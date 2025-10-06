Новини
Активираха системата BG-ALERT в Елените заради прогноза за обилни валежи

6 Октомври, 2025 10:32 949 25

От Кризисния щаб призовават гражданите да спазват стриктно указанията на МВР и Пожарната

Областният управител на област Бургас Владимир Крумов активира системата за ранно предупреждение BG-ALERT за района на вилно селище Елените.

Мярката се предприема превантивно във връзка с очаквани обилни валежи и с цел гарантиране безопасността на всички в района.

От Кризисния щаб призовават гражданите да спазват стриктно указанията на МВР и Пожарната, информира БНТ.

В следващите 24 часа всички, намиращи се в района на селището, ще получават съобщение със следния текст:

"Очакват се големи количества дъжд! Достъпът до в.с. ‘Елените’, общ. Несебър се ограничава днес в 15:00 часа! Не влизайте на територията на селището! Спазвайте указанията на МВР и Пожарна безопасност! Областен управител на област Бургас".

Властите спират достъпа до курортния комплекс от 15 ч. днес до второ нареждане. Още в неделя полицията постави контролно-пропускателни пунктове, включително с цел да запази имуществото на евакуираните хора от мародерства. Собствениците на магазини и жилища ще бъдат допускани, за да приготвят стоката си и да приберат най-необходимите си вещи, подчертаха от полицията.


  • 1 Спиро

    14 0 Отговор
    След дъжд качулка..

    10:34 06.10.2025

  • 2 ако нямам телефон кво правим?

    8 1 Отговор
    добре е че си я платихме тая играчка всеки ден нещо да се кативира и да има цветен код кога жълт кога пимбян кога кафяв като се изпуснем

    10:36 06.10.2025

  • 3 бою циганина

    5 1 Отговор
    и от алърта имаше шкафче

    10:37 06.10.2025

  • 4 бг арт

    6 1 Отговор
    щом пекне слънце, щом задуха вятър щом падне мъгла винаги трябва да се кативира превантивно нещо и да ви пищи във телефона

    10:37 06.10.2025

  • 5 Пич

    6 0 Отговор
    Баш по български !!! Задействане няколко дни след като се удавиха хората ! Сега ще предсказвам - следващата голяма трагедия ще бъде на Константин и Елена ! Там и плажа , и крайбрежната алея са така презастроени , че окото не вижда морето !!!

    10:38 06.10.2025

  • 6 цоиас

    7 3 Отговор
    Изсякохте горите и вековни дървета, за да напълните чекмеджето с евро и злато на псето от Банкя, и сега включвате системите за това че ще вали дъжд. Трябва всички българи с тоягите да ви включат релетата. Като ви изиграят по една тояга и ще се наядете на заплати, на кражби и на сеч на горите. Системата тояга трябва да се включи и всички безхаберници да получите факс. Слава Богу взе да им писва на българите от крадци и лъжци, мИрси.

    10:42 06.10.2025

  • 7 Айде бетонни кутийки за по 2-3к/м2

    5 0 Отговор
    На боклука.

    10:43 06.10.2025

  • 9 АГАТ а Кристи

    9 0 Отговор
    На снимката се вижда, че имо още празни места за застрояване.
    Диневи кво чакат ???

    10:48 06.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Всеки дъжд е бедствие в държавата с главно Д.

    Коментиран от #14

    10:49 06.10.2025

  • 11 оня с коня

    5 4 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    10:50 06.10.2025

  • 13 Павел пенев

    7 2 Отговор
    Не разбрахте ли че тази система е порнография? Тя служи само за оправдание на управляващите идиоти,че нещо са свършили за хората.

