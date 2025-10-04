Новини
Скопие ни предложи помощ след бедствието на морето. Започна описването на щетите в Царево

4 Октомври, 2025 20:09, обновена 5 Октомври, 2025 03:08

Броят на жертвите при потопа в курорта "Елените" нарасна до четири, откриха мъртва рускиня в апартамент

Скопие ни предложи помощ след бедствието на морето. Започна описването на щетите в Царево - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Република Северна Македония е готова да окаже подкрепа за справяне с последиците от наводненията, съобщи в Екс президентът Румен Радев след телефонен разговор с колегата си Гордана Силяновска, предаде БНТ.

"Благодаря на президента Гордана Силяновска за конструктивния телефонен разговор и изразените съболезнования за жертвите при наводненията в България, както и за заявената готовност РСМ да окаже подкрепа за справяне с последиците от бедствието", написа българският държавен глава.

Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево, предаде БНТ.

Бедственото положение в общината остава в сила въпреки по-слабия дъжд. За 2 години градът за втори път се оказа във воден капан, а хората за пореден път са принудени да ремонтират домовете си. Хората в града се питат защо се стигна до поредния воден ад. От Общината уверяват, че деретата са били почистени няколко пъти. Но добавят, че докато не се направи цялостна корекция на коритото на реката бедствията ще се повтарят при всеки силен дъжд.

"Дърветата бяха влачени от "Изгрев" до Царево по републиканския път. Това е основната причина. Общината за пореден път ще подготви документация и проект, който да бъде подаден към комисията по бедствия и аварии за корекцията на тази река, защото веднага след бедствието през 2023 г. ние сме го направили, но не е получило финансиране", заяви Марин Киров, кмет на Община Царево.

Кризисният щаб в града се готви за нови големи дъждове през следващата седмица и започна спешно почистване на речното корито.

Броят на жертвите при потопа в курорта "Елените" нарасна до четири, след като тялото на жена беше открито в апартамент в комплекса. Информацията беше потвърдена от МВР.

Сигналът за изчезналата жена е подаден в полицията от нейния съпруг. Той е съобщил, че няма връзка с нея и не може да достигне до дома им. На място са се отзовали екипи на полицията и пожарната, които са открили безжизненото тяло, уточнява Нова телевизия.

Охраняват се всички подстъпи към в.с. “Елените” включително и плажната ивица, за да няма достъп. Има подаден сигнал преди около час от руски гражданин за това, че няма връзка със съпругата си. Група от ОД МВР отиде на място, за да види коя е вилата. Това са вилите, до които нямаше достъп до момента, но водата започна да намалява, цял ден се източваше. Все още около тези постройки има много клони и наноси, в момента колегите претърсват там. По първоначални данни става дума за 58 годишна жена с руски паспорт“, коментира Комисар Владимир Маринов от ОДМВР-Бургас.

Междувременно, от ОДМВР-Бургас съобщиха, че са заловени крадци в "Елените", възползвали се от евакуацията на хората.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СУМУД

    39 3 Отговор
    Моите съболезнования на семействата на загиналите !
    ПОКЛОН !

    Коментиран от #6, #21

    20:13 04.10.2025

  • 2 Само минавам

    56 1 Отговор
    Защо с държавни средства и служители се разчиства частен имот? Няколко пъти съм отивал на бариерата пред Елените" и ми сочат табела ЧАСТЕН ИМОТ" ме преминавай.. Ами ако сега Веко каже и почне да съди държавата, че някой багер е отнесъл сейфа му с бижута и прашки?

    Коментиран от #3

    20:14 04.10.2025

  • 3 Ха ха

    22 48 Отговор

    До коментар #2 от "Само минавам":

    Защото имотите са на руски колонизятори. Прочети статията.

    Коментиран от #35, #54

    20:16 04.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АЛТЕРНАТИВА НА БЪЛГАРИЯ

    14 16 Отговор
    ЕДИНСТВЕНИТЕ ХОРА В ЕЛЕНИТЕ СА ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ
    ПЛАЧА САМО ЗА ТЯХ
    .... КВО ДА ПЛАЧА ЗА ЖИВОТНИ ?

    20:16 04.10.2025

  • 6 Българин

    19 43 Отговор

    До коментар #1 от "СУМУД":

    Да си бяха в Крим или Сочи, щяха да са живи, дошли са тук като спящи клетки на ФСБ. След като ДАНС не ги отстрани, православният ни бог ни отърва.

    Коментиран от #7, #27

    20:17 04.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Гост

    21 0 Отговор
    Корупцията убива!

    20:20 04.10.2025

  • 9 Последния Софиянец

    21 0 Отговор
    Корупцията убива!

    20:21 04.10.2025

  • 10 Хохо Бохо

    41 0 Отговор
    Ще разследват ли кой е дал разрешителните за строителство и срещу какво?

    Коментиран от #24

    20:22 04.10.2025

  • 11 Тони

    47 2 Отговор
    От двата склона водата се събира и струята се ускорява слизайки надолу. Вода идва още от ляво и от дясно и търси път към морето. В ниската част не е трябвало да се строи, а то е презастроено. Кой издава разрешителни за строеж? По колко мандата имат кметовете на ГЕРБ? Има ли корупция, има ли виновни, защото Коцев е в ареста 3-ти месец за клюките на плаТенка, а кметовете на ГЕРБ крадат 2 десетилетия, а осъдени НЯМА. Виновни има, прокуратура НЯМА! Мафията си има лична поръчкова прокуратура, това е причината да брани Сарафа.

    Коментиран от #41, #68

    20:23 04.10.2025

  • 12 123456

    14 0 Отговор
    Как е , има ли клиенти ! Започвайте новия хотел, щото скоро ще има пак вълна !

    20:24 04.10.2025

  • 13 добър плувец

    7 0 Отговор
    е пантерата. Ако огладнее ще има още жертви.

    20:26 04.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Железаря е тотално объркан !!!!!

    22 0 Отговор
    Виновно е времето , не сме ние макар , че хотелите и другите постройки са построени по наше управление !!!!! Боко е невинен !!!!! Вервайте ми !!!!

    20:27 04.10.2025

  • 16 Господ да накаже крадците на Българите

    27 0 Отговор
    Заради които загубиха живота и имотите си невинни хора !!!!!

    Коментиран от #30, #31

    20:29 04.10.2025

  • 17 Абсурдистан

    20 0 Отговор
    Природата не прощава човешката глупост. Жалко за загиналите.

    20:30 04.10.2025

  • 18 Поредното потвърждение ,че

    21 0 Отговор
    Корупцията в държавата убива

    20:31 04.10.2025

  • 19 Ко стана бря

    31 0 Отговор
    То времето си е много редовно , но тия които ни управляват нямат капка съвест и срам !

    20:31 04.10.2025

  • 20 Гошо - тръбата

    19 0 Отговор
    Сгради ,,Мутрински барок,,

    20:33 04.10.2025

  • 21 Аз да пиша

    4 33 Отговор

    До коментар #1 от "СУМУД":

    Умряла е като палестинска крва, и радост е ,че е руска орка, да беше си седяла в Русия.

    Коментиран от #28, #29, #34, #50, #55

    20:33 04.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ааааааа не !

    26 0 Отговор

    До коментар #10 от "Хохо Бохо":

    Няма да се разследва кой е дал тия разрешителни за строежите .....щото тотално ще ни отведат при герб управлението !!!!

    20:35 04.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да живее НАТО

    24 1 Отговор
    Архитектурата на сградите в комплекса са в стил ,, Мутрински барок,, . Пълен кич.

    20:39 04.10.2025

  • 27 Ех, ех

    21 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Думата Бог се изписва с главна буква, бедни ми православни братко, българино. И Той не наказва никого в нечия полза, а спасява. Господ да упокои душите на загиналите!

    Коментиран от #33

    20:40 04.10.2025

  • 28 Един велик българин каза:

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "Аз да пиша":

    О, неразумний юроде...

    Коментиран от #36

    20:41 04.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 1111

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Господ да накаже крадците на Българите":

    Амин!

    20:43 04.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Баце ЕООД

    25 0 Отговор
    Още колко човека трябва да убие това правителство?!

    Коментиран от #39

    20:46 04.10.2025

  • 33 Наказва, наказва!

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ех, ех":

    Особено онези, които си мислят, че са недосегаеми...

    Коментиран от #43, #60

    20:46 04.10.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Няма що

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха":

    Де се е чуло и видяло колонозатор да плаща стотици хиляди евро за имот, да си плаща безумните такси поддръжка, данъци и т.п ?
    Объркани хора сме българите и туй и то, неблагодарни и като коне с капаци. Затова държавата ни е на това дередже.

