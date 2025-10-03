Васил Тончев: Управляващите опитват да отнемат правомощията на президента

Трудно е да се реагира, когато валежите са толкова обилни - паднал е толкова дъжд, колкото за четири месеца. Ясно е, че ще има щети, но е ясно, че също така работим на парче. Трябват регулации и дългосрочни решения. Климатичните промени ще продължат. Презастрояването също е фактор, няма ги и язовирите, които да обират приливните вълни. Пак ще повторя, че се работи на парче. Идва порой и ние се нагласяме към ситуацията.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS социологът Васил Тончев, който коментира наводненията и политическата ситуация в страната.

"Противопоставянето между управляващите и президента е очевидно. Ясно е, че тези промени за службите се правят с цел да се отнемат правомощията на президента. Това не е добре, защото може да обърне ситуацията и президентът в един момент да се озове в изпълнителната власт. За мен кандидатурата на Илияна Йотова за президент би била силна, ако е подкрепена едновременно от БСП и Радев, но това е трудно постижимо. Позицията на "Продължаваме промяната-Демократична България" би била много силна на президентските избори, ако работят с ГЕРБ. Там една силна обединена кандидатура за мен би била премиерът Росен Желязков. Ако войната в Украйна приключи, това ще доведе до сериозни политически размествания на пластовете, включително и у нас. Това важи и за Румен Радев, който може да напусне предсрочно президентската институция, за да излезе на политическата сцена.