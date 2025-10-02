Митов свиква работно съвещание заради очакваните обилни дъждове

Във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни валежи министър Даниел Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР. Ще бъде обсъдена готовността на институциите за и координация на действията за осигуряване на безопасността на населението.
Ще присъстват представители на министерствата на околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството, транспорта и съобщенията, енергетиката, Националния институт по метеорология и хидрология и Националното сдружение на общините в Република България.
До коментар #6 от "град КОЗЛОДУЙ":Чул те господ Аллах. И нас в Червен бряг ще ни огрее. Буквално.
почват ГЕЙските игри
и гробарските ЛЪЖИ
