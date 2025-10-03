Новини
Кметът на Царево: Бедствието е овладяно, но щетите са огромни

Кметът на Царево: Бедствието е овладяно, но щетите са огромни

3 Октомври, 2025

Затворени са няколко пътни отсечки: пътят с. Изгрев – Малко Търново, поради разрушен мост (осигурен е обходен маршрут); пътят Царево –  Арапя – с. Лозенец; мостовете към квартал "Василико" и към плаж Нестинарка

Община Царево изрази благодарност към дежурните екипи и институциите – полиция, гранична полиция, пожарна и аварийни служби, които са работили от ранните часове на нощта за овладяване на критичната ситуация след рекордните валежи.

"Пътят за Синеморец е отворен и реката вече свободно се отича. Изказваме искрена благодарност на Военноморска база Атия и на служителите на кметството за успешното отпушване на устието, извършено без необходимост от използването на контролиран взрив", написаха във ФБ от кметството.

"Към момента бедствието е овладяно, но трябва да признаем, че количествата от 410 литра на кв. м в село Изгрев и другите засегнати места нанесоха огромни материални щети", посочиха от общината. Припомня се, че при бедствието през 2023 г. щетите са били за над 80 млн. лв., като държавата е отпуснала 42 млн. лв., без да осигури средства за мащабни дейности в речните корита и дерета.

Няма жертви и пострадали хора. "Слава Богу, погрижили сме се за всички нуждаещи се", уточняват от администрацията. Построените след 2023 г. съоръжения са издържали на натоварването, като има само периферни увреждания по настилките около тях.

В момента усилията са съсредоточени върху коритото на река Черна, където трябва да бъдат изградени бентове, за да се ограничат бъдещи разливи. Общинските екипи почистват засегнатите населени места. Подготвя се списък на щетите, който ще бъде внесен в Междуведомствената комисия по бедствия и аварии.

"Всички дерета и речни корита са почиствани по няколко пъти от 2023 г. насам. Наблюдаваме невиждана водна стихия, а остарялата инфраструктура не е проектирана за такива количества", заявиха от общината.

Жителите и гостите на района са били предупредени още в началото на седмицата от институциите и медиите. От Царево подчертават, че спекулации по отношение на системата BG-Alert са неуместни в момента и призовават хората да останат внимателни и при нужда да търсят помощ от компетентните служители.

Затворени са няколко пътни отсечки: пътят с. Изгрев – Малко Търново, поради разрушен мост (осигурен е обходен маршрут); пътят Царево – Арапя – с. Лозенец; мостовете към квартал "Василико" и към плаж Нестинарка.

Ограничено е движението към с. Синеморец и с. Резово. Пътят Царево – Бургас остава отворен.

Всички нуждаещи се са евакуирани. На терен продължават действията на общинските екипи, полицията и аварийните служби. От общината съобщават, че няма опасност от скъсване на язовирни стени.

Община Царево ще открие дарителска сметка за подпомагане на пострадалите домакинства и бизнеси. Гражданите могат да потърсят съдействие и от Службата за социално подпомагане.

След отминаване на валежите се извършва поетапно разчистване на засегнатите населени места. Призовава се гражданите да избягват пътувания и да не се събират около мостове и наводнени участъци.

Очаква се по-късно днес да бъде взето решение относно провеждането на учебни занятия и посещението на детски градини през следващата седмица.


  • 1 Србин

    8 0 Отговор
    Айде, гледайте от нас сега!

    20:33 03.10.2025

  • 2 Србин

    4 3 Отговор
    Како сме ни направили после рушене на ова козирка.
    Може да бар ви успете.

    20:34 03.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    Нищо не е направено от миналото наводнение

    20:34 03.10.2025

  • 4 Ко речи...,Ко...?!

    21 0 Отговор
    ,,Бедствието е овладяно..."...?!
    Добре,че спря дъжда...,та само се ,,овладя"...!

    20:35 03.10.2025

  • 5 Николова , София

    16 1 Отговор
    Да ги плати пееф нали се прави на главното пр се на бг

    20:36 03.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    12 6 Отговор
    Вместо да възстановяваме Украйна да възстановим Черноморието!

    Коментиран от #7

    20:37 03.10.2025

  • 7 Ти у ред ли си?

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Как ще откраднем от това?

