Министър Дилов: България има всички предпоставки да бъде регионален лидер в дигиталната икономика

България има всички предпоставки, като развит IT сектор, висока свързаност и нарастваща общност от талантливи специалисти. Нашата амбиция е ясна – България да бъде център за дигитални иновации и надежден партньор в Европа
Това заяви министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов по време на откриването на Петото издание на SEE ITS Summit 2025, организиранo от Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (АИБЕСТ).
Форумът събра водещи представители на бизнеса, държавата и академичните среди, за да разгледа как иновациите движат икономическия растеж, участие взе и вицепремиерът Томислав Дончев.
Министър Дилов изтъкна, че това ни дава възможност да заемем лидерска роля в региона. „За тази цел са необходими обединени усилия – последователна държавна политика, активен бизнес и силно образование", каза той.
Икономическият министър посочи, че само така ще изградим икономика, която е конкурентна, устойчива и ориентирана към бъдещето.
Дилов подчерта, че изкуственият интелект вече е реалност с пряко значение за икономиката и обществото. По неговите думи държавите, които инвестират в иновации и човешки капитал, са тези, които ще водят процеса.
В рамките на програмата бяха представени данни за дигитализацията в региона, успешни модели за трансформация чрез публично-частни партньорства и ключови теми като изкуствен интелект, потребителско преживяване и глобални локационни стратегии. Специално внимание е отделено на бъдещето на услугите и ролята на Югоизточна Европа в глобалната икономика.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя
12:32 02.10.2025
2 Халюцинации
12:34 02.10.2025
3 честен ционист
Коментиран от #6
12:35 02.10.2025
4 вижда се
12:36 02.10.2025
5 Яяяяяя
Коментиран от #7
12:36 02.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бацекойн
До коментар #5 от "Яяяяяя":Преял с биткойни.
12:37 02.10.2025
8 име
Коментиран от #10
12:38 02.10.2025
9 раз
12:39 02.10.2025
10 честен ционист
До коментар #8 от "име":В България ще се намира централата на Skynet като във филма Терминатор и Ганчо пак ще се нада на Джон (Бай Иван) Конър да идва и да го спасява.
12:41 02.10.2025
11 Питам:
12:42 02.10.2025
12 Министър малкото име ли е на дилов
12:47 02.10.2025
13 40 години
Коментиран от #14
12:48 02.10.2025
14 Тази борба е още от Царско време
До коментар #13 от "40 години":Още преди девети септември и много преди десети ноември. От както се помня.
12:52 02.10.2025
15 Порно
12:53 02.10.2025