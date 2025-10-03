Новини
Васил Тончев: Управляващите опитват да отнемат правомощията на президента

3 Октомври, 2025 19:47 528 30

За мен кандидатурата на Илияна Йотова за президент би била силна, ако е подкрепена едновременно от БСП и Радев, но това е трудно постижимо

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трудно е да се реагира, когато валежите са толкова обилни - паднал е толкова дъжд, колкото за четири месеца. Ясно е, че ще има щети, но е ясно, че също така работим на парче. Трябват регулации и дългосрочни решения. Климатичните промени ще продължат. Презастрояването също е фактор, няма ги и язовирите, които да обират приливните вълни. Пак ще повторя, че се работи на парче. Идва порой и ние се нагласяме към ситуацията.

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS социологът Васил Тончев, който коментира наводненията и политическата ситуация в страната.

"Противопоставянето между управляващите и президента е очевидно. Ясно е, че тези промени за службите се правят с цел да се отнемат правомощията на президента. Това не е добре, защото може да обърне ситуацията и президентът в един момент да се озове в изпълнителната власт. За мен кандидатурата на Илияна Йотова за президент би била силна, ако е подкрепена едновременно от БСП и Радев, но това е трудно постижимо. Позицията на "Продължаваме промяната-Демократична България" би била много силна на президентските избори, ако работят с ГЕРБ. Там една силна обединена кандидатура за мен би била премиерът Росен Желязков. Ако войната в Украйна приключи, това ще доведе до сериозни политически размествания на пластовете, включително и у нас. Това важи и за Румен Радев, който може да напусне предсрочно президентската институция, за да излезе на политическата сцена.


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    12 2 Отговор
    Не се опитват. Те му ги отнеха.

    19:49 03.10.2025

  • 2 си дзън

    9 11 Отговор
    Никой не ще президент руска слуга. По-добре да го махнат.

    Коментиран от #5, #9

    19:50 03.10.2025

  • 3 Пич

    8 7 Отговор
    Това е резултатът , когато....... изборите в България се правят като в Молдова......или пък.......в Молдова направиха избори като в България.....

    19:51 03.10.2025

  • 4 Дуньо простия

    3 1 Отговор
    Мии... трудно е. Не е като да се пъчиш, покрай успеха във волейбола.

    19:52 03.10.2025

  • 5 Пън Лай Шъан Гъ

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Да нямаш цирей от вътрешната страна на главата?

    19:53 03.10.2025

  • 6 Президентът имаше

    2 2 Отговор
    редица поводи да поведе народът.
    Решение КС за 46% изборни нарушения.
    Шествията за Мир.
    Отказан Референдум за запазване на лев 2020 г.
    Сделката ф16, сделка 7 и 8 реактор, формиране на Сглобката.
    Гаврата с Констутуцията.
    Милиардите заеми. Той бил за еврото.
    Сега да си гледа цифровото евро, ако не му го блокира ЕЦБ като в Гърция, и мечтае за Справедливост.

    Коментиран от #19

    19:54 03.10.2025

  • 7 Николова , София

    9 3 Отговор
    Нас ни управлява мафията - пееф -тква ..президента май пак трябва да излезе с юмрука !

    19:55 03.10.2025

  • 8 обективен

    3 0 Отговор
    Мафията иска да да се има пастирка за винаги!!

    19:57 03.10.2025

  • 9 Отец Чапаев

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Всички искаме проруски президент само ти си обратен.

    19:58 03.10.2025

  • 10 Коста

    3 1 Отговор
    БСП вече го няма де факти. Де юре ще видите на изборите.

    20:00 03.10.2025

  • 11 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 4 Отговор
    ВАСИЛ ТОНЧЕВ ИСКА ДИКТАТУРА НА ....................... РЕZИДЕНТА НА КГБ (МИСТЪР БОТАШ) ....................... ФАКТ !

    Коментиран от #15

    20:00 03.10.2025

  • 12 Кочина

    2 0 Отговор
    Територията е Кочина и управляващите май муни могат да си правят, каквото си щът. Ще ми кажете, бъркаш, щом са май муни, трябва да се нарича м@ймунарник. Ами не бъркам, ще ви отговоря аз. Нас повече от 30 години ни управляват специален вид сви нски м@ймуни и затова сме Кочина

    Коментиран от #17

    20:01 03.10.2025

  • 13 джак

    2 3 Отговор
    нема нищо,Прецедента да направи 5 коремни да видим че във форма и ще му влезнем в положение ЩОТО той на никой няма да разреши да му влезе в кабинета и да назначава разузнаване А разузнаването е само негово за да ни залъгва с путинска дезинформация ,..И да не разбираме как докладва и изнася на рашките данни за самолетите които все се ръчкат и все са нередовни,т, е яко се ЧОВЪРКАТ ОТ ПЪРВИЯ ДЕН ...АМА НИЕ ПОМНИМ

    20:01 03.10.2025

  • 14 Милен

    1 2 Отговор
    И за какво ни е президент, като няма никакви правомощия? Да я закриват тази служба (поне ще спестим някое евро като разход), същото се отнася и за министерски съвет, назначават ни един генерал губернатор от Брюксел и всичко е точно, без това се водим държава само на хартия.

    20:01 03.10.2025

  • 15 Едгар Мичъл

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Когато бях в безвъздушното пространство не усетих такава празнота, каквато усещам в главата ти!

    20:04 03.10.2025

  • 16 Хипотетично

    3 0 Отговор
    Щом няма да го вози НСО, значи на президента са му отнети правомощия, а за назначенията в службите е редно да се припомни, че страната не е президентска , а е парламентарна република.

    20:04 03.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост

    3 1 Отговор
    Правомощията могат да се отнемат, но влиянието не може, както и убежденията, Президентът Радев е бъдещият министър- председател на България!🤗

    Коментиран от #21

    20:05 03.10.2025

  • 19 така де

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Президентът имаше":

    президента поведе народа с юмрук напред и СЪС ШАРЛАТАНИТЕ към нови висини на корупция теглене на ЯКИ КРЕДИТИ И УВЕЛИЧАВАНЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ПОЛИЦИЯТА честито на тези които следят събитията

    20:06 03.10.2025

  • 20 Гост

    4 0 Отговор
    Направо си му ги отнеха

    20:08 03.10.2025

  • 21 различно мнение

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Гост":

    Тежко й на страната с премиер военен, изгодния договор с Боташ е само пробната сделка. Предстоят следващите.

    20:09 03.10.2025

  • 22 Народа спи

    2 1 Отговор
    Като вържат ръцете на президента, ще подкарат народа. Стадото като няма овчар, вълците го изяждат. Така, че това не е война само срещу президента. Война срещу народа е!

    Коментиран от #28

    20:13 03.10.2025

  • 23 Фори

    4 2 Отговор
    Президентът ни е агент на КГБ и не се крие дори!

    Коментиран от #25

    20:13 03.10.2025

  • 24 !!!?

    5 2 Отговор
    Мистър Кеш вече е с отпаднала необходимост...за 9 години похарчи милиарди и задържи държавата с милиарди за още толкова години !!!?

    20:14 03.10.2025

  • 25 Токо

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Фори":

    Фори търси кой да му го нафърфори.

    20:16 03.10.2025

  • 26 12340

    0 2 Отговор
    Какво "опитват",бе?!
    Че те каруцарски го ругаят публично от сутринта за загрявка!
    .. Опитвали!

    20:17 03.10.2025

  • 27 Таткото на Гюрга

    0 0 Отговор
    Не е хубаво,така да правят !

    20:19 03.10.2025

  • 28 различно мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Народа спи":

    Е, ако народа е стадо овце, ще му трябва и овчар (фатмак от казармата е подходящ), за да не го изяждат вълците , НО народът не е стадо!!! Това променя тезата.

    20:20 03.10.2025

  • 29 Референдум

    0 0 Отговор
    Блокираха едното копче....

    20:20 03.10.2025

  • 30 Бабата на Деса

    0 0 Отговор
    По ме боли за колите !

    20:22 03.10.2025

