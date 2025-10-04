Гл. комисар Джартов: Хората в "Елените" бяха предупредени. Но вълната дойде неочаквано за всички

Хората в "Елените" бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички. Това каза в ефира на "Събуди се" главен комисар Александър Джартов - директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
“На този етап при нас няма информация за хора, които имат нужда от помощ някъде в страната. Най-критично беше в "Елените". Колегите работеха до късно, за да могат да евакуират всички, за които имаше потенциална опасност. Продължава работата там по разчистване и обезопасяване на селищата”, обясни Джартов.
“Евакуирахме около 100 човека в цялата страна, основно бяха в "Елените". Другото място, в което се налагаше евакуация, беше Царево. Предвид високите води, които навлизаха, част от хората имаха притеснения да не бъдат залети. През 2023 година имаше тежко наводнение там, така че те бяха евакуирани основно с превантивна цел”, каза той.
По думите му е имало затруднения с евакуацията на някои хора в "Елените", но работещите на терен са се справили отлично.
“За изминалото денонощие работихме по над 400 сигнала. 340 от тях бяха свързани с реагиране, вследствие на тежките метеорологични условия. Основно ставаше въпрос за отстраняване на предмети и опасни дървета, които бяха паднали. Всичко останало беше свързано с евакуация, отводняване и обезопасяване на сгради”, коментира Джартов.
"На този етап екипите на терен са сравнително малко. Днес ще бъдат съсредоточени основно в "Елените", каза главният комисар.
"Евакуираните хора бяха настанени в комплекси на място, както и в общински обекти, за да имат добри условия, осигурена е вода и храна. Когато аз отидох, ситуацията беше изключително тежка. Оказа се, че имаме втора вълна след първата, която нанесе тежките поражения. Имаше и изключително интензивен валеж, но след втората вълна нямаше непосредствена опасност. Въпреки това колегите останаха на място", сподели той.
По думите на Джартов предстои да бъдат оценени материалните щети, но със сигурност са значителни. "Комисия, която се назначава от кмета на общината, ще обходи цялата засегната зона и ще оцени щетите. Основно са автомобили, но има засегната инфраструктура и сгради".
Шефът на пожарната сподели, че в петък не е имало опасност от срутване на сгради, но днес те отново ще бъдат оценени за всеки случай.
По думите му хората в "Елените" са били предупредени, но вълната е дошла неочаквано за всички. "Към 11:00 часа обстановката в област Бургас започна да се нормализира, но около 11:20 започнахме да получаваме съобщения по 112 от граждани, които виждат изключително висока вълна, която възпрепятства тяхната евакуация и ги застрашава. Тогава от областния управител беше задействан BG-Alert, за да бъдат предупредени хората", обясни Джартов.
