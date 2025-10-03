Костадинов: Парламентът е една сбирщина от хора, които просто обслужват интересите на двама души в страната

Здравият разум изисква да пуснем искания до Конституционния съд заради приетите по спешност, без да са спешни, законопроекти за ДАНС, ДАР и ДАТО. Конституционните ни искания, които ще бъдат три, ще бъдат подготвени другата седмица. Ще се обърнем и към всички останали партии в парламента, които смятат, че това, което се случи вчера, и което продължава да се случва днес, със внесения законопроект за промени в НСО, не е нормално. Това съобщи пред медиите в кулоарите на парламента председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов, цитиран от novini.bg.
„Не може държавата да се превръща в играчка в ръцете на един или двама човека, които използват парламентарното мнозинство като салфетка. Не виждам по-голямо унижение за хората в парламента. Тези хора вътре, дето натискат копченца, без да знаят за какво ги натискат... просто не съм виждал по-жалки и унизени същества. Идеята за парламента като институция деградира, парламентът е една сбирщина от хора, които просто обслужват интересите на двама души в страната“, каза още Костадинов.
На въпрос как ще коментира становището на ВКС, че Борислав Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор, депутатът припомни, че от партията още от февруари месец са казали това, което съдът вчера потвърди.
Пеевски, който контролира Сарафов, иска вече да го смени с някой друг. Прекалено бързо започнаха да се изхабяват марионетките в последните няколко години, което е може би единственото хубаво нещо на политическата криза в България, посочи лидерът на „Възраждане“.
По думите му съдебната система в България действа само тогава, когато „ѝ се натисне копчето“.
1 Стенли
12:21 03.10.2025
2 име
12:22 03.10.2025
3 Ех Коце, Коце
Коментиран от #5, #11
12:22 03.10.2025
4 Данко Харсъзина
Коментиран от #17
12:23 03.10.2025
5 Ще те допълня
До коментар #3 от "Ех Коце, Коце":Всички закони на гербавите и Пеевски свързани с кражби от народа, бяха подкрепени от възродените. Скрита опора са на герберо-пеевската шайка.
Коментиран от #12
12:25 03.10.2025
6 таксиджия 🚖
12:30 03.10.2025
7 оня с коня
Коментиран от #9
12:32 03.10.2025
8 !!!?
12:32 03.10.2025
9 ТКО
До коментар #7 от "оня с коня":Седи и папка яко, но това е било много лошо място! За кой.....
12:35 03.10.2025
10 Промяна
Коментиран от #14
12:41 03.10.2025
11 име
До коментар #3 от "Ех Коце, Коце":Колко закона подкрепиха, я дай пример вместо да приказваш на изуст? Те ли прокараха конституционната реформа, който ни осигури нон-стоп служебно управление на боко и шишо? Те ли прокараха решението депутатите да са постоянно в парламента и да лапат пари без да им се търси сметка влизат ли на работа, правят ли правителство след изборите?
12:41 03.10.2025
12 име
До коментар #5 от "Ще те допълня":Кои са тези "всички"? Те ли прокараха закона за концесиите? Те ли подкрепиха всички договори с американците за чертежи на самолети, ядрени реактори, БТРи и ракети?
12:43 03.10.2025
13 !!!?
А същевременно на хоризонта се задава поредния проект на Митрофанова - "Мистър Кеш- ново начало" !!!?
12:45 03.10.2025
14 Виж сега,
До коментар #10 от "Промяна":Никога не е късно да го забранят,а и трябва.
12:45 03.10.2025
15 И ти си
12:48 03.10.2025
16 Дориана
Коментиран от #18, #19
12:49 03.10.2025
17 От 100 години
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":все е така. Ако свършат нещо, то е във вреда на България.
12:49 03.10.2025
18 Промяна
До коментар #16 от "Дориана":ФАКТИ БГ ТУК СИ ЛЪЖАТ КЛЕВЕТЯТ ОЧЕРНЯТ ЕДНИ ДРАСКАЧИ ПОСТОЯННО ЗАЩО
12:51 03.10.2025
19 Промяна
До коментар #16 от "Дориана":БОТ НА ОЛИГАРХИЯТА СТИГА КЛЕВЕТИ ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА БЪЛГАРИ ЗА ПОЛИТИЦИ ЗА ИНСТИТУЦИИ БОТ ГРОЗЕН
12:53 03.10.2025
20 Майора
13:02 03.10.2025
21 Костадинов
13:11 03.10.2025
22 Истината е тая
Избирателите са си казал ,че тия ще управляват.
Колко и да ви не изнася това е истината!
13:13 03.10.2025
23 Да така е, но
13:17 03.10.2025
24 Плд
13:29 03.10.2025
25 Да живее България US
13:30 03.10.2025