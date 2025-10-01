Педагози от детската градина в Каблешково получават заплахи за живота си

Педагози и помощен персонал от детска градина "Радост" в Каблешково получават сериозни заплахи за живота, обиди и клевети след разкрития за насилие над дете в забавачката. Община Поморие излезе с официална позиция, с която призова да не се прибързва с изводи преди края на разследването.

В центъра на скандала е учителката Мариета Герова, която според обвиненията е подлагала 4-годишно дете на сексуално, физическо и психическо насилие. След разкритията стана ясно, че в миналото Герова вече е била отстранена от директорски пост в друга детска градина заради непристойно поведение и публикуване на полуголи снимки в социалните мрежи.

"Разбираемо е огромното недоволство и гнева, които изпълниха и мрежите, и сърцата на всички ни в последните два дни", посочва Общината в своето изявление, като същевременно подчертава: "От два дни екипът на ДГ 'Радост' - Каблешково е залят от обиди, клетви и откровени заплахи за живота."

Община Поморие защитава екипа на градината, определяйки ги като "доказани през годините педагози и специалисти". От местната администрация настояват всички да изчакат приключването на разследването и подчертават, че "при доказване на вина, конкретната учителка ще понесе цялата тежест на закона".

Жителите на Каблешково вече организират протести в социалните мрежи, а в подкрепа на семейството на пострадалото дете е стартирана и онлайн петиция.

Според информация в медиите, с детето в момента работят психолози и терапевти, а семейството му се подготвя да напусне града окончателно.

"Абсолютно всеки би реагирал меко казано 'рязко', ако долови в детето си не усмивка, а поведение, говорещо за травма", признават от Общината, но същевременно настояват: "Не е редно цели колективи да бъдат подложени на стрес и заплахи заради недоказани престъпления на един."

Полицията вече е приключила своята работа по случая и сигналът е предаден на прокуратурата, която ще продължи разследването.