От 2 октомври спират топлата вода в част от столичния кв. „Дружба“

40 000 души в София остават без топла вода от 2 октомври на фона на прогнозата за рязко застудяване. Ремонтът на „Топлофикация“ на прага на зимата, който провокира серия от протести, започва в столичния квартал „Дружба 2“.

Силвия Кирова е сред потърпевшите. Тъй като живее под наем и няма право да извършва ремонти в жилището, търси проточен бойлер, за да го монтира директно на мивката.

„Сметките ще бъдат много високи и няма да покрие изцяло нуждите с един проточен бойлер. Отоплението ще бъде конвектор, защото е по-икономично на фона на духалки“, казва Силвия.

Магазини в района вече предлагат отстъпка за отоплителни уреди и бойлери срещу адресна регистрация в „Дружба“.

Според експерти ремонтът е закъснял, но неотложен.

От „Топлофикация София“ уточниха, че от началото на годината са подменили над 7000 метра тръбопроводи вследствие на аварии.

Планови ремонти не е имало заради късно приета програма и по-късно приет общински бюджет.

Енергийният министър е разпоредил ревизия на мрежата, за да е ясно че тя ще издържи на натоварването през зимата.

Междувременно утре жители на „Дружба“ излизат на пореден протест.