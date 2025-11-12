Новини
Жечо Станков: Имаме запаси от бензин за 6 месеца, от дизел - за 4

Жечо Станков: Имаме запаси от бензин за 6 месеца, от дизел - за 4

12 Ноември, 2025 10:13 1 093 74

Ако от днес спрат доставките, България има достатъчно резерви, увери енергийният министър

Жечо Станков: Имаме запаси от бензин за 6 месеца, от дизел - за 4 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българските граждани трябва да са спокойни за доставките на горива. В складовете има бензин за поне 6 месеца, а дизеловото гориво ще покрие нуждите на гражданите за близо 4 месеца. Самолетно гориво има за два месеца. Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков на изслушване в пленарната зала.

"Ако от днес спрат доставките, България има достатъчно резерви, и спирането няма да се отрази нито ценово, нито по никакъв начин върху българските граждани. Имаме входни точки, по които може да се обезпечи влизането на гориво в страната", допълни Станков.

По думите му още на 23 октомври правителството е предприело незабавни действия с две основни задачи. "От една страна гарантиране на сигурността на доставките и недопускане на спекулации, както и консултации с органите и получаване на дерогация, за да осигурим спокойствието, свързано с доставките на горива. Във връзка с първата задача веднага активирах план в две части - фаза 1 и 2 - проверка и мониторинг на експертна група, както и превантивни действия. В договарянето на дерогацията българската държава работи добре с OFAC, ЕК и правителството на САЩ. Страната ни е посочена за пример като най-бързо направилата анализ на ситуацията. Важно е всички институции да се обединим за получаване на дерогация", каза още енергийният министър.


България
  • 1 в РФ толкова изхарчват за

    9 0 Отговор
    половин ден . затова сега внасят и от днр и лнр и си имат .

    10:16 12.11.2025

  • 2 Защо цените се качват?

    48 0 Отговор
    Като имате.

    Коментиран от #24

    10:16 12.11.2025

  • 3 Браво

    10 0 Отговор
    Жечо с Танко !

    10:17 12.11.2025

  • 4 оня с големия

    36 1 Отговор
    Тоя лъже като дърт циганин

    10:17 12.11.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    32 0 Отговор
    ИМАЛ, ама ги НЯМАЛо в България ❗

    Коментиран от #10

    10:17 12.11.2025

  • 6 604

    19 0 Отговор
    Пхахаха, ако не е тъй жеви че въ дерем!

    10:17 12.11.2025

  • 7 Жеко

    26 0 Отговор
    И тоя повтаря приказките на Бойко . Че видим после .

    10:20 12.11.2025

  • 8 Евала Жечо

    16 1 Отговор
    Да изкараме зимата, па после ша му мислим.

    10:21 12.11.2025

  • 9 запаси но

    27 0 Отговор
    само да не кажете утре като вдигнат цените че вече сме с новото гориво на по-високите цени…!

    Коментиран от #13

    10:24 12.11.2025

  • 10 Не му мисли

    19 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    ЕС ша ни залее с бензин, както ни заля с...газ

    10:24 12.11.2025

  • 11 Георги

    33 2 Отговор
    значи, Русия ни обяви за неприятелска държава, но въпреки всичко тяхната рафинерия работи и докато сами не се отказахме от газта и нефта си внасяше и ни продаваше. От друга страна ЕС и САЩ са ни "партньори", но техните решения ни закопават все повече и повече. С такива "партньори" не ти трябват врагове!

    10:24 12.11.2025

  • 12 пешо

    24 1 Отговор
    нашите приятели американците ще ни уморят от глад

    Коментиран от #14

    10:24 12.11.2025

  • 13 Я пъ тоа

    0 18 Отговор

    До коментар #9 от "запаси но":

    Що не плачеш като ти вдигнат заплатата или пенсийката

    Коментиран от #42

    10:25 12.11.2025

  • 14 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ

    2 4 Отговор

    До коментар #12 от "пешо":

    Ядене има, пиене има и сгодни женички има.....благодарение и на САЩ.

    10:26 12.11.2025

  • 15 Сталин

    20 0 Отговор
    След нова година бензина 2 евро като у гръцко

    10:26 12.11.2025

  • 16 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    3 4 Отговор
    Това е ВАЖНОТО. Другото е без значение....

