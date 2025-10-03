Кметът на Царево: Бедствието е овладяно, но щетите са огромни

Община Царево изрази благодарност към дежурните екипи и институциите – полиция, гранична полиция, пожарна и аварийни служби, които са работили от ранните часове на нощта за овладяване на критичната ситуация след рекордните валежи.
"Пътят за Синеморец е отворен и реката вече свободно се отича. Изказваме искрена благодарност на Военноморска база Атия и на служителите на кметството за успешното отпушване на устието, извършено без необходимост от използването на контролиран взрив", написаха във ФБ от кметството.
"Към момента бедствието е овладяно, но трябва да признаем, че количествата от 410 литра на кв. м в село Изгрев и другите засегнати места нанесоха огромни материални щети", посочиха от общината. Припомня се, че при бедствието през 2023 г. щетите са били за над 80 млн. лв., като държавата е отпуснала 42 млн. лв., без да осигури средства за мащабни дейности в речните корита и дерета.
Няма жертви и пострадали хора. "Слава Богу, погрижили сме се за всички нуждаещи се", уточняват от администрацията. Построените след 2023 г. съоръжения са издържали на натоварването, като има само периферни увреждания по настилките около тях.
В момента усилията са съсредоточени върху коритото на река Черна, където трябва да бъдат изградени бентове, за да се ограничат бъдещи разливи. Общинските екипи почистват засегнатите населени места. Подготвя се списък на щетите, който ще бъде внесен в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.
"Всички дерета и речни корита са почиствани по няколко пъти от 2023 г. насам. Наблюдаваме невиждана водна стихия, а остарялата инфраструктура не е проектирана за такива количества", заявиха от общината.
Жителите и гостите на района са били предупредени още в началото на седмицата от институциите и медиите. От Царево подчертават, че спекулации по отношение на системата BG-Alert са неуместни в момента и призовават хората да останат внимателни и при нужда да търсят помощ от компетентните служители.
Затворени са няколко пътни отсечки: пътят с. Изгрев – Малко Търново, поради разрушен мост (осигурен е обходен маршрут); пътят Царево – Арапя – с. Лозенец; мостовете към квартал "Василико" и към плаж Нестинарка.
Ограничено е движението към с. Синеморец и с. Резово. Пътят Царево – Бургас остава отворен.
Всички нуждаещи се са евакуирани. На терен продължават действията на общинските екипи, полицията и аварийните служби. От общината съобщават, че няма опасност от скъсване на язовирни стени.
Община Царево ще открие дарителска сметка за подпомагане на пострадалите домакинства и бизнеси. Гражданите могат да потърсят съдействие и от Службата за социално подпомагане.
След отминаване на валежите се извършва поетапно разчистване на засегнатите населени места. Призовава се гражданите да избягват пътувания и да не се събират около мостове и наводнени участъци.
Очаква се по-късно днес да бъде взето решение относно провеждането на учебни занятия и посещението на детски градини през следващата седмица.
1 Србин
20:33 03.10.2025
2 Србин
Може да бар ви успете.
20:34 03.10.2025
3 Последния Софиянец
20:34 03.10.2025
4 Ко речи...,Ко...?!
Добре,че спря дъжда...,та само се ,,овладя"...!
20:35 03.10.2025
5 Николова , София
20:36 03.10.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #7
20:37 03.10.2025
7 Ти у ред ли си?
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Как ще откраднем от това?
Коментиран от #10
20:38 03.10.2025
8 Град Симитли
има ли на терен в момента
или е зает, щот е на логопед?!
20:41 03.10.2025
9 Шопо
20:41 03.10.2025
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Ти у ред ли си?":Пак може.Строителните фирми са на Тиквата и Шиши.
Коментиран от #11
20:41 03.10.2025
11 Добре бе
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Да се потим за няколко хилядарки, вместо милиони?
20:46 03.10.2025
12 Гост
Коментиран от #13
20:49 03.10.2025
13 🤣🤣🤣🤣
До коментар #12 от "Гост":Вероятно са откраднали от “матряла”, за тий не му се е получило.
20:52 03.10.2025
14 Сталин
Коментиран от #19
21:05 03.10.2025
15 Бг алерт
21:07 03.10.2025
16 Да,бе
21:09 03.10.2025
17 Цуци
21:09 03.10.2025
18 Данко Харсъзина
21:12 03.10.2025
19 Тато
До коментар #14 от "Сталин":Как къде.. гаси пожара със шкембе чорба!
Знаеш ли колко “Рояла” се изляха снощи?
21:14 03.10.2025
20 Елате ни вижте
21:14 03.10.2025
21 Ами да
21:16 03.10.2025
22 Данко Харсъзина
Коментиран от #23, #30
21:17 03.10.2025
23 🎃🎃🎃
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":Като ти е тъжно хващай лопатата и отивай в Мичурин.
Коментиран от #26
21:20 03.10.2025
24 Жалка гледка
21:22 03.10.2025
25 Да не плачем на чужд гроб
21:24 03.10.2025
26 Данко Харсъзина
До коментар #23 от "🎃🎃🎃":Мичурин имаше плажове. Царево вече няма. Бяха застроени и ликвидирани. На плаж, на Арапя. Там пък няма къде да паркираш. И други неща вече ги няма след дъжда.
На Арапя съм онождал една германка от Дрезденската политехника. Бяха на палатка.
Коментиран от #29
21:28 03.10.2025
27 Данко Харсъзина
21:32 03.10.2025
28 ЕТО!
21:34 03.10.2025
30 ЯСНО!
До коментар #22 от "Данко Харсъзина":Онождали са те там-многокрарно... и имаш страхотни спомени...
21:40 03.10.2025