Христо Ковачки: Тецовете са гръбнакът на енергетиката, без тях България е обречена на срив

Христо Ковачки: Тецовете са гръбнакът на енергетиката, без тях България е обречена на срив

1 Октомври, 2025 20:08

Да направим въглищата красиви и чисти

Христо Ковачки: Тецовете са гръбнакът на енергетиката, без тях България е обречена на срив - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България не може да си позволи закриването на тецовете и мините, защото това ще доведе до колапс на енергийната система и сериозни социални сътресения. Това заяви бизнесменът Христо Ковачки по време на енергиен форум, като подчерта, че страната трябва да запази максимално дълго този капацитет, докато не бъдат изградени нови базови мощности.

„Фактите са ясни. В момента имаме 2000 мегавата атомни мощности, около 4400 мегавата въглищни тецове, 200 мегавата газови централи и близо 3500 мегавата солари. Това е ядрото на системата. През зимата товарът достига 7500–8000 мегавата. Ако извадим тецовете, системата се срива“, каза Ковачки.

Огромни запаси от въглища и социална роля

По думите му България разполага с 1,8 млрд. тона въглища в находището на „Мини Марица-изток“. Ако бъде прекратена работата на централите, мината няма да има смисъл да съществува, което ще остави без препитание хиляди хора.
„В „Мини Марица-изток“ работят над 7000 души, а заедно с обслужващите дейности – още 30–40 хиляди. Това е социален ефект, който никое правителство не може да подмине“, подчерта бизнесменът.

Редкоземни метали – шанс за нов живот

Ковачки обяви, че България има реален шанс да съчетае енергийния ресурс на въглищата с извличането на редкоземни метали. В момента вървят изследвания в партньорство с университета в Нова Дакота.
„В лигнитните въглища в „Марица-изток“ има редкоземни метали. Въпросът е как да ги извлечем и да ги превърнем в продукт с висока добавена стойност. Ние в България не разполагаме с нужните технологии, но с помощта на американските ни партньори това може да стане. Ако успеем, това ще гарантира ново бъдеще за мините“, коментира той.

Чисти въглища с модерни технологии

Според Ковачки вторият ключов фактор е намаляването на емисионния фактор на въглищата. В момента той е около 1 на мегават произведена енергия, докато при природния газ е 0,5. Целта е този показател да бъде намален до същото ниво.
„Има технологични решения – газификация на въглища и модернизация на котлите и турбините. Ако се повиши КПД-то с 15–18% чрез нови котли и по-високо налягане в турбините, ще постигнем емисионен фактор от 0,5 – равен на този на газа. Това ще направи нашите въглища конкурентни и чисти“, каза бизнесменът.

Единственият голям проект – нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“

Ковачки посочи, че единственият голям енергиен проект, за който реално се говори, е изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ с технология на Westinghouse.
„Това е проектът, без който българската енергетика не може да съществува. Но до 2035 година ще ни трябват още 1000 мегавата мощности, а зимното потребление ще надхвърли 9–10 хиляди мегавата. Ако дотогава закрием ТЕЦ-овете, ще бъдем в същата безизходица“, предупреди той.

Да направим въглищата красиви и чисти

Ковачки завърши с послание, че България трябва да гледа в бъдещето чрез технологии, а не чрез ликвидация на цели отрасли. „Президентът Доналд Тръмп каза, че ще направи американските въглища красиви и чисти. Аз вярвам, че и ние можем да направим нашите въглища красиви и чисти, ако използваме модерни технологии и не обръщаме гръб на собствения си ресурс“, обобщи той.


  • 1 Данко Харсъзина

    1 2 Отговор
    При студена зима, и с тецовете, пак минаваме на режим. Или срив на системата.

    20:12 01.10.2025

  • 2 Пепи

    4 0 Отговор
    Ице, кво ти пука? Нали нямаш ТЕЦ-ове.

