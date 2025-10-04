Кметът на Царево: Основният проблем с река Черна не е почистването. Проблемът е цялостната корекция на реката

„Наблюдавахме водна стихия по-силна от бедствието през 2023 г. Окончателните данни от станцията в село Изгрев показват 450 л/кв. м. вода, която се стече само за няколко часа. Всички дерета са почистени няколко пъти”.
Това коментира в „Тази събота и неделя“ по bTV Марин Киров, кмет на община Царево.
„Основният проблем с река Черна не е почистването. Реката е почистена 2 пъти. Тук основният проблем е цялостната корекция на реката от устието на морето по посока село Изгрев, за да се хванат всички тези води от Странджа. Общината е подавала този обект към междуведомствена комисия, но финансиране няма. Докато не бъде извършена цялостна корекция, това ще се повтаря. Всички мостови съоръжения издържаха, но ако не се направи корекция, ще рухнат“.
По думите му щетите са около 50 млн. лв. като близо 40 млн. лв. вече са подавани от предходното бедствие – обекти, които бяха пострадали, но вече са напълно компрометирани.
Ден преди бедствието от пожарната подсилват дежурните екипи.
„Бяхме подготвени, бяха подсилени дежурствата още предишния ден, щабът работеше. Вчера в края на деня отчетохме 14 повиквания, като рисковите бяха по-малко, в самото начало. Организационно не бих казал, че имаме пропуски, това са нашите възможности“, каза началникът на пожарната в Царево гл. инсп. Кирил Киряков.
1 Сила
08:23 04.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Данко Харсъзина
И къде отидоха курортните такси, които смукахте от туристите цяло лято? Защо ли питам... Откраднали сте ги.
Кмете ти нямаш срам.
08:34 04.10.2025
4 щъркел
08:34 04.10.2025
5 Винкело
08:35 04.10.2025
6 фиоки
Коментиран от #10
08:36 04.10.2025
7 9625
Коментиран от #8
08:37 04.10.2025
8 жеоик
До коментар #7 от "9625":Не е потоп, а вали дъжд. Потопа е от крадци и лъжци дето са ги пуснали да разказват приказки за глупаци. Дъжд вали през октомври. Ако валяха марули щеше да е странно, но сега е дъжд. Просто са крали и лъгали от ГЕРБ и сега всичко лъсна. Прибирали са парата и са давали в чекмеджето и не са почистили нищо. Здравей.
08:41 04.10.2025
9 Иван
08:41 04.10.2025
10 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "фиоки":Специално в Царево кражбите никога няма да спрат. Дори в Северозапада се краде по малко, и то не за друго, а защото там вече няма какво да се краде. По всяка вероятност в Царево се е крало още в древността, когато са били гръцка колония, а елините са щурмували Троя.
08:42 04.10.2025
11 запасняк
08:42 04.10.2025
12 Никой
08:44 04.10.2025
13 МИРО
08:46 04.10.2025
14 Хаджи Папурко
08:48 04.10.2025
15 Давайте пари за глупости
08:49 04.10.2025