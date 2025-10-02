Новини
България »
Митов свиква работно съвещание заради очакваните обилни дъждове

Митов свиква работно съвещание заради очакваните обилни дъждове

2 Октомври, 2025 13:39 679 18

  • мвр-
  • обилни дъждове-
  • съвещание

Ще бъде обсъдена готовността на институциите

Митов свиква работно съвещание заради очакваните обилни дъждове - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни валежи министър Даниел Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР. Ще бъде обсъдена готовността на институциите за и координация на действията за осигуряване на безопасността на населението.

Ще присъстват представители на министерствата на околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството, транспорта и съобщенията, енергетиката, Националния институт по метеорология и хидрология и Националното сдружение на общините в Република България.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 граждани

    18 1 Отговор
    Митов за абсолютно нищичко НЕ става .Той е най-слабият министър от всички до сега!!

    Коментиран от #13

    13:42 02.10.2025

  • 2 Тоя

    16 1 Отговор
    до кога ще прави и приказва щуротии ?

    13:45 02.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Досега суша а сега ще се давим.

    Коментиран от #5

    13:45 02.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Герберизми

    12 0 Отговор
    МеВеРе, ще бият дъжда ли, кво?

    13:53 02.10.2025

  • 8 дядото

    8 0 Отговор
    тези или са ненормални или нас се опитват да залъгват. къде са тези обилни дъждове за работни съвещания. нещо явно искат да сътворят,но последната причина са "предстоящите" дъждове

    13:55 02.10.2025

  • 9 Трол

    3 1 Отговор
    Г-н Митов е готов с комисията за разрешаване на кризата.

    13:55 02.10.2025

  • 10 Карлос Друсар

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Чул те господ Аллах. И нас в Червен бряг ще ни огрее. Буквално.

    13:57 02.10.2025

  • 11 Бат Сали

    4 0 Отговор
    Дъжд вали,дъжд ВАЛИ
    почват ГЕЙските игри
    и гробарските ЛЪЖИ

    13:58 02.10.2025

  • 12 пешо

    3 0 Отговор
    тая да се бори с корупцията не да гони облаците и вятъра за тия работи си има други служби

    14:00 02.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Емигрант

    0 0 Отговор
    Какъвто и дъжд да завали в България не е опасен, защото язовирите са празни, опасностите за България идват от тази крадлива и престъпна коалиция на некадърници - ГЕРБ+ИТН+БСП с водач и ръководител ДПС-НН/Пеевски ! БЪЛГАРИЯ вече не потъва, тя ПОТЪНА и няма "спасителен пояс" за който да се хване, САЩ и Великобритания хвърлиха такъв пояс, но крадливите политици го отхвърлиха, искат да се хванат за МИЛИАРДИТЕ КОИТО ВЕЧЕ ПРИСТИГАТ поетапно ! За просsт и търпелив народ спасение няма !

    14:03 02.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този мухльо е

    0 0 Отговор
    завършил "политология", демек НИЩОПРАВЕНЕ, от нищо не разбира те го наместили министър на полицията ? На Тиквата "експертите", "хвани единия, блъсни го в другия" и чака този хамав народ да се оправи, ще стане ама на 30-ти февруари ! В това правителство няма почтени и отговорни министри, в него са събрани най-успешните крадци на милиарди и най-успешните лъжци на обещания, точно подбрани за народ-будала !

    14:17 02.10.2025

  • 18 Факт

    0 0 Отговор
    Да обърнат внимание на мостовете на балканските реки!

    14:19 02.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове