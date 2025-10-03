"Спаси София": "Топлофикация София" губи около 2 млн. лв. на ден

"Топлофикация София" е на ръба на сериозна криза, като губи около 2 милиона лева на ден. Това заяви общинският съветник от "Спаси София" Емилия Ангелова пред журналисти, преди началото на извънредното заседание на Столичния общински съвет (СОС). Според нея заседанието е ключово, за да се чуят плановете на дружеството за ремонти и финансово оздравяване.
"Миналата година не беше подменен нито един километър от топлопреносната мрежа, въпреки обществени поръчки за над 200 милиона лева за материали", посочи Ангелова, цитирана от БТА. Тя допълни, че това е огромен проблем, защото материалите не се използват за ремонти, а задълженията към "Булгаргаз", който е най-големият кредитор на дружеството, продължават да се натрупват.
Общинският съветник коментира и неочаквания ремонт в квартал "Дружба", като посочи, че започването му именно с падането на температурите показва липса на адекватно планиране и подготовка от страна на дружеството.
Ангелова съобщи, че от "Спаси София" са входирали доклади, които дават ясна картина на техническото състояние на топлопреносната мрежа и предлагат мерки за използване на отпадната топлина. "Входираните доклади показват къде се губи енергията и как тя може да бъде върната в топлопреносната система, за да се намалят загубите", уточни тя.
Емилия Ангелова подчерта потенциала на дружеството, като каза, че "Топлофикация София" може да бъде печелившо предприятие, ако се направи технически одит и се използва отпадната топлина, която в момента отива в канализацията. Можем значително да намалим загубите и да увеличим ефективността, добави тя.
По думите ѝ фактът, че "Булгаргаз" трябва да изпраща писма за разсрочване на задълженията, показва, че ръководството не си върши работата. Не е подадено нито едно официално писмо за план за действие – как е възможно при дълг от над 1,3 милиарда лева, попита Ангелова.
До коментар #2 от "Сзо":Ковачки ще я вземе на драго сърце. Държавата вече му подари 7 топлофикации без пари. Ако общината му подари 8ма и най голямата, ще е много доволен и щастлив.
До коментар #4 от "кленя":Христо Ковачки.
До коментар #9 от "Кажете колко клиенти?":Изглежда не си наясно, че отказ от Топлофикация има, само като си продадеш имота в София и се преместиш на село.
До коментар #10 от "колко":Или ако всички в блока се откажат.
12:20 03.10.2025
До коментар #12 от "Рралист":Човек разбира какво е имал, чак когато го загуби.
До коментар #8 от "да закриват":Свали си радиаторите и нищо няма да плащаш, а онези хора от твоя вход, които искат парно, ще си го имат.
До коментар #12 от "Рралист":От техническа и икономическа гледна точка няма друг вариант. Ако имаше, новото строителство нямаше да го подсъединяват към Топлофикация. Топлофикация е екстра.
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":Къде присъединяват? Системата и в момента се пука, не могат да присъединят дори бунгало.
Това е адската кражба на пари!!!
Това е адската кражба на пари!!!
Имаш услуга, имаш цена, хората плащат. От къде са загубите. Някой да обясни кой краде парите!!!!!!!!
До коментар #14 от "Да не се офлянкват,":купете си печка на дърва г-н софиянец
не може да лежите на гърба на народа да чакате да ви плащаме парното
До коментар #29 от "Директора👨✈️":София !
33 Също и до 26 и 27
До коментар #30 от "оня с коня":Вие имате ли представа каква част от жилищата в София не са приспособени за ползване на твърдо гориво? Това не е бил личен избор на нашите родители. Такива жилища са били строени и предлагани, за тях се е чакало да ти дойде редът. Стотици хиляди хора в София нямат друг избор. Няма ли парно, трябва да се топлят на електричество, а инсталацията в блоковете не е предвидена да издържи такова натоварване. Не знам какво симисите, че плащате, но елате да видите нашите сметки, особено изравнителните. Все едно, че сме топлили почти двойно по-големи жилища и когато протестираш, дават ти такъв отговор, какъвто дори човек с две инженерни образования не може да разтълкува. Може и да пълните нечий джоб, не не облекчвате моя!
До коментар #33 от "Също и до 26 и 27":за печка на дърва си купете климатици, ама от скъпите дето имат 5,2 и повече коефиециент на преобразуване. Санирайте си стените, сменете си дограмата с тройни стъкла. Купете си бойлер от по-скъпите с електронно управление. Гответе на пропан-бутан или с газ да не товарите елмрежата. Ето така се оправяме в дълбоката провинция.
"Топлофикация София“ от дълго време се управлява от некомпетентни от инженерна гледна точка лица. Тя е като черна кутия. Това обясни в „Здравей, България” председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски, коментирайки спирането на парното и топлата вода в "Дружба 2" в София заради ремонт на топлопреносната мрежа в квартала.
До коментар #38 от "Като нямате комин":Топлофикация София“ е пропуснала възможността да спести 200 млн. лв. разходи от квотите си за въглеродни емисии през последните шест години. Общинското дружество е сключвало договори с неизгодни клаузи с търговци на емисии и е купувало квоти на цени, значително по-високи от пазарните.
Това са изводите от експертен анализ на публични данни за 2019 – 2024 г., изготвен за „Грийнпийс“ – България. Изчисленията показват, че през разглеждания период е било възможно спестяване на разходи за квоти в размер на 20 – 30 млн. лв. годишно, ако търговията с квоти е била управлявана с грижата на добър стопанин.
До коментар #33 от "Също и до 26 и 27":СИ ЖИЦИТЕ БЕ
СМЕНЕТЕ СИ ДОГРАМАТА
КУПЕТЕ СИ БОЙЛЕР
АКО НЯМАТЕ ПАРИ ПРОДАВАТЕ АПАРТАМЕНТА НА СКЪПИТЕ ЦЕНИ И КОЙ ОТ КЪДЕТО Е БАЩА МУ
