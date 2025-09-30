Новини
България »
Разследват детска градина в Каблешково за психическо, физическо и сексуално насилие

Разследват детска градина в Каблешково за психическо, физическо и сексуално насилие

30 Септември, 2025 12:11 1 974 33

  • насилие-
  • дете-
  • детска градина-
  • каблешково

Майката забелязва в 4-годишното си тревожност, кошмари, физически следи, странни увреждани по ноктите, отказ да посещава детска градина

Разследват детска градина в Каблешково за психическо, физическо и сексуално насилие - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследване за психическо, физическо и сексуално насилие в детска градина в Каблешково.

За щастливото семейство на Динко и Петя, които имат две биологични деца и са осиновители на трето, всичко се срива преди 7 месеца, когато по-малката им дъщеря проявява необичайно поведение, разказват пред "Glas" и Тина Ивайлова.

Майката забелязва в 4-годишното си тревожност, кошмари, физически следи, странни увреждани по ноктите, отказ да посещава детска градина.

Случаят е от ДГ Радост - Каблешково.

Когато кажех "утре си на детска градина", тя се вцепеняваше, разказа майката.

"Плачеше, спря да се храни нормално, започна да се държи затворено, през цялото време я питахме какво се случва. Тя винаги е била усмихнато дете, нещо се промени", разказва бащата.

"Ноктите и бяха олюспени - няма как това да се случи вкъщи, щяхме да я чуем да плаче", допълват родителите.

Няма да забравя, когато дъщеря ми каза - "тати, сега няма да ме боли вече", каза Динко.

Биеше ме с юмрук, споделя момиченцето.

Когато детето започнало да споделя родителите били в шок. "Стискала я и краченцето, разказа че и е извивала ръцете, че я е удряла по главата", каза майката.

"Тя се е молела на г-жа Герова да спре."

И тогава става ясно, че госпожата в детската градина е посегнала сексуално с пръсти на детето.

"Каза ми, че госпожата е натиснала с ръка между краката. Имала е кръв. После я е заболял корема", допълва майката.

"Гинеколозите в Съдебна медицина казаха, че се е случило, разказа бащата.

Мамо, знаеш ли, че мен Герова ме целува с език в устата. Един път излезе от тоалетната със смъкнати гащи и си показа дупето, разказало детето за възпитателката.

Детето посещава терапевт.

"Мариета Герова и натискала ноктите и ги е чупила нагоре."

Медицинското потвърждава нараняванията по детето. Самата Герова отрича да е посягала на 4-годишно.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    8 0 Отговор
    Добре че Момчето каза, че такива НПО калинки скоро ще работят само на магистралата.

    12:15 30.09.2025

  • 2 Ако

    45 0 Отговор
    това е истина , ужасът е неописуем , както физическите и психически травми за детето .

    12:17 30.09.2025

  • 3 гост

    38 0 Отговор
    ...без коментар ,само остър нож

    12:20 30.09.2025

  • 4 Българин

    31 1 Отговор
    Това ме шокира,искам я тази "секс лъвица" за 15м.

    12:21 30.09.2025

  • 5 Пич

    41 0 Отговор
    Това , особено направено от жена е толкова отвратително , че няма да го коментирам !!!

    Коментиран от #8

    12:22 30.09.2025

  • 6 Само

    6 15 Отговор
    не разбирам защо детето е било с неизрязани нокти , та да може перверзната "възпитателка" да ги извива нагоре и чупи ?

    12:23 30.09.2025

  • 7 Динко от Ямбол

    1 3 Отговор
    Много мек адаша.

    12:24 30.09.2025

  • 8 българските "жени"

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    са готови на абсолютно всичко за пари и само за пари всички знаят това!

    12:25 30.09.2025

  • 9 Демокрация е

    14 7 Отговор
    Така е и в САЩ и ЕС. Вървим по техния път напред!

    12:29 30.09.2025

  • 10 Аферата Епстийн

    7 0 Отговор
    Бил Клинтън, Доналд Тръмп, принц Андрю, Майкъл Джексън са ползвали сексуални услуги на малолетни момичета и момчета, а списъкът е много дълъг.

