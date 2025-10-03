Костадинов: Парламентът е една сбирщина от хора, които просто обслужват интересите на двама души в страната

Здравият разум изисква да пуснем искания до Конституционния съд заради приетите по спешност, без да са спешни, законопроекти за ДАНС, ДАР и ДАТО. Конституционните ни искания, които ще бъдат три, ще бъдат подготвени другата седмица. Ще се обърнем и към всички останали партии в парламента, които смятат, че това, което се случи вчера, и което продължава да се случва днес, със внесения законопроект за промени в НСО, не е нормално. Това съобщи пред медиите в кулоарите на парламента председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов, цитиран от novini.bg.

„Не може държавата да се превръща в играчка в ръцете на един или двама човека, които използват парламентарното мнозинство като салфетка. Не виждам по-голямо унижение за хората в парламента. Тези хора вътре, дето натискат копченца, без да знаят за какво ги натискат... просто не съм виждал по-жалки и унизени същества. Идеята за парламента като институция деградира, парламентът е една сбирщина от хора, които просто обслужват интересите на двама души в страната“, каза още Костадинов.

На въпрос как ще коментира становището на ВКС, че Борислав Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор, депутатът припомни, че от партията още от февруари месец са казали това, което съдът вчера потвърди.

Пеевски, който контролира Сарафов, иска вече да го смени с някой друг. Прекалено бързо започнаха да се изхабяват марионетките в последните няколко години, което е може би единственото хубаво нещо на политическата криза в България, посочи лидерът на „Възраждане“.

По думите му съдебната система в България действа само тогава, когато „ѝ се натисне копчето“.