Ивелин Михайлов: Няма да влизаме във война

Величие успокои - няма да влизаме във война. На брифинг Ивелин Михайлов посочи, че Великите сили са решили България да не влиза във война.

С подобна заплаха Бойко Борисов отклонявал вниманието от важните проблеми в страната. Нямало и напрежение между САЩ и Русия, по думите му, цитирани от news.bg.

Михайлов коментира доклада на ПАСЕ, с който отпада мониторинга за върховенството на Закона. Михайлов не е съгласен и даде за пример неговия счетоводител, който се разболял от диабет заради оказван натиск. Михайлов не изключва скоро да му забранят и да си купува храна от магазина.

Няма справедливост, според лидера на Величие. Партията ще гласува против орязването на правомощията на държавния глава за кадруването в службите.