Жечо Станков: Имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца самолетно гориво

"Ако започне продажба на активите на "Лукойл" само на територията на България, сме създали скринингов механизъм, който се оглавява от вицепремиера Томислав Дончев, в който има и аз представител чрез заместник-министър, който съм посочил, за да може да бъде разгледан детайлно този собственик дали е достатъчно стабилен и предвидим, за да можем да гарантираме националната сигурност".

Това заяви пред БНР министърът на енергетиката Жечо Станков:

"Чрез ДАНС и чрез този скринигов комитет държавата може да си гарантира 100% скрининг и да е последната инстанция, която да се произнесе дали е съгласна, или - не с такава сделка, като целта е да се гарантира сигурността на доставките в страната".

Ако компанията-майка "Лукойл" продаде активите си в Европа в периода на получената от нас дерогация, то санкциите на всички компании ще отпаднат и в тази хипотеза на държавата няма да ѝ се наложи да прави нищо, но ако такива сделки не се случат по веригата, естествен принцип е да поискаме удължаване на дерогацията с условието, че особеният управител ще гарантира, че не се насочват финансови средства към Русия, обясни той.

Особеният управител трябва да получи разрешение от правителството за всяка специфична дейност, това е по закон, подчерта министър Станков и обясни:

"На него не са му дадени такива права, каквито се пропагандират - едва ли не да се събуди с някаква грандиозна идея и да направи нещо, напротив. Министерски съвет е контролният орган, който може да му разрешава или да му забранява определени действия".

Министърът на енергетиката каза, че е разбрал за номинацията на Румен Спецов за особения управител минути преди Съвета по сигурност при премиера, след който беше официално обявен изборът му.

Станков обясни, че не е било възможно по действащия от 2023 г. закон да се гарантира основната дейност на особения управител - да гарантира, че няма изтичане на финансови средства от дъщерните дружества към майката:

"Затова взехме за основа всички полезни практики и документации, които бяха изготвили по времето на Николай Денков като премиер".

Имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца самолетно гориво, потвърди той.

По думите на Жечо Станков вариантът рафинерията на "Лукойл" в Бургас да бъде изкупена от държавата е "възможност, но тя не може да бъде предприета еднолично от когото и да било":

"Не сме обсъждали с Драгомир Стойнев, председател на ПГ на "БСП-Обединена левица", неговото изказване за възможността БЕХ да купи "Лукойл". Аз не съм част от ССУ, където коалицията коментира различни идеи, ако поискат, мога да се включа".