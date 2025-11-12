Жечо Станков: Имаме запаси от бензин за 6 месеца, от дизел - за 4

Българските граждани трябва да са спокойни за доставките на горива. В складовете има бензин за поне 6 месеца, а дизеловото гориво ще покрие нуждите на гражданите за близо 4 месеца. Самолетно гориво има за два месеца. Това каза министърът на енергетиката Жечо Станков на изслушване в пленарната зала.
"Ако от днес спрат доставките, България има достатъчно резерви, и спирането няма да се отрази нито ценово, нито по никакъв начин върху българските граждани. Имаме входни точки, по които може да се обезпечи влизането на гориво в страната", допълни Станков.
По думите му още на 23 октомври правителството е предприело незабавни действия с две основни задачи. "От една страна гарантиране на сигурността на доставките и недопускане на спекулации, както и консултации с органите и получаване на дерогация, за да осигурим спокойствието, свързано с доставките на горива. Във връзка с първата задача веднага активирах план в две части - фаза 1 и 2 - проверка и мониторинг на експертна група, както и превантивни действия. В договарянето на дерогацията българската държава работи добре с OFAC, ЕК и правителството на САЩ. Страната ни е посочена за пример като най-бързо направилата анализ на ситуацията. Важно е всички институции да се обединим за получаване на дерогация", каза още енергийният министър.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в РФ толкова изхарчват за
10:16 12.11.2025
2 Защо цените се качват?
Коментиран от #24
10:16 12.11.2025
3 Браво
10:17 12.11.2025
4 оня с големия
10:17 12.11.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #10
10:17 12.11.2025
6 604
10:17 12.11.2025
7 Жеко
10:20 12.11.2025
8 Евала Жечо
10:21 12.11.2025
9 запаси но
Коментиран от #13
10:24 12.11.2025
10 Не му мисли
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":ЕС ша ни залее с бензин, както ни заля с...газ
10:24 12.11.2025
11 Георги
10:24 12.11.2025
12 пешо
Коментиран от #14
10:24 12.11.2025
13 Я пъ тоа
До коментар #9 от "запаси но":Що не плачеш като ти вдигнат заплатата или пенсийката
Коментиран от #42
10:25 12.11.2025
14 САЩ.... НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #12 от "пешо":Ядене има, пиене има и сгодни женички има.....благодарение и на САЩ.
10:26 12.11.2025
15 Сталин
10:26 12.11.2025
16 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН
Коментиран от #21
10:27 12.11.2025
17 бай бръмбар
и като свърши горивото откъде и колко по скъпо ще бъде от запасите
10:27 12.11.2025
18 Крадлив некадърен мафиот
Коментиран от #74
10:27 12.11.2025
19 Иво
Коментиран от #22
10:27 12.11.2025
20 ШЕЙХ ОТ АРАБИЯ
10:28 12.11.2025
21 Другото е без значение....
До коментар #16 от "ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН":че смешкофците руфоборсуци и хейтърите си остават най бедни в европа
Коментиран от #25
10:28 12.11.2025
22 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #19 от "Иво":Ние отдавна ОПОСКАХМЕ България. Не остана нищо за крадене.
10:29 12.11.2025
23 пери
10:29 12.11.2025
24 оня с коня
До коментар #2 от "Защо цените се качват?":Нормално е цените да се качват когато се купува повече,това си е стар Икономически закон.Защо ще сеповишат цените на горивата - Не е важно наличното количество,а УБЕЖДЕНИЕТО на населението че се лъже за наличните количества !Следва Презапасяване и естествено Резервът ще свърши многопо-бързо от обявения срок.
Коментиран от #26, #30
10:30 12.11.2025
25 Така де
До коментар #21 от "Другото е без значение....":Като в БГ е пълно с промити и бетонирани КОМУНИСТИЧЕСКИ МОЗЪЦИ, така ще да е.
10:31 12.11.2025
26 Я пъ тоа
До коментар #24 от "оня с коня":Горива има и ГАЗ има....колкото и да ни плащат путинистите реалността е друга....
Коментиран от #34, #50
10:32 12.11.2025
27 Лукойл ша го ЗАПОРИРАМЕ
10:34 12.11.2025
28 Тома
10:34 12.11.2025
29 Тиквеници
Коментиран от #39
10:36 12.11.2025
30 0001
До коментар #24 от "оня с коня":Виж сега Врабчо, защо има презапасяване, а? Ами парен каша духа!
Коментиран от #43
10:37 12.11.2025
31 Жечо
10:37 12.11.2025
32 ккк
10:38 12.11.2025
33 Жичко
Коментиран от #37
10:38 12.11.2025
34 Кккккккк
До коментар #26 от "Я пъ тоа":Цената е друга,иначе има .Много си плитък
Коментиран от #36
10:38 12.11.2025
35 хихи
хи хи хи
10:39 12.11.2025
36 И заплатите
До коментар #34 от "Кккккккк":И пенсиите са други......важно е парите да не ходят при Путин.....
