АПИ: Шофирайте с повишено внимание в проходите

8 Октомври, 2025 12:09 654 1

АПИ: Шофирайте с повишено внимание в проходите - 1
Снимка: БГНЕС
Усложнена метеорологична обстановка обхвана страната в сряда, като в област Смолян пътищата са покрити със сняг, а за Русе и шест други области в Северна България е обявен оранжев код за интензивни валежи. Властите призовават водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост.

Почистени и обработени са пътищата по проходите в област Смолян, но на места все още има заледени участъци. Снежната покривка по високите части достига до 20 сантиметра, съобщава Агенция "Пътна инфраструктура".

Заради обилен снеговалеж и снегопочистване проходът "Превала" остава временно затворен за тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета до 10:00 часа на 8 октомври. Очаква се ограничението да отпадне, ако атмосферните условия позволят. Проходът "Рожен" е отворен и движението се осъществява без ограничения.

Осем снегопочистващи машини обработват републиканските пътища в областта. През нощта са получени и сигнали за паднали камъни и дървета по различни направления. АПИ апелира шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с автомобили с подходящи гуми и да карат внимателно, без рискови изпреварвания.

За пореден ден синоптичната обстановка в равнинната част на страната остава усложнена. Оранжев код за интензивни валежи е обявен за областите Русе, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Разград, Силистра и Добрич, предупреждават от НИМХ.

За други шест области – Монтана, Враца, Търговище, Шумен, Габрово и Варна, е в сила жълт код за потенциално опасно време.


