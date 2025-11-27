БСП предупреди: Ако социалните ангажименти в Бюджет 2026 отпаднат, ще преосмислим участието си в управлението

Вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров предупреди коалиционните си партньори от ГЕРБ и „Има такъв народ“, че партията ще преосмисли участието си в управлението на страната, ако след преработването на бюджета за 2026 г. отпаднат всички социални ангажименти.
Той посочи, че това би означавало, че няма да има увеличение нито на заплатите, нито на пенсиите, нито на майчинските, за които трите управляващи формации се бяха договорили, цитиран от novini.bg.
Всички те ще бъдат зачеркнати, а това беше най-социалният бюджет от години насам, който осигуряваше нарастване на доходите на хората, отбеляза Зафиров на брифинг в централата на БСП.
„Поели сме ангажименти към българските граждани, затова се включихме в тази форма на управление. Отпаднат ли обаче тези социални ангажименти, ние ще преосмислим своето участие в управлението“, категоричен бе вицепремиерът Зафиров.
Той определи като „изключително рисково и безотговорно“ спрямо хората и икономиката да влезем в 2026 г. със стария бюджет.
„Страната се нуждае от актуален бюджет. Ние ще участваме активно в дискусиите по новия проектобюджет, за да защитаваме социалните политики в него. Това е нашата червена линия“, предупреди той.
Той призова работодателите да застанат на страната на работещите и напомни, че влизането ни в еврозоната изисква социална защита, а не замразяване на заплатите.
Точно в този критичен исторически момент България има нужда от лидерство за превеждане на страната през трудните месеци, които ни предстоят, посочи в заключение Атанас Зафиров.
По-хубаво от това здраве му кажи!
Обаче утре ще кажеш - ние оставаме, щото без бюджет и управление е по-зле, отколкото без социални придобивки...
До коментар #3 от "си дзън":Ще мислят до 1 януари. После заплати, пенсии и так далее, улетают у воздух.
До коментар #2 от "Данко Харсъзина":Така е! От ултра ляв бюджет ще го направят ултра десен - но реформи пак няма да има.
Ама то за глупост се плаща! Народа да си го изгладува и като му дойде времето да иде да гласува!
Ако ще хвърляме пари през терасата - утре пак ще стигнем до глад и мизерия, към която види и тоя бюджет!
До коментар #13 от "Последния Софиянец":Късно е чадо....
До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":Точно така. Бойко направи виртуозен политически пирует. Ляво правителство с десен бюджет и десни политики. Това и най великите политици в историята на света не са го правили.
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Забрана да ползваш руски думи. И да говориш за пенсионерите старите хора.
