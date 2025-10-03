Калин Стоянов: НСО няма да развозва администрацията на президента

НСО няма да развозва администрацията на президента.

Това написа на личната си страница във Фейсбук бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС-Ново начало Калин Стоянов, който коментира решението на парламента служители на президентската администрация да не ползват транспорт на НСО. Ето какво още сподели Стоянов:

"Днес в пленарна зала на Народното събрание на второ четене бе приет внесеният от мен законопроект за изменение на Закона за Национална служба за охрана. С това изменение преустановихме възможността НСО да осигурява транспорт за многобройната президентска администрация. С отпадането на съществуващата до днес разпоредба (чл. 14, ал. 1, т. 14) отнехме правото на широк кръг лица, обслужващи президента, да се превозват с автомобили на НСО, движещи се при специален режим, и да ползват специално обучени, военизирани шофьори от службата.

Това е ненужна привилегия за многобройната администрация на президента, която на практиката превръща НСО в обикновена транспортна служба. Подчертавам, че с това изменение не отнемаме охраната или автомобилите на НСО от президента, независимо кой е той. Отнемаме възможността огромната му администрация да бъде обслужвана от военизирани служители и автомобили на НСО.

В България има 19 министерства, Народно събрание, агенции, ведомства и множество други структури със свои администрации, но никой от тях не се придвижва с автомобили и шофьори на НСО. С отмяната на т. 14 в чл. 14, ал. 1 от Закона за НСО не лишаваме администрацията на президента от транспорт или шофьори, просто премахваме възможността това да са професионално обучени служители на НСО, чиито функции по закон са коренно различни. Никой от администрацията на президента не трябва да се притеснява, че ще остане без служебен транспорт.

Евентуални затруднения биха могли да възникнат при пренасяне на ценни подаръци, например гравирани часовници или значителни парични суми в лева до различни обменни бюра, за превалутирането им в евро. Убеден съм, че съветниците и секретарите около президента са с богато въображение и бързо ще пренаредят използваната схема".