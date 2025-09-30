Разследват детска градина в Каблешково за психическо, физическо и сексуално насилие

Разследване за психическо, физическо и сексуално насилие в детска градина в Каблешково.
За щастливото семейство на Динко и Петя, които имат две биологични деца и са осиновители на трето, всичко се срива преди 7 месеца, когато по-малката им дъщеря проявява необичайно поведение, разказват пред "Glas" и Тина Ивайлова.
Майката забелязва в 4-годишното си тревожност, кошмари, физически следи, странни увреждани по ноктите, отказ да посещава детска градина.
Случаят е от ДГ Радост - Каблешково.
Когато кажех "утре си на детска градина", тя се вцепеняваше, разказа майката.
"Плачеше, спря да се храни нормално, започна да се държи затворено, през цялото време я питахме какво се случва. Тя винаги е била усмихнато дете, нещо се промени", разказва бащата.
"Ноктите и бяха олюспени - няма как това да се случи вкъщи, щяхме да я чуем да плаче", допълват родителите.
Няма да забравя, когато дъщеря ми каза - "тати, сега няма да ме боли вече", каза Динко.
Биеше ме с юмрук, споделя момиченцето.
Когато детето започнало да споделя родителите били в шок. "Стискала я и краченцето, разказа че и е извивала ръцете, че я е удряла по главата", каза майката.
"Тя се е молела на г-жа Герова да спре."
И тогава става ясно, че госпожата в детската градина е посегнала сексуално с пръсти на детето.
"Каза ми, че госпожата е натиснала с ръка между краката. Имала е кръв. После я е заболял корема", допълва майката.
"Гинеколозите в Съдебна медицина казаха, че се е случило, разказа бащата.
Мамо, знаеш ли, че мен Герова ме целува с език в устата. Един път излезе от тоалетната със смъкнати гащи и си показа дупето, разказало детето за възпитателката.
Детето посещава терапевт.
"Мариета Герова и натискала ноктите и ги е чупила нагоре."
Медицинското потвърждава нараняванията по детето. Самата Герова отрича да е посягала на 4-годишно.
По случая е образувано досъдебно производство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:15 30.09.2025
2 Ако
12:17 30.09.2025
3 гост
12:20 30.09.2025
4 Българин
12:21 30.09.2025
5 Пич
Коментиран от #8
12:22 30.09.2025
6 Само
12:23 30.09.2025
7 Динко от Ямбол
12:24 30.09.2025
8 българските "жени"
До коментар #5 от "Пич":са готови на абсолютно всичко за пари и само за пари всички знаят това!
12:25 30.09.2025
9 Демокрация е
12:29 30.09.2025
10 Аферата Епстийн
Коментиран от #24
12:38 30.09.2025
11 ООрана държава
12:41 30.09.2025
12 Цяла "държавица"
И това е тъжно.
Коментиран от #16
12:45 30.09.2025
13 В такива случаи
Коментиран от #29
12:47 30.09.2025
14 Ивелин Михайлов
12:48 30.09.2025
15 Програмист
12:48 30.09.2025
16 И как я потулва,
До коментар #12 от "Цяла "държавица"":като случаят е по медиите, родителите са ангажирани и има производство?
Коментиран от #22
12:49 30.09.2025
17 Фрея
Коментиран от #18
12:49 30.09.2025
18 "държавицата"
До коментар #17 от "Фрея":и "госпожата-възпитател" също разчитат, че ще се свием и затворим, всяко чудо за три дни.
Ако дори и една десета от изложеното от мъченията е истина, значи това е оформена садистка, а "директорката" или другите "възпиетателки" да не знает е смешно.
12:53 30.09.2025
19 Перо
12:53 30.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ГРАД КОЗЛОДУЙ 2
12:56 30.09.2025
22 "държавицата"
До коментар #16 от "И как я потулва,":дано не съм прав, но не очаквам краен резултат, с подходящо наказание за "възпитателката", така че и други "възпитатели" да размислят преди да посягат към най-беззащитните.
12:57 30.09.2025
23 Сатана Z
13:03 30.09.2025
24 може да са
До коментар #10 от "Аферата Епстийн":били малолетни но изброените от теб без джексън са ползвали услуги на 14-15-16 годишни девойки с тяхното съгласие а тук говорим за 4 годишно дете това е изродщина незнам какъе в тоя баща че не е претрепал вече тая мастия аз лично нямаше да търся медии …!
13:09 30.09.2025
25 Исторически парк
13:09 30.09.2025
26 Коста
13:11 30.09.2025
27 Ивелин Михайлов
13:12 30.09.2025
28 Юрист
13:14 30.09.2025
29 Въпрос
До коментар #13 от "В такива случаи":Ами не прочете ли, че мед.експртзс потвърждава?
13:16 30.09.2025
30 604
13:17 30.09.2025
31 Перо
13:17 30.09.2025
32 Щрак щрак
13:18 30.09.2025
33 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.