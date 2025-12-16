АПС: Искането за сваляне на имунитета на Илхан Кючюк буди съмнения за целенасочен натиск

„Алианс за права и свободи” представи своята позиция за искането за сваляне на имунитета на евродепутата Илхан Кючюк. От АПС обявиха, че застават зад Кючюк и категорично заявиха, че разглеждат искането на имунитета му като част от поредица действия, които будят основателни съмнения за политически мотиви и целенасочен натиск.

„Случаят трябва да бъде разглеждан от компетентните европейски институции и при стриктно спазване на всички правови гаранции. В този процес Илхан Кючюк вече е заявил готовността си за пълно съдействие – позиция, която говори сама по себе си”, написа парламентарната група във Facebook.

От АПС подчертаха, че ще продължат да отстояват разбирането, че демокрацията се крепи на доверие в институциите и на уважение към личната и професионалната репутация. „В този дух заявяваме своята солидарност с Илхан Кючюк и увереността си, че истината и правото ще надделеят”, се посочва още в публикацията.

Припомняме, че председателят на Европейския парламент Роберта Мецола обяви в понеделник в пленарната зала в Страсбург, че Европейската прокуратура е поискала от нея отнемането на имунитета на Кючюк. Причината - подаден срещу него сигнал за неправомерно разходване на евросредства.