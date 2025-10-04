Новини
Кметът на Царево: Основният проблем с река Черна не е почистването. Проблемът е цялостната корекция на реката

4 Октомври, 2025 08:19 902 15

  • кмет-
  • царево-
  • река черна-
  • корекция-
  • почистване

По думите на Марин Киров щетите са около 50 млн. лв. като близо 40 млн. лв. вече са подавани от предходното бедствие – обекти, които бяха пострадали, но вече са напълно компрометирани.

Кметът на Царево: Основният проблем с река Черна не е почистването. Проблемът е цялостната корекция на реката - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Наблюдавахме водна стихия по-силна от бедствието през 2023 г. Окончателните данни от станцията в село Изгрев показват 450 л/кв. м. вода, която се стече само за няколко часа. Всички дерета са почистени няколко пъти”.

Това коментира в „Тази събота и неделя“ по bTV Марин Киров, кмет на община Царево.

„Основният проблем с река Черна не е почистването. Реката е почистена 2 пъти. Тук основният проблем е цялостната корекция на реката от устието на морето по посока село Изгрев, за да се хванат всички тези води от Странджа. Общината е подавала този обект към междуведомствена комисия, но финансиране няма. Докато не бъде извършена цялостна корекция, това ще се повтаря. Всички мостови съоръжения издържаха, но ако не се направи корекция, ще рухнат“.

По думите му щетите са около 50 млн. лв. като близо 40 млн. лв. вече са подавани от предходното бедствие – обекти, които бяха пострадали, но вече са напълно компрометирани.

Ден преди бедствието от пожарната подсилват дежурните екипи.

„Бяхме подготвени, бяха подсилени дежурствата още предишния ден, щабът работеше. Вчера в края на деня отчетохме 14 повиквания, като рисковите бяха по-малко, в самото начало. Организационно не бих казал, че имаме пропуски, това са нашите възможности“, каза началникът на пожарната в Царево гл. инсп. Кирил Киряков.


  • 1 Сила

    25 2 Отговор
    Не бе момченце гербаво , не реката , алчността и корупцията трябва да си" коригирате "от община Царево .... И да крадете по малко , 30 към 70 примерно а не 90 към 10 както сега !!!

    08:23 04.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Данко Харсъзина

    19 1 Отговор
    Понеже трябва да се краде, редихме плочки и полагахме асфалт. От това се краде най много. И градинката я дадохме на Лидъл, да си построи магазин. Барата вълци я яли. Ама барата се разсърди, дойде и си взе своето. Запрати всичко в морето. Със все Лидъла. Язък за комисионите които са раздали идиотите.
    И къде отидоха курортните такси, които смукахте от туристите цяло лято? Защо ли питам... Откраднали сте ги.
    Кмете ти нямаш срам.

    08:34 04.10.2025

  • 4 щъркел

    0 5 Отговор
    Марина Льо Пенева се появи с коте на ключова среща с френския премиер.Щяла да си покаже и нейното коте,там отдолу.

    08:34 04.10.2025

  • 5 Винкело

    13 0 Отговор
    А не може ли вместо това загадъчно "напълно компрометирани" да кажу простичко "напълно разрушени"?

    08:35 04.10.2025

  • 6 фиоки

    9 2 Отговор
    Като те заритат хората и ще разбереш от къде е проблема ГЕРБ некадърник мръсен. Бедствието е от крадци и лъжци ГЕРБ и другарчета дето лапате като пеликани. От кражби я докарахте до там че като вали дъжд, всеки се кръсти и се моли на Господ Иисус Христос, да не е той следващия. Само едно не е ясно точно, кога ще ви заритат. Вали дъжд през есента и вече е код "оранжево". Накрадохте ли се вече или още можете???

    Коментиран от #10

    08:36 04.10.2025

  • 7 9625

    11 2 Отговор
    Така е при ГЕРБ кметовете кражби разруха и накрая потоп.

    Коментиран от #8

    08:37 04.10.2025

  • 8 жеоик

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "9625":

    Не е потоп, а вали дъжд. Потопа е от крадци и лъжци дето са ги пуснали да разказват приказки за глупаци. Дъжд вали през октомври. Ако валяха марули щеше да е странно, но сега е дъжд. Просто са крали и лъгали от ГЕРБ и сега всичко лъсна. Прибирали са парата и са давали в чекмеджето и не са почистили нищо. Здравей.

    08:41 04.10.2025

  • 9 Иван

    15 0 Отговор
    Ти по добре виж кой е променил откъде ще минава реката и после кой е строил там където не трябва и най вече кой му е разрешил другото е приказки за пазара

    08:41 04.10.2025

  • 10 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "фиоки":

    Специално в Царево кражбите никога няма да спрат. Дори в Северозапада се краде по малко, и то не за друго, а защото там вече няма какво да се краде. По всяка вероятност в Царево се е крало още в древността, когато са били гръцка колония, а елините са щурмували Троя.

    08:42 04.10.2025

  • 11 запасняк

    11 0 Отговор
    КОЙ РАЗРЕШИ СТРОЕЖА? КОЙ НЕ ПРЕДВИДИ УКРЕПИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ...БАРАЖИ? КОЙ НЕ ПРЕСМЕТНА ВОДОСБОРА ? КОРУПЦИЯ И ОПГ СА ПРОБЛЕМИТЕ ТАМ!

    08:42 04.10.2025

  • 12 Никой

    4 0 Отговор
    Самият факт - че древните хора са нарекли реката - Черна - подсказва. Навремето не е било хрумване да се основе селище. Хората са подбирали мястото. Дано няма жертви. Есента е така.

    08:44 04.10.2025

  • 13 МИРО

    1 4 Отговор
    ЗА МЕН ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ Е Р У М Е Н. Р А Д Е В

    08:46 04.10.2025

  • 14 Хаджи Папурко

    3 0 Отговор
    Крадете и то много. Това е основният проблем.

    08:48 04.10.2025

  • 15 Давайте пари за глупости

    1 0 Отговор
    Пък на реките м..йната им, нали нямало вода.

    08:49 04.10.2025

