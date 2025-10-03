Новини
България »
Иванов: Основната причина за наводненията е природата, но ако има и човешка грешка тя ще бъде наказана

Иванов: Основната причина за наводненията е природата, но ако има и човешка грешка тя ще бъде наказана

3 Октомври, 2025 22:47 545 24

  • иван иванов-
  • наводнения-
  • разследване-
  • наказания

Разпоредил съм проверки и при най-малкото нарушение компромис няма да има, върху виновниците ще се стовари цялата строгост на закона

Иванов: Основната причина за наводненията е природата, но ако има и човешка грешка тя ще бъде наказана - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Основната причина за тази трагедия е природата, но ще има разследване и ако има човешка грешка за тези наводнения, тя ще бъде намерена и наказана. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов във връзка с днешните наводнения в страната.

Разпоредил съм проверки и при най-малкото нарушение компромис няма да има, върху виновниците ще се стовари цялата строгост на закона, увери той.

Попитан защо не са почистени деретата, което се сочи за една от основните причини бедствието да е в такъв мащаб, Иванов посочи, че това се дължи основно на "безвремието" в българската политика през последните 4 г.

Редуваха се службни правителсва и управление на други политически сили и институциите забравиха за какво са там. Към днешна дата приоритет на това правителство е да решава подобни проблеми и да предотвратява и в бъдеще такива ситуациии. Една от целите, с които се създаде този кабинет, е безвремието да спре, заяви регионалният министър.

В отговор на въпрос защо магистрала "Хемус" не беше почистена при днешния снеговалеж, той посочи, че има "изключително сериозни забележки". Снощи до късно водих разговори с ръководството на АПИ точно как да се действа, а днес видях точно обратното. Почистващите фирми ще бъдат глобени по най-сериозния начин. Отправям предупреждение, че при следващо такова несправяне дисциплинарното наказание няма да закъснее, подчерта Иван Иванов.

Той уточни, че до 20 октомври ремонтите на магистрала "Тракия", заради които се образуват километрични задръствания, би трябвало да приключат.

Тези ремонти са нужни. Всеки усети ефекта от това, което направихме пролетта - през лятото се пътуваше много спокойно. Сега е моментът за ремонт, а не през туристическия сезон, отбеляза Иванов.

Той каза още, че краткосрочните мерки на държавата за решаването на проблема с безводието са да отпуска средства и съответната община да си ремонтира водопроводната мрежа.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Ще направим сметка за дарения за семействата на жертвите.Те загинаха спасявайки човешки животи.Това е най висшата форма на героизъм.

    22:48 03.10.2025

  • 2 факт

    9 0 Отговор
    глупак

    22:49 03.10.2025

  • 3 уроди-оставка веднага

    16 0 Отговор
    Основната причина сте вие !! Защо пратихте гумена лодка в това време с 5-6 бала вълна да търсят удавен човек , и загина един истински моряк заради точно вас !!

    22:52 03.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    14 0 Отговор
    ВСЯКА ГОДИНА ПРИРОДАТА Е ВИНОВНА...ДРУГАТА ПАК ЩЕ Е ТЯ....ТАКА Е В ,,ТЕРИТОРИЯТА,,...

    22:54 03.10.2025

  • 6 Залупен евроатлантически цървул

    18 0 Отговор
    Природата ли е виноена, че евроатлантическото корумпе на власт с подкуп е дало разрешение за строеж из речни корита и дерета?

    Когато 80% от съществата с български документи са с евроатлантически ценности, гласува за евро-де, би, ли 30 г. и все комунизма и Русия са му виновни за менталната недостатъчност, не би следвало да има учудени.

    22:55 03.10.2025

  • 7 az СВО Победа80

    14 0 Отговор
    Колкото имаше наказания за наводненията миналата година, или за пожарите миналата и тази година....

    За да има наказания трябва да има държава, а такава няма ....

    22:58 03.10.2025

  • 8 Пен

    11 0 Отговор
    Много хотели построи природата!

    23:01 03.10.2025

  • 9 Ужас

    7 1 Отговор
    "НАКАЗАНА " 🤦КОЙ СТЕ НАКАЗАЛИ НЯКОГА ? КОЙ Е ПОДВЕДЕН ПОД ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕЩО НА ТЕРИТОРИЯ?

    23:01 03.10.2025

  • 10 Попето

    7 0 Отговор
    Тоя е като Борисов, все някой друг е виновен, за малко да каже, че президентът е виновен.

    23:03 03.10.2025

  • 11 Слава на Евроатлантическа България

    10 0 Отговор
    Оказа се, че България потъва както никога до сега....
    По времето на НРБ също валяха поройни дъждове и имаше бури, но наводнения никога не е имало и ще ви кажа защо! Защото държавата работеше на всички нива и парите се разпределяха равномерно, а не отиваха в няколко джоба за вили в Испания, или за пеищевки и лобиране за посолстваТА
    Напоителните канали бяха здрави, за да се оттича водата, шахтите във всеки град бяха отпушени. Имаше редовно чистене и миене на улиците . Имаше редовно залесяване - растителност с коренова система, за да не се свлича пръстта и калта. Язовирите се празнеха на има-няма 5 години и се чистеха.
    Тази вода, която заля големи градове не е от дъждове ...., а от бруталната евроатлантическа некадърност, алчност и раболепие към посолстваТА...

