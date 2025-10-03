Системата BG-ALERT е в готовност заради лошото време

Втори ден страната е в плен на лошо време - необичайно ниски температури, снеговалежи и дори опасност от наводнения. Над 500 проблемни места по речните корита са под наблюдение, а системата BG-ALERT е в готовност за активиране при нужда. Всички министерства, ведомства, областни управи и общини трябва да прегледат плановете си за защита при бедствия, съобщи Нова тв.
След първия за сезона сняг вчера - най-вече в планинските райони - днес за цели 20 области е обявен оранжев код за значителни валежи. В Централна и Северозападна България предупреждението е и за сняг.
Натрупаната в планините снежна покривка ще продължи да се увеличава, а по проходите се очакват снегонавявания - затова шофьорите трябва да бъдат нащрек.
Продължава интензивно да вали сняг на прохода Петрохан. Във високите му части, където снежната покривка е 25-30 см, има паднали клони и дървета. В четвъртък се наложи пътната артерия да бъде затворена за около 3 часа. „Призовавам водачите да пътуват през прохода само при неотложна необходимост”, каза директорът на ОПУ-Монтана Володя Вълов.
Метеорологичната обстановка стана и повод вътрешният министър да свика на спешна среща службите и петима министри. На нея стана ясно, че Европейската система за предупреждение при наводнения вижда възможни проблеми в девет области у нас.
