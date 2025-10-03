Калин Стоянов: НСО няма да развозва администрацията на президента

НСО няма да развозва администрацията на президента.
Това написа на личната си страница във Фейсбук бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, който коментира решението на парламента служители на президентската администрация да не ползват транспорт на НСО. Ето какво още сподели Стоянов:
"Днес в пленарна зала на Народното събрание на второ четене бе приет внесеният от мен законопроект за изменение на Закона за Национална служба за охрана. С това изменение преустановихме възможността НСО да осигурява транспорт за многобройната президентска администрация. С отпадането на съществуващата до днес разпоредба (чл. 14, ал. 1, т. 14) отнехме правото на широк кръг лица, обслужващи президента, да се превозват с автомобили на НСО, движещи се при специален режим, и да ползват специално обучени, военизирани шофьори от службата.
Това е ненужна привилегия за многобройната администрация на президента, която на практиката превръща НСО в обикновена транспортна служба. Подчертавам, че с това изменение не отнемаме охраната или автомобилите на НСО от президента, независимо кой е той. Отнемаме възможността огромната му администрация да бъде обслужвана от военизирани служители и автомобили на НСО.
В България има 19 министерства, Народно събрание, агенции, ведомства и множество други структури със свои администрации, но никой от тях не се придвижва с автомобили и шофьори на НСО. С отмяната на т. 14 в чл. 14, ал. 1 от Закона за НСО не лишаваме администрацията на президента от транспорт или шофьори, просто премахваме възможността това да са професионално обучени служители на НСО, чиито функции по закон са коренно различни. Никой от администрацията на президента не трябва да се притеснява, че ще остане без служебен транспорт.
Евентуални затруднения биха могли да възникнат при пренасяне на ценни подаръци, например гравирани часовници или значителни парични суми в лева до различни обменни бюра, за превалутирането им в евро. Убеден съм, че съветниците и секретарите около президента са с богато въображение и бързо ще пренаредят използваната схема".
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 си дзън
Коментиран от #12, #36
20:56 03.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #28
20:58 03.10.2025
4 Николова , София
Коментиран от #7
21:00 03.10.2025
5 Шака Зулу
21:02 03.10.2025
6 Калитко
Коментиран от #35
21:02 03.10.2025
7 Промяна
До коментар #4 от "Николова , София":Радев искал постоянно излъчване по БНТ хахахахаха Радев България е парламентарна република
Коментиран от #18
21:03 03.10.2025
8 Калинка,я по-спокойно.
Коментиран от #20
21:04 03.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хаха хаха ха
До коментар #2 от "си дзън":Щом Ту ТУ и Шиши заговорят за морал, софиянци хукват да си заравят парите в дън горите на Витоша!
21:08 03.10.2025
13 Гост
21:08 03.10.2025
14 Гост
21:09 03.10.2025
15 Ей СЕЛСКИ ТАРИКАТ
21:09 03.10.2025
16 Спецназ
100 човека немало да ги возят от НСО, а за возенето им от Бюджета на Президентството ще
им отпуснат преди Нова година 5 пъти повече пари за закупуване на служебни автомобили!
ЕВАЛАБАЦЕ! Те така се праЙ!
Яко, А?
АА???
Отделно за тия "дебати" изразходиха 1 месец пленарни заседания,
колкото да ги беха возили до 2030- та НСО и пак да сме на печалба. ФАКТ!
Еваларка на тъпунгерите които ни управляват с купения вот!
ТАКА НЕМА ДА СТАНЕ, БАЦЕ!
21:11 03.10.2025
17 Да,бе
21:11 03.10.2025
18 Ново начало
До коментар #7 от "Промяна":Не е "парламентарна република", а свинска кочина, индиански резерват и аборигенски протекторат.
21:11 03.10.2025
19 Стармъррр
21:11 03.10.2025
20 ТОЙ КАЛИНЧО
До коментар #8 от "Калинка,я по-спокойно.":ЧИС КАТО МЪЖКО КЪПАНО ДУПЕ С ШАМПОАН ФА НО СЕ ИЗЦАПАЛО РЕДКО /ДРИСОК/.
21:12 03.10.2025
21 Калине
21:12 03.10.2025
22 ХХХЛЛЛЛ
С ГОЛЕМИЯ ДИРНИК
21:15 03.10.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Злобен
21:16 03.10.2025
25 Тити
21:21 03.10.2025
26 Имат други задачи
21:26 03.10.2025
27 дядото
21:28 03.10.2025
28 Бат Петьо Парчето
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ходи се гръмни като малък Тошко,няма да липсваш на никой
Коментиран от #32
21:29 03.10.2025
29 На шиши говорителката
21:31 03.10.2025
30 Как
21:32 03.10.2025
31 Все тая
21:32 03.10.2025
32 Последния Софиянец
До коментар #28 от "Бат Петьо Парчето":Тошко обичаше живота.Никога не би си отишъл доброволно.Убиха го.
21:33 03.10.2025
33 Така,ли
21:38 03.10.2025
34 Баба Вуна
21:41 03.10.2025
35 Овчарче
До коментар #6 от "Калитко":Нали знаеш, че главно д се пише така :D Ха ха ха, Де
21:44 03.10.2025
36 Ама
До коментар #2 от "си дзън":Шишко грозния ще го!!!!
21:44 03.10.2025
37 604
21:47 03.10.2025
38 мижитурко
21:47 03.10.2025
39 Феликс Дж
21:51 03.10.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Къде
21:54 03.10.2025
42 Рангел
21:55 03.10.2025
43 Абе закривайте го директно
21:57 03.10.2025
44 ГОШО
21:58 03.10.2025