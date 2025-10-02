Ивелин Михайлов: Няма да влизаме във война

Величие успокои - няма да влизаме във война. На брифинг Ивелин Михайлов посочи, че Великите сили са решили България да не влиза във война.
С подобна заплаха Бойко Борисов отклонявал вниманието от важните проблеми в страната. Нямало и напрежение между САЩ и Русия, по думите му, цитирани от news.bg.
Михайлов коментира доклада на ПАСЕ, с който отпада мониторинга за върховенството на Закона. Михайлов не е съгласен и даде за пример неговия счетоводител, който се разболял от диабет заради оказван натиск. Михайлов не изключва скоро да му забранят и да си купува храна от магазина.
Няма справедливост, според лидера на Величие. Партията ще гласува против орязването на правомощията на държавния глава за кадруването в службите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възраждане
Коментиран от #11, #15
14:18 02.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
14:19 02.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 мьрсулана
Коментиран от #20
14:20 02.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 честен ционист
14:24 02.10.2025
11 а иzpoжденците
До коментар #1 от "Възраждане":по коловете
14:25 02.10.2025
12 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #16
14:26 02.10.2025
13 Факт
14:28 02.10.2025
14 муцунка
14:29 02.10.2025
15 Иван
До коментар #1 от "Възраждане":Ако някой ни вкара във война, това няма да е нито Б.Б, нито Шиши, или който и да е тук у нас. А единствения, който може да ни вкара във война е Путин !
14:30 02.10.2025
16 за тебе
До коментар #12 от "Гласове от зайчарника в Банкя":черно найлонона горбичка
14:32 02.10.2025
17 !!!?
Нет Война...само специална военна операция !!!
Медиите се напълниха с катили, инфантили и откровени путинофили !
14:32 02.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Нема да има война
14:35 02.10.2025
20 А преди 35 г.
До коментар #5 от "мьрсулана":как беше, Мърлолино.
14:37 02.10.2025
21 альохаааааа
14:38 02.10.2025