    Коментиран от #21

    10:27 12.11.2025

  • 17 бай бръмбар

    17 0 Отговор
    тоз човечец що не казва с колко ще се увеличат цените
    и като свърши горивото откъде и колко по скъпо ще бъде от запасите

    10:27 12.11.2025

  • 18 Крадлив некадърен мафиот

    18 0 Отговор
    Лъжите ви нямат край, както и кражбата

    Коментиран от #74

    10:27 12.11.2025

  • 19 Иво

    22 1 Отговор
    Жечо, моето момче защо повтаряш като папагал какво имане? Всичко което си мислим, че имаме, отдавна е окрадено, продадено, подарено. Тъжна картина са нашите политици, много глупави, объркани, безхаберни.

    Коментиран от #22

    10:27 12.11.2025

  • 20 ШЕЙХ ОТ АРАБИЯ

    0 2 Отговор
    С кеф ша доставим нефт на ЕС.....ша гушнем милиардите на Кремъл.

    10:28 12.11.2025

  • 21 Другото е без значение....

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН":

    че смешкофците руфоборсуци и хейтърите си остават най бедни в европа

    Коментиран от #25

    10:28 12.11.2025

  • 22 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Иво":

    Ние отдавна ОПОСКАХМЕ България. Не остана нищо за крадене.

    10:29 12.11.2025

  • 23 пери

    13 0 Отговор
    Не ни плашете от сутрин до вечер, ами намерете начин да осигурите горива. Това ви е работата, затова сте сложени там и получавате тлъсти заплати. Не виждам необходимост да ви се припомня.

    10:29 12.11.2025

  • 24 оня с коня

    4 10 Отговор

    До коментар #2 от "Защо цените се качват?":

    Нормално е цените да се качват когато се купува повече,това си е стар Икономически закон.Защо ще сеповишат цените на горивата - Не е важно наличното количество,а УБЕЖДЕНИЕТО на населението че се лъже за наличните количества !Следва Презапасяване и естествено Резервът ще свърши многопо-бързо от обявения срок.

    Коментиран от #26, #30

    10:30 12.11.2025

  • 25 Така де

    0 7 Отговор

    До коментар #21 от "Другото е без значение....":

    Като в БГ е пълно с промити и бетонирани КОМУНИСТИЧЕСКИ МОЗЪЦИ, така ще да е.

    10:31 12.11.2025

  • 26 Я пъ тоа

    0 13 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Горива има и ГАЗ има....колкото и да ни плащат путинистите реалността е друга....

    Коментиран от #34, #50

    10:32 12.11.2025

  • 27 Лукойл ша го ЗАПОРИРАМЕ

    0 7 Отговор
    Ша го продадем. С милиардите ша си осигурим бензин за години напред...и без това Русия е под санкции на ЕС и САЩ.

    10:34 12.11.2025

  • 28 Тома

    6 0 Отговор
    Гледам го на снимката как му личи че лъже.На гол охлюв ми прилича

    10:34 12.11.2025

  • 29 Тиквеници

    10 0 Отговор
    Преди седмица - всичко имахме, криза с горивата нямаше, никой не говореше за запаси. Оня баш тиквеник Бойчето излезе и каза: "Супер сме си!". Излезе и оня СДС шмекер да ни убеждава, че криза нямало. Цяла седмица герберасти са по медиите да бръщолевят, че нямало покачване на цените, кризата само я миришем. Сега вече, след седмица, започнахте да говорите за налични запаси в месеци. Ама пък правителството било предприело мерки още от миналия месец. Не е ясно какви?!? След още седмица ще говорите за налипни запаси в дни. Кога ще започнете да говорите истината? Не ви се иска българинът да истеряса, нали?

    Коментиран от #39

    10:36 12.11.2025

  • 30 0001

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Виж сега Врабчо, защо има презапасяване, а? Ами парен каша духа!

    Коментиран от #43

    10:37 12.11.2025

  • 31 Жечо

    10 0 Отговор
    А с какво ще карат Ефките?

    10:37 12.11.2025

  • 32 ккк

    10 1 Отговор
    то стигне ли се до резервите ви е спукана работата и ЕС не може да ви спаси

    10:38 12.11.2025

  • 33 Жичко

    4 0 Отговор
    А след това - на каручките

    Коментиран от #37

    10:38 12.11.2025

  • 34 Кккккккк

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Я пъ тоа":

    Цената е друга,иначе има .Много си плитък

    Коментиран от #36

    10:38 12.11.2025

  • 35 хихи

    4 0 Отговор
    От една седмица запасите от бензин и дизел растат, като инфлацията...
    хи хи хи

    10:39 12.11.2025

  • 36 И заплатите

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Кккккккк":

    И пенсиите са други......важно е парите да не ходят при Путин.....

    10:44 12.11.2025

  • 37 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Жичко":

    Май путинягата ползва коне и каручки в Украйна....

    10:45 12.11.2025

  • 38 коко

    3 1 Отговор
    Бойко да не се прави на гугутка а да отива да моли Тръмп, нали са приятели! Отивай незабавно о Спасителю, България цяла сега тебе гледа,!

    Коментиран от #40

    10:46 12.11.2025

  • 39 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 5 Отговор

    До коментар #29 от "Тиквеници":

    Че сега какво ние...бензин има, газ има....ама Лукойл нема да е руски....това бърка в здравето на путинистите.

    10:47 12.11.2025

  • 40 Я пъ тоа

    0 5 Отговор

    До коментар #38 от "коко":

    Отнемаме рафинерията от ВОЕННОПРЕСТЪПНИКА Путин, шитка ме я и с част от милиардите си купуваме бензин...

    10:49 12.11.2025

  • 41 Чао Лукойл,

    0 6 Отговор
    Както казахме чао и на Газпром....и си живеем живота. Путин губи милиардите....

    10:50 12.11.2025

  • 42 Реалист 1

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Я пъ тоа":

    Ни плаче , ни се смее тогава : Щото Инфлацията предварително му е изяла "увеличението" на заплатата или пенсийката .

    Коментиран от #44

    10:51 12.11.2025

  • 43 оня с коня

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "0001":

    Поговорката е абс. верна,лошото е че има едно Немалко Множество което колкото и да духа кашата,пак ще бъде опарено.А Колко Слухове досега са пускани от Търговците че дадена стока ще изчезне от Пазара и се е продавала като топъл хляб?Естествено после Пазарът бива наводнен с тая Стока и цената й респективно е паднала,но Търговеца си потрива с кеф Ръцете щото се е облажил прилично от Далаверата.

    10:54 12.11.2025

  • 44 Я пъ тоа

    0 3 Отговор

    До коментар #42 от "Реалист 1":

    Ами требе да се бачка...ам Ганьо не ще.....иностранни бачкат вместо нас

    Коментиран от #52

    10:57 12.11.2025

  • 45 Горивата щом са

    3 1 Отговор
    Деблокирани от резерва трябва да са с поне 20% по евтини ! Ако има такъв. Жечо Станков е лъжец

    Коментиран от #55

    10:59 12.11.2025

  • 46 Трябва

    2 0 Отговор
    разрешение от началството от чужбина. Такова още няма. Нагледно се вижда дори в този казус с рафинерията, че България е отдавна протекат, - неоколония, на която законите и се налагат от чужбина, а т.нар. "българско правителство" не в нищо повече от една местна власт, която претворява решенията отвън в действия. Пък вие ходете да гласувате за "различните" партийни организации колкото си щете.

    11:02 12.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Деблокирането от резерва

    4 1 Отговор
    Се извършва само и единствено чрез продажба на стоковата борса! Освен ако съхранителя няма специален договор за изкупуване .... Хич даже Жечо Станков да не се прави на улав ..

    11:02 12.11.2025

  • 49 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 0 Отговор
    За сетен път се убеждавам че евроатлантиците могат само да РУШАТ!

    Без да създават нещо полезно в консуматорският си жалък животец.

    В природата това се нарича ПАРАЗИТЗЪМ !

    11:03 12.11.2025

  • 50 Абе, важното е

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Я пъ тоа":

    контранаступа да върви.

    11:04 12.11.2025

  • 51 Дон Дони

    3 0 Отговор
    Това значи до края на февруари ще опукаме резерва! А тръгнали война да водят ще ги бутате ли самолетите и танковете! Ето една грешна санкция върху Русия как се отразява у нас!

    11:04 12.11.2025

  • 52 Аз работя на три места,

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "Я пъ тоа":

    за да мога да мога да пращам по три заплати месечно за Украйна.

    Коментиран от #64

    11:06 12.11.2025

  • 53 Значи

    0 0 Отговор
    Аз бих искал да попитам дали това не е разгласяване на държавна тайна? Все пак става дума за държавен резерв и военно временни запаси.

    11:12 12.11.2025

  • 54 Некой си

    0 0 Отговор
    Странно защо никой не коментира какво ще се случи с горивата, които Нефтохим доставя в Украйна.
    Не са по три цистерни на месец, както можете да се досетите.

    Коментиран от #58

    11:13 12.11.2025

  • 55 9-11% е дисконта за горивата

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Горивата щом са":

    При деблокиране на резерва. Не е чак 20 ...

