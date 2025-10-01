Новини
Иван Иванов: Пускането на новата отсечка на „Хемус“ се забавя с ден-два заради безопасността
  Тема: Войната на пътя

Иван Иванов: Пускането на новата отсечка на „Хемус“ се забавя с ден-два заради безопасността

1 Октомври, 2025 21:42 608 9

До края на октомври ще бъде пуснат още един участък от около 3 км

Иван Иванов: Пускането на новата отсечка на „Хемус“ се забавя с ден-два заради безопасността - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Откриването на новата отсечка на магистрала "Хемус" ще се забави с един или два дни с цел безопасност. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия за отсечката, която трябваше да бъде пусната в експлоатация до края на септември.

"Отсечката е напълно готова. В момента се прави измерване за сцепление, а комисията по приемане на обекта заседава, защото той трябва да бъде пуснат със съответния акт", каза Иванов.

"Гражданите спокойно могат да изчакат още ден - два, за да сме сигурни, че всичко е както трябва", допълни министърът.

Министърът съобщи, че до края на октомври ще бъде пуснат още един участък от около 3 км.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Умен , бе

    2 2 Отговор
    Като на агнето дядо му .

    21:43 01.10.2025

  • 2 3 километра!!!

    5 2 Отговор
    Значи до 100 години може и да я направят цялата...
    Само ако не отлагат повече с по ден, два на всеки 3 километра.

    21:45 01.10.2025

  • 3 Международна излагация сме!

    4 1 Отговор
    Почти 2 години за 3 километра!
    Малка!

    21:46 01.10.2025

  • 4 Ако наемем китайска фирма,

    5 1 Отговор
    от подписването на договора до пускането на цялата магистрала в експлоатация, ще мине година-година и половина максимум. И това включва транспортирането от Китай на работници, техници, специалисти, инженери, машини, оборудване, дори и материалите.
    И накрая ще струва тотал една трета от това което нашите само ще откраднат от цената която ни струва сега.

    21:50 01.10.2025

  • 5 Аре нема нужда

    1 1 Отговор
    С тези 3 км. на година кога ще бъде готова Хемус? Тогава, когато вече няма да има нужда от нея ли, понеже вече има и летящи коли ?

    21:53 01.10.2025

  • 6 Крадлив некадърник

    2 1 Отговор
    Вие сте част от мафията

    21:54 01.10.2025

  • 7 Наивник на средна възраст

    3 1 Отговор
    Имах си аз да е заради неспазване на срока,или пък мерите дебелината на положения варовик,пардон - "асфалт".....

    21:58 01.10.2025

  • 8 Ден, два три

    0 1 Отговор
    Мама ме наби, плаках до нощес, утре ще ме бесят!

    22:00 01.10.2025

  • 9 ХАЯШКО

    0 1 Отговор
    МНОУ БЕ.... 3 КМ БАЙМААМУ

    22:04 01.10.2025

