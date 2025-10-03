Новини
България »
Всички градове »
Костадинов: Парламентът е една сбирщина от хора, които просто обслужват интересите на двама души в страната

Костадинов: Парламентът е една сбирщина от хора, които просто обслужват интересите на двама души в страната

3 Октомври, 2025 12:10 824 25

  • костадин костадинов-
  • парламент-
  • сбирщина-
  • интереси-
  • двама души

Здравият разум изисква да пуснем искания до Конституционния съд заради приетите по спешност, без да са спешни, законопроекти за ДАНС, ДАР и ДАТО, коментира лидерът на "Възраждане"

Костадинов: Парламентът е една сбирщина от хора, които просто обслужват интересите на двама души в страната - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Здравият разум изисква да пуснем искания до Конституционния съд заради приетите по спешност, без да са спешни, законопроекти за ДАНС, ДАР и ДАТО. Конституционните ни искания, които ще бъдат три, ще бъдат подготвени другата седмица. Ще се обърнем и към всички останали партии в парламента, които смятат, че това, което се случи вчера, и което продължава да се случва днес, със внесения законопроект за промени в НСО, не е нормално. Това съобщи пред медиите в кулоарите на парламента председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов, цитиран от novini.bg.

„Не може държавата да се превръща в играчка в ръцете на един или двама човека, които използват парламентарното мнозинство като салфетка. Не виждам по-голямо унижение за хората в парламента. Тези хора вътре, дето натискат копченца, без да знаят за какво ги натискат... просто не съм виждал по-жалки и унизени същества. Идеята за парламента като институция деградира, парламентът е една сбирщина от хора, които просто обслужват интересите на двама души в страната“, каза още Костадинов.

На въпрос как ще коментира становището на ВКС, че Борислав Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор, депутатът припомни, че от партията още от февруари месец са казали това, което съдът вчера потвърди.

Пеевски, който контролира Сарафов, иска вече да го смени с някой друг. Прекалено бързо започнаха да се изхабяват марионетките в последните няколко години, което е може би единственото хубаво нещо на политическата криза в България, посочи лидерът на „Възраждане“.

По думите му съдебната система в България действа само тогава, когато „ѝ се натисне копчето“.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    20 13 Отговор
    Да много точно казва Костадинов все сме имали смешници като тези управници обаче тези искат да поставят световен рекорд по слугинаж

    12:21 03.10.2025

  • 2 име

    16 11 Отговор
    Не е вярно, повече работа имат хората! Трябва да обслужват и посолството, и Mърсyлa!

    12:22 03.10.2025

  • 3 Ех Коце, Коце

    10 14 Отговор
    А колко закона подкрепихте на двете Мазни и Охранени парчета, Тиквата и ПееФ?! Имитирате, че сте опозиция на простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    Коментиран от #5, #11

    12:22 03.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    18 18 Отговор
    Копейките са една безполезна сбирщина, която до сега нищо смислено не е свършила.

    Коментиран от #17

    12:23 03.10.2025

  • 5 Ще те допълня

    9 15 Отговор

    До коментар #3 от "Ех Коце, Коце":

    Всички закони на гербавите и Пеевски свързани с кражби от народа, бяха подкрепени от възродените. Скрита опора са на герберо-пеевската шайка.

    Коментиран от #12

    12:25 03.10.2025

  • 6 таксиджия 🚖

    10 7 Отговор
    На тоя му спряха финансирането от сащ, в частност Републиканската партия 🇮🇱🇺🇲 и започна да говори против Израел. А до сега що мълча бе патреоте!?

    12:30 03.10.2025

  • 7 оня с коня

    11 11 Отговор
    Костадинов е ВЪЗМУТЕН И ОМЕРЗЕН от Действителността в Парламента,но някакси не се сеща да напусне с Партията си това Лошо място.Странното е че от Цялата му партия не се намира дори и един ,който да го подсети...

    Коментиран от #9

    12:32 03.10.2025

  • 8 !!!?

    12 8 Отговор
    Копейките са сбирщина на сбирщината...!

    12:32 03.10.2025

  • 9 ТКО

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Седи и папка яко, но това е било много лошо място! За кой.....

