Посолството ни в Тел Авив е поискало достъп до задържания българин от флотилията за Газа

Българското посолство в Тел Авив е поискало консулски достъп до българския гражданин, задържан от израелските власти в операцията срещу флотилията „Сумуд“, както и гарантиране спазването на неговите права. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).
Посолството остава в контакт с компетентните власти, следи развитието на случая и ще информира своевременно за всяка нова информация.
Министерството съобщава още, че следи случващото се с т.нар. Глобална флотилия Сумуд от момента на нейното отплаване. МВнР своевременно е уведомило израелските власти, че сред чуждите граждани на борда на един от корабите, част от флотилията, има и български гражданин.
Същият, по наша информация, заедно с граждани на редица други държави, е сред задържаните в рамките на проведената израелска операция, пишат от външнополитическото ни ведомство.
Към момента задържаните поетапно се отвеждат към израелското пристанище Ашдод. Местните власти са осигурили възможност за медицински грижи при необходимост, допълват от външното министерство.
Темата коментира и премиерът Росен Желязков. Той обяви в Копенхаген, че България е информирала израелските власти, че има български гражданин във флотилията „Сумуд“. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право, заяви Желязков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:27 02.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кара
13:38 02.10.2025
4 Боруна Лом
13:39 02.10.2025
5 Роден в НРБ
13:43 02.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Роден в НРБ
13:45 02.10.2025
8 Роден в НРБ
13:47 02.10.2025
9 Ние още ли посолство имаме
13:50 02.10.2025
10 Поредният акт на тероризъм
13:52 02.10.2025
11 Аз пак да питам ....
В настоящата ситуация да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези хора още България управляват.... Българите трябва ясно
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел
13:53 02.10.2025
12 До кога ? До кога бре хора? До кога...
13:55 02.10.2025
13 Отто
Коментиран от #16
13:56 02.10.2025
14 Аре бре....верно ли ?
13:58 02.10.2025
15 Бочко
Коментиран от #17, #18
13:58 02.10.2025
16 Точно с него!
До коментар #13 от "Отто":Васил Димитров е български герой. Герой на нашето време.....
13:59 02.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 А сега чети един индивид
До коментар #15 от "Бочко":какво казва в ефира на Нова. : ....... и сам прецени... и ДАНС да го чете също!.......че:
" Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир , а не терористи. Израелската армия не е друга форма на по-добре подготвена терористична организация , а високохуманна и морална институция, която да брани народа си.“ Това заяви Александър Оскар, председател на организацията на евреите в България ,,Шалом” в ефира на Нова.
"Защото сме хора, искащи мир , а не терористи" ...Александър Оскар, бившият председател на организацията на "евреите" в България ,,Шалом" говори от името на израелската армия както виждате !!!!! И сами преценете дали ,,Шалом" е организацията на "евреите" в България или терористична ционистка клетка на престъпната държава Израел. Александър Оскар.....
"Израелската армия никога не би нарушила моралните си принципи, международното право и да убиват целенасочено хора. Защото сме хора, искащи мир ," Е няма друг подобен случай в Европа пичове.Председател на организация на "евреите" ,,Шалом" да говори от името на израелската армия. Няма ..... Подобна наглост няма верно.... а относно задържаният Васил Димитров, той е български герой !
14:08 02.10.2025
19 Относно Александър Оскар ...
Коментиран от #21
14:09 02.10.2025
20 Терористичен акт е
14:15 02.10.2025
21 Заболяха
До коментар #19 от "Относно Александър Оскар ...":ме ушите!, Може ли малко по-тихо?
14:16 02.10.2025
22 Единственият
Коментиран от #24
14:18 02.10.2025
23 Васил Димитров е задържаният
— Казвам се Васил Димитров и съм от София, България. Ако гледате това видео - съм отвлечен от израелските окупационни сили.... А Външно министерство и неадекватното премиерче дЖилезку продължават да дрънкат лъжи
14:18 02.10.2025
24 Слава на Васил Димитров !
До коментар #22 от "Единственият":Оставка на позорното ни правителство.
14:20 02.10.2025
25 Поредният акт на тероризъм
14:22 02.10.2025
26 Оставка на правителството веднага
14:25 02.10.2025