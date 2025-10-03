Новини
Калин Стоянов: НСО няма да развозва администрацията на президента

3 Октомври, 2025 20:53 827 44

  • калин стоянов-
  • нсо-
  • администрация-
  • президент

Това е ненужна привилегия за многобройната администрация на президента, която на практиката превръща НСО в обикновена транспортна служба

Калин Стоянов: НСО няма да развозва администрацията на президента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

НСО няма да развозва администрацията на президента.

Това написа на личната си страница във Фейсбук бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, който коментира решението на парламента служители на президентската администрация да не ползват транспорт на НСО. Ето какво още сподели Стоянов:

"Днес в пленарна зала на Народното събрание на второ четене бе приет внесеният от мен законопроект за изменение на Закона за Национална служба за охрана. С това изменение преустановихме възможността НСО да осигурява транспорт за многобройната президентска администрация. С отпадането на съществуващата до днес разпоредба (чл. 14, ал. 1, т. 14) отнехме правото на широк кръг лица, обслужващи президента, да се превозват с автомобили на НСО, движещи се при специален режим, и да ползват специално обучени, военизирани шофьори от службата.

Това е ненужна привилегия за многобройната администрация на президента, която на практиката превръща НСО в обикновена транспортна служба. Подчертавам, че с това изменение не отнемаме охраната или автомобилите на НСО от президента, независимо кой е той. Отнемаме възможността огромната му администрация да бъде обслужвана от военизирани служители и автомобили на НСО.

В България има 19 министерства, Народно събрание, агенции, ведомства и множество други структури със свои администрации, но никой от тях не се придвижва с автомобили и шофьори на НСО. С отмяната на т. 14 в чл. 14, ал. 1 от Закона за НСО не лишаваме администрацията на президента от транспорт или шофьори, просто премахваме възможността това да са професионално обучени служители на НСО, чиито функции по закон са коренно различни. Никой от администрацията на президента не трябва да се притеснява, че ще остане без служебен транспорт.

Евентуални затруднения биха могли да възникнат при пренасяне на ценни подаръци, например гравирани часовници или значителни парични суми в лева до различни обменни бюра, за превалутирането им в евро. Убеден съм, че съветниците и секретарите около президента са с богато въображение и бързо ще пренаредят използваната схема".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 си дзън

    17 8 Отговор
    От утре НСО ще вози само генерал Деси.

    Коментиран от #12, #36

    20:56 03.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    26 3 Отговор
    НСО пазаруват на депутатите и им развеждат 🐶🐶🐶🐕🐕🐕

    Коментиран от #28

    20:58 03.10.2025

  • 4 Николова , София

    27 3 Отговор
    Тоз смешния ..и него кат кака Нинова мн говорят ама никой не ги слуша

    Коментиран от #7

    21:00 03.10.2025

  • 5 Шака Зулу

    21 1 Отговор
    Последните две изречения доста добре описват уменията на държавните служители в територията

    21:02 03.10.2025

  • 6 Калитко

    20 1 Отговор
    В законопроекта, освен "широк кръг лица", за извозване са посочени и тесен кръг главни Дъ-та.

    Коментиран от #35

    21:02 03.10.2025

  • 7 Промяна

    8 24 Отговор

    До коментар #4 от "Николова , София":

    Радев искал постоянно излъчване по БНТ хахахахаха Радев България е парламентарна република

    Коментиран от #18

    21:03 03.10.2025

  • 8 Калинка,я по-спокойно.

    39 0 Отговор
    Кола на НСО не само "развозваше" Фандъкова,но караше и внукът и на училище.Много бързо забравяте тези лревилегии.

    Коментиран от #20

    21:04 03.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хаха хаха ха

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Щом Ту ТУ и Шиши заговорят за морал, софиянци хукват да си заравят парите в дън горите на Витоша!

    21:08 03.10.2025

  • 13 Гост

    31 3 Отговор
    По-гн"усна и по-до"лна слуги"ня от тая, на снимката, не съществува. Това е изключително отвр"атително под"обие на човек, но не е човек.

    21:08 03.10.2025

  • 14 Гост

    11 2 Отговор
    Нсо е някаква фирма за шофьори, нали?

    21:09 03.10.2025

  • 15 Ей СЕЛСКИ ТАРИКАТ

    25 2 Отговор
    ПРИБИРАЙ СЕ В КОСТИ НЯМА КОЙ ДА ПАСЕ МАГАРЕТАТА ТАРИКАТ .

    21:09 03.10.2025

  • 16 Спецназ

    20 0 Отговор
    Ново начало на Шиши РЕШИХА проблемите на Държавата!

    100 човека немало да ги возят от НСО, а за возенето им от Бюджета на Президентството ще

    им отпуснат преди Нова година 5 пъти повече пари за закупуване на служебни автомобили!

    ЕВАЛАБАЦЕ! Те така се праЙ!

    Яко, А?
    АА???

    Отделно за тия "дебати" изразходиха 1 месец пленарни заседания,
    колкото да ги беха возили до 2030- та НСО и пак да сме на печалба. ФАКТ!

    Еваларка на тъпунгерите които ни управляват с купения вот!

    ТАКА НЕМА ДА СТАНЕ, БАЦЕ!

    21:11 03.10.2025

  • 17 Да,бе

    25 1 Отговор
    НСО вози тикви и прасета,но явно не понася къпана администрация с парфюми...

