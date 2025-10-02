Новини
България »
Министър Дилов: България има всички предпоставки да бъде регионален лидер в дигиталната икономика

Министър Дилов: България има всички предпоставки да бъде регионален лидер в дигиталната икономика

2 Октомври, 2025 12:31 381 15

  • лидер-
  • it сектор-
  • дигитална икономика

Дилов подчерта, че  изкуственият интелект вече е реалност с пряко значение за икономиката и обществото

Министър Дилов: България има всички предпоставки да бъде регионален лидер в дигиталната икономика - 1
Снимка: МИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България има всички предпоставки, като развит IT сектор, висока свързаност и нарастваща общност от талантливи специалисти. Нашата амбиция е ясна – България да бъде център за дигитални иновации и надежден партньор в Европа

Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов по време на откриването на Петото издание на SEE ITS Summit 2025, организиранo от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ).

Форумът събра водещи представители на бизнеса, държавата и академичните среди, за да разгледа как иновациите движат икономическия растеж, участие взе и вицепремиерът Томислав Дончев.

Министър Дилов изтъкна, че това ни дава възможност да заемем лидерска роля в региона. „За тази цел са необходими обединени усилия – последователна държавна политика, активен бизнес и силно образование", каза той.

Икономическият министър посочи, че само така ще изградим икономика, която е конкурентна, устойчива и ориентирана към бъдещето.

Дилов подчерта, че изкуственият интелект вече е реалност с пряко значение за икономиката и обществото. По неговите думи държавите, които инвестират в иновации и човешки капитал, са тези, които ще водят процеса.

В рамките на програмата бяха представени данни за дигитализацията в региона, успешни модели за трансформация чрез публично-частни партньорства и ключови теми като изкуствен интелект, потребителско преживяване и глобални локационни стратегии. Специално внимание е отделено на бъдещето на услугите и ролята на Югоизточна Европа в глобалната икономика.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя

    2 0 Отговор
    чува ли се какво приказва ?

    12:32 02.10.2025

  • 2 Халюцинации

    2 0 Отговор
    Преял е и сънува икономика.

    12:34 02.10.2025

  • 3 честен ционист

    1 6 Отговор
    Другарят Стармър каза на британците, че без бриткард и диджитал АйДи нито ще могат повече да бачкат, нито пък да ползват интернет.

    Коментиран от #6

    12:35 02.10.2025

  • 4 вижда се

    4 0 Отговор
    Вкарвате изкуственият интелект ,защото вие човешки нямате !!

    12:36 02.10.2025

  • 5 Яяяяяя

    1 0 Отговор
    Този е преял гъби

    Коментиран от #7

    12:36 02.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бацекойн

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Яяяяяя":

    Преял с биткойни.

    12:37 02.10.2025

  • 8 име

    5 0 Отговор
    За момента сме лидери в разтягането на локуми. То не бяха газови хъбове, батерии, малки модулни реактори, солари, перки, електрички, супер компютри, изкуствен интелект..и накрая нищо!

    Коментиран от #10

    12:38 02.10.2025

  • 9 раз

    0 0 Отговор
    (АЙИБЕТЕСЕТ)

    12:39 02.10.2025

  • 10 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    В България ще се намира централата на Skynet като във филма Терминатор и Ганчо пак ще се нада на Джон (Бай Иван) Конър да идва и да го спасява.

    12:41 02.10.2025

  • 11 Питам:

    6 0 Отговор
    Защо съпругата на министър-предателя Росен ХаитИ-то не инвестира в дигиталната икономика, а във водопад?

    12:42 02.10.2025

  • 12 Министър малкото име ли е на дилов

    3 0 Отговор
    Много раболепно няма що.

    12:47 02.10.2025

  • 13 40 години

    1 0 Отговор
    Се борим да станем Швейцария на Балканите и още, според министъро, имаме всички предпоставки. Предполагам, така ще бъде и след 40 години.

    Коментиран от #14

    12:48 02.10.2025

  • 14 Тази борба е още от Царско време

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "40 години":

    Още преди девети септември и много преди десети ноември. От както се помня.

    12:52 02.10.2025

  • 15 Порно

    0 1 Отговор
    А пък аз чух, че един такъв "инвеститор" искал 60 % от тока на единия блок на АЕЦ Козлодуй, на нормирана цена, без да минава на борсата. Голям кеф, ставаме център на изкуствения интелект. Срещу което ще плащаме доста по скъп ток в къщи, щото евтиния ще намалее сериозно. Ама , казват , всеки кеф си има цена. Пита се обаче, защо ще плащат по скъп ток и тези, дето не се кефят че страната е център на изкуствения интелект ?

    12:53 02.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове