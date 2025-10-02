Новини
Ивелин Михайлов: Няма да влизаме във война

Ивелин Михайлов: Няма да влизаме във война

2 Октомври, 2025 14:17 774 21

  • ивелин михайлов-
  • величие-
  • война-
  • русия

С подобна заплаха Бойко Борисов отклонявал вниманието от важните проблеми в страната. Нямало и напрежение между САЩ и Русия

Ивелин Михайлов: Няма да влизаме във война - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Величие успокои - няма да влизаме във война. На брифинг Ивелин Михайлов посочи, че Великите сили са решили България да не влиза във война.

С подобна заплаха Бойко Борисов отклонявал вниманието от важните проблеми в страната. Нямало и напрежение между САЩ и Русия, по думите му, цитирани от news.bg.

Михайлов коментира доклада на ПАСЕ, с който отпада мониторинга за върховенството на Закона. Михайлов не е съгласен и даде за пример неговия счетоводител, който се разболял от диабет заради оказван натиск. Михайлов не изключва скоро да му забранят и да си купува храна от магазина.

Няма справедливост, според лидера на Величие. Партията ще гласува против орязването на правомощията на държавния глава за кадруването в службите.

 


  • 1 Възраждане

    8 8 Отговор
    Ако ББ, Шиши или жиендърите от ПП-ДБ ни вкарат във война с братска Русия, то народът ще ги окачи на Орлов Мост

    Коментиран от #11, #15

    14:18 02.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Последния Софиянец

    14 2 Отговор
    Комик.Те Великите сили на него ще дават отчет.

    14:19 02.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 мьрсулана

    11 5 Отговор
    вие 35 г сте във война с народа

    Коментиран от #20

    14:20 02.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 честен ционист

    7 3 Отговор
    За Велики сили Ивелин има Том Круз, писателя-фантаст Лафайет Рон Хъбард, Джон Траволта, Чик Кърия, Чака Кан, Присила и Лиза Мери Пресли и др.

    14:24 02.10.2025

  • 11 а иzpoжденците

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    по коловете

    14:25 02.10.2025

  • 12 Гласове от зайчарника в Банкя

    2 5 Отговор
    Как няма, ГЕРБ ви стягат мешките, а Бацо поръчва черни чували по стария канал от НОЩ-но време?

    Коментиран от #16

    14:26 02.10.2025

  • 13 Факт

    4 0 Отговор
    Всеки мръс-ник винаги си получава заслуженото!

    14:28 02.10.2025

  • 14 муцунка

    2 1 Отговор
    Майка му имала 137 имота.

    14:29 02.10.2025

  • 15 Иван

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Ако някой ни вкара във война, това няма да е нито Б.Б, нито Шиши, или който и да е тук у нас. А единствения, който може да ни вкара във война е Путин !

    14:30 02.10.2025

  • 16 за тебе

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    черно найлонона горбичка

    14:32 02.10.2025

  • 17 !!!?

    5 0 Отговор
    Говори Москва !
    Нет Война...само специална военна операция !!!

    Медиите се напълниха с катили, инфантили и откровени путинофили !

    14:32 02.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нема да има война

    1 0 Отговор
    Селянчето го каза.

    14:35 02.10.2025

  • 20 А преди 35 г.

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "мьрсулана":

    как беше, Мърлолино.

    14:37 02.10.2025

  • 21 альохаааааа

    0 0 Отговор
    СъвтЗката подложчица евелинчО , кой го бръсне че шава изобщо .

    14:38 02.10.2025

