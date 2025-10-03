Иванов: Основната причина за наводненията е природата, но ако има и човешка грешка тя ще бъде наказана

Основната причина за тази трагедия е природата, но ще има разследване и ако има човешка грешка за тези наводнения, тя ще бъде намерена и наказана. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов във връзка с днешните наводнения в страната.
Разпоредил съм проверки и при най-малкото нарушение компромис няма да има, върху виновниците ще се стовари цялата строгост на закона, увери той.
Попитан защо не са почистени деретата, което се сочи за една от основните причини бедствието да е в такъв мащаб, Иванов посочи, че това се дължи основно на "безвремието" в българската политика през последните 4 г.
Редуваха се службни правителсва и управление на други политически сили и институциите забравиха за какво са там. Към днешна дата приоритет на това правителство е да решава подобни проблеми и да предотвратява и в бъдеще такива ситуациии. Една от целите, с които се създаде този кабинет, е безвремието да спре, заяви регионалният министър.
В отговор на въпрос защо магистрала "Хемус" не беше почистена при днешния снеговалеж, той посочи, че има "изключително сериозни забележки". Снощи до късно водих разговори с ръководството на АПИ точно как да се действа, а днес видях точно обратното. Почистващите фирми ще бъдат глобени по най-сериозния начин. Отправям предупреждение, че при следващо такова несправяне дисциплинарното наказание няма да закъснее, подчерта Иван Иванов.
Той уточни, че до 20 октомври ремонтите на магистрала "Тракия", заради които се образуват километрични задръствания, би трябвало да приключат.
Тези ремонти са нужни. Всеки усети ефекта от това, което направихме пролетта - през лятото се пътуваше много спокойно. Сега е моментът за ремонт, а не през туристическия сезон, отбеляза Иванов.
Той каза още, че краткосрочните мерки на държавата за решаването на проблема с безводието са да отпуска средства и съответната община да си ремонтира водопроводната мрежа.
1 Последния Софиянец
22:48 03.10.2025
2 факт
22:49 03.10.2025
3 уроди-оставка веднага
22:52 03.10.2025
5 Гост
22:54 03.10.2025
6 Залупен евроатлантически цървул
Когато 80% от съществата с български документи са с евроатлантически ценности, гласува за евро-де, би, ли 30 г. и все комунизма и Русия са му виновни за менталната недостатъчност, не би следвало да има учудени.
22:55 03.10.2025
7 az СВО Победа80
За да има наказания трябва да има държава, а такава няма ....
22:58 03.10.2025
8 Пен
23:01 03.10.2025
9 Ужас
23:01 03.10.2025
10 Попето
23:03 03.10.2025
11 Слава на Евроатлантическа България
По времето на НРБ също валяха поройни дъждове и имаше бури, но наводнения никога не е имало и ще ви кажа защо! Защото държавата работеше на всички нива и парите се разпределяха равномерно, а не отиваха в няколко джоба за вили в Испания, или за пеищевки и лобиране за посолстваТА
Напоителните канали бяха здрави, за да се оттича водата, шахтите във всеки град бяха отпушени. Имаше редовно чистене и миене на улиците . Имаше редовно залесяване - растителност с коренова система, за да не се свлича пръстта и калта. Язовирите се празнеха на има-няма 5 години и се чистеха.
Тази вода, която заля големи градове не е от дъждове ...., а от бруталната евроатлантическа некадърност, алчност и раболепие към посолстваТА...
23:04 03.10.2025
12 И така
23:06 03.10.2025
13 Подайте си оставките!
23:06 03.10.2025
14 Мммммм, дааааа
- Когато стане тежко положението, отвори първия плик.
Минали се няколко месеца, на новия командир му се изсипала проверка от горестоящото командване, нагрели го яко и като му останало малко свободно време, се сетил за пликовете. Отворил първия и вътре било написано само "Оправдавай се с мен". Така и направил - хвърлил вината върху предишния командир.
След година - две пак дошла проверка и пак го нагрели яко. Отворил той втория плик и вътре пишело само: "Обещавай каквото се сетиш". Отървал кожата и този път. Поуспокоила се малко службата, обаче като дошла следващата проверка, нещата станали сериозни и човекът отворил третия плик. Вътре пишело само "Време е да си подготвиш трите плика".
Като го гледам този мушморок, министърчето, май вече е отворил първия плик и е погледнал във втория през лампа.
23:07 03.10.2025
15 Кремълска пропаганда!
23:08 03.10.2025
16 Никой
23:11 03.10.2025
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЛИЧНИЯ СЪСТВА НА МВР ( ДА НЕ КАЗВАМ ОТ ГЛУПОСТ)
ХОРАТА СЪС СЪЩИТЕ ЛОДКИ И НА СЪЩИТЕ ДЛЪЖНОСТИ
СКАЧАТ 10 М ВЪЛНИ В ОКЕАНА
23:12 03.10.2025
18 Айде бе,
Основната причина е безхаберието както на упрвляващите от десетилетия насам, така и на всички които ги търпяха през цялото това време. Колиеството дъжд няма норми или правила на които да бъде подчинено и за да няма неприятни случай като този хората е редно да се съобразяват с дъждовете или останалите капризи на природата, а не обратното. Природата се подчинява единствено на природните закони, а не на човешките и не може да носи отговорност за нанесени щети. Отговорности могат да носят единствено хората, построили или дали разрешение за строеж по недопустм начин на изпълнение на терени оформени и предвидени от природата за екстремни случаи като този, които могат да се случат веднъж на столетие или даже по рядко. Когато есествения път на водата е преграден без изход, тя не може да бъде спряна нито с бетон, нито с асфалт, нито с диги или други човешки измишльотини. Колкото и да се опитваш да я спираш или закопаваш, тя е като истината, рано или късно си намира път да се предвижи накъдето е нужно или да излезе на повърхността.
23:12 03.10.2025
19 Невинната природа
23:16 03.10.2025
20 Карикатури
Хората са виновни, защото са алчни и затова изсякоха горите на България и продадоха дървесината за без пари в чужбина. Когато няма гори започва ерозията и почвата лека полека се отмива след всеки дъжд. Остават голи скали на които вече нищо не може да се хване и когато завали дъжд няма почва която да попие водата и тя свободно си тече надолу и помита всичко по пътя си. И после какво стана защо има наводнения ами ще има защото има алчни за пари хора, които унищожиха българските гори. Толкова е просто, но не е за прости хора.
23:20 03.10.2025
21 Маг
23:22 03.10.2025
22 Име
23:22 03.10.2025
23 Тоя цървул
23:28 03.10.2025
24 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев
23:29 03.10.2025