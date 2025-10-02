Киселова: Ще има промени, за да се преодолее блокажът в назначенията на ръководителите на служби

Компетентността по назначаване в момента на ръководители на служби е споделена между правителството и президента, като политическата отговорност се носи от правителството и ще има промени, за да може да се преодолее блокажът в назначенията в момента. Това каза пред журналисти Наталия Киселова в Пордим, където присъства на откриването на паметник в къщата-музей на „Негово Кралско Величество Карол I“.
Парламентарният председател коментира предстоящите промени по два законопроекта, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).
Според Киселова проблемът има два аспекта – правен, като няма пречки в Конституцията за промените, които са предложени и се обсъждат, но и политически, когато във време на глобална политическа нестабилност една от службите е без титуляр.
Въпросът как да се преодолее липсата на титуляр се решава през промени в закона, каза още Наталия Киселова.
По повод водната криза в област Плевен Наталия Киселова обясни, че трябва да се предприемат определени мерки, тъй като през годините капиталовите разходи не са били насочвани към водоснабдителната мрежа. Тя допълни, че с актуализирането на бюджета конкретно за проекти, които засягат област Плевен, се предприемат такива мерки по предложение на правителството.
ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #6
13:53 02.10.2025
Стенли
13:54 02.10.2025
5 Стенли
До коментар #1 от "оня с коня":Тук съм съгласен с теб
13:54 02.10.2025
пешо
13:57 02.10.2025
дядото
13:58 02.10.2025
Никакви
13:58 02.10.2025
Някой
13:58 02.10.2025
🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
14:06 02.10.2025
13 Никой
Повърхностен човек е - а е на висок пост.
Това е нивото на образованието.
Стана есен - тя приказва за капиталови разходи - изоставиха Плевен- какви капиталови разходи зимата.
14:10 02.10.2025
Метресата от Барселона
14:11 02.10.2025
Иванова
14:19 02.10.2025
Град Симитли
14:25 02.10.2025
ГЛАВАНАК
14:28 02.10.2025
14:35 02.10.2025
19 Щирлиц
Все едно Кремъл да назначава там!
14:35 02.10.2025
20 Вържете я тая
По лицето ще познаете и душата!
Грозно!
14:36 02.10.2025