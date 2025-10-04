Един загинал в тежка катастрофа край село Миндя

Тежък пътен инцидент е станал късно в петъчната вечер на пътя за град Елена край село Миндя, предаде NOVA.
По неофициална информация има загинал в лек автомобил.
Пътят беше затворен до рано тази сутрин.
4 Октомври, 2025 08:35, обновена 4 Октомври, 2025 07:39
1 Саде да попитам!
Евгений Дайнов,дали се е притекъл на помощ...?!
Коментиран от #3
07:56 04.10.2025
2 Абе,
Коментиран от #4
08:01 04.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 НАЛИ?!
До коментар #2 от "Абе,":На крива ракета...космосът и пречел...!
08:03 04.10.2025
5 хараре
08:21 04.10.2025
6 МИРО
ЧЕ Е УМЕН, ПРЕЗИДЕНТ !!!
С НИЩО ТОЙ НЕ СЕ ДОКАЗА
И ПРЕД БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ !!!
08:32 04.10.2025
7 сакън
08:48 04.10.2025