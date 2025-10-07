Новини
Община Царево: Разпространяват се фалшиви новини за пороите със стари снимки

7 Октомври, 2025 21:20 604 10

При локалното наводнение в с. Лозенец няма сигнали за бедстващи и пострадали хора

Община Царево: Разпространяват се фалшиви новини за пороите със стари снимки - 1
Сутринта достъпът до къмпинг „Арапя“ бе блокиран Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Фалшиви новини със снимки от бедствието през 2023 г. се разпространяват в социалните мрежи“, предупредиха от Община Царево.

Оттам уточниха ,че при локалното наводнение днес в Лозенец няма сигнали за бедстващи и пострадали хора.

„Призоваваме към отговорно поведение. В тези 5 денонощия на изпитание за служителите на МВР и противопожарна служба, администрацията и доброволците, лъжите и дезинформацията са изключително вредни“, апелираха от общинската администрация.

Нощта в общините по Южното Черноморие премина спокойно. И днес обаче системата BG-ALERT беше задействана превантивно. Страхът у хората остава.

В района на курортното с. Лозенец днес повечето улици в най-ниската част останаха под вода. Но бедстващи хора няма.

Областният щаб и дежурните екипи продължават да обхождат критичните точки.

Заради проливните дъждове днес в Община Царево е обявен неучебен ден за всички училища и детски градини.

Затворен в района остава разклонът за плаж „Нестинарка“.


България
  • 1 явно не е имало наводнения

    6 1 Отговор
    всичко е стари снимки спете спокойно...

    21:22 07.10.2025

  • 2 Гост

    3 1 Отговор
    Моста ин ги е крив, нещо! Ам то за 43 милиона какъв мост да направиш, а Байо!

    21:23 07.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Днес кметовете на Царево и Несебър получиха награди за Кмет на годината.Това не е шега.

    21:24 07.10.2025

  • 4 🦧🦧🦧

    2 1 Отговор
    Според повечето експерти в тази област климатичното (или геофизичното оръжие) е средство за масово поразяване, основано на технологиите за геофизично въздействие върху природните явления. Основно това е свързано с количеството на валежите, преместването на въздушни маси или колебанията на земната кора. Въздействието върху природата може да бъде извършено както в рамките на конкретна държава, така и в мащабите на един или няколко континента.
    Въпреки че по официални данни разработката на климатично оръжие се провежда на територията на редица страни в продължение на повече от едно десетилетие, всякакви активни въздействия върху природата за военни цели са забранени в съответствие с международната конвенция „За забрана на всякакво враждебно използване на средства за въздействието върху околната среда”, приета от ООН през 1977 г.

    21:30 07.10.2025

  • 5 Няма страшно

    5 1 Отговор
    Снимайте и сега , че догодина , пак ще ви трябват стари снимки , като ви отнесе пороя! А управниците ще ви се хилят от националния ефир!

    21:31 07.10.2025

  • 6 🦧🦧🦧

    2 0 Отговор
    оръжия е създаването на природни катаклизми чрез въздействие върху йоносферата. От известните досега инструменти за изучаване на йоносферата, с помощта на които би могло да се осъществи въздействие върху природата, могат да се разграничат две най-мощни технологии - американската система HAARP и руският комплекс СУРА. Подобни, но много по-малки обекти, са разположени в различни кътчета на Земята, в това число и в Украйна - близо до град Змиев, на 50 км от Харков, където беше изградена станция за изучаване на йоносферата непосредствено преди разпадането на Съветския съюз (1991 г.).
    Доколкото е известно, многофункционалният комплекс СУРА е разположен на полигона на Научно-изследователския радиофизичен институт „Василсурск”, намиращ се на 140 км от град Нижни Новгород. Официално СУРА се използва в интерес на руската наука, а така също е включен в международните проекти за изследване на йоносферата. Няма потвърждение за това дали на територията на полигона се провеждат изпитания на военни разработки. Изграждането на комплекса започнало в края на седемдесетте години на 20 век, в рамките на геофизични изследвания. Основното предназначение било изучаването на способите за въздействие на свръхмощното магнитно поле на метеорологичните процеси.

    21:32 07.10.2025

  • 7 Гошо

    1 1 Отговор
    Ми контролирайте си порно сайтчетата като тоз тук вее

    21:34 07.10.2025

  • 8 Гошо

    1 1 Отговор
    Снимката кърти
    Кат спре счупената астра , напраоо въй
    Иначе в ,,мегаполиса" -София , бмв тупалки
    Аз се чудя , що не не си напраити град-територия с граници, Ъ???????

    21:38 07.10.2025

  • 9 въпрос

    1 0 Отговор
    ако искат да се представят нещата не както сега за кризи а за разцвет откъде ще намерят стари снимки да залепят за да им се получи заблудата?

    21:46 07.10.2025

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор
    Фактибг пуснаха стара снимка! Известен измамник.

    21:49 07.10.2025

Новини по градове:
