Посолството ни в Тел Авив е поискало достъп до задържания българин от флотилията за Газа

2 Октомври, 2025 13:23 654 26

Призовали сме ги да спазват нормите на международното право

Посолството ни в Тел Авив е поискало достъп до задържания българин от флотилията за Газа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до българския гражданин, задържан от израелските власти в операцията срещу флотилията „Сумуд“, както и гарантиране спазването на неговите права. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Посолството остава в контакт с компетентните власти, следи развитието на случая и ще информира своевременно за всяка нова информация.

Министерството съобщава още, че следи случващото се с т.нар. Глобална флотилия Сумуд от момента на нейното отплаване. МВнР своевременно е уведомило израелските власти, че сред чуждите граждани на борда на един от корабите, част от флотилията, има и български гражданин.

Същият, по наша информация, заедно с граждани на редица други държави, е сред задържаните в рамките на проведената израелска операция, пишат от външнополитическото ни ведомство.

Към момента задържаните поетапно се отвеждат към израелското пристанище Ашдод. Местните власти са осигурили възможност за медицински грижи при необходимост, допълват от външното министерство.

Темата коментира и премиерът Росен Желязков. Той обяви в Копенхаген, че България е информирала израелските власти, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право, заяви Желязков.


Оценка 1.7 от 6 гласа.
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 7 Отговор
    Когато Хамаз освободи някой отвлечен, тогава и България ще си види юнгата.

    13:27 02.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кара

    4 16 Отговор
    Въобще не го връщайте в България. Нямаме нужда от палестински терористи с русняшки гени и придобито българско гражданство. Да се опрвя сам, както сам е избрал да участва във флотилия на палестински терористи.

    13:38 02.10.2025

  • 4 Боруна Лом

    16 4 Отговор
    ДА СЕ ИЗГОНИ ЕВРЕИСКИЯТ ПОСЛАНИК ОТ БЪЛГАРИЯ!

    13:39 02.10.2025

  • 5 Роден в НРБ

    10 3 Отговор
    Едно време когато имаше държава разни израелски самолети ги сваляхме заедно с пътниците. СмърФ за израел и ционистите

    13:43 02.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Роден в НРБ

    11 1 Отговор
    Да се забрани ционистката организация Шалом, Оскар да го екстрадират в израел заедно с останалите му съплеменници, Георг да го сложат да седне на бутилка

    13:45 02.10.2025

  • 8 Роден в НРБ

    6 2 Отговор
    Явно РБ е някакъв из$раелски кибуц. Тук само обслужващ персонал на жидовете е назначен за министри

    13:47 02.10.2025

  • 9 Ние още ли посолство имаме

    6 2 Отговор
    В тази нацистка държава Израел . Що за позор е това? Иначе Васил Димитров е български герой. Герой на нашето време.

    13:50 02.10.2025

  • 10 Поредният акт на тероризъм

    5 1 Отговор
    са действията на ционисткият коптор. Кога най после ще изгоним посланика на нацистката държава питам?

    13:52 02.10.2025

  • 11 Аз пак да питам ....

    6 0 Отговор
    Колко неадекватен трябва да си верно
    В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    13:53 02.10.2025

  • 12 До кога ? До кога бре хора? До кога...

    6 2 Отговор
    До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ... Защо мълчиш?

    13:55 02.10.2025

  • 13 Отто

    0 2 Отговор
    С тоя ли ще ни занимавате сега

    Коментиран от #16

    13:56 02.10.2025

  • 14 Аре бре....верно ли ?

    6 1 Отговор
    (Призовали сме ги да спазват нормите на международното право) И кога точно престъпната държава Израел е спазвала "международното право"? А?

    13:58 02.10.2025

  • 15 Бочко

    2 5 Отговор
    Казах ви, че тука има клетка на Хамас, вижте коментарите!

    Коментиран от #17, #18

    13:58 02.10.2025

  • 16 Точно с него!

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Отто":

    Васил Димитров е български герой. Герой на нашето време.....

    13:59 02.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А сега чети един индивид

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бочко":

    какво казва в ефира на Нова. : ....... и сам прецени... и ДАНС да го чете също!.......че:
    " Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.

    "Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
    "Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно.... а относно задържаният Васил Димитров, той е български герой !

    14:08 02.10.2025

  • 19 Относно Александър Оскар ...

    3 0 Отговор
    Отново поставям въпроса: Кога етичната комисия на българският лекарският съюз ще му отнеме лекарските права на този гнусен индивид за България. До кога един потенциален израелски медицински терорист ще бъде търпян включително и на студенти да преподава? Какво точно им преподава да питам, как деца и жени с десетки хиляди ли е нормално да се убиват ли ? Каква е тази гнус бре хора? Що за хора сте там ....

    Коментиран от #21

    14:09 02.10.2025

  • 20 Терористичен акт е

    2 1 Отговор
    Атаката срещу флотилията от израелските нацисти и задържането на българския гражданин, задържан от израелските власти. Въпроса е защо след като беше обявено че френска и италианска военни фрегати ще охраняват флотилията огън не са открили в защита на европейските граждани? Защо са ги предали на ционистките престъпници ? Що за позорно дело е това ?

    14:15 02.10.2025

  • 21 Заболяха

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Относно Александър Оскар ...":

    ме ушите!, Може ли малко по-тихо?

    14:16 02.10.2025

  • 22 Единственият

    1 2 Отговор
    русонацист тука вдига шум за цяла флотилия!

    Коментиран от #24

    14:18 02.10.2025

  • 23 Васил Димитров е задържаният

    1 0 Отговор
    от Израел българин, отправи ...
    — Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео - съм отвлечен от израелските окупационни сили.... А Външно министерство и неадекватното премиерче дЖилезку продължават да дрънкат лъжи

    14:18 02.10.2025

  • 24 Слава на Васил Димитров !

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Единственият":

    Оставка на позорното ни правителство.

    14:20 02.10.2025

  • 25 Поредният акт на тероризъм

    1 0 Отговор
    Подкрепян от правителството дЖилезку. Невероятна гнус

    14:22 02.10.2025

  • 26 Оставка на правителството веднага

    0 0 Отговор
    Нацисти и ционисти нямат никаква работа в МС. Те са позор за България

    14:25 02.10.2025

