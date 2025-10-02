Новини
Първи сняг на Витоша: Столичният кмет увери, че обстановката е спокойна

2 Октомври, 2025 11:36 823 5

  • сняг-
  • витоша-
  • васил терзиев

Възложихме опесъчаване и следим обстановката. Достъпът до Витоша е изключително важен за мен и за екипа ми, защото планината е място за отдих, спорт и бягство от градския шум за хиляди столичани

Първи сняг на Витоша: Столичният кмет увери, че обстановката е спокойна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първи сняг падна на Витоша, но към момента обстановката е спокойна, няма данни за усложнения или проблеми с движението. Това съобщи в профила си във „Фейсбук“ столичният кмет Васил Терзиев.

„Възложихме опесъчаване и следим обстановката. Достъпът до Витоша е изключително важен за мен и за екипа ми, защото планината е място за отдих, спорт и бягство от градския шум за хиляди столичани“, подчерта Терзиев.

По думите му бързата и адекватна реакция е резултат от въведената още миналата зима реформа в организацията и контрола на снегопочистването. Сред акцентите в промените кметът откроява:

повишен контрол и строги санкции за фирмите-изпълнители – заплащане само при свършена работа;

увеличени изисквания към техниката и по-чести обработки на пътищата;

нощно почистване на пътищата до х. „Алеко“ и „Златните мостове“;

по-тясна координация между Общинска полиция, ЦГМ, ски училищата и хижарите;

превантивно отстраняване на опасно надвиснали дървета.

„Работим активно за подобряване на достъпа и за реализирането на цялостна визия за Витоша. Целта ни е планината да бъде безопасна и достъпна за всички столичани целогодишно“, заяви Терзиев.

Той отправи и апел към шофьорите, които тръгват към планината, да бъдат напълно оборудвани за зимни условия – със зимни гуми и вериги – и да се съобразяват с препоръките на органите на терен.


