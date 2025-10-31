Прецедент за главния прокурор: Образуваха досъдебно производство срещу Борислав Сарафов

Специалният прокурор Даниела Талева образува досъдебно производство срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това съобщи днес гражданското сдружение БОЕЦ, позовавайки се на официална призовка за разпит в Главна дирекция по борба с организираната престъпност.

Разследването е с номер 6/25 по описа на Върховната касационна прокуратура и 576/25 по описа на ГДБОП. Делото е образувано по сигнал на БОЕЦ, свързан със скандала с изтеклия архив на бившия следовател Петьо Петров – Еврото, уточни "Евроком".

"След едногодишна битка, натиск, разследвания, разкрития, сигнали, акции и съдебни битки, БОЕЦ принудихме ад хок прокурор Даниела Талева да приложи закона и пробихме кръговата защита на мафията", заяви Георги Георгиев, председател на гражданското сдружение, цитиран от множество медии.

Георги Георгиев е призован официално на разпит в ГДБОП на 5 ноември 2025 година като подател на сигнала срещу Сарафов. Той подчерта, че това е първото в новата история на България досъдебно производство срещу действащ главен прокурор.

"Пробивът е огромен", потвърди Георгиев пред различни медии, като уточни, че е образувано именно досъдебно производство, а не предварителна проверка, което означава официално разследване.

Сигналът на БОЕЦ срещу Сарафов е свързан с документи от архива на Петьо Петров – Еврото, бивш шеф на столичното следствие и ключова фигура в съдебния кръг "Осемте джуджета". В началото на годината БОЕЦ заедно с разследващия сайт Bird.bg представиха стотици документи от този архив на специална пресконференция.

В сигнала се твърди, че Сарафов е прикривал корупционни престъпления на депутата Делян Пеевски в Национална компания "Железопътна инфраструктура", като е осуетявал наказателно преследване. Посочени са и данни за нерегламентирани доходи на близки на Сарафов.

През юни тази година специалният прокурор Даниела Талева отказа да образува досъдебно производство срещу Сарафов. БОЕЦ обжалва отказа в Софийския градски съд, където делото беше разпределено на съдия Мирослава Тодорова.

На 17 октомври съдия Тодорова отмени отказа на Талева да разследва Сарафов, припомни "Дунав мост". В определението си тя прие, че специалният прокурор не е положила всички дължими усилия преди да прекрати проверката и не е изложила мотиви по основните въпроси.

Решението на съда дойде само няколко дни след като лично Сарафов поиска отвод на съдия Тодорова по делото, мотивирайки искането си с предубеденост.

От БОЕЦ обявиха, че ще искат прокурор Талева да отстрани незабавно Сарафов от поста, който заема "и без това незаконно", за да не се допусне натиск върху свидетели, укриване на доказателства и извършване на други престъпления.

"Как се чувства господин Пеевски?", попита реторично Георгиев, изпращайки "много поздрави на Борисов и Сарафов".

Информацията не може да бъде официално потвърдена от държавната информационна агенция БТА, тъй като Даниела Талева няма собствен пресцентър, а всички комуникации преминават през прокуратурата, ръководена именно от Борислав Сарафов.

При Талева има още два сигнала на БОЕЦ срещу Сарафов – за убийството на командоса Емил Шарков и за това, че незаконно заема поста главен прокурор след изтичане на 6-месечния срок през юли тази година.