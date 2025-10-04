Новини
Кметът на Несебър: Не мога да кажа дали има незаконно строителство в "Елените"

4 Октомври, 2025

Кметът на Несебър: Не мога да кажа дали има незаконно строителство в "Елените" - 1
Снимка: МВР-Бургас
Не мога да кажа дали има незаконно строителство във ваканционно селище "Елените", заяви пред журналисти кметът на община Несебър Николай Димитров. "Събрали сме се да помогнем на хората и да работим“, каза той, цитиран от БТА.

На въпрос дали деретата са били почистени преди бедствието, той отговори: "А трябва ли да знаем кога ще има бедствие, за да ги чистим? Службите свършиха това, което е трябвало да се свърши".

По думите му в момента приоритет е дейността на кризисния щаб и оказването на помощ на пострадалите.

"Тепърва ще има проверки и ако се установи нещо, което е неправилно, ще се търсят причините. Сега трябва да си свършим работата, за която сме се събрали – кризисният щаб, а след това да се правят проучвания", допълни Димитров.

В отговор на въпрос какви превантивни мерки са били предприети на местно ниво преди влошаването на метеорологичната обстановка, кметът обясни: "Превантивните мерки, които предприемаме, са всички дъждовни канализации и шахти да бъдат почистени – и те бяха почистени. Просто голямото количество дъжд – това си е природа. Ние предприемаме това, което трябва - почистваме, хората работят денонощно. Преди валежите всичко беше почистено. Когато е нужно, чистим и деретата – те също си имат отводняване".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Абсурдистан

    54 0 Отговор
    А кой е разрешил строежи във водосборно дере и на какво основание?

    Коментиран от #25, #26

    15:05 04.10.2025

  • 2 Можеш ах тии

    31 0 Отговор
    Ама е смееш бъз тъй

    15:05 04.10.2025

  • 3 🦌🦌🦌

    14 21 Отговор
    Там живеят руснаци избягали от режима.

    15:05 04.10.2025

  • 4 име

    56 3 Отговор
    Абе, кви пострадали има там? Хотели на мутри и алчни селяндури, застроили всичко. Никакви пари на данъкоплатците не трябва да се харчат за тях.

    15:06 04.10.2025

  • 5 Али Баба

    48 0 Отговор
    Разбира се, че няма! Това е една прекрасна страна с върховенството на закона! Нищо незаконно не е построено...

    Коментиран от #28

    15:06 04.10.2025

  • 6 Сила

    43 1 Отговор
    Ти да видиш , честен кръст бате !!! Сичкото брат Динефф , сичкото му е законно бате !!! Ейййй , селски тарикатчета ......

    15:07 04.10.2025

  • 7 АЛОООО

    27 11 Отговор
    Българи си дадоха живота да спасяват украински Hещ@стници, които трябва час по скоро да бъдат изгонени от България

    Коментиран от #23

    15:08 04.10.2025

  • 8 Спецназ

    26 2 Отговор
    Не може да има само 1 "Дере за оттичане!

    Всеки склон си има няколко по-малки и
    още десетки още по-малки като вади при силен дъжд! ФАКТ!

    Това че тия малките са застроени от хотели и

    водата е изведена настрани в големия е БЕЗУМИЕ, г-н Кмете!!

    15:09 04.10.2025

  • 9 Как да

    35 0 Отговор
    кажеш , като в Несебър е същата работа ! Процъфтяващи далавери , заграбване и известни собственици с врътки и общинско съдействие на земи и други имоти !

    15:09 04.10.2025

  • 10 Последния Софиянец

    33 0 Отговор
    Местните жители знаят къде не трябва да се строи но Мутрите с мръсните пари строят където си искат.

    15:09 04.10.2025

  • 11 Пешо Волгата - 4 хилядник

    32 0 Отговор
    На морето всичко е "законно". Корупция в особено големи размери. Вижте на какво приличат курортите ни. Безразборно строителство, голяма част от което на всичкото отгоре е и калпаво- пестяха от материалите. Особено ония морски разбойници от Влас- братя Диневи. Тези селски бандити отдавна са за затвора, но заради корумпираното ни управление и кметове като този мизерник- всичко им е "законно".

    15:09 04.10.2025

  • 12 кабел

    11 1 Отговор
    И аз не мога да кажа. Мълча си,защото ядох чесън и ухкам на ламя.

    15:09 04.10.2025

  • 13 Боздуган

    25 0 Отговор
    Ми какво можеш бе неможач. Хвърляй оставка и чакай размера на присъдата и стойността на парите които ще връщаш. Това важи за всички по веригата всеки един подписал се на всяка хартия довела до трагедията за хората!

    15:10 04.10.2025

  • 14 Вълк единак

    22 0 Отговор
    Оставка и Беленеее!!!

    15:10 04.10.2025

  • 15 еурогейчик

    14 6 Отговор
    Сега е момента корумпираното правителство на булгаристаня да обяви война на Русия.

    15:10 04.10.2025

  • 16 не можел да каже?!?

    36 0 Отговор
    В случая Елените - имотите са в речното корито. Река няма, има хотели, парк, амфитеатър, спортни игрища, басейни и т.н. И всичко това за последните 20 години. Реката е държавна собственост, хотелите, игрищата и амфитеатъра - едва ли. От седемдесетте години на миналият век е забранено строителството на заливните тераси на реките. В случая е строено върху самата река. Зад всеки от тези строежи стоят подписи - на кмет, главен архитект, директор на РИОСВ, директор на басейнова дирекция и за всеки от тях е знаел директора на РДНСК и областният управител. Тези лица се знаят кои са. Прокуратурата пак няма да открие виновни, както преди две години в Царево. Ако искате можете да проверите сами, това са номерата на ПИ11538.506.39, 11538.506.34, 27454.502.46, 27454.502.47, 27454.502.45, 27454.502.43, 27454.502.36, 27454.502.18 Корупцията убива. Бог да прости загиналите.

    Коментиран от #57

    15:10 04.10.2025

  • 17 не може да му се отрече на Костадинов,

    16 11 Отговор
    че се възползва от всяка ситуация в бегето...Всъщност,на следващите избори,надявам се да са скоро,бих гласувал за него...Човек който мисли,преосмисля и поне по неговите думи мисли за България..Или поне за Варна...Като дойде на власт,което е неизбежно,ще го видим в целия му блясък...

    Коментиран от #41

    15:10 04.10.2025

  • 18 Еленка

    23 0 Отговор
    Природа другари... Като гледам какви строителни ГРОЗИЛИЩА са накамарени, оставаше и да са законни! "Елените", навремето май бяха един елегантен архитектурен ансамбъл, с ниски сгради и зеленина...днес, по-грозно място не съм виждала!

    15:11 04.10.2025

  • 19 Само

    26 0 Отговор
    като прочета дежурното "тепърва ще има проверка" и ми се придрайфва !

    15:11 04.10.2025

  • 20 Демо версия крадец = демокрад

    27 0 Отговор
    няма незаконно строителство бе корумпиран кмете
    те построили върху самата река която е строго държавна собственост ама кмета не могъл да каже

    15:11 04.10.2025

  • 21 Р Г В

    21 0 Отговор
    Кмете ,кмете не се прави на ни чул ,ни видял . Според ЗУТ. на 200м. от брега земята е изключителна държавна собственост. Казуса е ясен , няма какво да проверяваш и ти си в кюпа.
    РДНСК и прокуратурата да действат а не да чакат разпореждане от партийните централи

    15:13 04.10.2025

  • 22 Кретените -

    16 0 Отговор
    това е новото име на Елените.

    15:17 04.10.2025

  • 23 666

    6 10 Отговор

    До коментар #7 от "АЛОООО":

    Там е пълно с руснаци, които режима в Москва финансира, за да може да ги използва, когато му дойде времето.

    15:18 04.10.2025

  • 24 хихи

    10 0 Отговор
    Аз мога да кажа "Всичко е законно" Законно но неморално!

    15:21 04.10.2025

  • 25 хихи

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абсурдистан":

    На основание на финикийски знаци!

    15:22 04.10.2025

  • 26 Мда

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абсурдистан":

    Щом "представетеля" на властта казва, че не знае, значи са незаконни. друг е въпроса, че нотариалните актове ако погледнат ще намерят , фирмата продала ги и ще разплетат всичко, но не искат. Правят се на малоумни.

