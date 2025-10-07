Община Царево: Разпространяват се фалшиви новини за пороите със стари снимки

„Фалшиви новини със снимки от бедствието през 2023 г. се разпространяват в социалните мрежи“, предупредиха от Община Царево.

Оттам уточниха ,че при локалното наводнение днес в Лозенец няма сигнали за бедстващи и пострадали хора.

„Призоваваме към отговорно поведение. В тези 5 денонощия на изпитание за служителите на МВР и противопожарна служба, администрацията и доброволците, лъжите и дезинформацията са изключително вредни“, апелираха от общинската администрация.

Нощта в общините по Южното Черноморие премина спокойно. И днес обаче системата BG-ALERT беше задействана превантивно. Страхът у хората остава.

В района на курортното с. Лозенец днес повечето улици в най-ниската част останаха под вода. Но бедстващи хора няма.

Областният щаб и дежурните екипи продължават да обхождат критичните точки.

Заради проливните дъждове днес в Община Царево е обявен неучебен ден за всички училища и детски градини.

Затворен в района остава разклонът за плаж „Нестинарка“.