,като използваме за това електрически стълбове и въжета !

    08:47 30.09.2025

  • 6 Нова Сорос ТВ

    34 4 Отговор
    И как ще стане това като си в коалиция със соросите?!

    Коментиран от #44

    08:47 30.09.2025

  • 8 Трол

    13 29 Отговор
    След 35 години чакане, най-после имаме държавник. Действайте, г-н Пеевски!

    08:48 30.09.2025

  • 9 незнайко

    27 10 Отговор
    За Сорос и соросоидите съм апълно съгласен. Как ще ги спре не ми е ясно, но призива е добър .

    08:48 30.09.2025

  • 10 Този антисемит ли стана

    16 3 Отговор
    Що ли

    Коментиран от #33

    08:49 30.09.2025

  • 11 Харалампи простото

    26 3 Отговор
    Ха ха ха, ама това прасе верни ни мисли за пещерняци

    Коментиран от #87

    08:49 30.09.2025

  • 12 име

    15 14 Отговор
    Ейй, свинчо ако я свърши тая работа маже и да гласувам за него. ЗАКОН за чуждите агенти, и всички продажни медии или политици като ПроститеПарчета да изхвърчат от България.

    Коментиран от #24

    08:49 30.09.2025

  • 13 Главно Д

    17 7 Отговор
    Нови избори-това е решението!Стига си писал декларации!Събаряй го това правителство и вземай след това цялата власт!Путин ще хареса това!

    08:50 30.09.2025

  • 14 Читател

    19 6 Отговор
    Спрете финансирането на соросоидните фондации от държавния бюджат!

    Коментиран от #38

    08:50 30.09.2025

  • 15 УдоМача

    24 2 Отговор
    Фермата на животните! Гледайте как едните прасета ще се сбият с другите прасета за копанята :)))))))

    08:51 30.09.2025

  • 16 Българин

    7 27 Отговор
    Пеевски е единственият, който знае и може да се разправи със сороските. И го прави. За това и българския народ го подкрепя и уважава! А безродниците вият срещу него, ама са безсилни да направят нешо, защото народа е с ДПС!

    Коментиран от #29, #50, #65

    08:51 30.09.2025

  • 18 Майна

    29 3 Отговор
    Минава всякакви граници тази свинщина!!!
    Този бил срещу Сорос?!
    Докога ще се търпи тези мутри да ми играят този долнопробен театър!!!
    Ти ли си против Сорос, не?!
    Да се припознаеш с Тръмп?
    Та ти лично , подкрепяш Зеленски?!
    Нещастник!
    Зеленски какъв е ?!
    Европейското управление е соросоидно?
    Кой изкупи медиите?
    Кой говори като дерибей?
    Ей, писна ми....!!!
    Баста!!!!

    08:52 30.09.2025

  • 20 ЕвроАтлантическо лицемерие

    25 3 Отговор
    Защо сега, когато тръмпа започна осветляването на сорос, а ? Жалък евоатлантически нагаждач.
    Сидеров и Костадинов ги разправят тия неща от години !?

    Коментиран от #23

    08:53 30.09.2025

  • 22 Фен

    12 1 Отговор
    Бе то трябва, ама тогава нито медии ще останат, нито журналисти, нито анализатори. И половината политици ще изчезнат.

    08:55 30.09.2025

  • 23 кой да знае

    3 16 Отговор

    До коментар #20 от "ЕвроАтлантическо лицемерие":

    Пеевски се бори със соросоидите повече от 20 години. Може да отвориш вестник монитор от ония години, за да видиш и тогава как ги изобличаваше!

    Коментиран от #52

    08:56 30.09.2025

  • 24 Дали ще се

    15 3 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    намери по-просто парче от теб в България щом ще харесаш същество което казва това което ти искаш да чуеш ? Ти си освен просто парче, но и голям пъзльо чакаш друг да ти помогне и свърши това което мислиш !

    Коментиран от #42

    08:56 30.09.2025

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 12 Отговор
    Тоя е готов за мин пред .Или президент. По скоро първото

    08:57 30.09.2025

  • 26 От чужбина

    18 0 Отговор
    И този запява песен според посоката на вятъра. Защо сега се сещаш за подобно нещо? Предлаганата временна комисия е почти безсмислена. Има ли ЗАКОН с който тези организации да бъдат премахнати или ограничени??? В Грузия приеха такъв закон, наречен "Закон за чуждите агенти". Закона изисква всички чужди агенти, т.е НПОта и др.подобни получаващи финансиране от чужбина да декларират колко и от кого са финансирани. Естествено започнаха протести, но се оказа,че закона практически копира американския такъв закон. Е, значи в Демократична Америка подобни агенти са ограничени чрез закон, а в нашите демокрации не можело!!! Айде, приемете в България подобен закон, всички НПОта ПУБЛИЧНО да декларират от къде и колко получават. Така явно ще се види, и всеки ще разбере кой е соросоид и кой путиноид и т.н.

    08:57 30.09.2025

  • 28 Герой

    9 3 Отговор
    Герой е всеки срещу който злато/Пеевски/ се обявява.
    Ето така може всеки който не заслужава да бъде герой.

    08:58 30.09.2025

  • 29 Харалампи простото

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Ти май си всичко друго, но не и българин

    08:58 30.09.2025

  • 30 ДПС ново начало

    2 24 Отговор
    Симпатизирам на Делян Пеевски! Този политик трябва да стане номер едно в България !

    Коментиран от #45

    08:59 30.09.2025

  • 31 Чуторан

    13 1 Отговор
    Този от рано сутрин започва да груХти. Е, как с негото килийно образование има отговор на всички въпроси? Асен Василев трябва да му вдига кръвното и нервите всеки ден, за да разбере и най-простият човек в държавата що за елементарен крадец е този.

    08:59 30.09.2025

  • 32 Добре бе

    14 0 Отговор
    Тебе всички те мразят шишко и без да са соросоиди. Омразата ми към теб е много по-силна от тази към соросоидите.

    08:59 30.09.2025

  • 33 Серсемин

    16 0 Отговор

    До коментар #10 от "Този антисемит ли стана":

    Да не би евреите да са го били? Щото руснаците го биха. Англичани и американци го чакат за пандиза...

    09:00 30.09.2025

  • 34 Сам

    18 0 Отговор
    Къде са парите от КТБ (народни пари)Къде е Булгартабак?

    09:00 30.09.2025

  • 36 Пенев

    3 5 Отговор
    Време беше да се осветли дейността на сугинажа на американеца ( унгарски ром ) у нас. И да спре държавното финансиране на НПО.

    09:00 30.09.2025

  • 37 ШИШИ Е КЛАСИЧЕСКИ ПОПУЛИСТ КРАДЕЦ

    17 0 Отговор
    Говори това, което хората искат да чуят, а защитава само собствената си кожа.

    09:01 30.09.2025

  • 38 Сталин

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Читател":

    Цветелина Бориславова и Петър Стоянов са агенти на NED (National Endowment for Democracy), NED са звено на ЦРУ което се финансира от федералното правителство на САЩ ,сега разбирате ли защо на Тулупа му върви в политиката и бизнеса както и на онова еврейско куче Петър Стоянов .
    NED бяха пряко замесени в протестите срещу свалянето на Жан Виденов от власт,както и Отворено общество на Сорос , защото Жан Виденов спря 40 000 000 лева от държавния бюджет на България за финансиране на Отворено Общество и също започна разследване за ограбването на българските банки.

    09:02 30.09.2025

  • 39 az СВО Победа80

    5 6 Отговор
    Лустрация на соросоидите!

    09:02 30.09.2025

  • 41 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 3 Отговор
    АМА ТАЗИ СМЪРДЕЛА ЕВРОАНТЛАНТИЧЕСКА КОЧИНА МАЙ Я Е ХВАНАЛ СВИНСКИЯТ ГРИП И ТРЯБВА ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕНА КАКТО УНИЩОЖАВАТ ОВЦЕ И КОЗИ И ДРУГИ ЖИВОТНИ.

    Коментиран от #58

    09:03 30.09.2025

  • 42 име

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Дали ще се":

    Нещо да съм те питал?!

    Коментиран от #76

    09:03 30.09.2025

  • 44 мхм

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Нова Сорос ТВ":

    Ако бяха от тях щяха да са на власт през мандата на спящия Джо. На никой ли не му направи впечатление, че с началото на мандата на Байдън ние останахме без правителство и почнаха да се лансират ПП и ДБ и така 4 години бяхме натискани или ПП да са на власт или въобще да няма правителство. С идването на Тръмп и всички станаха кооперативни и се състави правителство.

    09:04 30.09.2025

  • 45 Избърши си

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "ДПС ново начало":

    Д- то с домашният ти грухтящ любимец!

    09:05 30.09.2025

  • 47 Независим

    9 0 Отговор
    Просто и ясно - за да я има България тоя Пеевски и оня Борисов трябва да ги няма на политическата сцена, в противен случай България ще бъде ограбена и съсипана.

    Коментиран от #74

    09:05 30.09.2025

  • 48 Лойко Разбойко

    6 0 Отговор
    Е да. НАЛИ БЕШЕ НАМАГНИТЕН ОТ САЩ И АНГЛИЯ. ХА ХА ОБАЧЕ РУСНАЦИТЕ ТЕ БИХА И НАПРАВИХА ЧОВЕК С ГОЛЯМО Ч МИСЛЕЩО ЗА ХОРАТА. КАК МОЖЕ ТОЗИ ДА Е БЪЛГАРИН НА ФОНА НА БОТЕВ И ЛЕВСКИ.??? СРАМ И ПОЗОР БЪЛГАРИ. !!!! МИСЛЕТЕ ПОВЕЧЕ С ГЛАВИТЕ СИ . ОСТАВЕТЕ ДИРНИЦИТЕ СИ МАЛКО НА СПОКОЙСТВИЕ!!!!

    09:05 30.09.2025

  • 49 Хм,

    6 1 Отговор
    след кратки евроатлантически сценки, Пеевски си заприказва като кремълски актив.

    09:06 30.09.2025

  • 50 ТИГО

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Както е тръгнало накрая народа ще се разправи с тоя наглец! Ако не лее мозък през ден хората ще го забравят !Очаквам утре да се изкаже за не нормалният живот на охлюва в градска среда а в сряда да пее за любовта му към сурикатите и как трябва да ги освободим от зоопарка!

    09:06 30.09.2025

  • 51 Миро

    7 0 Отговор
    Спешно трябва да отстраним Пеевски от обществения живот! Заедно с Борисов, Вълка, Ковачки, Таки, Тиков в здравеопазването трябва да бъдат въдворени в затвора!!!

    09:07 30.09.2025

  • 52 Я ти като си го отворил

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "кой да знае":

    този вестник кажи от коя дата е и кой брой, че да го прочета и аз за да се уверя, че не си манипулиран екземпляр, не е лесно да се търси нещо във вестник от преди 20 г., ако си умен ще го разбираш това, но ми се струва, че не си умен, а си от онова нещо на което му викат манипулирана овца ! Преди 20 г. този крадец не е знаел дори кой е Сорос, а се е мазнил на Доган дори и на сън ! Много си тъъп, не си успял да измислиш нещо по-реално и да изглежда по-истинско ! Ама такива сте многобройното махлянски стадо овце които гласувате срещу кебапче дори и без "гарнитура" .....

    09:07 30.09.2025

  • 53 Така е,

    1 0 Отговор
    а аз съм дядо коледа.

    09:08 30.09.2025

  • 54 Димитър Георгиев

    5 1 Отговор
    Зад Пеевски стои Москва и нейните разузнавателни структури. Остатъците от бившето ДС са буквално във всяка клетка на обществото. 60% от бизнеса е пряко свързан с горните групи. Прибавете чиновниците, които ги устройва безсърбавието.Пеевски е лице на системата,не сърцето и мозъка!

    09:08 30.09.2025

  • 57 Димитър Георгиев

    7 2 Отговор
    Зад Пеевски стои Москва и нейните разузнавателни структури. Остатъците от бившето ДС са буквално във всяка клетка на обществото. 60% от бизнеса е пряко свързан с горните групи. Прибавете чиновниците, които ги устройва бездържавието.Пеевски е лице на системата,не сърцето и мозъка!

    09:09 30.09.2025

  • 58 ТИГО

    5 2 Отговор

    До коментар #41 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    АХАА "Трябва да бъде унищожена" а после какво?? Като те гледам си искаш "Руский Мир" е това няма да стане народа не е толкова заблуден !

    Коментиран от #70

    09:09 30.09.2025

  • 59 Идва краят на дните и на вашия сайт

    3 3 Отговор
    На никого няма да липсвате, освен на група пияни русофобни пенсии.

    09:10 30.09.2025

  • 60 Ново начало

    3 3 Отговор
    Соросоидите на сметището

    09:11 30.09.2025

  • 61 000

    4 4 Отговор
    Без парите от сорос доста сайтчета ще изчезнат, нали фактчета :) А и доста жълтопаветници ще се насочат към обявите за работа. Русия ке връща на Балканите. Мрежата на сорос ще се махне по естествен начин. Скоро!

    09:11 30.09.2025

  • 62 селяк

    1 0 Отговор
    Баце не реви срещу шефовете си, че да не ядеш пердах

    09:12 30.09.2025

  • 63 клю-клю-клю!

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Бре,ами сега!Делиорманската принцеса Антоанета Цонева къде ще си търси поприще?Тя горката откакто Тръмп отряза парите на "Америка за България"никаква я няма по медиите.

    09:12 30.09.2025

  • 64 А за

    4 0 Отговор
    гигантската корупция по всички етажи - нищо ?

    09:12 30.09.2025

  • 65 Димитър Георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Българин":

    Духа ти вятър между ушите! Ако не преборим мафията на Пеевски ни чакат много тежки времена!

    09:12 30.09.2025

  • 66 ще видиме

    2 1 Отговор
    НРБ, комунисти, болшевишки… Вие сте поробители

    09:13 30.09.2025

  • 67 Така така

    5 0 Отговор
    Моделът на Сорос: мобилизазия и използване на малцинства за превземане на контрола в дадена държава. Кой отговаря но тези критерии да да бъди българският Сорос? Точно така: дебелия гнусен шишко. Така че, трябва да заличи първо себе си.

    09:13 30.09.2025

  • 68 С комисии

    2 3 Отговор
    не става!Ако наистина си могъщ,колкото се говори-забрани нпо тата на Сорос!Иначе са само празни приказки!

    Коментиран от #69

    09:13 30.09.2025

  • 69 000

    3 2 Отговор

    До коментар #68 от "С комисии":

    Закон срещу чуждите нпо-та!

    09:14 30.09.2025

  • 70 ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "ТИГО":

    АМА НЕ СЪМ САМО АЗ А ПОНЕ 80 ПРОЦЕНТА ОТ БЪЛГАРИТЕ ОБИЧАТ БРАТСКА РУСИЯ НАШАТА ОСВОБОДИТЕЛКА

    Коментиран от #82, #84

    09:15 30.09.2025

  • 71 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Явно Шиши е бесен, че спрените 6 милиарда няма да влязат в сейфа му!

    09:15 30.09.2025

  • 72 Малко са

    4 0 Отговор
    те били руснаците на яхтата в Дубай, Делянчо.Време е и малко морски тюлени от САЩ да разтърсят сланините ти, разглезено детенце - разрушител.

    09:15 30.09.2025

  • 73 Инж1

    3 0 Отговор
    И ДП стана всичколог!?!?!!? Разбира от водоснабдяване до Сорос???? А е с фалшивата дипломка от ЮЗУ-то!?!?!?!

    09:17 30.09.2025

  • 75 ТИГО

    3 0 Отговор
    За да махнем свинкотиквената коалиция трябва всеки ден натиск да не им се дава да дишат да се натискат по всички места където са ,администрацията най вече , окопали са се неграмотници ,калинки ,мисирки и обикновени подлоги ! Трябва постоянно да усещат че някой им диша във врата !Натиск и въпроси ,а не тоя да ми декламира тъп0тии .Да се разобличават постоянно да се провокират и най вече да се гласува масово да нямат основа те повече от тези % дето ги имат няма да вдигнат !Но има шанс народа да вкара по нормални хора !Докато сме пасивни така ще е ,ще се размахват пръсти и копита !

    09:17 30.09.2025

  • 76 А то остана

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "име":

    да чакам тъпанар да ме пита нещо ? Ти не питаш бе, ти се водиш като мечка на синджир без да знаеш защо, пък камо ли да задаваш въпроси ! Ти си поредното българско НИЩО, което коментира тук без да знае, че може и да има опонент ! Такива сте на Пеевски последователите, не знаете защо съществувате и "на кой свят се намирате" важното е да чувате това което искате да чуете и да има "синджир с халка" на която да се закачите за да ви влачат !

    09:19 30.09.2025

  • 77 Асен

    3 0 Отговор
    И кой го казва крадеца Шиши

    09:19 30.09.2025

  • 78 az СВО Победа80

    2 1 Отговор
    Ако соросоидите отидат под сагъра, то половината от останалите българи трябва да отпаднат от обществено-политическия живот!

    За 36 години Сорос оплете всичко и всички в България....

    09:20 30.09.2025

  • 79 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    3 0 Отговор
    С "грижа" за хората !

    09:20 30.09.2025

  • 80 Майна

    2 0 Отговор
    Сорос е против Православието!!!!
    Путин заяви вчера- ,,Русия побеждава в праведната битка!!!
    Разбрали , бе, дебел!!!!
    Ти изкупи всички медии!!!
    Ти работиш и работеше против Православието!
    Искам да чуя , че не си против Русия!!!
    Искам да кажеш, че си разбрал срещу кого Путин води това СВО!!!!
    Искам да кажеш , че си против нацизма на Зеленски и политиката на България,
    Искам да чуя , че си признаваш, че си поддържал и поддържаш именно тази политика и си разбрал , че си участвал в това престъпление!!!
    Искам да те видя като подсъдим за това!!!

