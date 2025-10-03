"Спаси София": "Топлофикация София" губи около 2 млн. лв. на ден

"Топлофикация София" е на ръба на сериозна криза, като губи около 2 милиона лева на ден. Това заяви общинският съветник от "Спаси София" Емилия Ангелова пред журналисти, преди началото на извънредното заседание на Столичния общински съвет (СОС). Според нея заседанието е ключово, за да се чуят плановете на дружеството за ремонти и финансово оздравяване.

"Миналата година не беше подменен нито един километър от топлопреносната мрежа, въпреки обществени поръчки за над 200 милиона лева за материали", посочи Ангелова, цитирана от БТА. Тя допълни, че това е огромен проблем, защото материалите не се използват за ремонти, а задълженията към "Булгаргаз", който е най-големият кредитор на дружеството, продължават да се натрупват.

Общинският съветник коментира и неочаквания ремонт в квартал "Дружба", като посочи, че започването му именно с падането на температурите показва липса на адекватно планиране и подготовка от страна на дружеството.

Ангелова съобщи, че от "Спаси София" са входирали доклади, които дават ясна картина на техническото състояние на топлопреносната мрежа и предлагат мерки за използване на отпадната топлина. "Входираните доклади показват къде се губи енергията и как тя може да бъде върната в топлопреносната система, за да се намалят загубите", уточни тя.

Емилия Ангелова подчерта потенциала на дружеството, като каза, че "Топлофикация София" може да бъде печелившо предприятие, ако се направи технически одит и се използва отпадната топлина, която в момента отива в канализацията. Можем значително да намалим загубите и да увеличим ефективността, добави тя.

По думите ѝ фактът, че "Булгаргаз" трябва да изпраща писма за разсрочване на задълженията, показва, че ръководството не си върши работата. Не е подадено нито едно официално писмо за план за действие – как е възможно при дълг от над 1,3 милиарда лева, попита Ангелова.