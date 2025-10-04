Кметът на Несебър: Не мога да кажа дали има незаконно строителство в "Елените"

Не мога да кажа дали има незаконно строителство във ваканционно селище "Елените", заяви пред журналисти кметът на община Несебър Николай Димитров. "Събрали сме се да помогнем на хората и да работим“, каза той, цитиран от БТА.
На въпрос дали деретата са били почистени преди бедствието, той отговори: "А трябва ли да знаем кога ще има бедствие, за да ги чистим? Службите свършиха това, което е трябвало да се свърши".
По думите му в момента приоритет е дейността на кризисния щаб и оказването на помощ на пострадалите.
"Тепърва ще има проверки и ако се установи нещо, което е неправилно, ще се търсят причините. Сега трябва да си свършим работата, за която сме се събрали – кризисният щаб, а след това да се правят проучвания", допълни Димитров.
В отговор на въпрос какви превантивни мерки са били предприети на местно ниво преди влошаването на метеорологичната обстановка, кметът обясни: "Превантивните мерки, които предприемаме, са всички дъждовни канализации и шахти да бъдат почистени – и те бяха почистени. Просто голямото количество дъжд – това си е природа. Ние предприемаме това, което трябва - почистваме, хората работят денонощно. Преди валежите всичко беше почистено. Когато е нужно, чистим и деретата – те също си имат отводняване".
Всеки склон си има няколко по-малки и
още десетки още по-малки като вади при силен дъжд! ФАКТ!
Това че тия малките са застроени от хотели и
водата е изведена настрани в големия е БЕЗУМИЕ, г-н Кмете!!
15:10 04.10.2025
Коментиран от #57
те построили върху самата река която е строго държавна собственост ама кмета не могъл да каже
21 Р Г В
РДНСК и прокуратурата да действат а не да чакат разпореждане от партийните централи
15:13 04.10.2025
До коментар #7 от "АЛОООО":Там е пълно с руснаци, които режима в Москва финансира, за да може да ги използва, когато му дойде времето.
До коментар #1 от "Абсурдистан":На основание на финикийски знаци!
До коментар #1 от "Абсурдистан":Щом "представетеля" на властта казва, че не знае, значи са незаконни. друг е въпроса, че нотариалните актове ако погледнат ще намерят , фирмата продала ги и ще разплетат всичко, но не искат. Правят се на малоумни.
До коментар #5 от "Али Баба":Ако не ни харесва закона го променяме, но всичко е законно
До коментар #27 от "Е, кой да каже бе":От 1999 е общински съветник а от 2007 до ден днешен е кмет на Несебър !!!???!!! Е КОЙ ДА КАЖЕ БЕ , КОЙ АКО НЕ ТОЙ !!!???!!!
Жалък лъ лъжльо!
До коментар #17 от "не може да му се отрече на Костадинов,":Я кажете някой по-ерудиран политик от Костадинов?За Боку всички знаят ,че е тъп.Като галош.Пеевски е невероятно умен,ама няма чара на Боко.А Костадинов е съчетание от двамата ,споменати по-горе...А познайте кой ще спечели на сшедвщите изботи
Той смята, че грижата за неговата община е само след Потоп...!!!?
До коментар #16 от "не можел да каже?!?":Дали милата,неподкупна,строга,но справедкива бг прокуратура ще се самосезира?Дали след обстойна,систематична, всеобхватна и компетентна проверка няма да се окаже,че всичко е законно......аауууууу
