Костадинов: Кой точно в общинската и държавната администрация ще поеме отговорност за трагедията в "Елените"?

4 Октомври, 2025 13:47 936

Ето защо за жертвите има виновни. И в двата случая това са общинските и държавните власти - във Варна те търпяха незаконните строежи в циганската махала, които бяха навлезли в дерето, а в "Елените" направо са дали разрешение за строеж на немислимо място, коментира лидерът на "Възраждане"

Снимка: Фейсбук/К.Костадинов
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Председателят на "Възраждане" - Костадин Костадинов, чрез социалната мрежа изрази позицията си по отношение на наводненията от вчера. Той припомни за едно също толкова голямо наводнение, което преди години взе жертви във Варна, и призова да се поеме отговорност от общинските и държавните власти.

"Вчера в района на "Елените" при наводнение загинаха 3 души. Причината за тази поредна трагедия се вижда на тази снимка. Защо поредна ли? Защото преди 11 години във Варна при наводнението в кв. "Аспарухово" по същата причина загинаха 13 души.

А причината е, че се строи в отточни дерета и суходолини. Суходолията нямат вода през 99% от времето в годината, но случи ли се някой голям дъжд, те се превръщат в бурни и пълноводни реки. Това стана в "Аспарухово" през 2014 г., това стана и вчера в "Елените".

Ето защо за жертвите има виновни. И в двата случая това са общинските и държавните власти - във Варна те търпяха незаконните строежи в циганската махала, които бяха навлезли в дерето, а в "Елените" направо са дали разрешение за строеж на немислимо място. Въпросът сега е - кой точно в общинската и държавната администрация ще поеме отговорност за трагедията? Защото, още веднъж повтарям, тя не е плод на друго, а на извършено административно престъпление от държавни или общински служители.”, написа Костадинов в социалната мрежа.


