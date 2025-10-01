Новини
Премиерът Желязков: Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%

Премиерът Желязков: Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%

1 Октомври, 2025 08:35

"Решително се борим с незаконните домове и инвестираме в модерни грижи. Създаваме 254 нови социални и здравно-социални услуги, ремонтираме всички държавно финансирани домове за възрастни хора и до година условията ще бъдат изцяло обновени", посочва още Желязков.

Премиерът Желязков: Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35% - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%, заяви премиерът Росен Желязков по повод Международния ден на възрастните хора. В обръщение, публикувано на фейсбук страницата на Министерския съвет, министър-председателят припомня, че всички пенсии са били увеличени с 8,6%, поясняват от dariknews.bg

Премиерът добавя, че днес отдаваме почит на хората, които със своя труд и мъдрост градиха България такава, каквато я познаваме.

"Наш дълг е да осигурим достойни доходи, качествена грижа и заслужено уважение. Наш дълг е да предадем този пример на следващите поколения и да гарантираме, че мостът между младостта и опита остава здрав и непоклатим. Защото именно приемствеността е силата, която движи една нация напред", допълва министър-председателят.

По-късно днес министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов ще отбележи Деня на възрастните хора заедно с живеещите в Дом за стари хора „Надежда“ в София, където в момента са настанени 75 души.


  • 1 Пич

    31 0 Отговор
    Направо решително ще променят ситуацията !!! Къде отиват парите на починалите пенсионери ?! Как къде - издържат лилавите , който нямат никакъв принос към НОИ !!!

    Коментиран от #12

    08:42 01.10.2025

  • 2 Гост

    27 0 Отговор
    Ти, слугинче, работиш само по хотела и каквото ти нареди господаря пеефски.

    08:43 01.10.2025

  • 3 Не се подигравай

    24 1 Отговор
    с пенсионерите,с меш ко!Вдигнете малките пенсии,затворете"ножицата",к ре тен и!!!

    08:44 01.10.2025

  • 4 1488

    13 7 Отговор
    от 1ви ще видите как санкционирания с голямото Д, както се прави на пръв атлантик ще предаде страната на Путин и ще управлява еднолично от негово име, в замяна на торба с копейки, Лада Нива последен модел и пентхаус с джакузи в най хубавата панелка в центъра на Москва

    08:44 01.10.2025

  • 5 Град Симитли

    26 0 Отговор
    Дари една заплата на дом за стари хора бе, Хаяши!
    Стига митка по чужбина!

    08:46 01.10.2025

  • 6 Сандо

    25 0 Отговор
    Единственото по което работи тоя съсел и правителството му е окончателното доубиване на Родината ни.

    08:46 01.10.2025

  • 7 щял да спира газта за Сърбия и Унгария

    26 0 Отговор
    Министерството на енергетиката на САЩ публикува доклад, докладващ за вноса на обогатен уран за захранване на американската ядрена енергия. Докладът свидетелства за факта, че САЩ купуват най-големите обеми обогатен уран от Русия, от самия "хартиен тигър".

    08:48 01.10.2025

  • 8 АНОНИМЕН

    16 0 Отговор
    А ДОКОГА ТРЯБВА ДА МИНАВАТ НА ТЕЛК ЗА ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ БОЛНИ С ОСВИДЕТЕЛСТВАНИ НАД 25 ГОДИНИ БОЛНИ С ТЕЛК ,НА ВСЯКА ГОДИНА ИЛИ НА ДВЕ ГОДИНИ ???
    ТАКА ЛИ Е В ЕС???
    МОЛЯ ПРОМЕНЕТЕ ЗАКОНИТЕ КАКТО Е В ЕС....

    08:48 01.10.2025

  • 9 билио

    28 0 Отговор
    ГЕРБ лъжлив и крадлив боклук, няма ли там някои да ти каже да спреш да лъжеш бе??? Нищо не си "всички пенсии са били увеличени с 8,6%" а само сте индексирали пенсиите с инфлацията за която пак излъгахте че е 8%. Лъжец инфлацията само е над 100 % така че нищо не си увеличил, а само сте излъгали българите и сета ограбили парите. Боклук със боклук до кога ще лъжеш??? От къде взе милионите за хотела с водопад и парцела в Борисовата градина??? Много е вероятно да си направил етаж на хотела от пенсиите на българите. Милионери и милиардери станахте от скъсани цървули. Боклук със Боклук кога ще те прибират в затвора със бандита от Банкя??? Слава Богу всеки почна да ви вижда какви сте разбоиници и лъжци.

    08:49 01.10.2025

  • 10 Кат Гледам !-----

    20 0 Отговор
    Кат Гледам !-----

    Ще е По-Добре !

    Да изпиеш отровата за Мишки !

    Още сега !

    За да решиш !

    Проблема с Мишките !

    Завинаги !

    Вместо да Чакаш !

    Справедливост !

    От Тези Главарези !

    08:49 01.10.2025

  • 11 Какво ОГРОМНО повишение

    15 0 Отговор
    Споменете условията? На колко години живият съпруг може да получи пенсията? Какви са условията, като например справки от местоработи на починал. Губи ли пенсията, ако не подаде документите в посочен срок. И защо трябва да обременявате хората със справки, когато починалият е подал съответните документи при пенсиониране. Какво прави оживял съпруг ако е домакин или домакиня? Има ли право на тази пенсия, как беше? 5 години преди пенсиониране?
    Такива условия са поставили, че оцелелият съпруг да не получи пенсията на починалия. Разбира се, оцелелият ще предпочете вдовишка добавка. И защо изобщо трябва да има ВЪЗРАСТ за получаване. Какво правите ако оцелелият е на 50, а починалият на 65 - 67 г., изритвате оцелелият на улицата? Кой работодател ще наеме на работа 50 г. човек, ако не е с много търсена професия като програмист или лекар. Нещо като Референдумите, хем ги има де юре, хем ги няма де факто.

    08:50 01.10.2025

  • 12 Ще те допълня

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Желязков има хотел палат с водопад, а какво ли имат други министри, депутати и родата им. Там са крадените от народа пари.

    Коментиран от #15

    08:50 01.10.2025

  • 13 Възраждане

    21 0 Отговор
    Подготвят ни за много загинали мъже хвърлени на фронта срещу братска Русия. За Бога братя, спасете лева и победете ЕС и НАТО. Загубим ли лева, губим БЪЛГАРИЯ

    08:52 01.10.2025

  • 14 Писна ми бе

    20 0 Отговор
    Съд и затвор! От къде този има пари да строи такъв хотел? Тръгнал тука да ми се прави на загрижен боклука.

    08:57 01.10.2025

  • 15 Пич

    22 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ще те допълня":

    Нали знаеш че аз виждам това , което другите не виждат ! След като ви обясних колко нагло е твърдението че няма пари заради високите заплати ( а те ги източват за Украйна ) , ще ви кажа и за голямата измама с пенсиите !
    Управляващите - Ужас , вече един работещ издържа един пенсионер !
    И гледам в коментарите , че вярвате и се кахърите колко е лошо положението !
    Лъжа - работещите издържат милиони неработещи лилави , лилавите им дечурлига който правят по десетина само за да източват НОИ , здравните им услуги , и .......
    Схващате ли картинката ?!

    08:58 01.10.2025

  • 16 Коста

    16 0 Отговор
    Желязкови, ти и жена ти много сте мамили. Жена ти много е свирила. От една фирма с мизерен оборот, хотел за 50 млн евра. Изчезни бе! Подай си оставката и си гледай мизерния хотел бе! Гьонсурат!

    09:02 01.10.2025

  • 17 Наивник на средна възраст

    9 0 Отговор
    Мижи да те лажим...ако починалият е я депутат,я министър,я шеф на държавна институция - болница например,тия 5 % ще са яка побутка за останалият жив.Мислят ма пак не за народа,а за себе си....При пенсия под 1000 лева 5 % ще те пратят на я на Малдивите,я на Ибиза...всички държавни институции действуват като ДАЙ,ма що да оправяме собствените си делавери....За съдебна система,прокуратура,МВР въобще не ми се и пише - не съм автор на криминални романи...След всичко този стана и премиер,за каква държава говорим?????????

