Новини
България »
Прецедент за главния прокурор: Образуваха досъдебно производство срещу Борислав Сарафов

Прецедент за главния прокурор: Образуваха досъдебно производство срещу Борислав Сарафов

31 Октомври, 2025 19:19 604 5

  • борислав сарафов-
  • разследване-
  • дело-
  • главен прокурор

Делото е образувано по сигнал на БОЕЦ, свързан със скандала с изтеклия архив на бившия следовател Петьо Петров – Еврото

Прецедент за главния прокурор: Образуваха досъдебно производство срещу Борислав Сарафов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специалният прокурор Даниела Талева образува досъдебно производство срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Това съобщи днес гражданското сдружение БОЕЦ, позовавайки се на официална призовка за разпит в Главна дирекция по борба с организираната престъпност.

Разследването е с номер 6/25 по описа на Върховната касационна прокуратура и 576/25 по описа на ГДБОП. Делото е образувано по сигнал на БОЕЦ, свързан със скандала с изтеклия архив на бившия следовател Петьо Петров – Еврото, уточни "Евроком".

"След едногодишна битка, натиск, разследвания, разкрития, сигнали, акции и съдебни битки, БОЕЦ принудихме ад хок прокурор Даниела Талева да приложи закона и пробихме кръговата защита на мафията", заяви Георги Георгиев, председател на гражданското сдружение, цитиран от множество медии.

Георги Георгиев е призован официално на разпит в ГДБОП на 5 ноември 2025 година като подател на сигнала срещу Сарафов. Той подчерта, че това е първото в новата история на България досъдебно производство срещу действащ главен прокурор.

"Пробивът е огромен", потвърди Георгиев пред различни медии, като уточни, че е образувано именно досъдебно производство, а не предварителна проверка, което означава официално разследване.

Сигналът на БОЕЦ срещу Сарафов е свързан с документи от архива на Петьо Петров – Еврото, бивш шеф на столичното следствие и ключова фигура в съдебния кръг "Осемте джуджета". В началото на годината БОЕЦ заедно с разследващия сайт Bird.bg представиха стотици документи от този архив на специална пресконференция.

В сигнала се твърди, че Сарафов е прикривал корупционни престъпления на депутата Делян Пеевски в Национална компания "Железопътна инфраструктура", като е осуетявал наказателно преследване. Посочени са и данни за нерегламентирани доходи на близки на Сарафов.

През юни тази година специалният прокурор Даниела Талева отказа да образува досъдебно производство срещу Сарафов. БОЕЦ обжалва отказа в Софийския градски съд, където делото беше разпределено на съдия Мирослава Тодорова.

На 17 октомври съдия Тодорова отмени отказа на Талева да разследва Сарафов, припомни "Дунав мост". В определението си тя прие, че специалният прокурор не е положила всички дължими усилия преди да прекрати проверката и не е изложила мотиви по основните въпроси.

Решението на съда дойде само няколко дни след като лично Сарафов поиска отвод на съдия Тодорова по делото, мотивирайки искането си с предубеденост.

От БОЕЦ обявиха, че ще искат прокурор Талева да отстрани незабавно Сарафов от поста, който заема "и без това незаконно", за да не се допусне натиск върху свидетели, укриване на доказателства и извършване на други престъпления.

"Как се чувства господин Пеевски?", попита реторично Георгиев, изпращайки "много поздрави на Борисов и Сарафов".

Информацията не може да бъде официално потвърдена от държавната информационна агенция БТА, тъй като Даниела Талева няма собствен пресцентър, а всички комуникации преминават през прокуратурата, ръководена именно от Борислав Сарафов.

При Талева има още два сигнала на БОЕЦ срещу Сарафов – за убийството на командоса Емил Шарков и за това, че незаконно заема поста главен прокурор след изтичане на 6-месечния срок през юли тази година.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Защо пък не?Той да не е богоизбран?

    19:24 31.10.2025

  • 2 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 3 Отговор
    ИНСТИТУЦИИТЕ МАЙ СЕ СЪБУДИХА??????
    ТОВА Е ДОБРА НОВИНА.
    ЧАКАМЕ СЛЕДВАЩИТЕ- СЛАНИНАТА ПЕЙО.СКИ
    И ПРОСТИЯ БОЙО...

    19:25 31.10.2025

  • 3 Гняв

    4 0 Отговор
    Щях много да се смея, ако ставаше дума, за която и да е друга страна, но чудесата се случват в Родината ми...

    19:25 31.10.2025

  • 4 Факт

    5 0 Отговор
    Насърчаваме всички честни бойци за истината!

    19:28 31.10.2025

  • 5 Цвете

    4 0 Отговор
    Да се надяваме, че 5 ноември 2025 година, ще има някакъв пробив към истината???? Дано. Успех и ще дочакаме нещото да проработи в тази Съдебна система. 💯❤️💯

    19:30 31.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове