Кметът на софийския район "Люлин" сформира Кризисен щаб във връзка със сметоизвозването

Кметът на район "Люлин" Георги Тодоров сформира Кризисен щаб във връзка със сметоизвозването Кметът на район „Люлин“ Георги Тодоров обяви днес, че по спешност е сформирал Кризисен щаб във връзка със създалата се ситуация със сметоизвозването.

Повод за решението е фактът, че на 4 октомври изтича ангажиментът на досегашния изпълнител „ЗАУБА“ ЕАД, а към момента Столична община няма сключен договор за продължаване на услугата.

„Никога не съм бил безучастен към проблемите на района, затова и днес не мога да не предприема действия за намиране на решение за поредния риск, пред който сме изправени. Утре е последният ден, в който „ЗАУБА“ ще извършва сметоизвозването, а все още липсва яснота кой и при какви условия ще поеме тази дейност“, заяви Георги Тодоров.

По негово настояване е проведена среща със заместник-кмета по екология на Столична община, на която е станало ясно, че временно извозването ще бъде поето от Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

„Към настоящия момент ми е представен общ план за действие, но без конкретни разчети за техника, график и персонал. Това силно ме обезпокоява и воден от задължението си да защитавам живота, здравето и интересите на жителите на Люлин, днес сформирах по спешност Кризисен щаб“, допълни той.

Щабът ще има задачата да следи на терен регулярното сметоизвозване съвместно със Столичния инспекторат, да търси подкрепа от организации и доброволци, които могат да съдействат с техника и хора, както и да подготвя информационни материали за жителите на района.

Екипът ще поддържа постоянна връзка със Столична община и ще систематизира постъпващата информация, като паралелно ще се изготви карта за приоритетно сметоизвозване и ще бъдат предложени мерки за трайно и устойчиво решаване на проблема, които да се представят на кмета на Столична община Васил Терзиев.

„Очаквам задълбочена и интензивна комуникация между район „Люлин“ и Столична община, между мен като кмет и г-н Терзиев, както и с ресорните заместник-кметове, началника на Столичния инспекторат и директора на Столичното предприятие за третиране на отпадъци. Нужна е пълна мобилизация и отговорно поведение, каквито от страна на районната администрация и мен вече са налице. Ангажирам се при всяка новопоявила се информация да информирам обществеността незабавно“, подчерта Георги Тодоров.