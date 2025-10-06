Активираха системата BG-ALERT в Елените заради прогноза за обилни валежи

Областният управител на област Бургас Владимир Крумов активира системата за ранно предупреждение BG-ALERT за района на вилно селище Елените.
Мярката се предприема превантивно във връзка с очаквани обилни валежи и с цел гарантиране безопасността на всички в района.
От Кризисния щаб призовават гражданите да спазват стриктно указанията на МВР и Пожарната, информира БНТ.
В следващите 24 часа всички, намиращи се в района на селището, ще получават съобщение със следния текст:
"Очакват се големи количества дъжд! Достъпът до в.с. ‘Елените’, общ. Несебър се ограничава днес в 15:00 часа! Не влизайте на територията на селището! Спазвайте указанията на МВР и Пожарна безопасност! Областен управител на област Бургас".
Властите спират достъпа до курортния комплекс от 15 ч. днес до второ нареждане. Още в неделя полицията постави контролно-пропускателни пунктове, включително с цел да запази имуществото на евакуираните хора от мародерства. Собствениците на магазини и жилища ще бъдат допускани, за да приготвят стоката си и да приберат най-необходимите си вещи, подчертаха от полицията.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спиро
10:34 06.10.2025
2 ако нямам телефон кво правим?
10:36 06.10.2025
3 бою циганина
10:37 06.10.2025
4 бг арт
10:37 06.10.2025
5 Пич
10:38 06.10.2025
6 цоиас
10:42 06.10.2025
7 Айде бетонни кутийки за по 2-3к/м2
10:43 06.10.2025
9 АГАТ а Кристи
Диневи кво чакат ???
10:48 06.10.2025
10 Последния Софиянец
Коментиран от #14
10:49 06.10.2025
11 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH
10:50 06.10.2025
13 Павел пенев
11:07 06.10.2025
15 Цитати Държавата, обезщетения
Сега предлагам, всички засегнати имоти, преди да бъдат възстановени, да получат нови разрешителни за строеж, като минат всички процедури и одобрения.
Застрахователите да откажат покриването на щетите, ако имотите са били построени върху забранени терени.
Държавата да не изплаща помощи за възстановяване, без доказване на законността на цялата процедура по строежа.
Хайде веднъж за винаги да се удари по масата!
Мажд Алгафари
11:11 06.10.2025
16 Тошко
11:14 06.10.2025
17 Даниел
Друго прави огромно впечатление,при нито едно наводнение в страната не се е наблюдавало такова струпване на техника за почистване???
Ако не се лъжа в Карлово още улиците на са възстановени,даже и мост струващ 2млн не е направен ама там не е на олигархията курорта и няма нужда от бързи действия.
Коментиран от #19, #24
11:14 06.10.2025
18 Падналият дъжд над Странджа
Същото се отнася и за Източна Стара планина! И там не е валяло отдавна. Язовирите Камчия и Цонево са празни. Цонево се източва от ВЕЦ на наш човек, Камчия пълни Цонево и резултатът е , че и двата са празни.
Така че трябва още много да вали!
Коментиран от #25
11:16 06.10.2025
19 Ти си
До коментар #17 от "Даниел":типичен пример за краха на българското образование!
80 % са като теб- на ниво 6 клас.
20 % образовани.
11:18 06.10.2025
20 Банцко
11:19 06.10.2025
21 Ако пак паднат 350- 450 л. на кв.м.
Има дренажна тръба под Елените, но тя е блокирана през годините. По много причини, най- вече сметища в деретата над селището.
Тези сметища как мислите са се появили? Дали държавата или правителството ги е натрупало? Дали са виновни ЕС и Брюксел? Дали международното положение?
Друга причина е застрояването върху тръбата. За него кой е виновен? Соросоидите? Или евроатлантизмът?
Има едни типчета, наречени Диневи и Арабаджиеви!
Защо никой не ги разследва бе? Защо ганчо и ганка не протестират пред офисите им? Защо Боец, Стрелец, Патриот, Антимафиот и Величие, Отличие и Благоприличие не правят митинги? Под прозорците им?
Как пък една телевизия не прати журналистка с минижуп да ги интервюира?!
11:27 06.10.2025
22 Aлфа Bълкът
11:30 06.10.2025
23 гошо
11:30 06.10.2025
24 Ганя Путинофила
До коментар #17 от "Даниел":Ганя спасява маскалите!
Затова е това струпване на техника!
Българите, кучета ги яли!
11:31 06.10.2025
25 така е
До коментар #18 от "Падналият дъжд над Странджа":Язовирите може да са празни,но партийните каси са пълни.Народа да духа супата.
11:32 06.10.2025