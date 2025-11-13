Новини
4779 души в системата на МВР получават и пенсия, и заплата

13 Ноември, 2025 08:36 653 18

От чисто финансова гледна точка разходът за тези служители е огромен, подчерта бившият вътрешен министър

4779 души в системата на МВР получават и пенсия, и заплата - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Данните, които имам, а те са официални от НОИ – показват, че в момента 4779 души в систеата на МВР вземат едновременно и заплата, и пенсия. Има още няколко, близо 2000, които работят като администрация – по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда. Но цифрата е наистина стряскаща. Такова нещо не можем да видим никъде по света. А и до преди 7–8 години това беше забранено и в България". Това заяви в „Здравей, България” по Нова тв юристът и бивш министър на вътрешните работи Веселин Вучков, коментирайки темата с кадрите в МВР и данните, които показват, че е позволено на много хора да получават едновременно и пенсия, и ТЕЛК, и в същия момент да се водят на работа.

И обясни, че полицаите и пожарникарите не са администрация. Това е така наречената първа категория труд, която е съпроводена и с по-ранно пенсиониране и с 20 заплати обезщетение при напускане. "Ние като общество сме решили, че има по-опасни категории труд, включително и полицаи, и пожарникари, поради което тези хора заслужено трябва да имат добра заплата и бонуси за защита. Така че, когато навършат около 55 години – законът го позволява – полицаите и пожарникарите се пенсионират. Пускат си един документ и от следващия месец започват да получават нелоша пенсия. И в същото време и сравнително висока заплата – от началото на тази година. При това, обърнете внимание – това трае около 5–6 години, до навършване на 60-годишна възраст, когато компютърът автоматично ги изважда от системата", посочи Вучков.

На въпрос могат ли да изпълняват служебните си задължения в подобен случай - той подчерта: "С напредването на възрастта очевидно и уменията постепенно отслабват, особено пък физическата подготовка на такива служители. Но самият факт, че се позволи да получаваш и пенсия, и заплата, сам по себе си е твърде съмнителен и осъдителен, защото при тях и житейската перспектива се променя. От момента, в който придобиеш право на пенсия, от теб не може да се очаква сериозно дръзновение и да изпълняваш съвестно до безкрай, както законът изисква своите професионални задължения. Защото на практика пенсията ти е абсолютно сигурна – ти я получаваш всеки месец – и в същото време към нея имаш една добавка под формата на заплата".

Според него именно това е довело до задръстване на системата в кариерно отношение. "Кариерното развитие е блокирано. Наред с всичко останало, почти всички началнически позиции са заети в момента – с малки изключения, от полицаи и пожарникари, които са и пенсионери. Освен това, от чисто финансова гледна точка, разходът за тези служители е огромен", категоричен е той.

Но беше категоричен, че за тази ситуация не са виновни полицаите и пожарникарите. "Виновни са тези, които с политически решения позволиха това да се случи. А това е нещо, което не наблюдаваме никъде другаде в модерния свят".

И заяви, че има и служители в системата на МВР, които са с ТЕЛК решения, но са на активна служба.

Той коментира и клипа с опасно шофиране на кола на НСО на пътя Карлово-Пловдив: "Законите и една наредба позволяват шофиране на моторно превозно средство със специален режим с по-висока скорост, включително и да напуска пътното платно в някои ситуации. Но винаги стои едно много генерално, общо юридическо условие, което е визирано в правните норми – те никога не трябва да застрашават нечий живот и имущество. Има категорична забрана да се шофира, във всички случаи, по опасен начин. Така че, в случая, струва ми се, че служителите на НСО са прекрачили малко тези законови забрани".

И допълни: "Затова е хубаво да се направи една по-качествена проверка, за да може малко да се успокои общественото мнение. Защото в контекста на писане на бюджетни закони, правомощия на служби и квази-полицейски правомощия на служители на НСО, споровете за ръководителите на службата – е хубаво тези неща да се изчистят. И съм сигурен, че подобни инциденти не би трябвало да се допускат".

По думите му трябва да се изясни въпросът било ли е необходимо по този начин да се осъществява придвижването? "Имаше опасност за останалите участници в пътното движение. Охраняваното лице какво трябв ада направи - дошло е на посещение в България, изцяло се е предоставило на услугите на българската служба НСО", заяви той.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тома

    5 0 Отговор
    Пу машала

    08:40 13.11.2025

  • 2 Така е

    3 2 Отговор
    в ЕССР !

    08:41 13.11.2025

  • 3 ннннннннн

    7 0 Отговор
    Е,те така се прави! Пачки с кинти в джобите.

    08:42 13.11.2025

  • 4 Калинките

    5 0 Отговор
    на властта ! Какво се чудите?