    21:11 03.10.2025

  • 18 Ново начало

    23 1 Отговор

    До коментар #7 от "Промяна":

    Не е "парламентарна република", а свинска кочина, индиански резерват и аборигенски протекторат.

    21:11 03.10.2025

  • 19 Стармъррр

    20 0 Отговор
    Интриганти, нас това какво ни интерусва. Кажете нещо за режима на водата в Плевен, за загиналите в "Елените", за инфлацията, за вдигането на данъците ! Боклуци.

    21:11 03.10.2025

  • 20 ТОЙ КАЛИНЧО

    15 1 Отговор

    До коментар #8 от "Калинка,я по-спокойно.":

    ЧИС КАТО МЪЖКО КЪПАНО ДУПЕ С ШАМПОАН ФА НО СЕ ИЗЦАПАЛО РЕДКО /ДРИСОК/.

    21:12 03.10.2025

  • 21 Калине

    17 1 Отговор
    Нещастник

    21:12 03.10.2025

  • 22 ХХХЛЛЛЛ

    19 1 Отговор
    ДА КАЛИНЧО ЩЕ ВОЗИ САМО ГОЛЯМОТО ДДДДД
    С ГОЛЕМИЯ ДИРНИК

    21:15 03.10.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Злобен

    17 1 Отговор
    селяндур , и той довлечен в София , напълно излишен и вреден . Сега , като наяла се въшка излезе на чело . Да каже на кого жена му стана ортак и какъв е бизнеса , носещ стотици милиони .

    21:16 03.10.2025

  • 25 Тити

    12 0 Отговор
    НСО трябва да се закрие за всички не само за президента както и ДАНС.

    21:21 03.10.2025

  • 26 Имат други задачи

    5 0 Отговор
    Пречат на пътя . Напират . Лошо . По добре . Обиждат българи на пътя . Нагли .

    21:26 03.10.2025

  • 27 дядото

    9 0 Отговор
    нсо не трябва да развозва никого освен изрично упоменатите в конституцията и законите.особено вас,самозабравилите се депутати,станали такива с доказани фалшификации на изборите

    21:28 03.10.2025

  • 28 Бат Петьо Парчето

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ходи се гръмни като малък Тошко,няма да липсваш на никой

    Коментиран от #32

    21:29 03.10.2025

  • 29 На шиши говорителката

    6 1 Отговор
    Калинке по спокойно от критическата те тресе нервите

    21:31 03.10.2025

  • 30 Как

    3 5 Отговор
    Президентът ни е агент на КГБ и не се крие!

    21:32 03.10.2025

  • 31 Все тая

    7 1 Отговор
    Абе…. Смръдльо. Твоя дебел шеф на развозване откак е стигнАл. 80кг. Таксиметровата фирма да бяхте наели. 240 прасета от които нищо не става

    21:32 03.10.2025

  • 32 Последния Софиянец

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Бат Петьо Парчето":

    Тошко обичаше живота.Никога не би си отишъл доброволно.Убиха го.

    21:33 03.10.2025

  • 33 Така,ли

    3 1 Отговор
    Тъпото ли щени каже,слугинята на Пеевски,!Не разбрали ,че никой не те бръсне за слива?Жалък си.С Дебелия гавазин Магнитски може да бъде развозвам с най-модерните бронирани коли.Изобщо това вманиакеното крадливо,корумпирано момче докога ще му плащаме кефа да се прави на значим?

    21:38 03.10.2025

  • 34 Баба Вуна

    4 0 Отговор
    Калинчо,смешно момченце ще развозваме само голямото шиши ,голямото д .Продължавай калшнчо да лижеш голямото д .Дерзай !

    21:41 03.10.2025

  • 35 Овчарче

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Калитко":

    Нали знаеш, че главно д се пише така :D Ха ха ха, Де

    21:44 03.10.2025

  • 36 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Шишко грозния ще го!!!!

    21:44 03.10.2025

  • 37 604

    1 0 Отговор
    ей пдрасздти, всичките пеш да ходите , да видите народната любов върху себе си, ще ви приключим за 2-3 седмици не повече! те само децата дрифтъджий ще ви приключат за седмица!

    21:47 03.10.2025

  • 38 мижитурко

    2 0 Отговор
    Освен да лижеш голямото Д на феномена за друго нищо не ставаш...На РАДЕВ не си му и на малкото пръстче и , колкото повече плюете срещу него толкова по- жалки и смешни ставате ,мекотели долно душици....

    21:47 03.10.2025

  • 39 Феликс Дж

    3 1 Отговор
    администрацията на президента и всичката останала ЕЛИт ще се извозва със специален транспорт: ЗиЛове и ГаЗки с въоръжена охрана на задните и странични канати на каросерията.

    21:51 03.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Къде

    1 0 Отговор
    Ги намират тия инфантилни?Само ни вдигат нервите с техните омразни ченгеджийски фасони и действия.Писна ни да слушаме злобните им коментарии.Толковс елементарни.Кскъв политик си ти,бе нищож.......

    21:54 03.10.2025

  • 42 Рангел

    0 0 Отговор
    Това беше лебедовата песен на нормотворчеството на този и.б.р.и.к.

    21:55 03.10.2025

  • 43 Абе закривайте го директно

    0 0 Отговор
    Тва НСО.... всеки сам да си плаща охраната ако от някой има за какво да го е страх ...

    21:57 03.10.2025

  • 44 ГОШО

    0 0 Отговор
    Вози ли НСО свине и др. подобни и разрешено ли е ?

    21:58 03.10.2025