    12:35 03.10.2025

  • 10 Промяна

    9 5 Отговор
    ПРЕЗИДЕНСТВОТО Е НА БЪЛГАРИЯ НЕ Е ЕДНОЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ НА НИКОГО ПРОПУТИНИСТИТЕ ЗАЩО ОЩЕ НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

    Коментиран от #14

    12:41 03.10.2025

  • 11 име

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ех Коце, Коце":

    Колко закона подкрепиха, я дай пример вместо да приказваш на изуст? Те ли прокараха конституционната реформа, който ни осигури нон-стоп служебно управление на боко и шишо? Те ли прокараха решението депутатите да са постоянно в парламента и да лапат пари без да им се търси сметка влизат ли на работа, правят ли правителство след изборите?

    12:41 03.10.2025

  • 12 име

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Ще те допълня":

    Кои са тези "всички"? Те ли прокараха закона за концесиите? Те ли подкрепиха всички договори с американците за чертежи на самолети, ядрени реактори, БТРи и ракети?

    12:43 03.10.2025

  • 13 !!!?

    6 4 Отговор
    От както Шиши се появи в "сбирщината" Копейкин престана да говори, че сам ще управлява "американската корония"...!
    А същевременно на хоризонта се задава поредния проект на Митрофанова - "Мистър Кеш- ново начало" !!!?

    12:45 03.10.2025

  • 14 Виж сега,

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Никога не е късно да го забранят,а и трябва.

    12:45 03.10.2025

  • 15 И ти си

    6 1 Отговор
    в кюпа от слуги на Пеефски и Тиквун.

    12:48 03.10.2025

  • 16 Дориана

    6 6 Отговор
    Точно при управлението на Борисов в България се зароди най- страшната корупция, при която има срастване на изпълнителната политическа власт със съдебната. Вредите, които нанесе Борисов с неговото еднолично управление не могат да бъдат поправени и до днес. Борисов е тотално вреден за България , но неистовото му желание да се задържи на власт на всяка цена чрез зависимости от Пеевски и малките предателски партии ИТН и БСП ОЛ подменят пълзящо демокрацията с диктатура. От това страда целия български народ с изключение на пишман диктаторите и тяхното обкръжение.

    Коментиран от #18, #19

    12:49 03.10.2025

  • 17 От 100 години

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    все е така. Ако свършат нещо, то е във вреда на България.

    12:49 03.10.2025

  • 18 Промяна

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    ФАКТИ БГ ТУК СИ ЛЪЖАТ КЛЕВЕТЯТ ОЧЕРНЯТ ЕДНИ ДРАСКАЧИ ПОСТОЯННО ЗАЩО

    12:51 03.10.2025

  • 19 Промяна

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    БОТ НА ОЛИГАРХИЯТА СТИГА КЛЕВЕТИ ЗА БЪЛГАРИЯ ЗА БЪЛГАРИ ЗА ПОЛИТИЦИ ЗА ИНСТИТУЦИИ БОТ ГРОЗЕН

    12:53 03.10.2025

  • 20 Майора

    8 4 Отговор
    Копейкин , с не е ли срамно цяла партия начело с теб , да обслужва интересите на твоя приятел и диктатор Путин и Русия? Връщай субсидиите и отивай при него!

    13:02 03.10.2025

  • 21 Костадинов

    4 1 Отговор
    топсбирщак !

    13:11 03.10.2025

  • 22 Истината е тая

    4 2 Отговор
    Един сиг Анин ще казва кой ще кара влака.
    Избирателите са си казал ,че тия ще управляват.
    Колко и да ви не изнася това е истината!

    13:13 03.10.2025

  • 23 Да така е, но

    3 2 Отговор
    Да, много добре казано, но и недоизказано -начело с г-н Костадинов е тази сбиршина

    13:17 03.10.2025

  • 24 Плд

    0 1 Отговор
    и каква е идеята на гръка патриот (който също е част от „ една сбирщина“) - да закрием парламента ли!?

    13:29 03.10.2025

  • 25 Да живее България US

    0 2 Отговор
    Много интересно сега България като въведе еврото ,обслужващите вражеска Русия партийци от Израждане каква дейност ще си намерят ? Досега едиснтвено да вредят на държавата ,да разединяват народа и да създават интриги ,друго не са направили!

    13:30 03.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол