Новини
България »
От 2 октомври спират топлата вода в част от столичния кв. „Дружба“

От 2 октомври спират топлата вода в част от столичния кв. „Дружба“

1 Октомври, 2025 22:39 461 0

  • дружба-
  • ремонт-
  • парно-
  • топла вода

40 000 души в София остават без топла вода

От 2 октомври спират топлата вода в част от столичния кв. „Дружба“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

40 000 души в София остават без топла вода от 2 октомври на фона на прогнозата за рязко застудяване. Ремонтът на „Топлофикация“ на прага на зимата, който провокира серия от протести, започва в столичния квартал „Дружба 2“.

Силвия Кирова е сред потърпевшите. Тъй като живее под наем и няма право да извършва ремонти в жилището, търси проточен бойлер, за да го монтира директно на мивката.

„Сметките ще бъдат много високи и няма да покрие изцяло нуждите с един проточен бойлер. Отоплението ще бъде конвектор, защото е по-икономично на фона на духалки“, казва Силвия.

Магазини в района вече предлагат отстъпка за отоплителни уреди и бойлери срещу адресна регистрация в „Дружба“.

Според експерти ремонтът е закъснял, но неотложен.

От „Топлофикация София“ уточниха, че от началото на годината са подменили над 7000 метра тръбопроводи вследствие на аварии.

Планови ремонти не е имало заради късно приета програма и по-късно приет общински бюджет.

Енергийният министър е разпоредил ревизия на мрежата, за да е ясно че тя ще издържи на натоварването през зимата.

Междувременно утре жители на „Дружба“ излизат на пореден протест.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове