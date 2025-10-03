Новини
Системата BG-ALERT е в готовност заради лошото време

3 Октомври, 2025 08:04 305 9

  • bg-alert-
  • лошо време-
  • снежна покривка

Втори ден страната е в плен на влошената метеорологична обстановка

Системата BG-ALERT е в готовност заради лошото време - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Втори ден страната е в плен на лошо време - необичайно ниски температури, снеговалежи и дори опасност от наводнения. Над 500 проблемни места по речните корита са под наблюдение, а системата BG-ALERT е в готовност за активиране при нужда. Всички министерства, ведомства, областни управи и общини трябва да прегледат плановете си за защита при бедствия, съобщи Нова тв.

След първия за сезона сняг вчера - най-вече в планинските райони - днес за цели 20 области е обявен оранжев код за значителни валежи. В Централна и Северозападна България предупреждението е и за сняг.

Натрупаната в планините снежна покривка ще продължи да се увеличава, а по проходите се очакват снегонавявания - затова шофьорите трябва да бъдат нащрек.

Продължава интензивно да вали сняг на прохода Петрохан. Във високите му части, където снежната покривка е 25-30 см, има паднали клони и дървета. В четвъртък се наложи пътната артерия да бъде затворена за около 3 часа. „Призовавам водачите да пътуват през прохода само при неотложна необходимост”, каза директорът на ОПУ-Монтана Володя Вълов.

Метеорологичната обстановка стана и повод вътрешният министър да свика на спешна среща службите и петима министри. На нея стана ясно, че Европейската система за предупреждение при наводнения вижда възможни проблеми в девет области у нас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мечо ПУХ

    4 0 Отговор
    Системата е в готовност , територията потъва , вече сме в клуба на богатите. Всичко е наред

    Коментиран от #5

    08:06 03.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Изоставени сме на природата.Като е суша умираме от жажда а като вали- потоп.

    Коментиран от #7

    08:07 03.10.2025

  • 3 Карлос Друсар

    1 0 Отговор
    Здравейте, преатели, искам да информирам, че в Чарвен бряг системата не работи според мен.

    08:08 03.10.2025

  • 4 Системата

    3 0 Отговор
    ще уведомява българите да си слагат бански, нищо повече и по-малко.

    08:09 03.10.2025

  • 5 Европеец

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мечо ПУХ":

    Тая система е едно недоносче и не виждам смисъл от нея....

    08:09 03.10.2025

  • 6 Но винаги

    1 0 Отговор
    готови за грабене и всякакви престъпления !

    08:11 03.10.2025

  • 7 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Прав си..... Сбъркана работа в бг територията.... Но така е, за всичко ни е виновен Путин и природата..... 35 години в територията няма държавно управление, има управление на неадекватни политици, а експертите липсват....

    08:14 03.10.2025

  • 8 Трол

    1 0 Отговор
    Ако нещата излязат извън контрол, БГалерт ще предупреждава да се насочите към най-близката подводница.

    08:15 03.10.2025

  • 9 Ами

    0 0 Отговор
    тогава пускайте я да пищи !

    08:15 03.10.2025