    Коментиран от #24

    12:38 30.09.2025

  • 11 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Още им вдигайте заплатите

    12:41 30.09.2025

  • 12 Цяла "държавица"

    16 0 Отговор
    сега потулва ситуацията, след 2-3 месеца, след "говорене" с родителите, всичко ще приключи.
    И това е тъжно.

    Коментиран от #16

    12:45 30.09.2025

  • 13 В такива случаи

    10 0 Отговор
    най важна е медицинската експертиза.

    Коментиран от #29

    12:47 30.09.2025

  • 14 Ивелин Михайлов

    12 2 Отговор
    България се превръща в къща на ужасите!

    12:48 30.09.2025

  • 15 Програмист

    13 3 Отговор
    Тоя баща защо е по телевизията, а не я е убил вече?!

    12:48 30.09.2025

  • 16 И как я потулва,

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Цяла "държавица"":

    като случаят е по медиите, родителите са ангажирани и има производство?

    Коментиран от #22

    12:49 30.09.2025

  • 17 Фрея

    15 0 Отговор
    До този момент не съм допускала, че бих могла да загърбя дотолкова женствеността и човещината си, че мислено да ми се прииска ЛИЧНО да подложа някого на БРУТАЛНИ физически изтезания. Е, случи се... Направо не съм на себе си от потрес и безмерен гняв. Трябва да спра да чета новини. На зле отиваме, хора. На много зле. Сила на родителите и дано Темида не бъде сляпа.

    Коментиран от #18

    12:49 30.09.2025

  • 18 "държавицата"

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Фрея":

    и "госпожата-възпитател" също разчитат, че ще се свием и затворим, всяко чудо за три дни.
    Ако дори и една десета от изложеното от мъченията е истина, значи това е оформена садистка, а "директорката" или другите "възпиетателки" да не знает е смешно.

    12:53 30.09.2025

  • 19 Перо

    7 1 Отговор
    Джендърията е налагана на всякъде!

    12:53 30.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ГРАД КОЗЛОДУЙ 2

    5 0 Отговор
    Може ли снимка на дупето на възпитателката Герова?💋

    12:56 30.09.2025

  • 22 "държавицата"

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "И как я потулва,":

    дано не съм прав, но не очаквам краен резултат, с подходящо наказание за "възпитателката", така че и други "възпитатели" да размислят преди да посягат към най-беззащитните.

    12:57 30.09.2025

  • 23 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Нови начало на евро-атлантическото възпитание

    13:03 30.09.2025

  • 24 може да са

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Аферата Епстийн":

    били малолетни но изброените от теб без джексън са ползвали услуги на 14-15-16 годишни девойки с тяхното съгласие а тук говорим за 4 годишно дете това е изродщина незнам какъе в тоя баща че не е претрепал вече тая мастия аз лично нямаше да търся медии …!

    13:09 30.09.2025

  • 25 Исторически парк

    2 0 Отговор
    България вече достигна развития евроатлантизъм

    13:09 30.09.2025

  • 26 Коста

    0 0 Отговор
    С Асан В живеели в 1 апартамент

    13:11 30.09.2025

  • 27 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    ДЕМОКРАЦИЯТА ПРЕВЪРНА БЪЛГАРИТЕ В ЧУДОВИЩА!!!👹👺

    13:12 30.09.2025

  • 28 Юрист

    4 0 Отговор
    Крайно време е да се забрани на жените да работят първите 5 години и да им се дават социални да си гледат децата! Стига с тия детски градини!

    13:14 30.09.2025

  • 29 Въпрос

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "В такива случаи":

    Ами не прочете ли, че мед.експртзс потвърждава?

    13:16 30.09.2025

  • 30 604

    0 2 Отговор
    Стигъ сте фантъзирачи..мамиту ви с тия поръчкови драсканици!

    13:17 30.09.2025

  • 31 Перо

    2 0 Отговор
    Джендърията са извратени и се насочват към детски градини и училища!

    13:17 30.09.2025

  • 32 Щрак щрак

    1 0 Отговор
    Последният звук, който трябва да чуе г-жа Герова в живота си, е презареждането на калашника

    13:18 30.09.2025

  • 33 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове