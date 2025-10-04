Скопие ни предложи помощ след бедствието на морето. Започна описването на щетите в Царево

Република Северна Македония е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията, съобщи в Екс президентът Румен Радев след телефонен разговор с колегата си Гордана Силяновска, предаде БНТ.
"Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа българският държавен глава.
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево, предаде БНТ.
Бедственото положение в общината остава в сила въпреки по-слабия дъжд. За 2 години градът за втори път се оказа във воден капан, а хората за пореден път са принудени да ремонтират домовете си. Хората в града се питат защо се стигна до поредния воден ад. От Общината уверяват, че деретата са били почистени няколко пъти. Но добавят, че докато не се направи цялостна корекция на коритото на реката бедствията ще се повтарят при всеки силен дъжд.
"Дърветата бяха влачени от "Изгрев" до Царево по републиканския път. Това е основната причина. Общината за пореден път ще подготви документация и проект, който да бъде подаден към комисията по бедствия и аварии за корекцията на тази река, защото веднага след бедствието през 2023 г. ние сме го направили, но не е получило финансиране", заяви Марин Киров, кмет на Община Царево.
Кризисният щаб в града се готви за нови големи дъждове през следващата седмица и започна спешно почистване на речното корито.
Броят на жертвите при потопа в курорта "Елените" нарасна до четири, след като тялото на жена беше открито в апартамент в комплекса. Информацията беше потвърдена от МВР.
Сигналът за изчезналата жена е подаден в полицията от нейния съпруг. Той е съобщил, че няма връзка с нея и не може да достигне до дома им. На място са се отзовали екипи на полицията и пожарната, които са открили безжизненото тяло, уточнява Нова телевизия.
„Охраняват се всички подстъпи към в.с. “Елените” включително и плажната ивица, за да няма достъп. Има подаден сигнал преди около час от руски гражданин за това, че няма връзка със съпругата си. Група от ОД МВР отиде на място, за да види коя е вилата. Това са вилите, до които нямаше достъп до момента, но водата започна да намалява, цял ден се източваше. Все още около тези постройки има много клони и наноси, в момента колегите претърсват там. По първоначални данни става дума за 58 годишна жена с руски паспорт“, коментира Комисар Владимир Маринов от ОДМВР-Бургас.
Междувременно, от ОДМВР-Бургас съобщиха, че са заловени крадци в "Елените", възползвали се от евакуацията на хората.
