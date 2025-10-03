Иванов: Основната причина за наводненията е природата, но ако има и човешка грешка тя ще бъде наказана

Основната причина за тази трагедия е природата, но ще има разследване и ако има човешка грешка за тези наводнения, тя ще бъде намерена и наказана. Това каза в предаването "Панорама" по БНТ министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов във връзка с днешните наводнения в страната.

Разпоредил съм проверки и при най-малкото нарушение компромис няма да има, върху виновниците ще се стовари цялата строгост на закона, увери той.

Попитан защо не са почистени деретата, което се сочи за една от основните причини бедствието да е в такъв мащаб, Иванов посочи, че това се дължи основно на "безвремието" в българската политика през последните 4 г.

Редуваха се службни правителсва и управление на други политически сили и институциите забравиха за какво са там. Към днешна дата приоритет на това правителство е да решава подобни проблеми и да предотвратява и в бъдеще такива ситуациии. Една от целите, с които се създаде този кабинет, е безвремието да спре, заяви регионалният министър.

В отговор на въпрос защо магистрала "Хемус" не беше почистена при днешния снеговалеж, той посочи, че има "изключително сериозни забележки". Снощи до късно водих разговори с ръководството на АПИ точно как да се действа, а днес видях точно обратното. Почистващите фирми ще бъдат глобени по най-сериозния начин. Отправям предупреждение, че при следващо такова несправяне дисциплинарното наказание няма да закъснее, подчерта Иван Иванов.

Той уточни, че до 20 октомври ремонтите на магистрала "Тракия", заради които се образуват километрични задръствания, би трябвало да приключат.

Тези ремонти са нужни. Всеки усети ефекта от това, което направихме пролетта - през лятото се пътуваше много спокойно. Сега е моментът за ремонт, а не през туристическия сезон, отбеляза Иванов.

Той каза още, че краткосрочните мерки на държавата за решаването на проблема с безводието са да отпуска средства и съответната община да си ремонтира водопроводната мрежа.