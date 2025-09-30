Новини
България »
ИПБ: В Министерството на транспорта е налице сериозен риск от добре организирана корупционна схема

ИПБ: В Министерството на транспорта е налице сериозен риск от добре организирана корупционна схема

30 Септември, 2025 09:25 386 5

  • ипб-
  • подкуп-
  • екип-
  • роби уилямс

Пътната безопасност и доверието в институциите не могат да съществуват при системна корупция и безотчетност

ИПБ: В Министерството на транспорта е налице сериозен риск от добре организирана корупционна схема - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Институтът за пътна безопасност категорично се противопоставя на опитите този случай да бъде представен като изолиран инцидент или „нелепо поведение“ на отделни инспектори. Това се казва в официална позиция на ИПБ относно новината за задържаните служители на ИААА за подкуп от екипа на Роби Уилямс.

Налице са редица признаци, които сочат, че става дума за системна, добре организирана практика, която носи характеристиките на организирана престъпна група, действаща под прикритието на държавна институция – в случая Министерството на транспорта и съобщенията (МТС).

Фактите:

• Двамата инспектори са действали уверено и с чувство за безнаказаност пред няколко свидетели – водачи на МПС.

• При задържането е открита значителна сума пари, което говори за системност в действията им.

• В рамките на последните шест месеца Институтът за пътна безопасност, както и други неправителствени организации и граждани, са подали множество сигнали за корупционни практики в ИААА.

• Въпреки това, до момента от страна на Министерството не са предприети конкретни действия – не е уволнен нито един служител по линия на корупция.

• Министър Караджов отказа предложения за включване като наблюдатели от НПО при проверките на инспектори от ИААА – мярка, която можеше да повиши прозрачността и общественото доверие.

• Беше направен опит случаят да бъде потулен и да не достигне до обществеността.

• Министър Караджов е включил в екипа си лица, които вече са били замесвани в подобни скандали в миналото и са били освободени от длъжност.

. Процедурите по дисциплинарните производства за уволнение на държавен служител са с ясно разписан срок и правила. Всеки опит за прибързано действие, извън установената правна рамка, може да бъде обявен от съда за незаконосъобразен. Така се печели мълчание на задържаните.

На база гореизложеното, Институтът за пътна безопасност счита, че в Министерството на транспорта и съобщенията е налице сериозен риск от функциониране на добре организирана корупционна схема. Това следва да бъде обект на незабавно разследване от страна на компетентните органи.

Настояваме за:

1. Независима и прозрачна проверка на дейността на ИААА с участие на външни експерти;

2. Публичен отчет на предприетите от МТС действия по случая;

3. Пълна ревизия на кадровата политика и назначенията, извършени от министър Караджов.

Пътната безопасност и доверието в институциите не могат да съществуват при системна корупция и безотчетност.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ББ от Банкя

    1 0 Отговор
    Че ме фанете за дедовия

    09:27 30.09.2025

  • 2 шишарка нашишкана

    1 0 Отговор
    Пак българска работа!

    09:27 30.09.2025

  • 3 Ура,,Ура

    2 0 Отговор
    Хайде сега вижте кой е министър на транспорта. И сега и назад в годините. И защо няма никой в затвора от ДАИ? Като Иванчева например.

    09:29 30.09.2025

  • 4 Пуфи

    1 0 Отговор
    Институт за пътна безопасност е инструмент за пълнене на чекмеджето у Банкя

    09:30 30.09.2025

  • 5 Здрасти

    0 0 Отговор
    Само там ли? В земеделието няма ли? А в другите сфери сигурно е цветя и рози.

    09:43 30.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове