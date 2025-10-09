Новини
9 Октомври, 2025 13:46 924 3

Дигата на езерото в Лесопарк „Липник“ край Николово е в критично състояние поради частично свличане на земна маса, предизвикано от обилните валежи през последните два дни

Активират BG-ALERT за евакуация на жителите на Николово, Сандрово и Мартен - 1
Мария Атанасова

Дигата на езерото в Лесопарк „Липник“ край Николово е в критично състояние поради частично свличане на земна маса, предизвикано от обилните валежи през последните два дни.

Поради установяване на признаци за непосредствена опасност от скъсване на преградата ще бъде активирана системата BG- Alert за уведомяване и евакуация на жителите на Николово, Сандрово и Мартен. Предприети са превантивни действия по изпускане на езерото.

На място се намират кметът на община Русе Пенчо Милков, зам.-кметовете Никола Лазаров и Димитър Недев, кметът на село Николово Златан Ванев и директорът на дирекция „Обществен ред и сигурност“ Георги Игнатов, които следят развитието на ситуацията.

Превозвачът по линия Русе-Николово-Долно Абланово-Просена и „Общински транспорт Русе“ ще осигурят транспорт за евакуацията на жителите. Пътят Николово – Червена вода временно се затваря за движение, за да се гарантира безопасността на гражданите.

Зала „Арена Русе“ ще бъде използвана като временен пункт за приемане на нуждаещите се жители на с. Николово. В момента екип от социални работници и психолози са на място, като те ще посрещат пристигащите хора и ще се погрижат за тяхното по-нататъшно настаняване в социални услуги и хотели.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    10 1 Отговор
    На територията вече има само две състояния на водите: безводие или наводнение

    13:50 09.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Всеки дъжд е бедствие в държавата с главно Д.

    13:51 09.10.2025

  • 3 Ивелина Станкова

    9 1 Отговор
    При нас звукът на BG- Alert почти не се чува. Далече сме от сградата на кварталния съвет. Повече чуваме река Искър как клокочи.

    13:51 09.10.2025

Новини по градове:
