Митов свиква работно съвещание заради очакваните обилни дъждове

Във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни валежи министър Даниел Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР. Ще бъде обсъдена готовността на институциите за и координация на действията за осигуряване на безопасността на населението.

Ще присъстват представители на министерствата на околната среда и водите, регионалното развитие и благоустройството, транспорта и съобщенията, енергетиката, Националния институт по метеорология и хидрология и Националното сдружение на общините в Република България.