    Коментиран от #85

    09:21 30.09.2025

  • 81 Ново начало

    0 3 Отговор
    Соросоидите шантажират нормалните българи чрез медии и дейт центрове с изкуствен интелект

    09:21 30.09.2025

  • 82 ТИГО

    3 1 Отговор

    До коментар #70 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    Явно си бил шумкарин и Русия те е освободила от мандрите и планината ! 80 % сънуваш ,може да са на сбирка на "Възраждане" но Българина от сърце ги мрази "освободителите" !Идвай на протестите срещу шиши и боце и го кажи това да видиш реакция !

    Коментиран от #90

    09:21 30.09.2025

  • 83 Стефко

    2 1 Отговор
    Дали е Сорос или друг олигарх с влияние над медиите и политическите схеми с обществени поръчки и разпределянето на общите пари е едно и също.

    Коментиран от #89

    09:21 30.09.2025

  • 84 Защо не питаш

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "ГОРД ВЪЗРОЖДЕНЕЦ":

    някой изкуствен интелект дали има мозък в главата ти ? 80 % казваш от българите харесвали Русия, ти познаваш ли цифрите бе будала манипулирана ? Като толкова проценти харесват Русия, защо не управлявате бе тъъпак, никой не може да ви бие на избори ?

    09:24 30.09.2025

  • 85 ТИГО

    2 1 Отговор

    До коментар #80 от "Майна":

    Майна оля се , я кажи как Путлер целуна корана и да спреш с "православно–ченгеджийските" глупости ! И какви битки се водят за "Православието" което отдавна е сквернословие и пошлост

    09:26 30.09.2025

  • 86 Ейййййййй

    2 1 Отговор
    Една умна приказка да чуя от тоя.

    09:26 30.09.2025

  • 87 Коста

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Харалампи простото":

    Ми про100 си ко

    09:33 30.09.2025

  • 88 От чужбина

    2 0 Отговор
    Самата статия е написана за да му повдига рейтинга. Вероятно това правителство няма много да изкара и този от сега се подготвя чрез медиите. Просто му лъскат имиджа. Предполагам ви е направило впечатление, че предлага някаква комисия. Това е практически безсмислено. Ако е реално предложение, щеше да е предложение за закон чрез който всички чужди агенти, т.е НПОта да декларират от къде и колко са финансирани. Т.е така се разкрива кой за кого и за чии интереси работи. Подобен закон трябва да е ЕФЕКТИВЕН, а не с вратички и заобиколни. Подобен закон приеха в някои държави. Последно беше в Грузия. Започнаха и протести против закона, но се оказа, че закона копира подобен закон от Америка. Т.е САЩ имат законова защита срещу външно влияние. Тамошната демокрация позволява такъв закон. Оказва се, че в Източна Европа срещу подобен закон се противопоставят.ЗАЩО и КОЙ го прави? Разбира се,че са НПОтата, които не искат да се знае публично от къде са им парите.

    09:34 30.09.2025

  • 89 ТИГО

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Стефко":

    Не е виновен Сорос ,ние сме си виновни обичаме да се слагаме на "онзи с парите" на "бащицата" ! Подложени сме ,на полицая ,на началника,на майстора плочкаджия ,винаги знаем много но видиш ли живота някак ми мина неразбран от другите .А Аз какви ракети съм изстелвал и каква щкембе чорба правя направо муцка но видиш ли съм притеснителен и плах !Абе всичките сме по 120% мъже и жени а накрая сме просто едни птки заспали!

    09:35 30.09.2025

  • 90 Коста

    0 2 Отговор

    До коментар #82 от "ТИГО":

    Ей розов пеньоар ти соросоиди ли си?

    Коментиран от #92

    09:35 30.09.2025

  • 91 Старец

    0 1 Отговор
    За това е абсолютно прав.

    09:39 30.09.2025

  • 92 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #90 от "Коста":

    Ей Tъпч0 а да се научиш да пишеш соросоИДИ е множествено число, а да ми доведеш жена си да ми види пеньоара !

    09:39 30.09.2025

  • 93 Бандеров

    2 1 Отговор
    За всички копейки, вярващи в Световният еврейски заговор, чието острие е 98 годишният Сорос, в Кемтрейлс, ХААРП, че Земята е плоска, в чипирането чрез ваксини и т. н - любимите ви Орбан, Вучич и Фицо са стипендианти на Фондация Сорос. Даже и бившият македонски премиер Груевски Тоже!

    09:40 30.09.2025