    11:07 06.10.2025

  • 15 Цитати Държавата, обезщетения

    1 0 Отговор
    Ето истината, сбита в няколко реда.
    Сега предлагам, всички засегнати имоти, преди да бъдат възстановени, да получат нови разрешителни за строеж, като минат всички процедури и одобрения.
    Застрахователите да откажат покриването на щетите, ако имотите са били построени върху забранени терени.
    Държавата да не изплаща помощи за възстановяване, без доказване на законността на цялата процедура по строежа.
    Хайде веднъж за винаги да се удари по масата!
    Мажд Алгафари

    11:11 06.10.2025

  • 16 Тошко

    4 0 Отговор
    А кой разреши да се строи в деретата? Там водата хилядолетия си е правила път, а ние там строим. Логиката на парите никога не е признавала логиката на природата. А природата наказва! В Царево за втори път и никаква реакция. Те били отпуснали пари, но нищо не се направило. И къде са държавните органи, които следят как се харчат държавни пари? Днес Елените, утре и в други градове.

    11:14 06.10.2025

  • 17 Даниел

    1 1 Отговор
    За кой я активират тази измишльотина,нали комплекса е евакуиран????
    Друго прави огромно впечатление,при нито едно наводнение в страната не се е наблюдавало такова струпване на техника за почистване???
    Ако не се лъжа в Карлово още улиците на са възстановени,даже и мост струващ 2млн не е направен ама там не е на олигархията курорта и няма нужда от бързи действия.

    Коментиран от #19, #24

    11:14 06.10.2025

  • 18 Падналият дъжд над Странджа

    5 0 Отговор
    е дар от Бог след дългата суша! Животоспасителен! Още трябва да вали, за да се възстанови водният баланс на планината и уникалната и екосистема! Дай Боже още дъжд! Олигарсите хич не ги мисли! Който е бил толкова глупав, че да строи в речно корито или на стръмен скат без отводняване, да си носи последствията!

    Същото се отнася и за Източна Стара планина! И там не е валяло отдавна. Язовирите Камчия и Цонево са празни. Цонево се източва от ВЕЦ на наш човек, Камчия пълни Цонево и резултатът е , че и двата са празни.

    Така че трябва още много да вали!

    Коментиран от #25

    11:16 06.10.2025

  • 19 Ти си

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Даниел":

    типичен пример за краха на българското образование!

    80 % са като теб- на ниво 6 клас.

    20 % образовани.

    11:18 06.10.2025

  • 20 Банцко

    2 1 Отговор
    Лиляна Павлова нали с хеликоптер снимаше незаконни строежи какво събори

    11:19 06.10.2025

  • 21 Ако пак паднат 350- 450 л. на кв.м.

    1 0 Отговор
    бедствието ще се повтори отново!

    Има дренажна тръба под Елените, но тя е блокирана през годините. По много причини, най- вече сметища в деретата над селището.
    Тези сметища как мислите са се появили? Дали държавата или правителството ги е натрупало? Дали са виновни ЕС и Брюксел? Дали международното положение?

    Друга причина е застрояването върху тръбата. За него кой е виновен? Соросоидите? Или евроатлантизмът?

    Има едни типчета, наречени Диневи и Арабаджиеви!

    Защо никой не ги разследва бе? Защо ганчо и ганка не протестират пред офисите им? Защо Боец, Стрелец, Патриот, Антимафиот и Величие, Отличие и Благоприличие не правят митинги? Под прозорците им?

    Как пък една телевизия не прати журналистка с минижуп да ги интервюира?!

    11:27 06.10.2025

  • 22 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    А сега бутайте който строил в деретата и никакви обезщетения.

    11:30 06.10.2025

  • 23 гошо

    0 0 Отговор
    Връщане на смъртното наказание и публично изпълнение на присъдите.

    11:30 06.10.2025

  • 24 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Даниел":

    Ганя спасява маскалите!
    Затова е това струпване на техника!
    Българите, кучета ги яли!

    11:31 06.10.2025

  • 25 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Падналият дъжд над Странджа":

    Язовирите може да са празни,но партийните каси са пълни.Народа да духа супата.

    11:32 06.10.2025