    11:13 12.11.2025

  • 56 Българското

    3 0 Отговор
    правителство и парламент много напомнят на средно ниво мениджъри, които гледат да се докарат на големите началници, тормозейки своите подчинени на най-ниско ниво. България е сведена до поделение - клон на голяма международна корпорация. Това е действителността. Никакви стойки и героични пози, тупане в гърдите и отклоняване на вниманието към банални крамоли и скандал чета не може вече да прикрие тази действителност.

    11:14 12.11.2025

  • 57 горивата от резерва

    3 0 Отговор
    кой ще извършва логистиката? Как я мислят? С колите на НСО ли ще я реализират? Пуяци....

    11:16 12.11.2025

  • 58 И този

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Некой си":

    въпрос се решава в чужбина. Затова не се коментира тук. Нашите слугинчета още не са получили инструкции.

    11:16 12.11.2025

  • 59 Оставка ууу

    2 0 Отговор
    Оставка некадърници. Само можете да ни крадете.

    Коментиран от #65

    11:19 12.11.2025

  • 60 Тракторист

    0 1 Отговор
    От един месец, всеки ден ходя с колата до бензиностанцията, напълвам 5 бидона с дизелово гориво и ги донасям в къщи и ги наливам в 5 големи дървени бъчви, останали още от времето на баба ми и дядо ми. Едно време дядо ми правеше в тях вино. Сега няма от къде толкова хубаво грозде да купя и да правя вино и като чух от няколко месеца, че има проблем с дизела, то се запасих за минимум 10 години напред с моя дизелов автомобил да опърдявам улиците със специфични пърделски звуци!

    11:19 12.11.2025

  • 61 Важното е

    1 0 Отговор
    Толупа, Дебелия и Маджо да се накрадат като хората

    11:19 12.11.2025

  • 62 Един тон не могат да деблокират от

    2 1 Отговор
    Резерва без да мине през стоковата борса. Жечо Станков нищо не разбира очевидно

    Коментиран от #72

    11:23 12.11.2025

  • 63 Винкело

    1 0 Отговор
    Тия нашите запаси са като Вселената - неясно как, но постоянно се увеличават. Започнаха от три седмици, минаха през 3 месеца, сега гледам вече за половин година били...

    11:24 12.11.2025

  • 64 Така требе

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Аз работя на три места,":

    Щом си ентусиаст давай.....хвала на такива трудещи се.

    11:26 12.11.2025

  • 65 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Оставка ууу":

    Никой не краде повече от нас....Вервай ми.

    11:27 12.11.2025

  • 66 И без нафта ще минем

    2 0 Отговор
    Важното е банани да има

    11:30 12.11.2025

  • 67 Баце ЕООД

    2 0 Отговор
    Глупости . Месец.

    11:36 12.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Турбината

    2 0 Отговор
    Напълнете си тубите за всеки случай, на тия доверие не:)))

    11:41 12.11.2025

  • 71 А ЦЕНИТЕ

    1 0 Отговор
    Менто защо тръгнаха нагоре?!?!!. Петрола намали цената си а тук нагоре нагоре. Всички там сте манипулатори. Нищо което сте казали не било истина. Ще видим след месец що ще е. САМО ДА НЕ ЗАБРАВИШ ЩО СИ РЕКЪЛ

    11:43 12.11.2025

  • 72 Територията

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Един тон не могат да деблокират от":

    Още ли има стокова борса ? Бойчо не си ли направи офис там

    11:43 12.11.2025

  • 73 4334

    1 0 Отговор
    Идеята им е да вдигнат и изравнят цените с греек, както и през акциза да оправят бюджетният дефицит, инфлацията след това ще довърши останалото

    11:44 12.11.2025

  • 74 35 год унищожаваха, сега нема.

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Крадлив некадърен мафиот":

    КРАДЛИВИ ОТ ШАЙКАТА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ, ДЕКА СА ДРУГИТЕ ЗАПАСИ? ДА НЕ СА В ОКРАИНА? И ЗАЩО НЕ СА В БЪЛГАРИЯ. ЕДИН МАЛЪК ТУТРАКАН ИАШЕ ГОРИВНА БАЗА ЗА НАЙМАЛКО 6000 ТОНА ГОРИВА ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА НА ПЕТРОЛ. ДОЙДЕ ДЕМОКРАЦИЯТА И ТАКИВ МАЛКИ БАЗИ ГИ УНИЩОЖИХТЕ. ЗАЩО? СЕГА НЯМАТЕ КУДЕ ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВОЕННОВРЕМЕНИТЕ ЗАПАСИ. НЯМА БАЗИ ЩОТО БЯХА ДЕМОКРАТИЧНО УНИЩОЖЕНИ.

    11:46 12.11.2025