    20:48 04.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Аз да пиша

    1 6 Отговор

    До коментар #34 от "За пореден път":

    Не съм ляв, а десен...

    Коментиран от #44

    20:50 04.10.2025

  • 41 тиквенсониада

    11 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тони":

    Както се казваше в един ИДИОТСКИ лозунг - ГАРАНТИРАНО от ГЕРБ ли е всичко това ?

    20:52 04.10.2025

  • 42 „МНОГО УСПЕШЕН ЛЕТЕН СЕЗОН”

    3 4 Отговор
    АВЕ ВАЖНОТО ЧЕ ОТБОРА
    ПО НАРОДНА ТОПКА Е ШАМПИОН ВИЦЕ😀

    20:52 04.10.2025

  • 43 Жалко

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Наказва, наказва!":

    Очевидно е, че днес сме далече сме от Православието. Толкова далече, колкото древните наши предци, които са викали: Распни го, и кръвта му, на нас и нашите деца...

    20:54 04.10.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 отторвался

    0 1 Отговор
    трамп

    20:55 04.10.2025

  • 46 Тома

    9 6 Отговор
    С руски паспорт родена в Киев

    20:55 04.10.2025

  • 47 отторвался

    0 1 Отговор
    трамп

    20:55 04.10.2025

  • 48 Истината

    12 2 Отговор
    По БНТказаха, че къщите са на бедни украинци, който нямат застраховки ни за лъщите, ни за колите
    ЖЕЛЯЗКО КАКВО ЩЕ ОТПУСНЕ СЕГА
    ЩЕ ИДЕ ЛИ ДА ПОЛАЗИ В ОВЧА КУПЕЛ ПРИ МАДАМ

    Коментиран от #69

    20:55 04.10.2025

  • 49 Ценко Дубай

    11 0 Отговор
    Нямаше да има нито една жертва ако милиционерската партия бяха пратили 5-6 Вертолета Кугар от общо 12 . То неможе да обслужват само кръга Сибанкя .
    За какво са тези Кугари - че даже и америански БЕЛ има -4 броя

    20:57 04.10.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ценко

    5 0 Отговор
    Нямаше да има нито една жертва ако милиционерската партия бяха пратили 5-6 Вертолета Кугар от общо 12 . То неможе да обслужват само кръга Сибанкя .
    За какво са тези Кугари - че даже и америански БЕЛ има -4 броя
    20:57 04.10.2025

    20:58 04.10.2025

  • 53 пиши си

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Аз да пиша":

    Само дати кажа, че нещо ти липсва братле...

    Коментиран от #63

    20:58 04.10.2025

  • 54 Братле

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ха ха":

    Или си ходи в Индия или се научи на български.
    Иначе лопата.

    21:01 04.10.2025

  • 55 Тарзан

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Аз да пиша":

    Що не вземеш да скочиш от некой мост ! Въобще няма да е загуба

    Коментиран от #61

    21:02 04.10.2025

  • 56 Ха ха

    5 1 Отговор

    До коментар #23 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Не съди по себе си.Не всички жени са шлi-охи.

    21:05 04.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Баба Кина

    11 1 Отговор
    Добре, че свърши "летния сезон" ! Много почернени родители щеше да има. Ей, управляващи, не всичко е пари. И знайте, не можете да се надскочите. Капацитета е отдавна пресметнат и Слънчака не е Римини в Италия.

    21:09 04.10.2025

  • 59 Само питам

    11 1 Отговор
    Какви крадци при бедствено положение? Наричат се мародери и за тях смъртното наказание си е напълно оправдано.

    21:10 04.10.2025

  • 60 Това

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Наказва, наказва!":

    е твоето човешко разбиране и желание, но Бог е много милостив и дълготърпелив, та чака всички да дойдат на покаяние, дори и тези, които се мислят за недосегаеми.

    21:13 04.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 питам се

    1 2 Отговор
    руски или съседни на Русия граждани

    Бе и ние пушим КЕНТ и дъвчем бонбони ТИКТАК

    21:32 04.10.2025

  • 63 Аз да пиша

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "пиши си":

    Нищо не ми липсва. А,може би, малко да се заеда с руски орки-шлюхии ,шалавааа.
    ..

