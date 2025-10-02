Киселова: Ще има промени, за да се преодолее блокажът в назначенията на ръководителите на служби

Компетентността по назначаване в момента на ръководители на служби е споделена между правителството и президента, като политическата отговорност се носи от правителството и ще има промени, за да може да се преодолее блокажът в назначенията в момента. Това каза пред журналисти Наталия Киселова в Пордим, където присъства на откриването на паметник в къщата-музей на „Негово Кралско Величество Карол I“.

Парламентарният председател коментира предстоящите промени по два законопроекта, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Според Киселова проблемът има два аспекта – правен, като няма пречки в Конституцията за промените, които са предложени и се обсъждат, но и политически, когато във време на глобална политическа нестабилност една от службите е без титуляр.

Въпросът как да се преодолее липсата на титуляр се решава през промени в закона, каза още Наталия Киселова.

По повод водната криза в област Плевен Наталия Киселова обясни, че трябва да се предприемат определени мерки, тъй като през годините капиталовите разходи не са били насочвани към водоснабдителната мрежа. Тя допълни, че с актуализирането на бюджета конкретно за проекти, които засягат област Плевен, се предприемат такива мерки по предложение на правителството.