    Коментиран от #10

    20:38 03.10.2025

  • 8 Град Симитли

    13 0 Отговор
    Някой народен представител от района/например Любен Дилов Внук/
    има ли на терен в момента
    или е зает, щот е на логопед?!

    20:41 03.10.2025

  • 9 Шопо

    13 1 Отговор
    В Мичурин наводнения нямаше

    20:41 03.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    10 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ти у ред ли си?":

    Пак може.Строителните фирми са на Тиквата и Шиши.

    Коментиран от #11

    20:41 03.10.2025

  • 11 Добре бе

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Да се потим за няколко хилядарки, вместо милиони?

    20:46 03.10.2025

  • 12 Гост

    5 1 Отговор
    Бойко прати 10 млн да пръскат със самолети за дъжд за Плевен, ама му излязоха криви сметките и се престара.

    Коментиран от #13

    20:49 03.10.2025

  • 13 🤣🤣🤣🤣

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    Вероятно са откраднали от “матряла”, за тий не му се е получило.

    20:52 03.10.2025

  • 14 Сталин

    10 1 Отговор
    Абе къде е главния пожарникар на България точно когато ни трябва

    Коментиран от #19

    21:05 03.10.2025

  • 15 Бг алерт

    3 1 Отговор
    За сведение на кметя на Царево, царя на Кметови и гражданите (и селяните) живущи в района, довечера ще вали още.

    21:07 03.10.2025

  • 16 Да,бе

    9 0 Отговор
    Бедствието е овладяно,защото спря да вали...Няма по-жалко подобие на държава в познатата вселена...И да не забравят собствениците на речни имоти и автомобили в св. Влас да си платят данъците.

    21:09 03.10.2025

  • 17 Цуци

    9 0 Отговор
    Едно време в Мичурин нямаше наводнения, защото нямаше и сигане , а също така и нямаше айдуци кметове

    21:09 03.10.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    Водата изтече в морето и завлече със себе си какво ли не. Положението е овладяно. Цяла зима и цяло лято морето ще изхвърля коли и всякакви други боклуци на брега. Морето не търпи човешки идиотщини, и си ги връща обратно на хората. Кмете, кмете...

    21:12 03.10.2025

  • 19 Тато

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Как къде.. гаси пожара със шкембе чорба!
    Знаеш ли колко “Рояла” се изляха снощи?

    21:14 03.10.2025

  • 20 Елате ни вижте

    2 0 Отговор
    Бентове диги хал хабер си нямат горките. Карат си я по старому и друго не може да се очаква. 410 литра е валяло но не навсякъде иначе щяха да са по лодките

    21:14 03.10.2025

  • 21 Ами да

    5 0 Отговор
    Некадърници! Оставка! Какви дарения!?

    21:16 03.10.2025

  • 22 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Тъжен съм. Имам страхотни спомени от Елените и Царево. Носталгия.

    Коментиран от #23, #30

    21:17 03.10.2025

  • 23 🎃🎃🎃

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    Като ти е тъжно хващай лопатата и отивай в Мичурин.

    Коментиран от #26

    21:20 03.10.2025

  • 24 Жалка гледка

    3 0 Отговор
    Много електорат джипси в туй Царево. Изсякоха горите кой с катъри кой с зилове на газ направиха къщи на три ката ама защо наоколо няма други къщи не е ясно. Корекция ще правят в национален парк.

    21:22 03.10.2025

  • 25 Да не плачем на чужд гроб

    2 0 Отговор
    Ще приемем бедстващи по 50 лева леглото. Същите са и в Банско и на много други места. Като печелят си мълчат като има нещо врякат до небесата да им се помогне.

    21:24 03.10.2025

  • 26 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "🎃🎃🎃":

    Мичурин имаше плажове. Царево вече няма. Бяха застроени и ликвидирани. На плаж, на Арапя. Там пък няма къде да паркираш. И други неща вече ги няма след дъжда.
    На Арапя съм онождал една германка от Дрезденската политехника. Бяха на палатка.

    Коментиран от #29

    21:28 03.10.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    За Царево сезон 2026 приключи.

    21:32 03.10.2025

  • 28 ЕТО!

    3 0 Отговор
    В такива моменти се вижда каква продънена ,неорганизирана и слаба държава(с малко ,,д"...) сме...!

    21:34 03.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЯСНО!

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Данко Харсъзина":

    Онождали са те там-многокрарно... и имаш страхотни спомени...

    21:40 03.10.2025

Новини по градове:
