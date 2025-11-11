Новини
Министър Станков: Изпълнението на енергийните ни приоритети дава отлични перспективи за кариерно развитие

11 Ноември, 2025 12:12 403 8

  • жечо станков-
  • енергийни проекти

АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД подписа споразумения за сътрудничество с четири университета в страната за кадрово осигуряване на новите проекти в отрасъла

Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изграждането на новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“, малките модулни реактори, гигафабриките за изкуствен интелект са сред ключовите проекти за развитие на енергийния отрасъл, които изискват отлично подготвени и мотивирани млади хора. Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков, който присъства на подписване на рамкови споразумения между АЕЦ „Козлодуй – Нови Мощности“ и четири университета за сътрудничество при кадровото осигуряване на бъдещите проекти. Церемонията се състоя в присъствието на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, изпълнителни директори на енергийни дружества и други официални лица.

Рамковите споразумения с Техническия университет София, Техническия университет Варна, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Техническия университет Габрово ще създадат възможности за обучение на студенти по бакалавърски и магистърски програми по приоритетни за АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД програми, сред които „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“, „Автоматика, информационна и управляваща техника“ и други.

Министърът на образованието Красимир Вълчев акцентира върху активната политика на правителството за обвързване на потребностите на пазара на труда с тези на фирмите, като илюстрира това с увеличения прием на студенти в техническите университети. С допълнителен прием, стипендии и други възможности насърчаваме максимално студентите да избират технически специалности за своето кариерно развитие, отговаряйки по този начин на нарастващите потребности на икономиката, изтъкна той.

По думите на министър Станков, за първи път АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД сключва споразумения за партньорство едновременно с четири водещи учебни заведения, с които ще си партнира при осигуряване на кадри за развитие на ядрената енергетика в страната. Изграждането на двата нови блока на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ е най-мащабният проект в българската икономика за десетилетия напред. Това дава отлични шансове за участие на стотици български фирми, а и на много квалифицирани млади хора да допринесат за икономическия растеж, но и да работят в модерна, перспективна, интересна, изпълнена с предизвикателства среда. В тясно сътрудничество с университетите имаме всички шансове да открием най-добрите сред тях и да ги мотивираме да работят в България и за България, заключи министър Станков.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кариера

    3 2 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    Коментиран от #3

    12:13 11.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ГОЛЯМ

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кариера":

    ОЛИГОФРЕН СИ

    Коментиран от #6

    12:16 11.11.2025

  • 4 Само

    5 0 Отговор
    лъжи от устата му .

    12:17 11.11.2025

  • 5 Един

    3 0 Отговор
    Изграждане на нови блокове, което ще струва 40 МИЛИАРДА ДОЛАРА!!!!
    Тия не са просто за затвор! нещо много по-неприятно трябва да им се случи!!!

    Русия ни предлагаше централа за 6 милиарда и това беше обявено като много скъпо! Сега "се строи" без дори да имаме оферта за цената на тия блокове, а най-евтиния правен някога някъде беше 37 милиарда и това бяха цени от преди зверската инфлация!!!

    На 100те милиарда заеми, които ще се вземат за 3 години ще налузят и още 100 милиарда "инвестиция" в изключително скъп ток

    12:18 11.11.2025

  • 6 А теб те

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "ГОЛЯМ":

    Възбужда бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    12:19 11.11.2025

  • 7 Бащата на някаква Саяна

    2 1 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    12:20 11.11.2025

  • 8 Коментатор

    0 0 Отговор
    Оставка съд и затвор за вас продажници долни!
    Вие съсипахте бъдещето на България!
    Нашият народ ще трябва да плаща вашите заеми, до 9то коляно!!!

    Но така ще е, когато народа спи, а тия продажни същества го крадат и закриват, си заслужава съдбата!!!

    12:32 11.11.2025