    20:13 01.10.2025

  • 3 Видьо Видев

    3 7 Отговор
    Мафиотът Ковачки говори глупости! Вече над 80% от еленергията на България е от фотоволтаици. Не само кюмюрджийниците, но и АЕЦ вече трябва да се закрива! Лъжа е, че енергията на АЕЦ е евтина и екологична. Защото не се калкулира ядреното гориво, което за сега се изхвърля на дъното на океана. И полуразпадът му е хиляди години!Да му мислят бъдещите поколения...

    Коментиран от #10, #15

    20:18 01.10.2025

  • 4 ДОБРЕ ЧЕ БЕШЕ СОЦА

    3 0 Отговор
    Да разберем какво е електрификация и водоснабдяване. Сега всичко окрадено.

    20:21 01.10.2025

  • 5 Гост

    2 1 Отговор
    Ти си много по-страшен от това да нямаме тецове. С тебе България е обречена на вечно страдание, мутро

    20:23 01.10.2025

  • 6 Мицкоски

    0 1 Отговор
    Бг кенефи,че седите на свещи и че ядете цигански говнца в жалката ви циганска държавица мизерницииии

    Коментиран от #12

    20:23 01.10.2025

  • 7 Ценко

    1 0 Отговор
    Те са Тумора на Европа , добре че частното Дато на Митрофеевски те отърва от Магнитски.
    Тези тецове са все едно да си запалиш огън в спалнята или да си пуснеш колата да работи в гаража. Съд за Ковачки, съд за прасетата, справеливост за България.

    20:24 01.10.2025

  • 8 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Ковачки е пътник.красивите въглища да си ги добива в москва от където изпълзя.

    20:25 01.10.2025

  • 9 Ценко Дубай

    2 0 Отговор
    Те са Тумора на Европа , добре че частното Дато на Митрофеевски те отърва от Магнитски.
    Тези тецове са все едно да си запалиш огън в спалнята или да си пуснеш колата да работи в гаража. Съд за Ковачки, съд за прасетата, справеливост за България.

    20:25 01.10.2025

  • 10 Фото мекиците

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Видьо Видев":

    зимата и при облачно време не работят бре пич! Правят ток колкото да си захраниш сешоара дето се казва. Всички цехове в нашата индустриална зона са с волтаици на покривите, има ли слънце се минава автоматично на тях, а се плесна някой облак и почват да смучат ток от мрежата за промишлените машини.

    За това говори човека, че трябва масивни генератори-турбини които да правят ток независимо ит времето навън. Волтаици и перки стават но само на моменти, всичко друго е сладки приказки за малоумници.

    20:26 01.10.2025

  • 11 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    БОКЛУК, КОЛКО БОКЛУК ИТАЛИАНСКИ ИЗГОРИ?

    20:26 01.10.2025

  • 12 еее баце мите

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мицкоски":

    дека си бре македонец измислен недомислен, дето и македонец не си ако става дума!
    Бая обичаш да мислиш за нас българите нон стоп! Браво! Трогнати сме от това че само за нас мислиш и полагаш усилия за друго да не мислиш!

    20:28 01.10.2025

  • 13 Пич

    0 0 Отговор
    И кво.....?! Като Пулев след боя , но....... Продължаваме на въглища !!! Само защото едни безродници подариха новите ни реактори на Украйна !!! Но щели да ни компенсират като подарят едни 50 милиарда на Уестингхаус !!! Считай - на кравите самолетите не им летят , ами реакторите им ако се взривят.....???!!!

    20:32 01.10.2025

  • 14 Никой

    0 0 Отговор
    Неприятен човек - нещо сега бърбори.

    Д аси гледа там - краднатото.

    Може да е - супер бизнесмен. Не се знае.

    20:33 01.10.2025

  • 15 Радио свобода

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Видьо Видев":

    Видьо си , ама си кьорав и нищо не виждаш.
    Ръсиш глупости.
    Какви фотоволтаици в сравнение с атомна енергия може да сравнят по ефективност?

    20:33 01.10.2025

