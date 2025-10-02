Новини
ИТН излезе с декларация относно свалянето на мониторинга на ПАСЕ над България и поиска обяснение от Надежда Йорданова

2 Октомври, 2025 12:22 1 271 33

Резултатът е смазващ в полза на България

Снимка: БГНЕС
Парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) излезе с декларация във връзка със свалянето на мониторинга на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) над България и поиска Надежда Йорданова ("Продължаваме промяната-Демократична България") да обясни защо е гласувала "въздържал се". Декларацията беше прочетена от заместник-председателя на ПГ на ИТН Станислав Балабанов от трибуната на Народното събрание.

Вчера след 27 години бе свален мониторингът на ПАСЕ, това означава, че България е изпълнила всички условия на Съвета на Европа и е негов пълноправен член, посочи БТА. Означава, че България не е втора ръка държава, коментира Балабанов. От доклада отпадна и терминът „етнически македонци в България“, благодарение на усилията на всички български партии, институции и представители в ПАСЕ. Всеки един български представител в ПАСЕ, който е част от европейските политически семейства, успя да убеди колегите си в правотата на България, затова и ЕНП, и консерваторите, и социалистите застанаха зад нас и ни подкрепиха по този повод, посочи той.

Балабанов отбеляза, че при гласуването на резолюцията 101 са били "за", 3 гласа "против" и един "въздържал се". Резултатът е смазващ в полза на България, коментира той. Балабанов каза, че логично гласувалите против са представителите от Северна Македония. Има обаче нещо друго, което е неразбираемо, поражда отвращение, недоумение и абсолютно презрение. Има един глас "въздържал се", каза той.

"Тъжната истина е, че гласът, който се е въздържал, е български. Това е гласът на представителя на "Демократична България" Надежда Йорданова. Няма по-антибългарско гласуване от това", коментира Балабанов и призова Йорданова да излезе на трибуната, за да обясни действията си. Защо работите и ще продължавате ли да работите срещу интересите на България, докато вашата партия пламенно продължава да се нарича „Демократична България“, попита Балабанов.

Вчера Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) реши да приключи постмониторинговия диалог с България и да следи развитието на страната в рамките на периодични прегледи, се посочва в съобщение на институцията.


България
  • 1 кратун

    25 7 Отговор
    ВЕЧЕ СТЕ ПРИКЛЮЧИЛИ

    Коментиран от #12

    12:23 02.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    20 13 Отговор
    Да бъде разстреляна немедлено. По добре побита на кол. Преди това да каже колко и плати Мицкоски. ПП ДБ са мега корумпета.

    Коментиран от #14

    12:26 02.10.2025

  • 3 чалгарите

    23 7 Отговор
    На другите избори дори и коалиция с БСП да направят ,ще се борят само за субсидии !!

    12:26 02.10.2025

  • 4 Доктор

    22 3 Отговор
    Ограничено, продажно селско парвеню.

    12:31 02.10.2025

  • 5 Тоя

    18 8 Отговор
    повече от некадърно и злобно си изигра ролята от трибуната ! Жалък никакъвец ! Цялата чалгарска сбирщина като от конвейер !

    12:31 02.10.2025

  • 6 Браво гении на "демокрацията"

    14 9 Отговор
    Щом България е изпълнила всички условия на Съвета на Европа и е негов пълноправен член, никакви реформи повече не са нужни. Мафията победи. Всичко в България е 6 .... Честит ви рай еврозонци, атлантенца и мекеренца

    12:31 02.10.2025

  • 7 Промяна

    13 2 Отговор
    ТазиГоспожа е САБОТЬОРКА ДОКАЗАНА СЕГА ЗАЕДНО С ДРУЖИНКАТА ШАРЛАТАНИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ СА НО ПРИБИРАТ ПО 20 К ЗА САБОТАЖИТЕ СИ И СА БЕЗНАКАЗАНИ

    12:32 02.10.2025

  • 8 Резултатът е смазващ в полза на България

    5 4 Отговор
    Ама срещу кого е въпроса? Кой сме смазали?

    12:33 02.10.2025

  • 9 име

    6 4 Отговор
    Каква драма, едни подлоги подливат вода на други подлоги!

    12:33 02.10.2025

  • 10 кратун

    7 3 Отговор
    СЕЛСКО БЕКЕРЕ Е ТОЗИ

    12:33 02.10.2025

  • 11 Иво

    11 4 Отговор
    От ИТН нека обяснят и защо блокираха комисията срещу Пеевски??!

    12:34 02.10.2025

  • 12 Промяна

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "кратун":

    ЕВРОПА ГО УСТАНОВЯВА ТОВА ЕВРОПА ИНСТИТУЦИИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ А ШАРЛАТАНИТЕ ЛЪЖАТ НАГЛЕЯТ САБОТИРАТ

    12:34 02.10.2025

  • 13 Майора

    11 4 Отговор
    Нищо друго не може да се очаква от секретарката на Прокопиев и неуспяла в съдебната система!

    12:36 02.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И Т Негодници

    8 2 Отговор
    Нали приехме еврото, мафията е оставена на спокойствие!

    12:36 02.10.2025

  • 16 Че Надето

    6 4 Отговор
    е куха лейка - спор няма, ама и този е пълен боклук.

