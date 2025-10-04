Новини
Гл. комисар Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени. Но вълната дойде неочаквано за всички

4 Октомври, 2025 09:26

"Евакуираните хора бяха настанени в комплекси на място, както и в общински обекти, за да имат добри условия, осигурена е вода и храна. Когато аз отидох, ситуацията беше изключително тежка. Оказа се, че имаме втора вълна след първата, която нанесе тежките поражения. Имаше и изключително интензивен валеж, но след втората вълна нямаше непосредствена опасност. Въпреки това колегите останаха на място", сподели шефът на пожарната

Гл. комисар Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени. Но вълната дойде неочаквано за всички - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички. Това каза в ефира на "Събуди се" главен комисар Александър Джартов - директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

“На този етап при нас няма информация за хора, които имат нужда от помощ някъде в страната. Най-критично беше в "Елените". Колегите работеха до късно, за да могат да евакуират всички, за които имаше потенциална опасност. Продължава работата там по разчистване и обезопасяване на селищата”, обясни Джартов.

“Евакуирахме около 100 човека в цялата страна, основно бяха в "Елените". Другото място, в което се налагаше евакуация, беше Царево. Предвид високите води, които навлизаха, част от хората имаха притеснения да не бъдат залети. През 2023 година имаше тежко наводнение там, така че те бяха евакуирани основно с превантивна цел”, каза той.

По думите му е имало затруднения с евакуацията на някои хора в "Елените", но работещите на терен са се справили отлично.

“За изминалото денонощие работихме по над 400 сигнала. 340 от тях бяха свързани с реагиране, вследствие на тежките метеорологични условия. Основно ставаше въпрос за отстраняване на предмети и опасни дървета, които бяха паднали. Всичко останало беше свързано с евакуация, отводняване и обезопасяване на сгради”, коментира Джартов.

"На този етап екипите на терен са сравнително малко. Днес ще бъдат съсредоточени основно в "Елените", каза главният комисар.

"Евакуираните хора бяха настанени в комплекси на място, както и в общински обекти, за да имат добри условия, осигурена е вода и храна. Когато аз отидох, ситуацията беше изключително тежка. Оказа се, че имаме втора вълна след първата, която нанесе тежките поражения. Имаше и изключително интензивен валеж, но след втората вълна нямаше непосредствена опасност. Въпреки това колегите останаха на място", сподели той.

По думите на Джартов предстои да бъдат оценени материалните щети, но със сигурност са значителни. "Комисия, която се назначава от кмета на общината, ще обходи цялата засегната зона и ще оцени щетите. Основно са автомобили, но има засегната инфраструктура и сгради".

Шефът на пожарната сподели, че в петък не е имало опасност от срутване на сгради, но днес те отново ще бъдат оценени за всеки случай.

По думите му хората в "Елените" са били предупредени, но вълната е дошла неочаквано за всички. "Към 11:00 часа обстановката в област Бургас започна да се нормализира, но около 11:20 започнахме да получаваме съобщения по 112 от граждани, които виждат изключително висока вълна, която възпрепятства тяхната евакуация и ги застрашава. Тогава от областния управител беше задействан BG-Alert, за да бъдат предупредени хората", обясни Джартов.


  • 1 Красимир Петров

    19 0 Отговор
    Всеки път бедствието идва неочаквано.

    Коментиран от #22

    09:33 04.10.2025

  • 2 Пич

    28 1 Отговор
    Тоа ли е едеот , или нас мисли за едеоти ?! А бе , жмольо , как е неочаквано да дойде вълна към нещо , което е построено на дере с река ?!

    Коментиран от #18

    09:38 04.10.2025

  • 3 37.51т

    18 0 Отговор
    Еййййййй....дайте един телефон на "въ:лната" да ви се обажда преди тръгване....в..държава с управници "калинки" е така........

    09:40 04.10.2025

  • 4 ЕвроАтлантически гьон

    19 0 Отговор
    Колко трябва да си зле, че да строиш върху река?
    Иначе много лесно - предупредени сте - идва потоп, оправяйте се!

    Тук има огромна корупция и тя е черно на бяло, но вместо да се прави разледване в общината и лицето дало разрешения там за строеж..? Те ви правят предупреждения. Смях.

    Коментиран от #15

    09:44 04.10.2025

  • 5 КЗББ и ДП

    14 0 Отговор
    То и Тато предупреди преди 35г,че всеки дъжд ще е потоп.Защото сте и-иоти

    09:45 04.10.2025

  • 6 Никой

    15 0 Отговор
    Застроили са се прекалено и това пречи. Водата е течност - но това никой не го интересува. Няма как - при задръстена територия - да стане нещо различно.

    Приказват - все едно наистина е природно бедствие - а то е - съзнателно презастроено.

    Няма как да няма наводнения, но за целта се изкопава поне един канал да има през селището.

    То - всичко наблъскано с кооперации - по-високи и от Софийските етажности.

    09:49 04.10.2025

  • 7 Баце ЕООД

    14 0 Отговор
    Какво лъже и тая калинка е.. Предупредени, но изненадани били. Що за дебилизъм? Оставка!

    09:51 04.10.2025

  • 8 Ахах

    9 0 Отговор
    Още вторник казаха, че ще вали и има опасност от наводнения.. Какво предприеха тия калинки??!