    21:34 04.10.2025

  • 64 Георги

    7 1 Отговор
    преди 2 години като стана голямото земетресение в Турция, първо арестуваха всички, а после почнаха да ги пускат като се окаже, че нямат вина. Ама в демокрацията е онратно, първо ги пускаш да избягат, а после търсиш вимщновни и кал да ги привикаш.

    Коментиран от #65

    22:04 04.10.2025

  • 65 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Георги":

    Арестуваните ще върнат ли над 50 000 жертви? Тази държава ли даваш за пример? Турция е пълен леш и от 7 години е в брутална криза.

    22:17 04.10.2025

  • 66 Савов

    4 0 Отговор
    За последната някак хич не ми е на . За останалите е жалко дето дадоха живота си за некадърни крадливи управници и да спасяват и чистят на богаташи частници в затворени комплекси в места които трябваше да са обществено достъпни плажове, гори ,язовири и др. Защо на тези е разрешено пътища и подстъпи към природата да блокират с бариери и " Частен имот " , а след това при бедствие като това или пожар реват как държавата трябвало да прави нещо за тях. Да ама държавно значи от данъци на всички на които сте спрели достъпа и забранявате да ползват без да плащат. Сега да си чистят за своя сметка , а не хората да мрат за тях и техни имоти. Да си платят всичко и към пожарна и към почистващите. Български села горяха и се наводняваха и 300-400 лв обезщетения давахте. Във фургони още живеят пострадали хора от преди много години.

    23:01 04.10.2025

  • 67 Бхакти

    0 0 Отговор
    След като чуе Шримад Бхагаватам , верният човек автоматично придобива бхакти, надарена със знание и отречение. Чрез такава бхакти той разбира сварупата на Върховния Господ в сърцето си и осъзнава връзката си с Него. След това той започва да служи на Господа. Когато връзката между Господа и живото същество се установи, се появява бхакти- йога за Бхагаван Шри Васудева .

    23:14 04.10.2025

  • 68 Ники

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Тони":

    Само, че кметовете на Несебър и Св.Влас са от партия Море на братя Диневи.
    ГЕРБ и останалите партии никога не са печелили избори в община Несебър.
    Там местната мафия никой не пуска
    Не съм симпатизанти на ГЕРБ и Тиквата ,но такива са фактите

    Коментиран от #73

    23:19 04.10.2025

  • 69 Брокер от Несебър

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Истината":

    Лъжеш като дърт......Тези къщи първоначално ги купиха англичани, ирландци, скандинавците, после ги продавача и купувачи основно бяха руснаци държавни чиновници, военни, полицай.Когато Путин им забрани на държавните служители да притежават имоти в страни в ЕС и НАТО много ги прехвърли ха на близки роднини , някой ги и продадоха на чехи, поляци и германци.Повечето са собственост на руснаци.

    23:30 04.10.2025

  • 70 бгполитик

    0 0 Отговор
    с тези потопи ще се набълбукаме добре!

    00:22 05.10.2025

  • 71 пловдив

    2 0 Отговор
    Елените и Влас- двамата МАРОДЕРИ диневи-в затвора за винаги, които убиха първо кмета на Несебър и после окупираха влас и елените!

    01:17 05.10.2025

  • 72 до ном 1 селинджър

    0 0 Отговор
    сумуд -Човекът с медицинска апаратура се върна вчера в Бг!

    01:20 05.10.2025

  • 73 Тони

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ники":

    Коритото на река Козлука в Елените е застроено в периода на тройната коалиция БСП – НДСВ – ДПС и първото правителство на ГЕРБ. В Елените е строено върху самата река. Хотели, парк, амфитеатър, спортни игрища, басейни и т.н. И всичко това за последните 20 години

    02:30 05.10.2025

  • 74 Промяната казали ни в клин ни в ръкав че

    3 0 Отговор
    Трябвало да се търси отговорност за боташ а не трябва ли да се търси отговорност на Тройната коалиция и на Герб за престъпното застрояване на Елените довело до загуба на животи и потресаващи материални загуби.

    02:50 05.10.2025

  • 75 Прекалената еуфория преди седмица

    2 0 Отговор
    Доведе до трагедията в Елените защото българските управници прекалиха с емоциите и хвалбите на чужд гръб. Но в живота няма празнота и винаги има реванш тоест уравновесяване и приземяване. За съжаление пострадаха невинни хора.

    03:13 05.10.2025

