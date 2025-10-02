Окончателно: Шефът на ДАНС ще се избира от парламента, а не от президента

Депутатите отмениха правомощията на президента да назначава шефовете на ДАНС, съобщават от bTV. Промяната става по инициатива на управляващото мнозинство и беше гласувана на второ четене в парламента.
Предстои народните представители да гласуват промените в нормативните уредби и за другите спец звена - ДАР и ДАТО. С тези промени се прекратява възможността президентът да назначава техните ръководители с указ и се дава това право на Народното събрание, което ги избира с обикновено мнозинство.
Управляващото мнозинство е на мнение, че има блокаж на службите, защото звената работят без ръководители от доста време. Опозицията изрази сериозни опасения, че така може да се влияе политически на тези структури.
Според ГЕРБ, службите ни трябва да са стабилни и ефективни в тежките условия, в които се намира света. „Месеци наред службите стоят обезглавени – или част от тях, или някои от тях, в зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар. Светът уверено върви към война. В това време ние трябва да имаме много силни служби, много добре организирани“, каза лидерът на партията Бойко Борисов.
Част от опозицията обяви, че ще се въздържи при това гласуване. Други - че са категорично против. „Няма как да подкрепим опита на правителството и мнозинството да назначи човека на Пеевски – Деньо Денев за шеф на ДАНС. Сега Пеевски изменя закона и си слага неговия човек“, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ.
„Категорично няма да подкрепим това предложение, защото те обезсмислят президентската институция. Направо да закриват тази институция и да приключваме тоя мач“, каза лидерът на „Възраждане Костадин Костадинов.
Против се обявиха и от „Величие“. „Прави се опит за овладяване на службите от Пеевски и Борисов. Лично аз постоянно имам проблеми с тези служби“, коментира лидерът на партията Ивелин Михайлов.
„Когато няма диалог от институциите, когато има блокаж на националната сигурност, трябва да се намеси българският парламент“, посочи Драгомир Стойнев от БСП.
„ДПС-Ново начало“ пък обвиниха президента, че „в момента си прави партия". „Радев прекали, това не е игра, това е държава. В момента в Президентството се пишат устави и се прави партия. Той няма право да използва сградата и всичко останало, за да си прави партия. Румене, излез!“, каза Делян Пеевски.
Министърът на правосъдието Георги Георгиев обяви каква е правната гледна точка по темата: „Там, където има право, например, правото да се съгласува – много често се получава злоупотреба с правото на съгласуване с друга институция.
Останалите партии не коментираха.
Междувременно, вътрешната комисия на Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за НСО. С промените службите вече няма да возят хората и администрацията на президента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бандит методиев борисов-яшаров
19:47 02.10.2025
2 Ганя Путинофила
Коментиран от #3
19:48 02.10.2025
3 като гледам
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":само туркоодупени управляващи виждам
19:51 02.10.2025
4 си дзън
19:52 02.10.2025
5 Село Бокорско край софия
Коментиран от #7, #11
19:53 02.10.2025
6 Мафиата
Честито на престъпниците.
Коментиран от #20
19:53 02.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хмм
19:55 02.10.2025
9 Иван
19:56 02.10.2025
10 цртрд
19:56 02.10.2025
11 Ами
До коментар #5 от "Село Бокорско край софия":не може да стане, защото с тези санкции е в международна изолация, затова е и толкова агресивен
Коментиран от #19
19:57 02.10.2025
12 ИСТОРИК
19:57 02.10.2025
13 ха ха
19:57 02.10.2025
14 Гост
19:57 02.10.2025
15 Гост
19:59 02.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 М-Р КЕШ И АГЕНТ НА БОТАШ
19:59 02.10.2025
18 име
20:01 02.10.2025
19 Тъй ли?
До коментар #11 от "Ами":Винаги съм си мислил, че НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ, не включва международно одобрение или само в Израел е така?
20:01 02.10.2025
20 име
До коментар #6 от "Мафиата":Мафията винаги си е имала ДАНС, още от времето на небезизвестния без малко шеф на ДАНС Делян Пеевски. Просто пезидента им правеше секано за назначенията и сега го прескочиха.
20:03 02.10.2025
21 Софиянец
20:09 02.10.2025
22 Хмм
20:11 02.10.2025
23 ГОСТ
20:13 02.10.2025
24 Казва се
20:13 02.10.2025
25 Ами
20:14 02.10.2025
26 Ама верно ли си мислите, че
20:16 02.10.2025
27 ГЕРБ
20:16 02.10.2025
28 Няма пичове
....Желаем да получим отговор от Правителството, Парламента и Президента ! И от службите в лицето на недоразумението Митов ако е възможно също.... можем ли да си избиваме атлантенца примерно в България на воля вече ? Да взривяваме примерно асансьори, автомобили, жилища на атлантенца, тротонетки на децата им, телефони, пейджери, електроника, израелският посланик Йоси Леви-Сфари примерно, гости и делегации от израелски учени и т.н .... Каква е официалната позиция на Правителството, Парламента и Президента относно толерираният израелски и не само израелски тероризъм ? В зависимост от позицията им, хората трябва да знаят какво може и не може да правят и кое е поддържано и толерирано като действия от ЕС, ЕК и Фон дер Лайен
20:18 02.10.2025
29 Цафари
20:21 02.10.2025
30 И шефът на ДАНС
20:22 02.10.2025
31 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
20:23 02.10.2025
32 Всички тея
20:24 02.10.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Решили са диктатура да ни правят
Коментиран от #36
20:26 02.10.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Гост
До коментар #34 от "Решили са диктатура да ни правят":Ще го позволим, разбира се. Няма кой да ги спре
Коментиран от #38
20:28 02.10.2025
37 Почна нещо
20:28 02.10.2025
38 Днес гледах оня боклук Борисов
До коментар #36 от "Гост":В прав текст го каза, отиваме към война, служби и репресивен апарат ни трябват.... а вместо война защо тях примерно не ликвидираме и то преди във война да са ни вкарали ? ...
20:33 02.10.2025
39 Който знае
20:37 02.10.2025
40 А какво впрочем
20:38 02.10.2025