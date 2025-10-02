Новини
Окончателно: Шефът на ДАНС ще се избира от парламента, а не от президента

2 Октомври, 2025 19:33 1 044 40

  • председател на данс-
  • парламент-
  • президент-
  • промени

Предстои народните представители да гласуват промените в нормативните уредби и за другите спец звена - ДАР и ДАТО. С тези промени се прекратява възможността президентът да назначава техните ръководители с указ и се дава това право на Народното събрание, което ги избира с обикновено мнозинство.

Окончателно: Шефът на ДАНС ще се избира от парламента, а не от президента - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депутатите отмениха правомощията на президента да назначава шефовете на ДАНС, съобщават от bTV. Промяната става по инициатива на управляващото мнозинство и беше гласувана на второ четене в парламента.

Управляващото мнозинство е на мнение, че има блокаж на службите, защото звената работят без ръководители от доста време. Опозицията изрази сериозни опасения, че така може да се влияе политически на тези структури.

Управляващото мнозинство е на мнение, че има блокаж на службите, защото звената работят без ръководители от доста време. Опозицията изрази сериозни опасения, че така може да се влияе политически на тези структури.

Според ГЕРБ, службите ни трябва да са стабилни и ефективни в тежките условия, в които се намира света. „Месеци наред службите стоят обезглавени – или част от тях, или някои от тях, в зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар. Светът уверено върви към война. В това време ние трябва да имаме много силни служби, много добре организирани“, каза лидерът на партията Бойко Борисов.

Част от опозицията обяви, че ще се въздържи при това гласуване. Други - че са категорично против. „Няма как да подкрепим опита на правителството и мнозинството да назначи човека на Пеевски – Деньо Денев за шеф на ДАНС. Сега Пеевски изменя закона и си слага неговия човек“, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ.

„Категорично няма да подкрепим това предложение, защото те обезсмислят президентската институция. Направо да закриват тази институция и да приключваме тоя мач“, каза лидерът на „Възраждане Костадин Костадинов.

Против се обявиха и от „Величие“. „Прави се опит за овладяване на службите от Пеевски и Борисов. Лично аз постоянно имам проблеми с тези служби“, коментира лидерът на партията Ивелин Михайлов.

„Когато няма диалог от институциите, когато има блокаж на националната сигурност, трябва да се намеси българският парламент“, посочи Драгомир Стойнев от БСП.

„ДПС-Ново начало“ пък обвиниха президента, че „в момента си прави партия". „Радев прекали, това не е игра, това е държава. В момента в Президентството се пишат устави и се прави партия. Той няма право да използва сградата и всичко останало, за да си прави партия. Румене, излез!“, каза Делян Пеевски.

Министърът на правосъдието Георги Георгиев обяви каква е правната гледна точка по темата: „Там, където има право, например, правото да се съгласува – много често се получава злоупотреба с правото на съгласуване с друга институция.

Останалите партии не коментираха.

Междувременно, вътрешната комисия на Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за НСО. С промените службите вече няма да возят хората и администрацията на президента.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 26 гласа.
  • 1 бандит методиев борисов-яшаров

    4 4 Отговор
    да взема да купя още 8 фъ-16........ да изкарам някой ле, че от даи ще ми пресъхва поточето....

    19:47 02.10.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    11 18 Отговор
    Територията е пробита от руски бг еничари!

    Коментиран от #3

    19:48 02.10.2025

  • 3 като гледам

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    само туркоодупени управляващи виждам

    19:51 02.10.2025

  • 4 си дзън

    9 20 Отговор
    Течовете на информация към Масква се намаляват. Резидентът Радев е в паника.

    19:52 02.10.2025

  • 5 Село Бокорско край софия

    15 2 Отговор
    Хайде, назначавайте Пеевски, отколе му е мерак или... Ооо, той вече се цели по-високо, ЦАР, САМОДЪРЖЕЦ или може би БОГ!!!

    Коментиран от #7, #11

    19:53 02.10.2025

  • 6 Мафиата

    23 5 Отговор
    вече си има ДАНС.
    Честито на престъпниците.

    Коментиран от #20

    19:53 02.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хмм

    13 6 Отговор
    сега ще почне, сменя се правителството и мнозинството, сменя се шефът на ДАНС, борисов и пеевски да си спомнят какво стана с христо иванов и петков при отнемането на пълномощия на президента, "изпраните" продължават, но няма да са вечни

    19:55 02.10.2025

  • 9 Иван

    18 5 Отговор
    Президента не е избирал никой а само е издавал указ за назначението когато е нормално.

    19:56 02.10.2025

  • 10 цртрд

    14 4 Отговор
    Ще си назначат крадците този дето трябва да пази България от крадците. Вие българите кажете дали този дето ще си го назначат на тоя пост, ще ги хване докато крадат милиарди??? Стягаите се да обеднявате още. Ще ви крадат и лъжат докато дишате, защото мълчите и си траете. Мислите си че ще ви се размине и че вас не ви засяга??? Засяга ви и ще ви крадат и лъжат. Вече 35 г ви го правят. Траите си.

    19:56 02.10.2025

  • 11 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Село Бокорско край софия":

    не може да стане, защото с тези санкции е в международна изолация, затова е и толкова агресивен

    Коментиран от #19

    19:57 02.10.2025

  • 12 ИСТОРИК

    10 2 Отговор
    Тиранията винаги се промъква през парламентарната демокрация. Още от Рим е така.

    19:57 02.10.2025

  • 13 ха ха

    10 2 Отговор
    свинчоландия

    19:57 02.10.2025

  • 14 Гост

    6 4 Отговор
    пеефски вече взе всичко. Честито на всички

    19:57 02.10.2025

  • 15 Гост

    9 3 Отговор
    Мутри, криминали, престъпници вече празнуват

    19:59 02.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 М-Р КЕШ И АГЕНТ НА БОТАШ

    4 10 Отговор
    МУНЬО ЩЕ ОТВОРИ ФИРМА ЗА СВАТБИ И ПОГРЕБЕНИЯ.

    19:59 02.10.2025

  • 18 име

    5 2 Отговор
    Посолството даде акъл на просто кирчо и асанчо как да овладеят службите, ама боко и шишо импч скроиха шапка и иззеха инициативата.

    20:01 02.10.2025

  • 19 Тъй ли?

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами":

    Винаги съм си мислил, че НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, не включва международно одобрение или само в Израел е така?

    20:01 02.10.2025

  • 20 име

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Мафиата":

    Мафията винаги си е имала ДАНС, още от времето на небезизвестния без малко шеф на ДАНС Делян Пеевски. Просто пезидента им правеше секано за назначенията и сега го прескочиха.

    20:03 02.10.2025

  • 21 Софиянец

    8 2 Отговор
    Всички да благодарим на ппдб-лите за тази фашистка демокрация, която ни донесоха! Добре изиграха ролята на опозиция, докато всъщност реабилитираха фашизма и мафията!

    20:09 02.10.2025

  • 22 Хмм

    4 0 Отговор
    ПП-ДБ все протести правят срещу пеевски, а са гласували въздържал се

    20:11 02.10.2025

  • 23 ГОСТ

    4 2 Отговор
    дебелото прасе и прогнилата тиква овладяха държавата но ги е страх да излязат с лицето си и името си за вот от народа както е избран президента.много е лесно да се криеш зад партии и листи и то след най ниската избирателна активност. направо ме отвратиха тия взели се за Господ Бог и да налагат това което им е изгодно на тях без да ги интересува народа. затова спирам да гласувам за всички партии от този парламент който пърдят в едно гащи но пред камерите се замерват с компромати. от друга страна ниската избирателна активност обслужва сегашното статукво нагласяват си изборите. защо ги е страх да се въведе задължителното гласуване било невъзможно а да ни дерат всичко е възможно.

    20:13 02.10.2025

  • 24 Казва се

    5 4 Отговор
    Атлантическо нацистка парламентарна диктатура. Нещо за което Йордан Цонев и останалите нацисти отдавна си мечтаеха . .....

    20:13 02.10.2025

  • 25 Ами

    4 3 Отговор
    Това трябваше отдавна да е така !

    20:14 02.10.2025

  • 26 Ама верно ли си мислите, че

    5 3 Отговор
    ДАНС, ДАР, НСО и ДАТО ще ви спаси от народа ? А? .... Само гледайте мръсници ....

    20:16 02.10.2025

  • 27 ГЕРБ

    3 0 Отговор
    Чорапа го издуха

    20:16 02.10.2025

  • 28 Няма пичове

    2 3 Отговор
    Атлантическо нацистката парламентарна диктатура да ви се получи!  И колко пъти трябва да питаме? А?
    ....Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен

    20:18 02.10.2025

  • 29 Цафари

    3 3 Отговор
    ГЕРБ и статуквото обсебиха цялата власт. ББ стана едноличен шеф на държавата. С бодри крачки към диктат

    20:21 02.10.2025

  • 30 И шефът на ДАНС

    4 2 Отговор
    И цялата ДАНС само за ден може да го отнесе. Ама мощно. Нека си вярват ...

    20:22 02.10.2025

  • 31 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    2 3 Отговор
    И какво ще правим КОГАТО РАДЕВ НАПРАВИ ПРАВИТЕЛСТВО С ВЪЗРАЖДАНЕ ??????????

    20:23 02.10.2025

  • 32 Всички тея

    4 2 Отговор
    ДАНС, ДАР, НСО и ДАТО са общо на куп поне 16 пъти по малко от ловните дружинки с оръжие. Само тва да знаят

    20:24 02.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Решили са диктатура да ни правят

    3 3 Отговор
    А дали ще го позволим ? ...

    Коментиран от #36

    20:26 02.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Решили са диктатура да ни правят":

    Ще го позволим, разбира се. Няма кой да ги спре

    Коментиран от #38

    20:28 02.10.2025

  • 37 Почна нещо

    2 2 Отговор
    Много да ни писва от тази атлантическа диктатура и най на края ще го отнесете ..

    20:28 02.10.2025

  • 38 Днес гледах оня боклук Борисов

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Гост":

    В прав текст го каза, отиваме към война, служби и репресивен апарат ни трябват.... а вместо война защо тях примерно не ликвидираме и то преди във война да са ни вкарали ? ...

    20:33 02.10.2025

  • 39 Който знае

    1 2 Отговор
    Деню Денев е доказан престъпник! В качеството си на бивш директор на специализирана дирекция в КПКОНПИ с действията си и бездействията си по служба е пряко виновен за причинени не следващи облаги за определени проверявани лица и щети за държавата на стойност над 80 млн. Наградата беше зам предс.на ДАНС, а сега и вероятен председател

    20:37 02.10.2025

  • 40 А какво впрочем

    2 0 Отговор
    Прави ДАНС ?

    20:38 02.10.2025