    23:04 03.10.2025

  • 12 И така

    6 0 Отговор
    че има човешка намеса .С името Ветко Арабаджиев, който затрупа речното корито което беше точно между аква парка и неговия комплекс от хотели и вили.И колите които бяха пометени се намираха именно върху запълнения паркинг което преди бе речно корито.Не виновна само природата,а корупцията.Същото нещо го направиха и във Свети Влас.

    23:06 03.10.2025

  • 13 Подайте си оставките!

    5 0 Отговор
    Бог ви дава знак, че сте грешни!

    23:06 03.10.2025

  • 14 Мммммм, дааааа

    2 0 Отговор
    Като във вица за командирите в една казарма - единият сдавал длъжността, другият приемал. Та след като подписали протокола за сдаване/приемане, сдаващият дал на приемащия три запечатани и номерирани плика и му казал:
    - Когато стане тежко положението, отвори първия плик.
    Минали се няколко месеца, на новия командир му се изсипала проверка от горестоящото командване, нагрели го яко и като му останало малко свободно време, се сетил за пликовете. Отворил първия и вътре било написано само "Оправдавай се с мен". Така и направил - хвърлил вината върху предишния командир.
    След година - две пак дошла проверка и пак го нагрели яко. Отворил той втория плик и вътре пишело само: "Обещавай каквото се сетиш". Отървал кожата и този път. Поуспокоила се малко службата, обаче като дошла следващата проверка, нещата станали сериозни и човекът отворил третия плик. Вътре пишело само "Време е да си подготвиш трите плика".
    Като го гледам този мушморок, министърчето, май вече е отворил първия плик и е погледнал във втория през лампа.

    23:07 03.10.2025

  • 15 Кремълска пропаганда!

    2 0 Отговор
    Всички знаем, че Путин пуска и спира дъжда!🤥

    23:08 03.10.2025

  • 16 Никой

    0 0 Отговор
    Нямате ли яснота. Не е първото наводнение.

    23:11 03.10.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПОЛИЦАЯ КОЙТО ЗАГИНА Е УМРЯЛ ОТ ЛОША НАТРЕНИРАНОСТ НА
    ЛИЧНИЯ СЪСТВА НА МВР ( ДА НЕ КАЗВАМ ОТ ГЛУПОСТ)
    ХОРАТА СЪС СЪЩИТЕ ЛОДКИ И НА СЪЩИТЕ ДЛЪЖНОСТИ
    СКАЧАТ 10 М ВЪЛНИ В ОКЕАНА

    23:12 03.10.2025

  • 18 Айде бе,

    1 0 Отговор
    "Основната причина за наводненията е природата..."

    Основната причина е безхаберието както на упрвляващите от десетилетия насам, така и на всички които ги търпяха през цялото това време. Колиеството дъжд няма норми или правила на които да бъде подчинено и за да няма неприятни случай като този хората е редно да се съобразяват с дъждовете или останалите капризи на природата, а не обратното. Природата се подчинява единствено на природните закони, а не на човешките и не може да носи отговорност за нанесени щети. Отговорности могат да носят единствено хората, построили или дали разрешение за строеж по недопустм начин на изпълнение на терени оформени и предвидени от природата за екстремни случаи като този, които могат да се случат веднъж на столетие или даже по рядко. Когато есествения път на водата е преграден без изход, тя не може да бъде спряна нито с бетон, нито с асфалт, нито с диги или други човешки измишльотини. Колкото и да се опитваш да я спираш или закопаваш, тя е като истината, рано или късно си намира път да се предвижи накъдето е нужно или да излезе на повърхността.

    23:12 03.10.2025

  • 19 Невинната природа

    0 0 Отговор
    Не е причина природата за наводненията, а грешка на природата. В НС ги имаме 240 такива грешки на природата. И не само там, ами и надолу по веригата до последния селски кмет. Как очакваме да се случват нещата при това положение?

    23:16 03.10.2025

  • 20 Карикатури

    0 0 Отговор
    Не природата, а всички управляващи са виновни от 1989 г. до сега. Защо казвам това, защото са жадни за власт която да им донесе планини от пари. И ако ги питаш за какво са им толкова много и те не могат да отговорят.

    Хората са виновни, защото са алчни и затова изсякоха горите на България и продадоха дървесината за без пари в чужбина. Когато няма гори започва ерозията и почвата лека полека се отмива след всеки дъжд. Остават голи скали на които вече нищо не може да се хване и когато завали дъжд няма почва която да попие водата и тя свободно си тече надолу и помита всичко по пътя си. И после какво стана защо има наводнения ами ще има защото има алчни за пари хора, които унищожиха българските гори. Толкова е просто, но не е за прости хора.

    23:20 03.10.2025

  • 21 Маг

    0 0 Отговор
    Глупаци! Казах ви ясно, че след огънят ще ви унищожи водата! Сигурен съм, че сте запомнили това. И ви казах да се застраховате! Най глупавите ми казаха, че съм застрахователен брокер. Чакайте сега по 300 лева от държавата. Трябва ли като на малки деца да ви обяснявам, че огънят гори до средата на септември, а от водата трябва да се пазят тези покрай морето и реките? Повече няма да ви помагам, защото глупостта ви обезмисля усилията ми!

    23:22 03.10.2025

  • 22 Име

    0 0 Отговор
    Ванко, като картоф си в главата! А и толкова умен!

    23:22 03.10.2025

  • 23 Тоя цървул

    0 0 Отговор
    от къде го намериха?

    23:28 03.10.2025

  • 24 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев

    1 0 Отговор
    За pa3cтpeл сте всички, макя ви мръсна

    23:29 03.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове