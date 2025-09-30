Новини
България »
Прокуратурата трябва да плати 50 000 лева на офицер, оправдан за взривовете в Челопечене

Прокуратурата трябва да плати 50 000 лева на офицер, оправдан за взривовете в Челопечене

30 Септември, 2025 15:11 665 8

  • прокуратура-
  • обезщетение-
  • офицер-
  • челопечене-
  • взривове

При инцидента на 3 юли 2008 г. рано сутринта в поделението се взривиха стотици тонове боеприпаси и по чудо нямаше жертви

Прокуратурата трябва да плати 50 000 лева на офицер, оправдан за взривовете в Челопечене - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прокуратурата е осъдена да плати обезщетение от 50 000 лева на бившия началник на щаба на бригада „Логистика“ в армията о.р. полковник Димитър Петров, който беше сред тримата висши офицери, които бяха съдени и оправдани за взривовете в поделението в Челопечене преди 17 години, предава Lex.bg.

При инцидента на 3 юли 2008 г. рано сутринта в поделението се взривиха стотици тонове боеприпаси и по чудо нямаше жертви. Мощните експлозии се усетиха като земетресение в близките райони, бяха изпочупени прозорци на много сгради, включително и на летището в София.

Разследването се проточи и едва през 2014 г. прокуратурата повдигна обвинения на полк. Петров, на началника на базата за утилизация по онова време Мирослав Мирчев, както и на бившия зам.-началник на генщаба ген. Румен Цоков. Те бяха обвинени за това, че не са изпълнили задълженията си по служба и не са организирали правилното съхранение на боеприпасите, което е довело до самозапалване и взрив.

Делото продължи повече от седем години, но накрая и тримата бяха оправдани, а крайният извод на съдилищата беше, че деянието, за което са обвинени, е несъставомерно. Процесът приключи едва през 2021 г., когато Върховният касационен съд се позова на комплексна експертиза, според която няма как боеприпасите да са се взривили при самозапалване в следствие на овлажняване, както твърдеше обвинението, а такова е можело да стане само при целенасочена човешка дейност, но не и случайно.

Миналата година ген. Цоков пръв осъди прокуратурата да му плати обезщетение от 80 000 лева за незаконното обвинение.

Димитър Петков пък е завел иск за 76 000 лева, а Софийският градски съд (СГС) му присъди на първа инстанция само 26 000 лева обезщетение. Той обжалва решението и сега Софийският апелативен съд (СГС) уважи иска му до 50 000 лева. Така, до момента прокуратурата е осъдена да плати вече 120 000 лева на двамата бивши военни, а отделно са разноските и лихвите по тези суми.

От решението на САС е видно, че един от аргументите на съда да завиши обезщетението за Петров са сбърканото разследване и обвинение, което освен това прокуратурата е поддържала до край. Процесът е продължил общо 7 години, 7 месеца и 7 дни, а държавното обвинение обяснява това с фактическата и правна сложност, както и с обема от 126 тома. САС се съгласява, че продължителността не може да се приеме за прекомерна, но отбелязва и изводите на съдилищата, че не са били положени усилия да се изясни как се е случил инцидентът.

Така апелативният съд се съгласява с тезата на Димитър Петров и заключва, че „фактическата сложност, съответно продължителността на производството, почива и на некоректно избрана посока на изясняване на причините за експлозията и последвалите от нея пожари, което следва да се отчете като завишаващ търсеното обезщетение фактор с оглед времето на висящност на наказателното производство“.

Съдът отбелязва и това, че бившият офицер е бил обвинен в тежко престъпление, което се наказва с от 1 до 8 години затвор, а повече от 7 години е бил притеснен, че ще бъде несправедливо осъден. В тази връзка в решението е отбелязано, че държавата е претендирала за нанесени вреди от над 7 млн. лева, за които са били предявени искове срещу тримата подсъдими, което пък е отчетено като завишаване на вредите, които е понесъл Петров.

Заради това, че е бил обвинен за престъпление, извършено във връзка с работата му, апелативните съдии също подчертават, че му се дължи по-голямо обезщетение, тъй като е бил „накърнен драстично и професионалният му авторитет като офицер от българската армия“.

САС отбелязва изключително голямата гласност, която е дадена на делото срещу военните, което пък е довело до допълнително накърняване на доброто име на Петров в обществото.

От разпити на близки на офицера е станало ясно, че процесът срещу него е довел до дистанцирането му от колеги, а други се отдръпнали от него. Установено е обаче, че през годините след инцидента сериозно се е влошило здравето му. Според съда не е доказано, че само делото е довело до сърдечните кризи на Петров, но заключението на експертите е, че напрежението и стресът със сигурност са се отразили.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой си

    5 1 Отговор
    Егати " справедливата " и богата държава!

    15:21 30.09.2025

  • 2 Ура,,Ура

    9 0 Отговор
    Прокуратурата ни е велика. Който не е поискал, само той не я е осъдил.

    Коментиран от #7

    15:22 30.09.2025

  • 3 А кои са замесени тогава

    3 1 Отговор
    Важното е, че се изписаха липсите изнесени боеприпаси от фирмите на Гебрев.

    15:24 30.09.2025

  • 4 Плувката

    2 0 Отговор
    Безхаберието и неграмотността бяха при Златан Стойков ,а плувката отнесе Румен Цоков.

    15:48 30.09.2025

  • 5 ннннннннн

    0 0 Отговор
    Печене на чела.

    15:55 30.09.2025

  • 6 Даката

    1 0 Отговор
    Тези началници на щабове, защо не си понесат последствията от това, че не са опазили тези боеприпаси... защо не са поставили охрана? Кой е виновен за тяхното безхаберие? Какво е това скапано обвинение,че са се били овлажнили боеприпасите? Сякаш са си платили, за скапано обвинение, което да отпадне в последствие?

    16:11 30.09.2025

  • 7 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ура,,Ура":

    Пита се в задачата, на кой прокурор му е набъбнала банковата сметка, за да скалъпи такова скапано обвинение, което да отпадне в последствие, щото е скапано?

    16:21 30.09.2025

  • 8 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Когато се каже "прокуратурата трябва да плати..." означава че ние гражданите трябва да платим

    16:26 30.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове