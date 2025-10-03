Новини
"Спаси София": "Топлофикация София" губи около 2 млн. лв. на ден

3 Октомври, 2025 12:06

Дружеството е на ръба на финансова и техническа криза

"Спаси София": "Топлофикация София" губи около 2 млн. лв. на ден - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Топлофикация София" е на ръба на сериозна криза, като губи около 2 милиона лева на ден. Това заяви общинският съветник от "Спаси София" Емилия Ангелова пред журналисти, преди началото на извънредното заседание на Столичния общински съвет (СОС). Според нея заседанието е ключово, за да се чуят плановете на дружеството за ремонти и финансово оздравяване.

"Миналата година не беше подменен нито един километър от топлопреносната мрежа, въпреки обществени поръчки за над 200 милиона лева за материали", посочи Ангелова, цитирана от БТА. Тя допълни, че това е огромен проблем, защото материалите не се използват за ремонти, а задълженията към "Булгаргаз", който е най-големият кредитор на дружеството, продължават да се натрупват.

Общинският съветник коментира и неочаквания ремонт в квартал "Дружба", като посочи, че започването му именно с падането на температурите показва липса на адекватно планиране и подготовка от страна на дружеството.

Ангелова съобщи, че от "Спаси София" са входирали доклади, които дават ясна картина на техническото състояние на топлопреносната мрежа и предлагат мерки за използване на отпадната топлина. "Входираните доклади показват къде се губи енергията и как тя може да бъде върната в топлопреносната система, за да се намалят загубите", уточни тя.

Емилия Ангелова подчерта потенциала на дружеството, като каза, че "Топлофикация София" може да бъде печелившо предприятие, ако се направи технически одит и се използва отпадната топлина, която в момента отива в канализацията. Можем значително да намалим загубите и да увеличим ефективността, добави тя.

По думите ѝ фактът, че "Булгаргаз" трябва да изпраща писма за разсрочване на задълженията, показва, че ръководството не си върши работата. Не е подадено нито едно официално писмо за план за действие – как е възможно при дълг от над 1,3 милиарда лева, попита Ангелова.


  • 1 честен ционист

    2 8 Отговор
    Топлофикация София е бартера за Боташ.

    12:09 03.10.2025

  • 2 Сзо

    3 3 Отговор
    Трябва да се приватизира.....ама няма да има за крадене.....

    Коментиран от #6

    12:10 03.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    11 2 Отговор
    Опъни София се готви да опъне София чрез сметките за парно и таксите за синя и зелена зона.

    12:11 03.10.2025

  • 4 кленя

    15 1 Отговор
    тука въпроса е КОЙ иска да вземе топлофикацията на големеото село без пари и после да стриже стадото яко

    Коментиран от #7

    12:14 03.10.2025

  • 5 Предлагам

    6 3 Отговор
    Вместо да сваляме правителството, както тайничко се надява ПП шефчето на Топлофикация, да се вдигнем и да свалим кметчето принципал на Топлофекация.

    12:14 03.10.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сзо":

    Ковачки ще я вземе на драго сърце. Държавата вече му подари 7 топлофикации без пари. Ако общината му подари 8ма и най голямата, ще е много доволен и щастлив.

    12:15 03.10.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "кленя":

    Христо Ковачки.

    12:16 03.10.2025

  • 8 да закриват

    5 2 Отговор
    поне няма да плащаме сградна инсталация или такса мощност с ддс на понофикация
    заради заморничавите хорица в входа

    Коментиран от #15

    12:16 03.10.2025

  • 9 Кажете колко клиенти?

    11 1 Отговор
    Е загубила топлофикация заради масови измами с надписване на сметките.

    Коментиран от #10

    12:17 03.10.2025

  • 10 колко

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Кажете колко клиенти?":

    Изглежда не си наясно, че отказ от Топлофикация има, само като си продадеш имота в София и се преместиш на село.

    Коментиран от #11

    12:19 03.10.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "колко":

    Или ако всички в блока се откажат.

    12:20 03.10.2025

  • 12 Рралист

    7 4 Отговор
    Системата на пренос на топла вода под налягане, на големи дистанции е губеща. Трябва да се мисли друг варянт. Евентуално да се усили ел инсталацията, и да се мине на ток в абонатната станция на жилищата, нещо като голям бойлер за цялата сграда, или всеки потребител да си намери начин. Тази агония с това дружество, трябва да приключи.

    Коментиран от #13, #16

    12:22 03.10.2025

  • 13 Друг реалист

    4 3 Отговор

    До коментар #12 от "Рралист":

    Човек разбира какво е имал, чак когато го загуби.

    12:28 03.10.2025

  • 14 Да не се офлянкват,

    3 5 Отговор
    а да кажат кога ще включат парното. Вече дни наред средноденонощната температура е под 12 градуса и в следващите няколко дена ще е така. Д не се офлянкват, че в по-следващата седмица времето щяло да се стопли. Според прогнозата на синоптиците, тогава наистина ще има два поредни дена, когато по обяд темературата ще е 20-21 градуса, но през нощта температурите ще са зимни. Каква ми е файдата, че ще спестим някой лев, ако цялото ми семейство се разболее от настинки? И то точно през първия месец от учебната година! Това означава сополиви деца, кашлящи чак до началото на лятото!

    Коментиран от #17, #30

    12:28 03.10.2025

  • 15 Не е трудно

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "да закриват":

    Свали си радиаторите и нищо няма да плащаш, а онези хора от твоя вход, които искат парно, ще си го имат.

    Коментиран от #20

    12:30 03.10.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Рралист":

    От техническа и икономическа гледна точка няма друг вариант. Ако имаше, новото строителство нямаше да го подсъединяват към Топлофикация. Топлофикация е екстра.

    Коментиран от #19, #23

    12:33 03.10.2025

  • 17 АБЕ ДЕ....БИЛ СОФИИСКИ

    4 3 Отговор

    До коментар #14 от "Да не се офлянкват,":

    АДЕ ПЪРВО ДА СИ ГО ПЛАТИШ НА 100%
    СТАВА ЛИ
    30 ГОДИНИ ХРАНТУТЕНЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕШПЕРИ
    НЕ БЕШЕ ПАРНО
    НЕ БЕШЕ МЕТРО
    НЕ БЕШЕ БИЛЕТЧЕ ЗА АВТОБУСА ПО ЛЕВЧЕ
    АБЕ НЕ Е ЛИ ВРЕМЕ ТОЯ ГРАД ДА СЕ ОГРАДИ С ТЕЛ И ДА СЕ ОСТАВИ ДА СЕ ОПРАЯ САМ

    12:35 03.10.2025

  • 18 Стига бе

    5 1 Отговор
    Така е, евро-атлантическата надценка на руския газ за 3 г донесе 800 млн нови дългове. При 600 млн за 30 г преди, та сега са 1.4 млрд. Още 3 пъти по толкова отделно са загубите на Булгаргаз. Който оцелява благодарение на плащанията на Газпром за транзита по Балкански поток над 2.2 млрд лв до тук.Но ние и него ще спрем и ще го подарим на господарите.

    12:36 03.10.2025

  • 19 АМА ВЕРНО ЛИ

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    И КАК СЕ ОПРАЯТ В ПЛВДИВ И ВАРНА
    А НОВИТЕ КООПЕРАЦИИ ГИ ПРИСЪЕДИНЯВАТ ЩОТО Е НА ДАЛАВЕРА
    ЗА СМЕТКА НА СТРАНАТА
    НОВА КООПЕРАЦИЯ НОВИ КРАДЦИ

    12:37 03.10.2025

  • 20 Кларк

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Не е трудно":

    Не си наясно.

    12:41 03.10.2025

  • 21 Данчовден иде

    1 1 Отговор
    От "Дружба" съм чичо, много е далече.
    Тамо даже пара не пристига вече.
    Ще се бухна в гьола за ранна тренировка.
    Хем ще се изкъпя, хем за застраховка,
    че щом попът хвърли кръста във водата
    ще го грабна сякаш пълня със евро торбата.
    Мечтая бе, чичо, нали е безплатно.
    Иначе си зъзна, ей че неприятно.
    Попът няма май да хвърля златен кръст,
    а над нашта орис само шепа пръст.

    12:43 03.10.2025

  • 22 9ти септември

    3 0 Отговор
    Обери София са за затвора

    12:44 03.10.2025

  • 23 Рралист

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Къде присъединяват? Системата и в момента се пука, не могат да присъединят дори бунгало.

    12:45 03.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ежко

    2 1 Отговор
    Ами вие не знаете ли?Прехвърлете ч пак на държавата да и плати масрафа целокупния български народ, та да е топло на софиянци!После пак я върнете на общината:).Да съществува такава топлофикация и да работи по този начин е все едно да ореш с волове и да си на печалба.Има си газификация -докарайте си газ и го горете по апартаментите!Ако сте Катар и горите собствен и почти безплатен газ-става,но този случай е друг...

    12:52 03.10.2025

  • 26 СЕГА

    3 1 Отговор
    какво излезе: богатите софиянци на издръжка на бедната провинция и пробитият от ОПГ ГЕРБ -НН - ИТН -БСП бюджет!

    12:55 03.10.2025

  • 27 град КОЗЛОДУЙ

    3 2 Отговор
    защо ни занимавате с парното на софиянци? във провинцията парно не сме виждали какво е никога но ви го плащаме

    12:56 03.10.2025

  • 28 оня с коня

    2 2 Отговор
    дано поскъпне това парно че рахат да е

    12:57 03.10.2025

  • 29 Директора👨‍✈️

    4 0 Отговор
    Как може монополист с 400 000 хиляди абоната/клиента да губи по 2 милиона на ден????????
    Това е адската кражба на пари!!!
    Имаш услуга, имаш цена, хората плащат. От къде са загубите. Някой да обясни кой краде парите!!!!!!!!😡😡😡

    Коментиран от #32

    12:57 03.10.2025

  • 30 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #14 от "Да не се офлянкват,":

    купете си печка на дърва г-н софиянец

    не може да лежите на гърба на народа да чакате да ви плащаме парното

    Коментиран от #33

    13:01 03.10.2025

  • 31 Вальо Т.

    2 0 Отговор
    Ами спасителите да си плащат реално топлото !

    13:15 03.10.2025

  • 32 Спаси

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Директора👨‍✈️":

    София !

    13:16 03.10.2025

  • 33 Също и до 26 и 27

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Вие имате ли представа каква част от жилищата в София не са приспособени за ползване на твърдо гориво? Това не е бил личен избор на нашите родители. Такива жилища са били строени и предлагани, за тях се е чакало да ти дойде редът. Стотици хиляди хора в София нямат друг избор. Няма ли парно, трябва да се топлят на електричество, а инсталацията в блоковете не е предвидена да издържи такова натоварване. Не знам какво симисите, че плащате, но елате да видите нашите сметки, особено изравнителните. Все едно, че сме топлили почти двойно по-големи жилища и когато протестираш, дават ти такъв отговор, какъвто дори човек с две инженерни образования не може да разтълкува. Може и да пълните нечий джоб, не не облекчвате моя!

    Коментиран от #38, #41

    13:16 03.10.2025

  • 34 Oщe в учeбникa пo физикa

    2 0 Отговор
    e oбяcнeнo, чe тoплoфикaциятa e икoнoмичecки изгoднa само aкo зa цeлтa ce изпoлзвa oтпaднaтa тoплинa при прoизвoдcтвoтo нa eлeктрoeнeргия. Нaшитe тoплoфикaциoнни дружecтвa нe ca ТEЦ, a пo-cкoрo ТЦ - тoплo-цeнтрaлa зa прoизвoдcтвoтo нa пaрa. Oттaм ниcкият к.п.д. и виcoкитe цeни. Няма как да се отопляваш на газ и да ти е скъпо, а на централно парно пак на газ да ти е по-евтино. Централното парно има километри тръби и съответно топлинни загуби, пари за поддръжка, администрация, топлинни счетоводители и немалко корупция.

    13:17 03.10.2025

  • 35 Тoплиннaтa мoщнocт

    4 0 Отговор
    нa Тoплoфикaция "Coфия" e над 3000 МВт, a eлeктричecкaтa e само 280МВт. Тaкa, чe e пo-cкoрo ТЦ oткoлкoтo ТEЦ. Aкo нe ca държaвнитe дoтaции oщe oт врeмeтo нa coцa и ceгaшнoтo зaтъвaнe в дългoвe и нeплaщaнe нa прирoдния гaз - дa ca фaлирaли oтдaвнa. Имa eдин Зaкoн зa зaпaзвaнe нa eнeргиятa и нeгo мoжe дa гo oтмeни caмo Тoзи, кoйтo Гo e cъздaл.

    13:17 03.10.2025

  • 36 Минко

    0 0 Отговор
    По коментарите може да разберете, кой краде парно, що да не краднат, кой проверява!

    13:20 03.10.2025

  • 37 двама шопа към Европа.

    0 0 Отговор
    За боташ-1милион и косур.Топлото 2млн.Така не можем да я караме другарЕ.Не излиза сметката.Дайте я на китайска фирма или друга,но чужда.Ние не можем да управляваме.Другите народи как се топлят изгодно,нямам представа.Не може ние от Ахтопол да плащаме топлото на шопите.Не става.Или поне разделете страната на кантони както Швейцария.Всяка коза,за свой крак.С други думи данъците си стоят там където са събрани.Това е честния подход.

    13:23 03.10.2025

  • 38 Като нямате комин

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Също и до 26 и 27":

    за печка на дърва си купете климатици, ама от скъпите дето имат 5,2 и повече коефиециент на преобразуване. Санирайте си стените, сменете си дограмата с тройни стъкла. Купете си бойлер от по-скъпите с електронно управление. Гответе на пропан-бутан или с газ да не товарите елмрежата. Ето така се оправяме в дълбоката провинция.

    Коментиран от #40

    13:26 03.10.2025

  • 39 Боби

    0 0 Отговор
    Топлофикация" няма дори схема на подземната си инфраструктура – не се знае къде точно минават тръбите, какви са, с какви диаметри, кога са сменяни, какво е тяхното експлоатационно състояние“, посочи енергийният експерт
    "Топлофикация София“ от дълго време се управлява от некомпетентни от инженерна гледна точка лица. Тя е като черна кутия. Това обясни в „Здравей, България” председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски, коментирайки спирането на парното и топлата вода в "Дружба 2" в София заради ремонт на топлопреносната мрежа в квартала.

    13:31 03.10.2025

  • 40 Боби

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Като нямате комин":

    Топлофикация София“ е пропуснала възможността да спести 200 млн. лв. разходи от квотите си за въглеродни емисии през последните шест години. Общинското дружество е сключвало договори с неизгодни клаузи с търговци на емисии и е купувало квоти на цени, значително по-високи от пазарните.

    Това са изводите от експертен анализ на публични данни за 2019 – 2024 г., изготвен за „Грийнпийс“ – България. Изчисленията показват, че през разглеждания период е било възможно спестяване на разходи за квоти в размер на 20 – 30 млн. лв. годишно, ако търговията с квоти е била управлявана с грижата на добър стопанин.

    13:36 03.10.2025

  • 41 АМ ЧИ РЕМОНТИРАЙТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Също и до 26 и 27":

    СИ ЖИЦИТЕ БЕ
    СМЕНЕТЕ СИ ДОГРАМАТА
    КУПЕТЕ СИ БОЙЛЕР
    АКО НЯМАТЕ ПАРИ ПРОДАВАТЕ АПАРТАМЕНТА НА СКЪПИТЕ ЦЕНИ И КОЙ ОТ КЪДЕТО Е БАЩА МУ

    13:38 03.10.2025

