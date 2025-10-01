Иван Иванов: Пускането на новата отсечка на „Хемус“ се забавя с ден-два заради безопасността

Откриването на новата отсечка на магистрала "Хемус" ще се забави с един или два дни с цел безопасност. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия за отсечката, която трябваше да бъде пусната в експлоатация до края на септември.
"Отсечката е напълно готова. В момента се прави измерване за сцепление, а комисията по приемане на обекта заседава, защото той трябва да бъде пуснат със съответния акт", каза Иванов.
"Гражданите спокойно могат да изчакат още ден - два, за да сме сигурни, че всичко е както трябва", допълни министърът.
Министърът съобщи, че до края на октомври ще бъде пуснат още един участък от около 3 км.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Умен , бе
21:43 01.10.2025
2 3 километра!!!
Само ако не отлагат повече с по ден, два на всеки 3 километра.
21:45 01.10.2025
3 Международна излагация сме!
Малка!
21:46 01.10.2025
4 Ако наемем китайска фирма,
И накрая ще струва тотал една трета от това което нашите само ще откраднат от цената която ни струва сега.
21:50 01.10.2025
5 Аре нема нужда
21:53 01.10.2025
6 Крадлив некадърник
21:54 01.10.2025
7 Наивник на средна възраст
21:58 01.10.2025
8 Ден, два три
22:00 01.10.2025
9 ХАЯШКО
22:04 01.10.2025