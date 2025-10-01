Премиерът Желязков: Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%

Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%, заяви премиерът Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора. В обръщение, публикувано на фейсбук страницата на Министерския съвет, министър-председателят припомня, че всички пенсии са били увеличени с 8,6%, поясняват от dariknews.bg
"Решително се борим с незаконните домове и инвестираме в модерни грижи. Създаваме 254 нови социални и здравно-социални услуги, ремонтираме всички държавно финансирани домове за възрастни хора и до година условията ще бъдат изцяло обновени", посочва още Желязков.
Премиерът добавя, че днес отдаваме почит на хората, които със своя труд и мъдрост градиха България такава, каквато я познаваме.
"Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение. Наш дълг е да предадем този пример на следващите поколения и да гарантираме, че мостът между младостта и опита остава здрав и непоклатим. Защото именно приемствеността е силата, която движи една нация напред", допълва министър-председателят.
По-късно днес министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще отбележи Деня на възрастните хора заедно с живеещите в Дом за стари хора „Надежда“ в София, където в момента са настанени 75 души.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #12
08:42 01.10.2025
2 Гост
08:43 01.10.2025
3 Не се подигравай
08:44 01.10.2025
4 1488
08:44 01.10.2025
5 Град Симитли
Стига митка по чужбина!
08:46 01.10.2025
6 Сандо
08:46 01.10.2025
7 щял да спира газта за Сърбия и Унгария
08:48 01.10.2025
8 АНОНИМЕН
ТАКА ЛИ Е В ЕС???
МОЛЯ ПРОМЕНЕТЕ ЗАКОНИТЕ КАКТО Е В ЕС....
08:48 01.10.2025
9 билио
08:49 01.10.2025
10 Кат Гледам !-----
Ще е По-Добре !
Да изпиеш отровата за Мишки !
Още сега !
За да решиш !
Проблема с Мишките !
Завинаги !
Вместо да Чакаш !
Справедливост !
От Тези Главарези !
08:49 01.10.2025
11 Какво ОГРОМНО повишение
Такива условия са поставили, че оцелелият съпруг да не получи пенсията на починалия. Разбира се, оцелелият ще предпочете вдовишка добавка. И защо изобщо трябва да има ВЪЗРАСТ за получаване. Какво правите ако оцелелият е на 50, а починалият на 65 - 67 г., изритвате оцелелият на улицата? Кой работодател ще наеме на работа 50 г. човек, ако не е с много търсена професия като програмист или лекар. Нещо като Референдумите, хем ги има де юре, хем ги няма де факто.
08:50 01.10.2025
12 Ще те допълня
До коментар #1 от "Пич":Желязков има хотел палат с водопад, а какво ли имат други министри, депутати и родата им. Там са крадените от народа пари.
Коментиран от #15
08:50 01.10.2025
13 Възраждане
08:52 01.10.2025
14 Писна ми бе
08:57 01.10.2025
15 Пич
До коментар #12 от "Ще те допълня":Нали знаеш че аз виждам това , което другите не виждат ! След като ви обясних колко нагло е твърдението че няма пари заради високите заплати ( а те ги източват за Украйна ) , ще ви кажа и за голямата измама с пенсиите !
Управляващите - Ужас , вече един работещ издържа един пенсионер !
И гледам в коментарите , че вярвате и се кахърите колко е лошо положението !
Лъжа - работещите издържат милиони неработещи лилави , лилавите им дечурлига който правят по десетина само за да източват НОИ , здравните им услуги , и .......
Схващате ли картинката ?!
08:58 01.10.2025
16 Коста
09:02 01.10.2025
17 Наивник на средна възраст
09:04 01.10.2025
18 работливко
09:15 01.10.2025
19 Поколенията
09:16 01.10.2025
20 самаряни
09:17 01.10.2025
21 Кофти управлен политиков
ДА ВАЖИ САМО ЗА ДЕЦА СИРАЦИ.
А НЕ НА ПЕНА МЪЖЪТ И УМРЯЛ А ТЯ МУ ВЗИМА ЧАСТ ОТ ПЕНСИЯТА!? ОТ КЪДЕ НАКЪДЕ. НЕЩО ТИЯ НЪЛГАРСКИ ЗАКОНОТВОРЦИ НЕ СА НИЩО ОСОБЕНЕ НЯКАКВИ ИДИОТЩИНИ ИЗМИСЛЯТ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ. ЗА ТОВА ВЗИМАТ ОКОЛО 10000 ЛВ.ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДАНИЯ КОЙТО ГОЛЯМА ЧАСТ СА ФАЛШ БРАК НЕРЕНТАБИЛНИ НЕНОРМАЛНИ.ФАКТ
Коментиран от #28
09:20 01.10.2025
22 Само
09:21 01.10.2025
23 Лелеее ...
09:23 01.10.2025
24 Пооета с филията с ДДСмас и хайвер
за
крадци ,чиновци и БОГАТАШИ
и Чепеларски казълбаши
09:27 01.10.2025
25 Как работите
09:28 01.10.2025
26 Кую
09:31 01.10.2025
27 здравка клинчева
09:31 01.10.2025
29 факт
09:38 01.10.2025
30 Никой
Виж - като ги настъпят по Магнитски и - мутрите - работят.
За съжаление е - временно, това е импулс.
09:41 01.10.2025
31 Манафоф
09:48 01.10.2025
32 Желе
10:07 01.10.2025