    15:22 04.10.2025

  • 27 Е, кой да каже бе

    21 0 Отговор
    Да не си на Луната!Нали си кмет на Несебър!

    Коментиран от #29

    15:22 04.10.2025

  • 28 хихи

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Али Баба":

    Ако не ни харесва закона го променяме, но всичко е законно

    15:23 04.10.2025

  • 29 Сила

    19 0 Отговор

    До коментар #27 от "Е, кой да каже бе":

    От 1999 е общински съветник а от 2007 до ден днешен е кмет на Несебър !!!???!!! Е КОЙ ДА КАЖЕ БЕ , КОЙ АКО НЕ ТОЙ !!!???!!!

    15:27 04.10.2025

  • 30 Цвете

    9 0 Отговор
    НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДВИДИ КАКВОТО И ДА БИЛО, НО ТИ, КАТО КМЕТ, ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ПОГРИЖИШ ИМЕННО, ЗА ДА НЕ ТЕ СВАРИ НЕПОДГОТВЕН. А ТИ СЕ ЗЪБИШ, КОЕТО НЕ ПРИЛЯГА НА ТАКЪВ, КОЙТО ЗАЕМА ВИСОК ПОСТ В ГРАДА. КАТО НЕ СИ ЗНАЕШ " УРОКА " ,ПРЕОТСТЪПИ ПОСТА СИ НА СЛЕДВАЩИЯ, КОЙТО Е ЗАМЕСТНИК КМЕТ. 😏😒👎

    15:30 04.10.2025

  • 31 Факт

    8 0 Отговор
    Като погледнем двете карти, предоставени от Възраждане, всичко идва на мястото!

    15:30 04.10.2025

  • 32 Тоя кмет кмет ли е ???????

    12 0 Отговор
    Именно той трябва да знае за това строителство , нали и в неговите джобове са влезли комисионни !!!!!!!!!!!

    15:32 04.10.2025

  • 34 Цвете

    4 0 Отговор
    НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДВИДИ КАКВОТО И ДА БИЛО, НО ТИ, КАТО КМЕТ, ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ПОГРИЖИШ ИМЕННО, ЗА ДА НЕ ТЕ СВАРИ НЕПОДГОТВЕН. А ТИ СЕ ЗЪБИШ, КОЕТО НЕ ПРИЛЯГА НА ТАКЪВ, КОЙТО ЗАЕМА ВИСОК ПОСТ В ГРАДА. КАТО НЕ СИ ЗНАЕШ " УРОКА " ,ПРЕОТСТЪПИ ПОСТА СИ НА СЛЕДВАЩИЯ, КОЙТО Е ЗАМЕСТНИК КМЕТ. 😏😒👎

    15:33 04.10.2025

  • 35 Гост

    6 0 Отговор
    Горкият! Да ти помогнеме....

    15:34 04.10.2025

  • 36 И тоя лисунгер се прави на утрепана

    11 0 Отговор
    Лисица , както всички от управляващите ни некадърници .......времето било виновно ......времето ли беше виновно за източването на пълните ни язовири , та тия пигмеи да оставят цели градове без вода ? Съд и затвор !

    15:35 04.10.2025

  • 37 az СВО Победа80

    6 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣
    Жалък лъ лъжльо!

    15:35 04.10.2025

  • 38 Шопинг

    9 0 Отговор
    А фамилия Баневи я забравихте !. Удобно,нали!?

    15:35 04.10.2025

  • 39 Червената шапчица

    9 0 Отговор
    От 2012 г. пречиствателната станция във ваканционното селище "Елените" няма разрешително за ползване като воден обект. Глобите за незаконно ползване на съоръженията и за замърсяване на собственика - Ветко Арабаджиев, надхвърлят 7 млн. лв., но той досега не ги е платил. Арабаджиев и съпругата му са в неизвестност от началото на септември и се издирват с европейска заповед за арест

    15:36 04.10.2025

  • 40 според кмета приоритет било да се

    5 0 Отговор
    разчисти а според хората приоритет е това селище да бъде безопасно за обитаващите го и всичко което е престъпно и незаконно построено и е причинило наводнението да бъде премахнато и виновниците съдени

    15:37 04.10.2025

  • 41 абе ,тия четиримата с минусите

    5 3 Отговор

    До коментар #17 от "не може да му се отрече на Костадинов,":

    Я кажете някой по-ерудиран политик от Костадинов?За Боку всички знаят ,че е тъп.Като галош.Пеевски е невероятно умен,ама няма чара на Боко.А Костадинов е съчетание от двамата ,споменати по-горе...А познайте кой ще спечели на сшедвщите изботи
    ..

    15:39 04.10.2025

  • 42 Кретен!

    7 0 Отговор
    Строителството не е незаконно,но е недопустимо! А Общината е тая,която го е допуснала,за което да си понесе отговорността!+ още няколко министерства!

    15:40 04.10.2025

  • 43 Държавата ни

    6 0 Отговор
    е ОПГ! Всички структури,без изключение!!!

    15:41 04.10.2025

  • 44 !!!?

    11 0 Отговор
    Този кмет е пример за връх на невевежеството !
    Той смята, че грижата за неговата община е само след Потоп...!!!?

    15:42 04.10.2025

  • 45 Все пак кой

    7 0 Отговор
    Ами кой да каже.

    15:43 04.10.2025

  • 46 Некои си

    7 0 Отговор
    Г-н кмете сега изкараите булдозерите и прочистете детето от бетон

    15:45 04.10.2025

  • 47 Отвратен

    6 0 Отговор
    След дъжд качулка , само оправдания и имитиранена дейности герберски отпадъци !!!!!!

    15:46 04.10.2025

  • 48 Читател

    5 0 Отговор
    Кметът е идиот и не само той а всички корупета там от 30 години.

    15:47 04.10.2025

  • 49 Еленът

    2 1 Отговор
    Само еленът е останал да стрърчи гордо над разрухата. Лошото е ,че въведоха евррото и сега Джиляззков ще тряба да си плати двойно.

    15:49 04.10.2025

  • 50 фен на сидеров

    2 0 Отговор
    некадърно и обвързано с корупция не означава незаконно !

    15:52 04.10.2025

  • 51 Гошо

    2 0 Отговор
    Шубе го е да говори.Сега ще измислят нещо връткаво и готово.А тези глупаци който са си взели имоти там и всички който строят близо до реки им пожелавам водата да ги отнесе заедно с тях че много тарикати се навъдиха.

    15:53 04.10.2025

  • 52 въпрос

    1 0 Отговор
    има ли нещо законно в България?

    15:54 04.10.2025

  • 53 коко

    2 0 Отговор
    Как може да е законно да се строи в дере,русло на река или на свлачище? Държавните служители кухоглави ли са или се правят на такива? Или всичките папкат парички от едни бедни хора?

    15:54 04.10.2025

  • 54 трън

    2 0 Отговор
    време е държавните служители които не знаят каква длъжност заемат и какво трябва да правят да си върнат заплатите време е за лична отговорност на всички държавни служители..

    15:56 04.10.2025

  • 55 коко

    2 0 Отговор
    Битият бит, Ен..аният иб..Ан, умрелия сам си е виновен... Типично оправдание на наш слуга на народа.

    15:58 04.10.2025

  • 56 Не го е..б....е

    1 0 Отговор
    Взел парите и друго не го интересува...

    15:59 04.10.2025

  • 57 Наивник на средна възраст

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "не можел да каже?!?":

    Дали милата,неподкупна,строга,но справедкива бг прокуратура ще се самосезира?Дали след обстойна,систематична, всеобхватна и компетентна проверка няма да се окаже,че всичко е законно......аауууууу

    16:00 04.10.2025

  • 58 Само боклуци там

    1 0 Отговор
    Най-тъпото племе са софиянци, таковат ги, а те щасливи

    16:01 04.10.2025

  • 60 коко

    1 0 Отговор
    "Кметът на Несебър: Не мога да кажа дали има незаконно строителство в "Елените" ами ти какъв си ,защо получаваш заплата като не можеш да отговориш? Правилно Костадинов искка да се отговори защо държавните институции са позволили това строително безумие!

    16:06 04.10.2025

