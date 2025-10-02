ИТН излезе с декларация относно свалянето на мониторинга на ПАСЕ над България и поиска обяснение от Надежда Йорданова

Парламентарната група на "Има такъв народ" (ИТН) излезе с декларация във връзка със свалянето на мониторинга на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) над България и поиска Надежда Йорданова ("Продължаваме промяната-Демократична България") да обясни защо е гласувала "въздържал се". Декларацията беше прочетена от заместник-председателя на ПГ на ИТН Станислав Балабанов от трибуната на Народното събрание.
Вчера след 27 години бе свален мониторингът на ПАСЕ, това означава, че България е изпълнила всички условия на Съвета на Европа и е негов пълноправен член, посочи БТА. Означава, че България не е втора ръка държава, коментира Балабанов. От доклада отпадна и терминът „етнически македонци в България“, благодарение на усилията на всички български партии, институции и представители в ПАСЕ. Всеки един български представител в ПАСЕ, който е част от европейските политически семейства, успя да убеди колегите си в правотата на България, затова и ЕНП, и консерваторите, и социалистите застанаха зад нас и ни подкрепиха по този повод, посочи той.
Балабанов отбеляза, че при гласуването на резолюцията 101 са били "за", 3 гласа "против" и един "въздържал се". Резултатът е смазващ в полза на България, коментира той. Балабанов каза, че логично гласувалите против са представителите от Северна Македония. Има обаче нещо друго, което е неразбираемо, поражда отвращение, недоумение и абсолютно презрение. Има един глас "въздържал се", каза той.
"Тъжната истина е, че гласът, който се е въздържал, е български. Това е гласът на представителя на "Демократична България" Надежда Йорданова. Няма по-антибългарско гласуване от това", коментира Балабанов и призова Йорданова да излезе на трибуната, за да обясни действията си. Защо работите и ще продължавате ли да работите срещу интересите на България, докато вашата партия пламенно продължава да се нарича „Демократична България“, попита Балабанов.
Вчера Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) реши да приключи постмониторинговия диалог с България и да следи развитието на страната в рамките на периодични прегледи, се посочва в съобщение на институцията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кратун
Коментиран от #12
12:23 02.10.2025
2 Данко Харсъзина
Коментиран от #14
12:26 02.10.2025
3 чалгарите
12:26 02.10.2025
4 Доктор
12:31 02.10.2025
5 Тоя
12:31 02.10.2025
6 Браво гении на "демокрацията"
12:31 02.10.2025
7 Промяна
12:32 02.10.2025
8 Резултатът е смазващ в полза на България
12:33 02.10.2025
9 име
12:33 02.10.2025
10 кратун
12:33 02.10.2025
11 Иво
12:34 02.10.2025
12 Промяна
До коментар #1 от "кратун":ЕВРОПА ГО УСТАНОВЯВА ТОВА ЕВРОПА ИНСТИТУЦИИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ А ШАРЛАТАНИТЕ ЛЪЖАТ НАГЛЕЯТ САБОТИРАТ
12:34 02.10.2025
13 Майора
12:36 02.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И Т Негодници
12:36 02.10.2025
16 Че Надето
12:37 02.10.2025
17 Поредната бутафория
12:37 02.10.2025
18 бебона
12:39 02.10.2025
19 Всички видяхме
12:39 02.10.2025
20 В залата на ПАСЕ
12:41 02.10.2025
21 да ви напомня
Член 98 от Наказателния кодекс предвижда наказание от 5 до 15 години лишаване от свобода за лице, което подбужда чужда държава или обществена група към враждебни действия срещу Републиката. Също така, наказание се налага и при извършване на действия с цел да предизвика война или други враждебни действия против страната.
Допълнително, според член 101, български гражданин, който се поставя на служба в чужда държава с вреда за България, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години, а ако деянието е от военнослужещ – от 5 до 15 години лишаване от свобода.
Тези законови текстове целят да защитят националната сигурност и да наказват действия, които могат да подкопаят или застрашат държавата при условията на военно или друго враждебно действие.
Коментиран от #27, #32
12:43 02.10.2025
22 ППДБ са национални предатели
Коментиран от #33
12:44 02.10.2025
23 мъкаааа
12:45 02.10.2025
24 ЕДГАР КЕЙСИ
12:45 02.10.2025
25 По важен е въпроса
12:45 02.10.2025
26 Надежда за народа от НАДЕЖДА
12:47 02.10.2025
27 Съди ги на ред
До коментар #21 от "да ви напомня":Мишков ! Нямай милост към "предателите". Само гледай да не са евреи .....
12:47 02.10.2025
28 Чочо
И вие сте гласували против и тераси,засягащи вътрешни проблеми.
Ти ще си останеш......политик,трето качество!
12:49 02.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Шиши
12:50 02.10.2025
31 Абе тва ПАСЕ
12:51 02.10.2025
32 Стига си ни плашил
До коментар #21 от "да ви напомня":Достатъчно ни уплаши. Треперим...
12:52 02.10.2025
33 Не само предатели но и некомпетентни
До коментар #22 от "ППДБ са национални предатели":ППДБ са правно неграмотни и некомпетентни. Не само че провалиха Конституционната и правна реформа, ами те дори от право не разбират. Кръгла нула в правото. Вотовете на недоверие го доказаха. Защото когато ПАСЕ ГЛАСУВА Мониторинговия доклад да отпадне в областта на правосъдието и демокрацията, некомпетентите и провалени прависти от ППДБ внасят вотове на недоверия в същите области за които ЕС гласува да отпадне наблюдението над България . Това показва колко са некомпетентни, манипулатори и лъжци на обществото. С една дума секта. Хем корумпирани хем клеветници и национални предатели. С право ги наричат шарлатани.
12:52 02.10.2025