Киселова: Ще има промени, за да се преодолее блокажът в назначенията на ръководителите на служби

2 Октомври, 2025 13:51 746 20

Според нея проблемът има два аспекта – правен, като няма пречки в Конституцията за промените, които са предложени и се обсъждат, но и политически, когато във време на глобална политическа нестабилност една от службите е без титуляр

Мария Атанасова

Компетентността по назначаване в момента на ръководители на служби е споделена между правителството и президента, като политическата отговорност се носи от правителството и ще има промени, за да може да се преодолее блокажът в назначенията в момента. Това каза пред журналисти Наталия Киселова в Пордим, където присъства на откриването на паметник в къщата-музей на „Негово Кралско Величество Карол I“.

Парламентарният председател коментира предстоящите промени по два законопроекта, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Според Киселова проблемът има два аспекта – правен, като няма пречки в Конституцията за промените, които са предложени и се обсъждат, но и политически, когато във време на глобална политическа нестабилност една от службите е без титуляр.

Въпросът как да се преодолее липсата на титуляр се решава през промени в закона, каза още Наталия Киселова.

По повод водната криза в област Плевен Наталия Киселова обясни, че трябва да се предприемат определени мерки, тъй като през годините капиталовите разходи не са били насочвани към водоснабдителната мрежа. Тя допълни, че с актуализирането на бюджета конкретно за проекти, които засягат област Плевен, се предприемат такива мерки по предложение на правителството.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    16 0 Отговор
    Влюбих се от пръв поглед.Ще поискам ръката на Киселова.

    Коментиран от #6

    13:53 02.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Стенли

    22 0 Отговор
    Това ако е демократична държава здраве му кажи

    13:54 02.10.2025

  • 5 Стенли

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Тук съм съгласен с теб

    13:54 02.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 пешо

    25 0 Отговор
    голем боклук излезна тая

    13:57 02.10.2025

  • 8 дядото

    26 0 Отговор
    дебелите упорито вървят към налагане на диктатура.явно се смятат за вечни.

    13:58 02.10.2025

  • 9 Никакви

    21 0 Отговор
    промени , а смени ! На хората им свърши търпилото !

    13:58 02.10.2025

  • 10 Някой

    17 1 Отговор
    Еми да съгласуват назначенията с президента. Да не очакват, че е само един подписвач на това което предлагат. След като е така по май конституция, то е предвидено точно за контрол. Избират други и съгласуват.

    13:58 02.10.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор
    Когато има срок, значи след този срок трябва да бъде избран/назначен нов човек или да започне нов мандат, ако е преизбран стария❗

    14:06 02.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Никой

    12 1 Отговор
    Не нейното място - ама така се случи.

    Повърхностен човек е - а е на висок пост.

    Това е нивото на образованието.

    Стана есен - тя приказва за капиталови разходи - изоставиха Плевен- какви капиталови разходи зимата.

    14:10 02.10.2025

  • 14 Метресата от Барселона

    9 1 Отговор
    Тази отблъскваща личност Киселова сега си отмъщава на президента Радев затова, че се издигна благодарение на него. Пази боже, сляпо да прогледа! Няма нищо по-страшно от моралното падение!

    14:11 02.10.2025

  • 15 Иванова

    8 1 Отговор
    Пак ще сложат човек на Пеевски и затова цял закон променят

    14:19 02.10.2025

  • 16 Град Симитли

    4 1 Отговор
    "храни куче-да те лае!"

    14:25 02.10.2025

  • 17 ГЛАВАНАК

    3 1 Отговор
    За какъв блокаж говори тази мома? Продажна и жалка е.

    14:28 02.10.2025

  • 18 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !

    1 0 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН РЕЗИЛ ЗА СУ !
    Скандалната професура на русофила Сивилов - плагиатство, пропаганда и още нещо ?
    Историкът Александър Сивилов, известен с русофилските си клипове и YouTube шоу „Димна завеса“, получил научното звание професор, въпреки обвинения в копиране на пасажи от Wikipedia и явни конфликти на интереси в журито.
    Само преди малко писахме да неговото скандално интервю с колежката му от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Дарина Григорова. Той е координатор на нейния проруски, по-скоро пропутински, евразийски център VIA EVRASIA, апропо.
    Проф. Дарина Григорова, проф. Искра Баева – бивш научен наставник на Сивилов, негов съавтор и член на VIA EVRASIA, друг съратник от там и негова подчинена от журито подкрепили този гений да стане и професор.
    Александър Сивилов от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е копирал цитати от Wikipedia, преведени с Google Translate, а за научен принос журито отбелязва активността му като водещ на YouTube шоу.
    Сивилов поддържа канала „Димна завеса“, където редовно коментира исторически събития и политически процеси, и е координатор на проруския евразийски център VIA EVRASIA.
    Видеоклиповете му най-редовно защитават позициите на кървавия кремълски режим, а многократните му участия в конференции и алманаси на VIA EVRASIA го утвърждават като виден пропагандист на „евразийската идея“.
    Зад академичното му постижение се крият множество странни факти:
    Пасажи, копирани от Wikipedia;
    Жури, съставено

    14:35 02.10.2025

  • 19 Щирлиц

    1 0 Отговор
    не трябва да има думата за назначения за в службите за сигурност!

    Все едно Кремъл да назначава там!

    14:35 02.10.2025

  • 20 Вържете я тая

    0 0 Отговор
    Това получовек е страшилище за пред света!
    По лицето ще познаете и душата!
    Грозно!

    14:36 02.10.2025

