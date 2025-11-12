Жечо Станков: Имаме запаси от бензин за 6 месеца, от дизел - за 4

Българските граждани трябва да са спокойни за доставките на горива. В складовете има бензин за поне 6 месеца, а дизеловото гориво ще покрие нуждите на гражданите за близо 4 месеца. Самолетно гориво има за два месеца. Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков на изслушване в пленарната зала.

"Ако от днес спрат доставките, България има достатъчно резерви, и спирането няма да се отрази нито ценово, нито по никакъв начин върху българските граждани. Имаме входни точки, по които може да се обезпечи влизането на гориво в страната", допълни Станков.

По думите му още на 23 октомври правителството е предприело незабавни действия с две основни задачи. "От една страна гарантиране на сигурността на доставките и недопускане на спекулации, както и консултации с органите и получаване на дерогация, за да осигурим спокойствието, свързано с доставките на горива. Във връзка с първата задача веднага активирах план в две части - фаза 1 и 2 - проверка и мониторинг на експертна група, както и превантивни действия. В договарянето на дерогацията българската държава работи добре с OFAC, ЕК и правителството на САЩ. Страната ни е посочена за пример като най-бързо направилата анализ на ситуацията. Важно е всички институции да се обединим за получаване на дерогация", каза още енергийният министър.