    09:04 01.10.2025

  • 18 работливко

    11 0 Отговор
    за милицията + 50%, за пенционерите еди гол х . й

    09:15 01.10.2025

  • 19 Поколенията

    9 0 Отговор
    ти ще има години наред да чистят карма......

    09:16 01.10.2025

  • 20 самаряни

    14 0 Отговор
    "Решително се борим с незаконните домове и инвестираме в модерни грижи. "- Да не би хотелът на г-жа Желязкова да е предназначен за социален дом с благотворителна цел?

    09:17 01.10.2025

  • 21 Кофти управлен политиков

    0 10 Отговор
    ТАЗИ ГЛУПОС ТРВБВА ДА СЕ ПРЕМАХНЕ.
    ДА ВАЖИ САМО ЗА ДЕЦА СИРАЦИ.
    А НЕ НА ПЕНА МЪЖЪТ И УМРЯЛ А ТЯ МУ ВЗИМА ЧАСТ ОТ ПЕНСИЯТА!? ОТ КЪДЕ НАКЪДЕ. НЕЩО ТИЯ НЪЛГАРСКИ ЗАКОНОТВОРЦИ НЕ СА НИЩО ОСОБЕНЕ НЯКАКВИ ИДИОТЩИНИ ИЗМИСЛЯТ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ. ЗА ТОВА ВЗИМАТ ОКОЛО 10000 ЛВ.ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДАНИЯ КОЙТО ГОЛЯМА ЧАСТ СА ФАЛШ БРАК НЕРЕНТАБИЛНИ НЕНОРМАЛНИ.ФАКТ

    Коментиран от #28

    09:20 01.10.2025

  • 22 Само

    5 0 Отговор
    да не се преработите !

    09:21 01.10.2025

  • 23 Лелеее ...

    9 0 Отговор
    Създавали 254 нови социални и здравно-социални услуги

    09:23 01.10.2025

  • 24 Пооета с филията с ДДСмас и хайвер

    7 0 Отговор
    Росен работи за по ВИСОКИ етажи за хотел "ХАЯШИ"
    за
    крадци ,чиновци и БОГАТАШИ
    и Чепеларски казълбаши

    09:27 01.10.2025

  • 25 Как работите

    9 0 Отговор
    Копаете или печатате. Та ти не си се спрял от командировки и изяви пред медиите. Лъжец от класа.

    09:28 01.10.2025

  • 26 Кую

    9 1 Отговор
    Герб и социална политика!!!? Няма такъв филм.

    09:31 01.10.2025

  • 27 здравка клинчева

    8 0 Отговор
    хаяшко-рогоносеца след снимката с Тръмп планира снимка с Конан варварина и баба Яга

    09:31 01.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 факт

    4 0 Отговор
    Това са приказки като за пред избори. Мен повече ме интересува откъде Лъчо Мозъка има над 6 млн. лв., които е декларирал. Лъчо от 16 години е депутат на едва депутатска заплата и тези милиони се явяват някак необясними. Също като милионите на Желязков. България е изключително богата, щом всякакви хрантутници трупат милиони по сметки и милиони в имоти, плюс луксозния начин на живот, който водят. А вие вярвайте за социалните политики, които точно ще проведат.

    09:38 01.10.2025

  • 30 Никой

    1 0 Отговор
    Не знаехме да имаме Премиер.

    Виж - като ги настъпят по Магнитски и - мутрите - работят.

    За съжаление е - временно, това е импулс.

    09:41 01.10.2025

  • 31 Манафоф

    5 0 Отговор
    Голям си бате с изражение на алкохолик.как бе човек един репортер не те попита веднъж за хотела с водопада .а ти само само акъли даваш

    09:48 01.10.2025

  • 32 Желе

    1 0 Отговор
    Това за твойта вдовица ли го подготвяш?

    10:07 01.10.2025