    Коментиран от #17

    08:45 13.11.2025

  • 5 Хората

    6 0 Отговор
    Диктаторите трябва да бъдат защитавани от редовните полицаи а народа от пенсионираните и работещи такива.

    08:46 13.11.2025

  • 6 хайде сега

    12 0 Отговор
    тоест един полицай ни излиза златен направо, не плаща осигуровки, заплатата няколко пъти над средната, пенсията на макс, допълнителни придобивки като рушвети, дрехи, почивки и т.н. на 55 години 100 000 лв в джоба и после заплата + пенсия :) за ефективност клоняща към нулата

    08:46 13.11.2025

  • 7 а с бонусите

    3 0 Отговор
    как сте ?

    08:47 13.11.2025

  • 8 Луд

    4 0 Отговор
    Пак опряхме до зелника,Няма луд на този свят да му дават а тои да казва нещтъ.Има нагледна информация във добрите практики на ЕВРОПА ,,как работят пенсионерите и колко данъци плащат.Четете бе уважаеми експерти информацията е по скъпа от златото.

    08:48 13.11.2025

  • 9 Пич

    4 3 Отговор
    Не казвам че е редно , но това е поредната пушилка с която се цели да ви объркат !!! Тези ли 4000 човека унищожават бюджета , като при това работят ???!!! И ако ги махнат , всичко ли ще тръгне по мед и масло , и ще се заринем в пари ?! Не бе , кретенясал , лъжете хората за да не кажете че парите ни изтичат в Украйна !!! Поели се и гаранция за дълговете до 2062 година - проверете!!! А петдесетте милиарда на Уестингхаус и внуците ви ще ги плащат , нищо че имаме готови реактори , и може да се направи АЕЦ Белене за още десетина милиарда !!!

    Коментиран от #16

    08:48 13.11.2025

  • 10 12340

    4 0 Отговор
    4779 пенсионери и едно Дани Мити,
    От чисто финансова гледна точка разходът за тези служители е огромен, подчерта бившият вътрешен министър!

    08:50 13.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АМАH OT ИДИOTИ

    3 0 Отговор
    КОГАТО ПРЕДИ ПОЧТИ ГОДИНА ПРИЗОВАВАХ ДА ИЗЛЕЗЕМ НА ПРОТЕСТ ПРОТИВ ВДИГАНЕТО НА ЗАПЛАТКИТЕ НА КАИШКОВЦИТЕ, ХОРА ОКОЛО МЕН МЕ ГЛЕДАХА КАТО БИК У..... 😮
    И ТО ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ВСИЧКИ ЗНАЯТ ЗА КАКВО СТАВА ДУМА. 😡
    НЯКОЙ НЯКОГА БИЛ ЛИ Е СВИДЕТЕЛ ЗА НАМЕСА НА MИЛИЦИ0HEPИ В ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИН ???
    НЕ, НАЛИ.
    ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА БЛEETE
    😆😝🥺😩

    08:50 13.11.2025

  • 13 жкаърфжд

    2 0 Отговор
    Бидони, ходещи бидони. За да е 1 ва категория труд трябва да отговаря на изисквания и да изпълнява физически нормативи, а те не могат да ходят??? С пенсия по ТЕЛК и милиционер и войник??? И как е възможно??? Той не отговаря на изискванията за заемане на такава длъжност. Нает е за работа която не може да свърши. Татуирани брадясали като маймуни и дори не знае че има закон. Трягедия. Там трябва да се реже до кокал. Като не отговаря на изискванията каква 1 ва категория и какво ранно пенсиониране??? Вън да работи като не иска да изпълнява нормативи и да спазва закони. И там жени деца шуранаики лелинки, вън да бачкат. Превърнаха България в кочина некадърниците от ГЕРБ. Слава на Господ Иисус Христос всеки вижда каква в ситуацията. И като каже сега коша праим??? Ами един ритник и да бачкаш, това ще праим.

    08:50 13.11.2025

  • 14 Сбирщина на

    1 0 Отговор
    Пенсионери, инвалиди(ТЕЛК) и роднини. Нищо качествено!!!

    08:52 13.11.2025

  • 15 волан

    0 0 Отговор
    Охраняваното лице какво трябв ада направи.....КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ?

    08:53 13.11.2025

  • 16 Това са 14 милиона лева на месец

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    А и не работят кой знае какво, то се вижда.

    08:53 13.11.2025

  • 17 Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Калинките":

    Имате ли представа, колко от 240-те български депутати, получават пенсия към днешна дата?

    08:54 13.11.2025

  • 18 Е защо само

    0 0 Отговор
    полицаите в минитертво на отбраната е същото

    08:55 13.11.2025

