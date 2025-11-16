Новини
Жечо Станков: Нямаше как да получим дерогация без денонощния труд на експертите

16 Ноември, 2025 19:37, обновена 16 Ноември, 2025 18:44 300 4

  • жечо станков-
  • енергетика-
  • дерогация

Директорът на НАП е най-правилният човек за особен управител на рафинерията, заяви енергийният министър

Жечо Станков: Нямаше как да получим дерогация без денонощния труд на експертите - 1
Снимка: Министерство на енергетиката
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Не бива да се омаловажава труда на всички експерти, които буквално не мигнаха и денонощно изготвяха документи и ги обсъждаха със САЩ. Нямаше как да получим дерогация без да си мръднем пръста и без да бъде изпълнено изискването да не изтичат средства към компанията-майка. Това каза в студиото на "На Фокус" на NOVA министърът на енергетиката Жечо Станков.

Относно особения търговски управител на рафинерията, Жечо Станков отбеляза, че номинацията на Румен Спецов е била обсъдена на Съвета за съвместно управление. "Задачата му е да проследява и контролира паричния поток от средства, затова именно директорът на НАП е най-правилният човек, защото има поглед върху разплащателната система в цялата страна. Не говорим за човек, който да върти крановете по инсталациите в рафинерията или да зарежда по бензиностанциите. Г-н Спецов ще докаже, че може да се справи с поста", заяви министърът.

По думите му САЩ са партньор на българското правителство, но дерогацията е била плод на сериозни усилия. "Енергийният министър на САЩ лично подпомагаше целия процес, срещнахме се четири пъти. Екипите в Министерския съвет и нашия лидер със своите контакти в Белия дом, както и премиерът, доведоха до логичното решение на нещата, с което получихме дерогация от САЩ и Великобритания. Аз, като министър, имах две основни задачи за последните три седмици - до получаване на отсрочка да гарантираме сигурността на доставките на гориво за всички български граждани. Така няма да има паника на пазара. Втората задача беше да се избегне спекулация с цените. Успяхме да убедим партньорите си, че средства от дъщерните компании на пряко санкционираната "Лукойл", няма да достигат до нея и да бъдат въвличани във военните действия в Украйна", коментира Станков.

Според него е бил обсъждан и втори сценарий - при липса на дерогация до 21 ноември, когато американските санкции влизат в сила: "Лукойл Нефтохим" нямаше да може да купува суров петрол, нито да си плаща сметките. Тогава щяхме да сме в критична ситуация, в която трябваше да сме сигурни, че имаме достатъчно количества горива. Правехме мониторинг на ежедневна база. Имаме готови рафинирани продукти - бензин за шест месеца, за четири - дизел и за два - авиогориво. Държавата съхранява горива за 30 дни, а продавачите им - за 60 дни. Това правят 90-дневните запаси. Освен това в чужбина България съхранява горива за 4-5 дни", отбеляза министърът.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    1 2 Отговор
    Трупайте парички и имоти. Чака ви национализация скоро. Да си плащаме борчовете.

    18:45 16.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Много добър министър. До сега яко го критикувах, но въобще не съм бил прав.

    18:46 16.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Великият българин и голям държавник, Бойко Борисов, успя да сглоби перфектно Правителство. Поклон до земи.

    18:47 16.11.2025

  • 4 Яшар

    1 0 Отговор
    Ей Жечо , айде по леко тези на дядовците по кръчмите и на бабите по пейките ги говори , това е стандартна процедура не за Европа а за целия свят която се изпълнява от администрацията на САЩ ...това е като с уса визите ..първо на портала запалката и колана смъкваш ,след това консула ако те хареса ..ок ,ако не ....айде да не ни правите на будали!

    18:50 16.11.2025