    12:37 02.10.2025

  • 17 Поредната бутафория

    6 3 Отговор
    ПАСЕ е Парламентарна асамблея на Съвета на Европа – консултативен орган, който се състои от представители на парламентите на страните членки на Съвета на Европа....бла-бла и блабла ...

    12:37 02.10.2025

  • 18 бебона

    5 3 Отговор
    Наблюдавали са ни цели 27 години и явно вече са изморени! Всъщност какво от това...че са ни наблюдавали и вече уж няма да ни наблюдават. На село никой това не го интересува.

    12:39 02.10.2025

  • 19 Всички видяхме

    6 3 Отговор
    Как правото на референдум беше спазено в България и прекрасно знаем що за коптор е ЕС. ПАСЕ пасти да пасе

    12:39 02.10.2025

  • 20 В залата на ПАСЕ

    4 1 Отговор
    Звучала песента на Слави: Няма такава държава ....

    12:41 02.10.2025

  • 21 да ви напомня

    1 2 Отговор
    В България лицето, което работи за чужда държава, обявила България за враг, може да бъде наказано по Наказателния кодекс, главно по обвинения за предателство и държавна измяна.

    Член 98 от Наказателния кодекс предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода за лице, което подбужда чужда държава или обществена група към враждебни действия срещу Републиката. Също така, наказание се налага и при извършване на действия с цел да предизвика война или други враждебни действия против страната.

    Допълнително, според член 101, български гражданин, който се поставя на служба в чужда държава с вреда за България, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години, а ако деянието е от военнослужещ – от 5 до 15 години лишаване от свобода.

    Тези законови текстове целят да защитят националната сигурност и да наказват действия, които могат да подкопаят или застрашат държавата при условията на военно или друго враждебно действие.

    Коментиран от #27, #32

    12:43 02.10.2025

  • 22 ППДБ са национални предатели

    3 3 Отговор
    ППДБ са национални предатели. Доказано. Ясно и категорично на гласуване на ПАСЕ. Не за първи път са предатели. Много пъти преди това техните евродепутати са гласували срещу България. А ППДБ много пъти са подавали лъжливи и клеветнически сигнали срещу България в ЕС. Включително и за Планът за Възстановяване, който напълно спряха и провалиха и след като сегашното правителство го възстанови, ППДБ искаха отново от ЕС да го спрат. Абсолютни предатели. Вън от политиката и Парламента.

    Коментиран от #33

    12:44 02.10.2025

  • 23 мъкаааа

    0 0 Отговор
    Бългерията нещастна няма да ПАСЕ пачки с кинти,а ще ПАСЕ суха тревица,щото няма вода. Суша отвсякъде,ръйш?!

    12:45 02.10.2025

  • 24 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ДРУГАРКАТА НАДКА ЙОРДАНОВА (СЕКРЕТАРКА НА ПИНОКИО) Е ...................... ПОДВОДНИЦА НА "КОПЕЙКИН" И ZEЛЕНИЯ ЧОРАП .................... СПОМНЕТЕ СИ КОЯ ПАТИЯ (ПП ДБ) , ГЛАСУВА НА ВТОРИЯ ТУР ЗА ...................... ИЗБИРАНЕ НА ZEЛЕНИЯ ЧОРАП ZA PEZИДЕНТ НА БЪЛГАРИЯ ..................... ФАКТ !

    12:45 02.10.2025

  • 25 По важен е въпроса

    1 1 Отговор
    Колко са българските представители в това ПАСЕ и как точно тая Надежда Йорданова беше назначена там

    12:45 02.10.2025

  • 26 Надежда за народа от НАДЕЖДА

    1 1 Отговор
    Една смела жена гласува за истината и спасението на наода ни от зоо обитатеилите във властта.

    12:47 02.10.2025

  • 27 Съди ги на ред

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "да ви напомня":

    Мишков ! Нямай милост към "предателите". Само гледай да не са евреи .....

    12:47 02.10.2025

  • 28 Чочо

    0 0 Отговор
    Пич.....тук кипи корупция,ти ,защо се е въздържала?
    И вие сте гласували против и тераси,засягащи вътрешни проблеми.
    Ти ще си останеш......политик,трето качество!

    12:49 02.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Шиши

    0 0 Отговор
    Асфслтаджия е храстите

    12:50 02.10.2025

  • 31 Абе тва ПАСЕ

    1 0 Отговор
    беше казало че и Израел била демократична държава и се спазвали правата на хората. Не помните ли? И как можело да се интегрират в ЕС .....хахаха..... Там са сбирщина от кухари

    12:51 02.10.2025

  • 32 Стига си ни плашил

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "да ви напомня":

    Достатъчно ни уплаши. Треперим...

    12:52 02.10.2025

  • 33 Не само предатели но и некомпетентни

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "ППДБ са национални предатели":

    ППДБ са правно неграмотни и некомпетентни. Не само че провалиха Конституционната и правна реформа, ами те дори от право не разбират. Кръгла нула в правото. Вотовете на недоверие го доказаха. Защото когато ПАСЕ ГЛАСУВА Мониторинговия доклад да отпадне в областта на правосъдието и демокрацията, некомпетентите и провалени прависти от ППДБ внасят вотове на недоверия в същите области за които ЕС гласува да отпадне наблюдението над България . Това показва колко са некомпетентни, манипулатори и лъжци на обществото. С една дума секта. Хем корумпирани хем клеветници и национални предатели. С право ги наричат шарлатани.

    12:52 02.10.2025