    09:52 04.10.2025

  • 9 Абе

    11 0 Отговор
    в "Елените" има едно презастуяване при това върху дере никой не е мислил че все някога може да се излее порой и от близките планини да има вълна!

    09:53 04.10.2025

  • 10 Ще има разследване

    9 1 Отговор
    И ще се окаже че всеки от разследващите е строил вила в дерето с крадени пари. Накрая ще се реши. Парите от дето дошли, там и отишли. Бог дал, бог взел. Обаче с бедните дето са гладували и са строили законно с тях какво ще правите? Още в древен Рим са го казали "Бедните да го Д".

    09:56 04.10.2025

  • 11 престъпленията причинили минаването

    2 0 Отговор
    на тази вълна през инфраструктурата на селището а не по коритата които вече са застроени са очевадни и който говори че дъжда бил виновен прикрива тези престъпления и баламосва хората

    10:01 04.10.2025

  • 12 Далече от полицаи на всяка цена

    3 0 Отговор
    Хора гледайте сами да се справяте с тежки проблеми,много от полицаите са извратени и без култура, вкарват всеки подал жалба или сигнал в регистри на ада(досиета с доноси за лицето),работят заедно с прокуратурата да смачкват всеки подал сигнал с течение на времето!

    10:06 04.10.2025

  • 13 горския

    6 0 Отговор
    що ли по Тошово време нямало наводнения... сигурно щото не е валяло дъжд... или щото из деретата не са строили амфитеатри и къщи за тъщи...

    10:08 04.10.2025

  • 14 Не са бозайници

    6 0 Отговор
    Този с очилата е завършен дебил под пагон,ниво на гущер!

    10:08 04.10.2025

  • 15 Мунчо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "ЕвроАтлантически гьон":

    Еми хем знаят, че са строили в дере на река, хем пък се оплакват всички сега.....няма какво да бъдат предупреждавани, защото природата не търпи подобно своеволия......колко трябва да си "неумен" за да строиш там....????

    10:14 04.10.2025

  • 16 име

    3 0 Отговор
    Хак да им е на селяндурите, даже други ден, като вали пак, дано да завлече всичко в морето. Да си сърбат попарата алчните мутри, не искам пари на всички данъкоплатци да се трошат за да се разчистват мизериите от разни презастроявания някви с два пръста чело.

    10:14 04.10.2025

  • 17 хихи

    2 0 Отговор
    Догодина с "безплатните" кредити в Евро, ще бетонират и морето, после ще се чудят от къде им е дошло!?

    10:21 04.10.2025

  • 18 хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Дядо Господ си зне работата!?

    10:22 04.10.2025

  • 19 ИВАН

    2 0 Отговор
    Тоз мишок, каква ли заплата взима да се вози по цял ден на държавни коли и да се показва понякога по телевизията.

    10:24 04.10.2025

  • 20 Реалностите

    3 0 Отговор
    Колко да е неочаквана, като мyтpите са строили върху дерета на реки!?
    Хората са казали "където е текло пак, ще тече"!
    Като има държава с голямо "Д" то тогава природата с голямо "П", ще се погрижи за корупцията!
    Случайно да видяхте Дебелите там да помагат и да запушват дерета с телесата си ми не тях ги интересува автопарка на президента!

    Коментиран от #28

    10:24 04.10.2025

  • 21 Гошо

    2 0 Отговор
    Предупреждения имаше колкото щеш ,но никой не им обръща внимание Това е

    10:25 04.10.2025

  • 22 Предупредена съм ,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    ама като не очаквах ...

    10:26 04.10.2025

  • 23 Троянец

    1 0 Отговор
    НЕКАДЪРНИЦИ! Още преди 10 дена от НИМХ предупредиха за очакващи се валежи по Черноморието 200-300л/кв.м.Всичко случило се е поради БЕЗХАБЕРИЕТО Ви! Вие /ГЕРБ,ИТН,БСП,Ново начало"-УНИЩОЖАВАТЕ БЪЛГАРИЯ! Време е да се оттървем от Вас!На КОЙ не му е ясно???????!!!!!!!!!!!

    10:29 04.10.2025

  • 24 Строител

    2 0 Отговор
    Било кво било !!!Ще им направим Оферти за строително - възстановителни дейности .Скъпичко ще им излезе,ама пък доволни ще останат ...До следващия дъжд !!

    10:29 04.10.2025

  • 25 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Когато "населението" на една територия-не прави нищо за себе си......Природата го прави! Чисти Боклука!

    10:31 04.10.2025

  • 26 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    Управляващи.......ВЪРВЕТЕ НА М@йНАТА СИ!

    10:32 04.10.2025

  • 27 Мнение

    0 0 Отговор
    Строено ли в коритото на реката? Строено е. Лошото е че засегна и невинни хора. Нищо не е неочаквано. Метеоролозите предупредиха 2 дена преди събитието ,че се възможни наводнения.

    10:38 04.10.2025

  • 28 мyтpите са строили върху дерета на реки

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Реалностите":

    те са строили на терен който имаше няколко хотела по времето на соца
    беше комплекс затворен тип за французи само
    българи не се допускаха там на елените

    10:41 04.10.2025

  • 29 факуса

    0 0 Отговор
    предупредени ама дошла неочаквано,смс ли да прати бе некадърник

    10:51 04.10.2025

