Бедствено остава положение в общините Несебър и Царево, политиците спорят кой е виновен за трагедията

4 Октомври, 2025 20:06, обновена 5 Октомври, 2025 03:13 1 718 13

Екипи на електроразпределителното дружество възстановяват трафопостовете

Бедствено остава положение в общините Несебър и Царево, политиците спорят кой е виновен за трагедията - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Остава бедственото положение в общините Несебър и Царево. В Царево започна спешно разчистване на коритото на река Черна и дерето край странджанското село Изгрев, заради прогнозата за предстоящи валежи, а във ваканционното селище "Елените" влезе тежка техника, с която се изриват наносите от кал, камъни и дървета довлечени от приливните вълни, пише БНР.

В Царево общинска комисия започна да описва щетите. Кметът Марин Киров заяви:

"За съжаление се готвим и за втора вълна. Синоптиците предупреждават, че във вторник времето ще се влоши. Готвим преписка към междуведомствената комисия, за да опишем щетите. За голяма радост този път изградената нова инфраструктура издържа, но има периферни разрушения около нея".

С булдозери, 5 камиона за изнасяне на отпадъци, багери, фадроми, амфибия, два репатриращи автомобила амфибия предоставени от община Несебър, пожарната служба и военните започна изриването на калните наноси по инфраструктурата на в.с "Елените". Огнеборци, военнослужещи и доброволци помагат за ръчното изчистване, каза директорът на РСПБЗН ст.комисар Николай Николаев:

"Първата ни цел беше днес да разчистим инфраструктурата, така че да могат да се движат автомобили. След това да осигурим евакуацията на тези, които останаха, защото в комплекса няма ток и вода и тези, които снощи отказаха евакуация, днес пожелаха. Свършихме евакуация на няколко семейства и привлякохме конструктор, който да направи първоначален оглед на конструкциите на сградите. На първоначалния оглед и становището на конструктора е, че няма опасност за сградите. Можем да започнем работа. На обяд вече допуснахме хора, които да се разчистват домовете, също така и доброволци".

Повредените автомобили отнесени от водата се репатрират до площадка пред хотел "Оникс" между "Свети влас" и "Елените".

Екипи на електроразпределителното дружество възстановяват трафопостовете.

Днес работата по разчистването продължава.

Лидери на опозицията и представители на управляващите отново влязоха в словесен индиректен спор кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие, предаде БНТ.

"Някой подписва да се строи в коритата на реките без да има разрешение за това 20 години подред. Ще говоря за Царево първо, когато стана наводнение. Тогава отпуснахме 43 милиона лева за коритата и моста. 2 години по-късно виждаме много подобна ситуация. Така че въпросът не е за пари. Въпросът е, че когато тези пари се дадат, за да се реши някакъв проблем, той наистина трябва да се реши. А, за да се реши правилно, трябва да работят всички институции, а не като тези, които са дали чувалите с пари от "Хемус" да се смачка срещу тях разследването", заяви Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната".

"Министерски съвет вече е разпоредил проверки дали се касае само за тежко природно бедствие или за човешка грешка. Защото според мен и според МС трябва да бъдат установени всички факти и обстоятелства - дали деретата са били изчистени от местната власт, как са давани разрешителни, в момента целият Министерски съвет работи по установяване на тези факти и обстоятелства и ако се касае за човешка грешка се надявам, че компетентните органи ще си свършат работата и отговорните такива ще понесат своите последствия", допълни Павела Митова, "Има такъв народ".

Темата коментира и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Във Фейсбук той написа:"Причината е, че се строи в отточни дерета и суходолини. Суходолията - те нямат вода през 99% от времето в годината, но случи ли се някой голям дъжд те се превръщат в бурни и пълноводни реки. Това стана в Аспарухово през 2014 г., това стана и вчера в Елените. Ето защо за жертвите има виновни. И в двата случая това са общинските и държавните власти".


Бургас / България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тия

    2 0 Отговор
    почнали от зад напред ! Кой им даде зор и реши , че в такива ситуации това е на първо място ?

    20:09 04.10.2025

  • 3 Къдравата Сю

    11 0 Отговор
    Олигарсите Братя Диневи да кажат защо зароиха всички баири и дерета от Св.Влас до Елените ?

    20:34 04.10.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    5 4 Отговор
    Свети Влас е руска губерния!
    Там живеят руските шпиони!
    Вицето на Румен Чорапа им даде български паспорти!
    SOS!
    Руски еничари са превзели територията!

    Коментиран от #10

    20:35 04.10.2025

  • 5 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    3 0 Отговор
    Тиквата е в Банкя пиши на хотел , не го бъркат парите .....на никой не му дреме за загубени имоти и покъщнина , ни най малко за загинали невинни !!!! Ден два и ще стане както всеки път .....всяко чудо за три дни !!!!! То и без друго тия управляващи научиха хората да живеят на открито срещу зимата ......за здраве де ...не за друго !!!!!!!!

    20:42 04.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 „МНОГО УСПЕШЕН ЛЕТЕН СЕЗОН”

    3 0 Отговор
    УЖАС...БЕДСТВИЕ...
    СВЪРШИ ОГНЕНАТА ..40 °ВОДА
    А ГАСТРОНОМИТЕ ЗАТВОРИХА...МЪЪКА..🙁

    21:00 04.10.2025

  • 9 Професор

    4 0 Отговор
    Гледах прогнозата на Метео Балкан в телефона пак дават дъждове за вторник и сряда. Дано да не се повтори. Гледам приложенията на Синоптик Бг и Мететото ама на Метео Балкан има повече подробности. Синоптика също де гледам и Пopнxъб отвреме на време. Все едно гледам парламентарния контрол в петък по БНТ. Заспивам. Това е от възрастта предполагам. Както беше казал покойния ми колега професор Юлиян Вучков: Когато бях млад всяка сутрин се събуждам със ерекция а сега всяка сутрин се радвам че се събуждам.
    Лека му пръст на Вучков.

    Коментиран от #13

    21:13 04.10.2025

  • 10 Хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Сега руските шпиони ще дойдат и за тебе, щото се издаде !

    21:51 04.10.2025

  • 11 оня с коня

    1 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    03:23 05.10.2025

  • 12 като ви казвам че АЕЦа трябва да гръмне

    0 0 Отговор
    вие не ми вярвате

    БГ-то Ще се оправи само и единственно!Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH !

    03:27 05.10.2025

  • 13 Какъв професор си?

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Професор":

    С толкова много правописни грешки.

    03:54 05.10.2025

