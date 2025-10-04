Бедствено остава положение в общините Несебър и Царево, политиците спорят кой е виновен за трагедията

Остава бедственото положение в общините Несебър и Царево. В Царево започна спешно разчистване на коритото на река Черна и дерето край странджанското село Изгрев, заради прогнозата за предстоящи валежи, а във ваканционното селище "Елените" влезе тежка техника, с която се изриват наносите от кал, камъни и дървета довлечени от приливните вълни, пише БНР.

В Царево общинска комисия започна да описва щетите. Кметът Марин Киров заяви:

"За съжаление се готвим и за втора вълна. Синоптиците предупреждават, че във вторник времето ще се влоши. Готвим преписка към междуведомствената комисия, за да опишем щетите. За голяма радост този път изградената нова инфраструктура издържа, но има периферни разрушения около нея".

С булдозери, 5 камиона за изнасяне на отпадъци, багери, фадроми, амфибия, два репатриращи автомобила амфибия предоставени от община Несебър, пожарната служба и военните започна изриването на калните наноси по инфраструктурата на в.с "Елените". Огнеборци, военнослужещи и доброволци помагат за ръчното изчистване, каза директорът на РСПБЗН ст.комисар Николай Николаев:

"Първата ни цел беше днес да разчистим инфраструктурата, така че да могат да се движат автомобили. След това да осигурим евакуацията на тези, които останаха, защото в комплекса няма ток и вода и тези, които снощи отказаха евакуация, днес пожелаха. Свършихме евакуация на няколко семейства и привлякохме конструктор, който да направи първоначален оглед на конструкциите на сградите. На първоначалния оглед и становището на конструктора е, че няма опасност за сградите. Можем да започнем работа. На обяд вече допуснахме хора, които да се разчистват домовете, също така и доброволци".

Повредените автомобили отнесени от водата се репатрират до площадка пред хотел "Оникс" между "Свети влас" и "Елените".

Екипи на електроразпределителното дружество възстановяват трафопостовете.

Днес работата по разчистването продължава.

Лидери на опозицията и представители на управляващите отново влязоха в словесен индиректен спор кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие, предаде БНТ.

"Някой подписва да се строи в коритата на реките без да има разрешение за това 20 години подред. Ще говоря за Царево първо, когато стана наводнение. Тогава отпуснахме 43 милиона лева за коритата и моста. 2 години по-късно виждаме много подобна ситуация. Така че въпросът не е за пари. Въпросът е, че когато тези пари се дадат, за да се реши някакъв проблем, той наистина трябва да се реши. А, за да се реши правилно, трябва да работят всички институции, а не като тези, които са дали чувалите с пари от "Хемус" да се смачка срещу тях разследването", заяви Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната".

"Министерски съвет вече е разпоредил проверки дали се касае само за тежко природно бедствие или за човешка грешка. Защото според мен и според МС трябва да бъдат установени всички факти и обстоятелства - дали деретата са били изчистени от местната власт, как са давани разрешителни, в момента целият Министерски съвет работи по установяване на тези факти и обстоятелства и ако се касае за човешка грешка се надявам, че компетентните органи ще си свършат работата и отговорните такива ще понесат своите последствия", допълни Павела Митова, "Има такъв народ".

Темата коментира и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Във Фейсбук той написа:"Причината е, че се строи в отточни дерета и суходолини. Суходолията - те нямат вода през 99% от времето в годината, но случи ли се някой голям дъжд те се превръщат в бурни и пълноводни реки. Това стана в Аспарухово през 2014 г., това стана и вчера в Елените. Ето защо за жертвите има виновни. И в двата случая това са общинските и държавните власти".