10:44 12.11.2025
37 Я пъ тоа
До коментар #33 от "Жичко":Май путинягата ползва коне и каручки в Украйна....
10:45 12.11.2025
38 коко
Коментиран от #40
10:46 12.11.2025
39 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #29 от "Тиквеници":Че сега какво ние...бензин има, газ има....ама Лукойл нема да е руски....това бърка в здравето на путинистите.
10:47 12.11.2025
40 Я пъ тоа
До коментар #38 от "коко":Отнемаме рафинерията от ВОЕННОПРЕСТЪПНИКА Путин, шитка ме я и с част от милиардите си купуваме бензин...
10:49 12.11.2025
41 Чао Лукойл,
10:50 12.11.2025
42 Реалист 1
До коментар #13 от "Я пъ тоа":Ни плаче , ни се смее тогава : Щото Инфлацията предварително му е изяла "увеличението" на заплатата или пенсийката .
Коментиран от #44
10:51 12.11.2025
43 оня с коня
До коментар #30 от "0001":Поговорката е абс. верна,лошото е че има едно Немалко Множество което колкото и да духа кашата,пак ще бъде опарено.А Колко Слухове досега са пускани от Търговците че дадена стока ще изчезне от Пазара и се е продавала като топъл хляб?Естествено после Пазарът бива наводнен с тая Стока и цената й респективно е паднала,но Търговеца си потрива с кеф Ръцете щото се е облажил прилично от Далаверата.
10:54 12.11.2025
44 Я пъ тоа
До коментар #42 от "Реалист 1":Ами требе да се бачка...ам Ганьо не ще.....иностранни бачкат вместо нас
Коментиран от #52
10:57 12.11.2025
45 Горивата щом са
Коментиран от #55
10:59 12.11.2025
46 Трябва
11:02 12.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Деблокирането от резерва
11:02 12.11.2025
49 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Без да създават нещо полезно в консуматорският си жалък животец.
В природата това се нарича ПАРАЗИТЗЪМ !
11:03 12.11.2025
50 Абе, важното е
До коментар #26 от "Я пъ тоа":контранаступа да върви.
11:04 12.11.2025
51 Дон Дони
11:04 12.11.2025
52 Аз работя на три места,
До коментар #44 от "Я пъ тоа":за да мога да мога да пращам по три заплати месечно за Украйна.
Коментиран от #64
11:06 12.11.2025
53 Значи
11:12 12.11.2025
54 Некой си
Не са по три цистерни на месец, както можете да се досетите.
Коментиран от #58
11:13 12.11.2025
55 9-11% е дисконта за горивата
До коментар #45 от "Горивата щом са":При деблокиране на резерва. Не е чак 20 ...
11:13 12.11.2025
56 Българското
11:14 12.11.2025
57 горивата от резерва
11:16 12.11.2025
58 И този
До коментар #54 от "Некой си":въпрос се решава в чужбина. Затова не се коментира тук. Нашите слугинчета още не са получили инструкции.
11:16 12.11.2025
59 Оставка ууу
Коментиран от #65
11:19 12.11.2025
60 Тракторист
11:19 12.11.2025
61 Важното е
11:19 12.11.2025
62 Един тон не могат да деблокират от
Коментиран от #72
11:23 12.11.2025
63 Винкело
11:24 12.11.2025
64 Така требе
До коментар #52 от "Аз работя на три места,":Щом си ентусиаст давай.....хвала на такива трудещи се.
11:26 12.11.2025
65 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #59 от "Оставка ууу":Никой не краде повече от нас....Вервай ми.
11:27 12.11.2025
66 И без нафта ще минем
11:30 12.11.2025
67 Баце ЕООД
11:36 12.11.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Турбината
11:41 12.11.2025
71 А ЦЕНИТЕ
11:43 12.11.2025
72 Територията
До коментар #62 от "Един тон не могат да деблокират от":Още ли има стокова борса ? Бойчо не си ли направи офис там
11:43 12.11.2025
73 4334
11:44 12.11.2025
74 35 год унищожаваха, сега нема.
До коментар #18 от "Крадлив некадърен мафиот":КРАДЛИВИ ОТ ШАЙКАТА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ, ДЕКА СА ДРУГИТЕ ЗАПАСИ? ДА НЕ СА В ОКРАИНА? И ЗАЩО НЕ СА В БЪЛГАРИЯ. ЕДИН МАЛЪК ТУТРАКАН ИАШЕ ГОРИВНА БАЗА ЗА НАЙМАЛКО 6000 ТОНА ГОРИВА ЗА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА НА ПЕТРОЛ. ДОЙДЕ ДЕМОКРАЦИЯТА И ТАКИВ МАЛКИ БАЗИ ГИ УНИЩОЖИХТЕ. ЗАЩО? СЕГА НЯМАТЕ КУДЕ ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВОЕННОВРЕМЕНИТЕ ЗАПАСИ. НЯМА БАЗИ ЩОТО БЯХА ДЕМОКРАТИЧНО УНИЩОЖЕНИ.
11:46 12.11.2025