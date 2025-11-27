Новини
България »
Всички градове »
БСП предупреди: Ако социалните ангажименти в Бюджет 2026 отпаднат, ще преосмислим участието си в управлението

БСП предупреди: Ако социалните ангажименти в Бюджет 2026 отпаднат, ще преосмислим участието си в управлението

27 Ноември, 2025 18:02 556 25

  • бсп-
  • предупреждение-
  • бюджет 2026-
  • социални ангажименти-
  • участие-
  • управление

Зафиров определи като „изключително рисково и безотговорно“ спрямо хората и икономиката да влезем в 2026 г. със стария бюджет.

БСП предупреди: Ако социалните ангажименти в Бюджет 2026 отпаднат, ще преосмислим участието си в управлението - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров предупреди коалиционните си партньори от ГЕРБ и „Има такъв народ“, че партията ще преосмисли участието си в управлението на страната, ако след преработването на бюджета за 2026 г. отпаднат всички социални ангажименти.

Той посочи, че това би означавало, че няма да има увеличение нито на заплатите, нито на пенсиите, нито на майчинските, за които трите управляващи формации се бяха договорили, цитиран от novini.bg.

Всички те ще бъдат зачеркнати, а това беше най-социалният бюджет от години насам, който осигуряваше нарастване на доходите на хората, отбеляза Зафиров на брифинг в централата на БСП.

„Поели сме ангажименти към българските граждани, затова се включихме в тази форма на управление. Отпаднат ли обаче тези социални ангажименти, ние ще преосмислим своето участие в управлението“, категоричен бе вицепремиерът Зафиров.

Той определи като „изключително рисково и безотговорно“ спрямо хората и икономиката да влезем в 2026 г. със стария бюджет.

„Страната се нуждае от актуален бюджет. Ние ще участваме активно в дискусиите по новия проектобюджет, за да защитаваме социалните политики в него. Това е нашата червена линия“, предупреди той.

Той призова работодателите да застанат на страната на работещите и напомни, че влизането ни в еврозоната изисква социална защита, а не замразяване на заплатите.

Точно в този критичен исторически момент България има нужда от лидерство за превеждане на страната през трудните месеци, които ни предстоят, посочи в заключение Атанас Зафиров.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    20 2 Отговор
    Абе вие лъжете повече от герб

    18:11 27.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    5 7 Отговор
    Нали това го писах 50 пъти днес. Заплати, пенсии, майчинство и всички останали социални придобивки отиват на кино. Това извоюва снощния протест. Десен бюджет. Този беше ляв.

    Коментиран от #15

    18:11 27.11.2025

  • 3 си дзън

    14 2 Отговор
    Ще преосмислят и ... ще останат.

    Коментиран от #14

    18:12 27.11.2025

  • 4 Пръждосвайте

    15 3 Отговор
    се кой от къде е , час по - скоро и стига с тази наглост да се правите на социални ! Нагушихте се с милиони , обиколки по света , лимузини и много различни привилегии - грабите с пълни шепи ! Социални само на приказки ! Нищо социално !

    18:12 27.11.2025

  • 5 Ясен

    7 4 Отговор
    Може ли БСП да напълни площадите с протестиращи бабички и дедовци?!

    18:12 27.11.2025

  • 6 Само да добавя

    11 2 Отговор
    И без иди ми, дойди ми - 13-а пенсия за ВСИЧКИ пенсионери, записано в бюджета. Другото е цинизъм. Няма извинения за липса на пари. Спящите от парламента не заслужават нищо, а лапат!

    18:12 27.11.2025

  • 7 ЗРИТЕЛ

    12 3 Отговор
    предателите никой не ги уважава...още по малко със звучните прякори- медузата, малък шошо, фритюрника и т.н.

    18:13 27.11.2025

  • 8 Хайде де

    11 3 Отговор
    ще се откажете от властта! А на следващите избори сте отвън,на жълтите павета. Я да видим,стиска ли ви чепика.

    18:13 27.11.2025

  • 9 Фактъ

    10 4 Отговор
    И къде ще ходите , като сте вече в канала бре ?! БСП умре !

    18:14 27.11.2025

  • 10 Дедо Джо

    4 3 Отговор
    Ало Флинстон. Налягай си парцалите. Нас в частния сектор кой ще ни вдига заплатите? За избирателите на Бойко си се загрижил. Ако излезеш от управлението, канадските измамници с удоволствие ще те заместят.

    18:14 27.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДрайвингПлежър

    1 3 Отговор
    Ми значи няма да влизаме в Еврозоната!! Щом за нея е целия тоя цирк - зачертаваме я!
    По-хубаво от това здраве му кажи!

    Обаче утре ще кажеш - ние оставаме, щото без бюджет и управление е по-зле, отколкото без социални придобивки...

    18:15 27.11.2025

  • 13 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Правителството пада и няма евро.

    Коментиран от #17

    18:15 27.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Ще мислят до 1 януари. После заплати, пенции и так далее, улетают у воздух.

    Коментиран от #24

    18:15 27.11.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Така е! От ултра ляв бюджет ще го направят ултра десен - но реформи пак няма да има.
    Ама то за глупост се плаща! Народа да си го изгладува и като му дойде времето да иде да гласува!

    Ако ще хвърляме пари през терасата - утре пак ще стигнем до глад и мизерия, към която види и тоя бюджет!

    Коментиран от #21

    18:17 27.11.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    До април ще преговарят. После Шишко ще ритне кофата. Партията му е във възход.

    18:18 27.11.2025

  • 17 ИгуменРумен

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Последния Софиянец":

    Късно е чадо....

    18:19 27.11.2025

  • 18 А стига си се правил на умен ще ти спрат

    5 0 Отговор
    кражбата, ако не си част от мафията

    18:20 27.11.2025

  • 19 Мента скутаджия

    0 0 Отговор
    И НАГАЖДАЧ. Ти Вие вече се компрометирахте. Връщане назад НЯМА. Предтекст е това за да крадете ОЩЕ.. Нищо социално няма. Най бедните на Европа и пари само на тези които не са работили и осигурявали нормално. ПОЗОР СТЕ.

    18:21 27.11.2025

  • 20 Видев

    0 0 Отговор
    Социалните милионери премислят и отиват във всички положения при СДС - отпадък и придатък на останалата мафия. Още по-добре е при Атака и Волен примерно.

    18:21 27.11.2025

  • 21 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "ДрайвингПлежър":

    Точно така. Бойко направи виртуозен политически пирует. Ляво правителство с десен бюджет и десни политики. Това и най великите политици в историята на света не са го правили.

    18:21 27.11.2025

  • 22 Нема, нема!

    0 0 Отговор
    Нема да преосмислите нищо! Щото на следващите избори сте аут отвсякъде...

    18:22 27.11.2025

  • 23 ?????

    1 0 Отговор
    Тия пък кои бяха?

    18:22 27.11.2025

  • 24 Ти хайрсъз имаш

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Забрана да ползваш руски думи. И да говориш за пенсионерите старите хора.

    18:23 27.11.2025

  • 25 Само

    0 0 Отговор
    БСП!БСП !

    18:23 27.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол