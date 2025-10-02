Новини
Веселин Вучков: Мъглата започва да се прояснява и може да се окаже, че два месеца нямаме и.ф. главен прокурор

Веселин Вучков: Мъглата започва да се прояснява и може да се окаже, че два месеца нямаме и.ф. главен прокурор

2 Октомври, 2025 22:32 335 2

Не е хубаво заиграването със службите за сигурност- промените в парламента се правят напук, коментира бившият министър на вътрешните работи

Веселин Вучков: Мъглата започва да се прояснява и може да се окаже, че два месеца нямаме и.ф. главен прокурор - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

След новината, че ВКС не признава Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор, последва и становище на прокуратурата, в което се казва, че решение на ВСС може да бъде отменено само от ВАС. В тази връзка бившият министър на вътрешните работи проф. Веселин Вучков припомни в предаването „Денят на живо” по NovaNews, че Висшият съдебен съвет не взе това решение с акт, за да не бъде атакуван този акт от ВАС. Според него тази новина е съществена и не бива така лесно да се неглижира от прокуратурата. Вучков каза, че „мъглата започва да се прояснява” и може да се окаже, че два месеца нямаме и.ф. главен прокурор. Решението за него е избор на нов ВСС и тогава избор и на нов главен прокурор.

За желанието на управляващите да лишат президента от право на назначение в Службите, Вучков отбеляза, че не е хубаво заиграването със службите за сигурност и допълни, че промените в парламента се правят напук. Мнението му е, че не бива да се отнемат правомощията на държавния глава, който е избран от народа и е върховен главнокомандващ. Бившият министър заяви, че интересите към службите са огромни, защото ДАНС например притежава техника и персонал за подслушване и проследяване на хора. Неговото опасение е, че оттук насетне при всяка променя на политическата обстановка, ще се сменят шефове на служби.

Веселин Вучков подчерта, че в МВР няма реформи, а и няма дори предложения за такива. Според него това министерство има нужда от проветряване на целия състав. Преподавателят изтъкна, че в МВР работят 4400 пенсионери, а 2000 души не са си взели задължителните физически изпити.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 шишиту съм

    0 0 Отговор
    аз съм главният пронурор и съдия и милиционер, абе господ съм с главно Д

    22:44 02.10.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    КАТОЛИЦИТЕ В ПЛОВДИВСКО КАЗВАТ КОИТО СА ПРОЧУТИ ЗАРЗАВАТЧИИ КАЗВАТ ТАКА;
    - СВЕТА ТРОИЦА ПОНЯКОГА ЛЪЖЕ
    - ПАПАТА ПОНЯКОГА ЛЪЖЕ
    - ТОР И ВОДА НЕ ЛЪЖАТ
    .....
    АКО ГО ПЕРИФРАЗИРАМ:
    - СВЕТА ТРОИЦА МОЖЕ ДА ЗАБРАВИ ЗА БЪЛГАРИЯ
    - НО ДРОНА НИКОГА НЕ ЛЪЖЕ
    .....
    БУМ БУМ И НЯМА МУТРА (БЕЙ)

    22:44 02.10.2025

