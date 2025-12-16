Новини
АПС: Искането за сваляне на имунитета на Илхан Кючюк буди съмнения за целенасочен натиск

16 Декември, 2025

  • илхан кючюк-
  • европрокуратура-
  • разследване-
  • имунитет

Европрокуратурата поиска имунитета на българския евродепутат

Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Алианс за права и свободи” представи своята позиция за искането за сваляне на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк. От АПС обявиха, че застават зад Кючюк и категорично заявиха, че разглеждат искането на имунитета му като част от поредица действия, които будят основателни съмнения за политически мотиви и целенасочен натиск.

„Случаят трябва да бъде разглеждан от компетентните европейски институции и при стриктно спазване на всички правови гаранции. В този процес Илхан Кючюк вече е заявил готовността си за пълно съдействие – позиция, която говори сама по себе си”, написа парламентарната група във Facebook.

От АПС подчертаха, че ще продължат да отстояват разбирането, че демокрацията се крепи на доверие в институциите и на уважение към личната и професионалната репутация. „В този дух заявяваме своята солидарност с Илхан Кючюк и увереността си, че истината и правото ще надделеят”, се посочва още в публикацията.

Припомняме, че председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви в понеделник в пленарната зала в Страсбург, че Европейската прокуратура е поискала от нея отнемането на имунитета на Кючюк. Причината - подаден срещу него сигнал за неправомерно разходване на евросредства.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроджендър

    8 1 Отговор
    Корумпираните крадливи либертарди никога не са виновни.

    09:54 16.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Шиши го предаде.

    09:55 16.12.2025

  • 3 много са закъснели

    10 1 Отговор
    А този извънземен трябваше още от миналата година да е осъден и да лежи в затвора .

    09:56 16.12.2025

  • 4 побърканяк

    9 0 Отговор
    Не че нещо, но кВо праИм с Урсула за едни ваксини става въпрос.

    09:57 16.12.2025

  • 5 Абе

    6 0 Отговор
    Манафъ кючек.

    09:59 16.12.2025

  • 6 И на

    4 1 Отговор
    Магнитският с-и-чуг трябва и да влиза в Белене и на разфасовка

    10:07 16.12.2025

  • 7 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    МАЙ ЩЕ ВИ ЛЪСНАТ КРАДЛИВИТЕ ЗАДНИЦИ?

    10:08 16.12.2025

  • 8 историка

    5 0 Отговор
    браво, това ни е сега пробилема нали, ако този е присвоил игла, то Другите цял влак, прозрачни сте

    10:10 16.12.2025

  • 9 Тролей

    7 0 Отговор
    Тя и Мацола ще свърши в съда.

    10:17 16.12.2025

  • 10 Роден в НРБ

    1 0 Отговор
    Супер. Тва турско джудже много дразни

    10:43 16.12.2025

  • 11 ЧИЧО

    0 0 Отговор
    Тия от АПС са чисти като момини силзици.Като крадат еша им няма,като го хванат реват като вдовици.

    10:58 16.12.2025

