Община Царево: Разпространяват се фалшиви новини за пороите със стари снимки

„Фалшиви новини със снимки от бедствието през 2023 г. се разпространяват в социалните мрежи“, предупредиха от Община Царево.
Оттам уточниха ,че при локалното наводнение днес в Лозенец няма сигнали за бедстващи и пострадали хора.
„Призоваваме към отговорно поведение. В тези 5 денонощия на изпитание за служителите на МВР и противопожарна служба, администрацията и доброволците, лъжите и дезинформацията са изключително вредни“, апелираха от общинската администрация.
Нощта в общините по Южното Черноморие премина спокойно. И днес обаче системата BG-ALERT беше задействана превантивно. Страхът у хората остава.
В района на курортното с. Лозенец днес повечето улици в най-ниската част останаха под вода. Но бедстващи хора няма.
Областният щаб и дежурните екипи продължават да обхождат критичните точки.
Заради проливните дъждове днес в Община Царево е обявен неучебен ден за всички училища и детски градини.
Затворен в района остава разклонът за плаж „Нестинарка“.
1 явно не е имало наводнения
21:22 07.10.2025
2 Гост
21:23 07.10.2025
3 Последния Софиянец
21:24 07.10.2025
4 🦧🦧🦧
Въпреки че по официални данни разработката на климатично оръжие се провежда на територията на редица страни в продължение на повече от едно десетилетие, всякакви активни въздействия върху природата за военни цели са забранени в съответствие с международната конвенция „За забрана на всякакво враждебно използване на средства за въздействието върху околната среда”, приета от ООН през 1977 г.
21:30 07.10.2025
5 Няма страшно
21:31 07.10.2025
6 🦧🦧🦧
Доколкото е известно, многофункционалният комплекс СУРА е разположен на полигона на Научно-изследователския радиофизичен институт „Василсурск”, намиращ се на 140 км от град Нижни Новгород. Официално СУРА се използва в интерес на руската наука, а така също е включен в международните проекти за изследване на йоносферата. Няма потвърждение за това дали на територията на полигона се провеждат изпитания на военни разработки. Изграждането на комплекса започнало в края на седемдесетте години на 20 век, в рамките на геофизични изследвания. Основното предназначение било изучаването на способите за въздействие на свръхмощното магнитно поле на метеорологичните процеси.
21:32 07.10.2025
7 Гошо
21:34 07.10.2025
8 Гошо
Кат спре счупената астра , напраоо въй
Иначе в ,,мегаполиса" -София , бмв тупалки
Аз се чудя , що не не си напраити град-територия с граници, Ъ???????
21:38 07.10.2025
9 въпрос
21:46 07.10.2025
10 Анонимен
21:49 07.10.2025